解鎖「韓星髮色護照」！7款霧感潮色 打造專屬於你的髮色

資生堂專業美髮 ULTIST 傲特絲再度領航染髮潮流，宣布與韓國新生代大勢女團 tripleS 跨界合作，以「韓星髮色護照（K-star Color Passport）」為概念，推出全新七款霧感潮色，讓每個人都能輕鬆解鎖如韓星般的時尚光芒。

資生堂專業美髮 ULTIST 傲特絲打造專屬「韓星髮色護照」跨界合作大勢韓國女團tripleS！人氣成員同款髮色一次擁有！

此次不僅由 tripleS 成員親自詮釋四款韓星代表色，更攜手台灣設計師團隊打造三款專屬台灣限定色，將K-pop舞台美學與亞洲女性日常完美融合。

在光鮮亮麗的 K-pop 舞台上，髮色不僅是時尚宣言，更是偶像彰顯個人魅力的重要關鍵。頻繁的練習、表演與多變造型，讓髮質承受極大考驗，因此能夠兼具持久鎖色與呵護髮質的染髮霜成為關鍵。

資生堂專業美髮 ULTIST 傲特絲染髮霜專為亞洲人髮質所研發，以獨特灰霧底色、防止髮絲乾燥脆弱與持久鎖色三大優勢，成為韓星維持完美髮色的秘密武器。

台灣成員許念慈、日籍成員琴音搶先示範！演繹甜美活力與質感知性雙面魅力！

如今，消費者也能擁有專業沙龍級呵護，讓韓星同款髮色持久亮麗，在任何場合都能自信閃耀。來自台灣的大勢成員許念慈，以耀眼的「活力暖霧橙」完美釋放舞台能量，粉橘調就像正午烈陽般熾熱奪目，不僅烘托她無畏而鮮明的特質，更是最強烈的自信宣言，無論街頭漫步或出席派對，這股熱情與元氣都能瞬間吸引眾人目光。

而日籍成員琴音詮釋的「裸膚淺霧棕」則體現截然不同的氛圍，溫柔自然的棕色，低調卻充滿細膩層次，如秋日午後森林灑進的陽光般溫暖柔和，輕鬆營造隨性卻不失格調的質感魅力，對於追求內斂美感、注重細節品味的人而言，這款髮色正能讓優雅氣質由內而外自然流露。

裸膚淺霧棕(日籍成員琴音)極淺的棕色低調卻充滿細節，就如秋日午後陽光灑進森林中的溫暖，凸顯質感與氣質。

冷色濾鏡全開！夏妍、楷潾以珍珠灰與霧紫調輕鬆駕馭神秘女神風範

想要擁有如同韓星般，自帶「濾鏡效果」的冷色調髮色嗎？對於許多追求時尚的人來說，冷色系不僅散發神秘與高雅的氛圍，更能襯托膚色，讓整體造型質感瞬間倍增。

身為tripleS領唱兼領舞的夏妍，大膽選擇「珍珠凝霧灰」，色調清冷透亮，折射出如冰河般的晶瑩光澤，營造冷酷帥氣又氣場十足的女神姿態，從舞台上的耀眼時刻，到街頭的隨性步伐，都能輕鬆掌握。

珍珠凝霧灰(韓籍成員夏妍)冷調灰色映襯女神氣場，髮絲在燈光下折射出晶透光澤，時尚高級感滿分。

而團內年紀最小的楷潾則選擇了浪漫神秘的「獨立雅霧紫」，淺紫色調隨光影變化流露多層次質感，兼具年輕大膽與優雅氣質，既前衛又百搭，讓人一眼就感受到個性與風格的張力。無論是夏妍的酷帥灰調，或是楷潾的神秘霧紫調，都再度證明了冷色系髮色的獨特魔力，既能強化氣場，也能明顯塑造專屬於自己的時尚態度。

獨立雅霧紫(韓籍成員楷潾)藍紫色調浪漫神秘，光影流動間表現摩登自信的年輕魅力。

同場加映三款台灣限定特調色，為秋冬造型注入新亮點

最後，資生堂專業美髮攜手台南人氣沙龍 Un salon 設計師 Rita ，2023 年ULTIST 傲特絲全球設計大賽冠軍首獎和創意美學家獎，推出三款台灣限定髮型範本，分別打造霧感層次、暖調裙襬染與異國挑染等潮流樣貌，青春流行的霧感染髮，非常推薦給想要在開學之際給人留下深刻印象的學生們。

霧感層次、暖調裙襬染與異國挑染等青春洋溢的霧感染髮，打造亮眼印象的首選。

首款 「森林微光」，以灰色為基底，揉合灰綠色調，透過層次剪裁堆疊，展現青春帥氣又風格獨具的年輕宣言，特別適合知性都會女性，韓國女團 (G)I-DLE 的 Minnie 也染過相似款，率性大方的魅力無法擋。

第二款「熱戀日落」絕對是短髮族的必收的夢幻色調！橘紅系在近年人氣攀升，「髒橘色」與「安可拉紅」更成為熱議焦點，包括 LE SSERAFIM 允真與 aespa Winter 等韓星都抵擋不了橘紅色調的獨特魅力。「熱戀日落」的靈感源自落日餘暉，將橘紅與咖啡色暈染交織，再於髮尾以橘色提亮呈現裙襬染，讓層次更輕盈靈動、俏皮有活力。

壓軸的「城市香料」，灰棕線條交錯的高級感與跳色的線條染為髮色注入新意、率性俐落，近年來流行的線條挑染與層次剪裁，結合流行趨勢與城市摩登，一眸一笑輕鬆釋放異國時尚感，特別適合因為布丁頭、白髮而對染髮造型卻步的消費者，女團VIVIZ成員信飛過去就曾以冷木灰棕色造型驚艷登場。