日本女神橋本環奈的「透明感妝」這樣畫！5步驟公開＋最新彩妝清單
以天使般的顏值風靡全亞洲的日本女星橋本環奈，不只演技與氣質備受矚目，她那充滿透明感、毫不厚重的妝容風格也成為無數女孩爭相模仿的對象。想要畫出橋本環奈風的日系輕透妝容？從底妝到唇色，小編盤點5大重點讓水水們一次掌握，輕鬆變身氣質女神！
1. 自帶光感的輕薄底妝｜打造偽素顏肌
橋本環奈的妝容關鍵在於乾淨透亮的底妝，選擇具有保濕效果的水感粉底或氣墊粉餅，重點是「薄透不厚重」。上妝前可先使用保濕妝前乳提升服貼度，再用美妝蛋輕拍上妝，讓底妝與肌膚融合，呈現自然光澤感，就像天生好膚質般清透無瑕。
推薦產品：
1.Pure Beauty 韓淨萃 無瑕氣墊粉餅 SPF50 PA++++
添加58%保養精華與菸鹼醯胺，上妝同時養膚，輕拍即可打造乾淨柔霧感底妝，不厚重、不卡粉，讓肌膚自然透亮。
2.SOFINA Ange 輕盈底粧系列 空氣感絲滑無瑕粉餅
粉質細緻零粉感，能完美遮飾瑕疵與膚色不均，即使長時間也不暗沉，維持整日無瑕妝感。
2. 柔霧感眉毛｜自然粗平才有鄰家感
橋本環奈的眉毛造型偏向自然粗平眉，搭配髮色選擇帶點霧感的淺棕色眉粉或眉筆描繪，避免過於俐落或有稜有角的線條，呈現柔和親切感。最後用螺旋刷刷順毛流，打造乾淨柔和的視覺效果。
推薦產品：
SOFINA Ange 透膚感控油襯粧蜜粉
粉體細緻可當柔焦定妝用，也能輕掃眉周、抑制油光，使眉妝更乾淨持久
3. 奶茶色系眼影｜輕描淡寫放大眼神
女神的眼妝通常以大地或奶茶色為主，重視暈染的自然度。使用霧面淺棕打底，眼尾加深些微陰影，搭配微珠光的眼頭打亮，增添眼神立體度卻不過度張揚。若想強調眼神，選擇棕色眼線筆輕拉出短眼尾即可，避免過長或濃黑色系以免破壞整體輕盈感。
推薦產品：
1.I’M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #09小蜜桃
結合眼影與腮紅的多功能彩盤，以蜜桃奶咖色為主調，一盒即可完成溫柔眼妝與好氣色。粉質細緻易暈染，完美展現日系甜感。
2.林三益 實用迷你隨型刷 CL!CK
六款可更換刷頭涵蓋暈染、眼線、打亮、遮瑕等功能，攜帶便利且抓粉力佳，無論單眼皮或雙眼都能輕鬆畫出乾淨層次感，是旅途或日常補妝神器。
3.Dior 精緻眼影盤 奇幻星願
內含五色大地與玫瑰棕眼影，可混搭出不同深淺層次，搭配細緻珠光提亮眼頭，自然放大雙眼。
4. 微微紅暈的腮紅｜營造自然紅潤氣色
橋本環奈常以偏粉或珊瑚色腮紅點綴雙頰，位置則集中在笑肌與眼下位置間，以打圈方式輕柔暈染，讓臉龐看起來更立體且充滿少女感。建議使用霜狀或氣墊型腮紅產品，更能融入底妝營造肌膚由內而外的自然紅潤。
推薦產品：
1.FreshO2 5D眼下修飾膨潤氣色盤
結合粉狀與膏狀質地，能提亮眼下、修飾暗沉，同時以「暖陽蜜橘」或「莓果泡泡」打造自然紅潤光澤，不顯粉痕、超貼膚。
2.Dior 訂製全妝盤 奇幻星願
集結眼影、唇彩、腮紅與打亮於一盤，粉質細膩、顏色高雅，能完整打造整體協調的日系妝容層次，特別適合出遊攜帶。
5. 水潤感唇彩｜裸粉或莓果色是關鍵
唇妝是橋本環奈妝容中最具代表性的部分之一，常見的是帶水潤感的裸粉、豆沙或莓果色唇彩，讓整體妝容更有氣質卻不失甜美。推薦使用光澤型唇釉或護唇膏型唇彩，在雙唇中間疊擦增加立體與飽滿感，展現自然又吸睛的完美唇妝。
推薦產品：
1.曼秀雷敦 Water Colour 水彩潤唇膏 #柔暮棕
暖棕中揉合紅調，一抹就能呈現高級氛圍感。保濕潤澤的水感質地，讓雙唇光澤飽滿、不顯乾紋。
2.ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏 #006 Salty Pink／#008 Like a Drama
高釉光 × 高彩度 × 高服貼質地，一抹即現「怦然級」鏡光唇，展現澎潤立體感與溫柔氣場。
3. FreshO2 Lip² 晶透感應小豐蜜
若想讓整體妝感更立體，可在唇彩下層疊擦 FreshO2 Lip² 晶透感應小豐蜜 打底，打造專屬唇色與光澤層次。
