2025-10-07 10:46 女子漾／編輯王廷羽
《許我耀眼》趙露思太美被懷疑動刀？親揭「變臉妝容」神技，4修容＋2提亮打造立體女神臉
趙露思最新主演的電視劇《許我耀眼》已在 Netflix 正式上線！趙露思身高 161 公分，在劇中飾演女主角許妍，每套服裝都美到引發熱議，更以巧思髮型抓住觀眾目光。不僅如此，趙露思近期明顯變瘦，整體體態與五官更顯精緻，也因此引發整形傳聞。過去趙露思曾分享過靠妝容「變臉」的技巧，現在就一起來看看趙露思如何靠妝容打造完美劇中造型！
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術！
文章目錄
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：針對輪廓線修容
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：針對輪廓線修容
近日，趙露思因臉部輪廓與體態明顯變化，再度引發整形疑雲。不過，她日前親自分享，其實靠的是專業妝容技巧。趙露思針對臉部輪廓線進行修容，方法是在髮際線、臉頰側邊及下顎線條畫上修容，再用粉撲輕拍均勻，藉此打造立體感與精緻輪廓，讓五官更加分明。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：少量粉底液強化五官立體
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：少量粉底液強化五官立體
第二個方法則是利用少量粉底液強化五官立體感，趙露思會在面部中央的五官位置點綴粉底液，藉此突出五官輪廓，使臉部更具立體感和精緻度，搭配修容效果更能打造自然的「變臉」妝容。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：五官修容
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：五官修容
打底完成後，趙露思會進行第二次五官修容。她會在臉型外圍、山根兩側以及鼻頭前側輕點修容，進一步強化五官立體感，讓臉部輪廓更分明、妝容更精緻自然。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：提亮五官及陰影區塊
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：提亮五官及陰影區塊
接著進行提亮與陰影修飾。趙露思會在鼻梁、法令紋位置以及嘴角點綴提亮產品，並在自然陰影區塊加深陰影，透過明暗對比強化五官立體感，使臉部輪廓更精緻分明，妝容自然又立體。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：拉長眼線並打造偽臥蠶
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：拉長眼線並打造偽臥蠶
接著進入眼妝部分，趙露思會拉長眼線，使眼睛線條更修長有神；同時利用陰影與亮色巧妙打造偽臥蠶效果，增添眼部立體感與神采，讓雙眼看起來更大更有神。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：眼尾區塊黏假睫毛拉長眼型
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：眼尾區塊黏假睫毛拉長眼型
為了讓眼型更修長迷人，趙露思會在眼尾區黏上假睫毛，藉此延伸眼型線條，搭配拉長眼線與偽臥蠶妝效，使雙眼更有神、整體眼妝更立體精緻。
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：遮瑕、唇彩擴大打造飽滿唇形
趙露思陷入整形疑雲！親揭妝容變臉術：遮瑕、唇彩擴大打造飽滿唇形
趙露思雖因臉部輪廓與體態變化引發整形疑雲，但無論是靠妝容技巧還是整形手段，她努力讓自己變得更美都是個人的選擇。從輪廓修容、粉底打底、提亮陰影，到眼妝與豐唇手法，每一步都展現了她對美的追求，也提醒觀眾，美麗沒有單一標準，選擇適合自己的方式讓自己自信、開心，才是最重要的。
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower