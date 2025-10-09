日本女神橋本環奈的「透明感妝」這樣畫！5步驟公開＋最新彩妝清單

2025-10-09 11:41 女子漾／編輯張念慈、Vera Yang
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

以天使般的顏值風靡全亞洲的日本女星橋本環奈，不只演技與氣質備受矚目，她那充滿透明感、毫不厚重的妝容風格也成為無數女孩爭相模仿的對象。想要畫出橋本環奈風的日系輕透妝容？從底妝到唇色，小編盤點5大重點讓水水們一次掌握，輕鬆變身氣質女神！

1. 自帶光感的輕薄底妝｜打造偽素顏肌

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

橋本環奈的妝容關鍵在於乾淨透亮的底妝，選擇具有保濕效果的水感粉底或氣墊粉餅，重點是「薄透不厚重」。上妝前可先使用保濕妝前乳提升服貼度，再用美妝蛋輕拍上妝，讓底妝與肌膚融合，呈現自然光澤感，就像天生好膚質般清透無瑕。

推薦產品：

1.Pure Beauty 韓淨萃 無瑕氣墊粉餅 SPF50 PA++++

添加58%保養精華與菸鹼醯胺，上妝同時養膚，輕拍即可打造乾淨柔霧感底妝，不厚重、不卡粉，讓肌膚自然透亮。

2.SOFINA Ange 輕盈底粧系列 空氣感絲滑無瑕粉餅

粉質細緻零粉感，能完美遮飾瑕疵與膚色不均，即使長時間也不暗沉，維持整日無瑕妝感。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2. 柔霧感眉毛｜自然粗平才有鄰家感

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

橋本環奈的眉毛造型偏向自然粗平眉，搭配髮色選擇帶點霧感的淺棕色眉粉或眉筆描繪，避免過於俐落或有稜有角的線條，呈現柔和親切感。最後用螺旋刷刷順毛流，打造乾淨柔和的視覺效果。

推薦產品：

SOFINA Ange 透膚感控油襯粧蜜粉

粉體細緻可當柔焦定妝用，也能輕掃眉周、抑制油光，使眉妝更乾淨持久

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. 奶茶色系眼影｜輕描淡寫放大眼神

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

女神的眼妝通常以大地或奶茶色為主，重視暈染的自然度。使用霧面淺棕打底，眼尾加深些微陰影，搭配微珠光的眼頭打亮，增添眼神立體度卻不過度張揚。若想強調眼神，選擇棕色眼線筆輕拉出短眼尾即可，避免過長或濃黑色系以免破壞整體輕盈感。

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

推薦產品：

1.I’M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #09小蜜桃

結合眼影與腮紅的多功能彩盤，以蜜桃奶咖色為主調，一盒即可完成溫柔眼妝與好氣色。粉質細緻易暈染，完美展現日系甜感。

2.林三益 實用迷你隨型刷 CL!CK

六款可更換刷頭涵蓋暈染、眼線、打亮、遮瑕等功能，攜帶便利且抓粉力佳，無論單眼皮或雙眼都能輕鬆畫出乾淨層次感，是旅途或日常補妝神器。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3.Dior 精緻眼影盤 奇幻星願

內含五色大地與玫瑰棕眼影，可混搭出不同深淺層次，搭配細緻珠光提亮眼頭，自然放大雙眼。

4. 微微紅暈的腮紅｜營造自然紅潤氣色

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

橋本環奈常以偏粉或珊瑚色腮紅點綴雙頰，位置則集中在笑肌與眼下位置間，以打圈方式輕柔暈染，讓臉龐看起來更立體且充滿少女感。建議使用霜狀或氣墊型腮紅產品，更能融入底妝營造肌膚由內而外的自然紅潤。

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

推薦產品：

1.FreshO2 5D眼下修飾膨潤氣色盤

結合粉狀與膏狀質地，能提亮眼下、修飾暗沉，同時以「暖陽蜜橘」或「莓果泡泡」打造自然紅潤光澤，不顯粉痕、超貼膚。

2.Dior 訂製全妝盤 奇幻星願

集結眼影、唇彩、腮紅與打亮於一盤，粉質細膩、顏色高雅，能完整打造整體協調的日系妝容層次，特別適合出遊攜帶。

5. 水潤感唇彩｜裸粉或莓果色是關鍵

日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg
日本女神橋本環奈最愛的輕透妝容！從底妝到唇色 5大重點一次掌握 圖／IG@kannahashimoto.mg

唇妝是橋本環奈妝容中最具代表性的部分之一，常見的是帶水潤感的裸粉、豆沙或莓果色唇彩，讓整體妝容更有氣質卻不失甜美。推薦使用光澤型唇釉或護唇膏型唇彩，在雙唇中間疊擦增加立體與飽滿感，展現自然又吸睛的完美唇妝。

推薦產品：

1.曼秀雷敦 Water Colour 水彩潤唇膏 #柔暮棕

暖棕中揉合紅調，一抹就能呈現高級氛圍感。保濕潤澤的水感質地，讓雙唇光澤飽滿、不顯乾紋。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

2.ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏 #006 Salty Pink／#008 Like a Drama

高釉光 × 高彩度 × 高服貼質地，一抹即現「怦然級」鏡光唇，展現澎潤立體感與溫柔氣場。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

3. FreshO2 Lip² 晶透感應小豐蜜

若想讓整體妝感更立體，可在唇彩下層疊擦 FreshO2 Lip² 晶透感應小豐蜜 打底，打造專屬唇色與光澤層次。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#唇彩 #光澤 #肌膚 #唇妝 #橋本環奈

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

編輯推薦

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

入秋彩妝品換季！2025韓星愛用5款秋冬保濕氣墊粉餅，IU同款必須入手

2025-09-23 01:59 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源/IG @dlwlrma、＠amuse
圖片來源/IG @dlwlrma＠amuse

即將入秋，季節交替時的肌膚最怕乾燥脫屑，特別是上妝時更容易浮粉或出現細紋。想要底妝一整天都服貼透亮，選對保濕型氣墊粉餅就是關鍵！今天小編為女孩們盤點5款韓星們都愛用的保濕氣墊，從輕盈光澤到霧面奶油肌，一次幫你鎖定入手清單。

1. IU李知恩同款：雅詩蘭黛 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅

圖片來源/IG @esteelaudertw
圖片來源/IG @esteelaudertw

韓國社群討論度超高的「IU摯愛氣墊」就是雅詩蘭黛的粉持久氣墊！她的愛用色號是2號色，主打24小時控油抗汗，SPF45/PA+++高防曬力，不論是冷氣房還是日常通勤，都能長效不脫妝，在外補妝等於也在補防曬。此外，還有雙重保濕鎖水科技，在上妝同時注入玻尿酸與甘油分子，加上粉體輕柔細緻，肌膚輕盈不厚重，輕鬆散發IU同款的高級奶霧光～

2. IVE張員瑛同款：AMUSE Dew Jelly Master Cushion

由IVE成員張員瑛代言的韓國純素彩妝品牌AMUSE ，這款暱稱「小黃盒」的 Dew Jelly Master Cushion果凍水潤純素氣墊粉餅，從2024年推出就紅到現在，擁有許多網友好評。小黃盒富含69%高保濕營養精華液，讓肌膚隨時保持水潤感，妝感更加服貼，而且成分單純，敏感肌也適用，由內而外打造出果凍般的透亮水光肌！

3. IVE 安俞真同款：CLIO 羽緻無限緞光氣墊粉餅

由IVE成員安俞真代言的CLIO，一直都是開架氣墊粉餅市場中的人氣王！2025年全新推出「月光盒」羽緻無限緞光氣墊粉餅，主打首度採用羽感貼膚粉體，搭配裸肌鎖妝技術，輕盈不厚重，能自然填補瑕疵，還能穩定持妝一整天，更重要的是，擁有保濕控油雙效成分，在換季時節穩定膚況，呈現低調又不失光澤感的原生透明肌。

4. BLACKPINK ROSÉ同款：雪花秀 完美珍珠光精華氣墊

圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan
圖片來源/IG @sulwhasoo.taiwan

BLACKPINK成員ROSÉ本身保養很重視高效保濕，她使用的是保養品牌雪花秀的完美珍珠光精華氣墊—水亮版，主打養膚級底妝，蘊含獨家滋陰養膚極萃，能幫助維持肌膚穩定與全天水潤，上妝同時養膚，讓妝感更水嫩、更服貼～水亮版只要輕輕拍，即可打造宛如肌底透出的健康水亮光澤與薄透妝感，很適合秋冬或冷氣房長時間工作者使用，讓肌膚一邊上妝一邊養膚。

5. BLACKPINK JENNIE同款：HERA Black Cushion Foundation

圖片來源/IG @herabeauty_official
圖片來源/IG @herabeauty_official

由BLACKPINK成員JENNIE強力推薦的韓國彩妝品牌HERA，主打自然裸膚妝感，這款Black Cushion Foundation黑色氣墊粉餅一上市就衝上彩妝排行榜。它的質地是類似乳液的粉霜，上臉滋潤又好推開、成膜快速且輕盈服貼，呈現絲絨微光質感。氣墊中還加入護膚底霜，能深層保濕控油，並維持肌膚油水平衡，同時兼具高遮瑕力，可輕鬆修飾毛孔與膚色不均，打造自然裸膚般的細緻底妝！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#IU #IVE #保濕控油 #氣墊粉餅 #彩妝保養 #BLACKPINK

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天

2025-10-06 09:00 女子漾／編輯桑泥
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images
美得像芭比娃娃！Lisa 波浪大捲髮出席 LV 巴黎時裝週，演繹 2026 春夏新裝美翻天。 圖片來源：Getty Images

巴黎時裝週從來不缺鎂光燈，但 BLACKPINK 成員 Lisa 的現身，總能讓大家眼睛一亮！她以品牌大使身份出席巴黎 Louis Vuitton 2026 春夏系列大秀，而她這次穿上 LV 春夏新品配上一頭波浪大捲髮的夢幻造型，不僅充滿時尚張力，更是立刻攻佔了全球社群版面，讓人驚呼：「這簡直是真人版洋娃娃！」

編輯推薦

LV 將春夏大秀搬進巴黎羅浮宮

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

圖片來源：IG@louisvuitton
圖片來源：IG@louisvuitton

你沒看錯！今年 Louis Vuitton 將 2026 春夏大秀搬到大名鼎鼎的巴黎羅浮宮裡舉辦，而 2026 春夏系列主打舒適的針織、柔軟面料、家居美學與生活感氛圍作為本季風格主軸。設計師 Nicolas Ghesquière 著重家及舒適的氛圍，在服裝設計上展現了寬鬆剪裁、絲質寬褲、針織外套及長袍式大衣等元素。


Lisa 絕美造型解析

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

Lisa 身穿 Louis Vuitton 春夏全針織單品，搭配多彩針織開衫，內搭黃色短版針織，下半身則是紅色針織短褲，再以全白高跟鞋、寬版藍格紋腰帶、珍珠項鍊與天藍色/白色手袋作為配件點綴。整體造型充滿輕盈綻放感，在柔軟針織中注入青春活力。

而這次搭配的妝髮依舊維持超高水準，浪漫的波浪大捲髮配上她標誌性的厚劉海造型，加上眼下顯眼的粉嫩腮紅妝容，與整體服裝的柔軟質感呼應並完美融合，就像網友說的：「這簡直是真人版洋娃娃！」

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#巴黎 #LV #新品 #時尚 #造型 #時裝週 #Lisa #針織單品 #潮流美髮 #BLACKPINK

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

2025-10-06 17:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

韓國女團 I-dle 成員宋雨琦，有著獨特渾厚的嗓音，一直以來是團體內活躍度相當高的成員，加上超強社交力與活潑個性，讓她在韓國演藝圈結交許多明星好友，而宋雨琦精緻五官加上超纖細的身材，也讓人不禁好奇她平常都怎麼維持，以往宋雨琦也曾在節目中分享，自己有過錯誤的減肥方式，連續好幾天喝冰美式不吃東西，靠這方式快速瘦下來，但非常不健康，後續則自創減肥法加上飲食和運動搭配，才能保持纖瘦的曲線，想知道宋雨琦平時都怎麼管理身材嗎？以下為大家總整理 5 個方式一起來看看吧。

編輯推薦

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開01.自製果汁

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦過去曾在採訪中提到，平時她很喜歡自製果汁，食材雖然沒有固定有哪些，但基本上都會有番茄、花椰菜、香蕉、檸檬及生薑，可以快速補充滿滿營養纖維和維生素之外，也會更有飽足感不挨餓。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開02.晨跑與仰臥起坐

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦她也分享每天都有晨跑的習慣，早上跑步可以排毒以及燃燒卡路里，另外晚上睡前還會搭配仰臥起坐，兩者加乘下也讓日常有固定的運動習慣。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開03.有氧搭配重訓

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

堅持嚴格管理身材的她，盡量會天天到健身房，以有氧搭配重訓鍛鍊，才會讓肌肉更緊實沒有贅肉。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開04.低碳低鈉飲食

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

另外，宋雨琦會採取低碳、低鈉的方式，避免吃重鹹和碳水化合物，因為吃太鹹會容易引起水腫，所以在有活動或拍攝封面的時候絕對不碰。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開05.消水腫

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

她也分享會喝「南瓜紅豆水」幫助消水腫，加上臉部與身體的按摩，才能從頭到腳都保養到，而且按摩不僅可以促進血液循環，長期下來輪廓更緊緻且達到小臉效果。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#減重 #宋雨琦 #消水腫 #I-DLE #藝人大小事

熱門文章

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

hotNews__list__item--img

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

最新文章

風格隨心變！女網友分享3套創意穿搭 NB鞋款讓人穿出獨特魅力！

風格隨心變！女網友分享3套創意穿搭 NB鞋款讓人穿出獨特魅力！

#流行穿搭 #穿搭靈感 #分享 #長裙

享民頭條 2025.10.09 0
日本女神橋本環奈的「透明感妝」這樣畫！5步驟公開＋最新彩妝清單

日本女神橋本環奈的「透明感妝」這樣畫！5步驟公開＋最新彩妝清單

#橋本環奈 #唇彩 #光澤 #肌膚 #唇妝

女子漾／編輯張念慈、Vera Yang 2025.10.09 113
BLACKPINK 全員出擊巴黎時裝週！Jennie 濕髮太撩、Lisa 美得像芭比娃娃 四女神造型一次看！

BLACKPINK 全員出擊巴黎時裝週！Jennie 濕髮太撩、Lisa 美得像芭比娃娃 四女神造型一次看！

#時裝週 #造型 #Rosé #Jennie #Lisa

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.09 12
洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

洗髮、洗臉、沐浴、洗手一次升級！2025秋冬最強洗沐新品懶人包

#肌膚 #秋冬 #控油 #親子 #益生菌 #洗髮精 #洗沐

女子漾／編輯張念慈 2025.10.08 52
朴智賢氣質千金質感超吸睛！5個美肌與維持纖瘦體態方法大公開

朴智賢氣質千金質感超吸睛！5個美肌與維持纖瘦體態方法大公開

#妳和其餘的一切 #朴智賢 #藝人大小事 #減重

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.10.08 85
DH美業教育機構首創「美業五力」 點亮小資創業的夢想舞台

DH美業教育機構首創「美業五力」 點亮小資創業的夢想舞台

#美容 #行銷 #職涯

享民頭條 2025.10.08 16
眼周打玻尿酸易踩雷！玻尿酸失敗怎麼辦？醫：「這兩點」最關鍵

眼周打玻尿酸易踩雷！玻尿酸失敗怎麼辦？醫：「這兩點」最關鍵

#皮膚 #打玻尿酸 #淋巴 #醫美

潮健康 2025.10.08 20
「健身房倒，健康不能倒！」可爾姿推出「愛就支持」專屬暖心方案，邀全真會員健康運動不間斷!

「健身房倒，健康不能倒！」可爾姿推出「愛就支持」專屬暖心方案，邀全真會員健康運動不間斷!

#健身 #健身房 #教練 #燃脂 #互動

陳唯君 2025.10.08 72
GU×飛天小女警聯名太瘋！限定愛心包、睡衣套組， 網喊：三款都要

GU×飛天小女警聯名太瘋！限定愛心包、睡衣套組， 網喊：三款都要

#捷運 #針織外套 #療癒 #新品 #秋冬 #飛天小女警 #GU

女子漾 /編輯周意軒 2025.10.08 41
《許願吧，精靈》裴秀智美到逆天！5招保養與維持纖瘦體態方法大公開

《許願吧，精靈》裴秀智美到逆天！5招保養與維持纖瘦體態方法大公開

#秀智 #保養品 #穿搭 #分享 #肌膚 #許願吧精靈

女子漾／編輯Layla陳亭希 2025.10.07 51
18+