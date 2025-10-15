健康頭皮是自信基石 髮基因推動日常頭皮養護新觀念

2025-10-15 17:26 miyakemi

在日常保養中，多數人習慣將重心放在臉部肌膚，卻往往忽略了與臉部同樣脆弱的頭皮。隨著秋冬換季到來，氣溫與濕度的變化，容易讓頭皮感受不適，像是乾燥、出油或異味困擾。專業頭皮養護品牌「髮基因」長期倡導「健康頭皮為基石」的理念，提醒大眾應將頭皮保養納入日常生活，才能讓整體外表展現更佳狀態。

將頭皮養護融入日常生活，從梳理與洗護開始，讓健康頭皮成為自信外表的基石。
將頭皮養護融入日常生活，從梳理與洗護開始，讓健康頭皮成為自信外表的基石。

頭皮健康教育起步：從線上走到線下，八月快閃檢測活動揭開保養真相

專業頭皮護理品牌髮基因於八月舉辦「快閃沙龍頭皮檢測體驗活動」，以互動式檢測服務拉近與民眾的距離，並推廣頭皮保養的重要性。品牌專業團隊觀察到，許多民眾僅停留在洗髮清潔步驟，卻忽視了洗後護理的必要性。針對這一盲點，髮基因特別分享「洗後黃金5分鐘」的概念，提醒民眾應把握清潔後的最佳時機，進一步做好頭皮呵護，讓日常保養更完整。

髮基因提醒民眾，洗後黃金 5 分鐘是頭皮呵護的關鍵時刻，鼓勵將養護步驟融入日常生活。
髮基因提醒民眾，洗後黃金 5 分鐘是頭皮呵護的關鍵時刻，鼓勵將養護步驟融入日常生活。

培養規律養護習慣 打造頭皮日常儀式感

髮基因認為，唯有讓消費者真正理解「頭皮與臉部肌膚同樣需要細緻照護」，才能逐步養成規律清潔與養護的好習慣。透過正確的日常護理步驟與適合產品的搭配，能使頭皮維持舒適健康狀態。髮基因明星商品「青春露」與「頭皮調理精華」，強調日常保養的實用性，並已完成IRB審查程序，於8週體驗過程中，獲得不少使用者的正面回饋。

髮基因鼓勵消費者將頭皮保養融入生活日常，從梳理到洗後養護，打造屬於自己的頭皮保養儀式感。
髮基因鼓勵消費者將頭皮保養融入生活日常，從梳理到洗後養護，打造屬於自己的頭皮保養儀式感。

迎戰年底檔期 雙11限定優惠登場

隨著年底購物旺季將至，髮基因也提前為雙11暖身，規劃推出「精選頭皮保養套組」，讓專業的沙龍養護延伸到居家日常。消費者可以透過更輕鬆便利的方式，把「健康頭皮保養」真正融入生活習慣中。

髮基因即將推出雙11年度慶典活動，限時推出多款頭皮保養套組優惠，邀消費者在年末檔期輕鬆入手專業級頭皮養護。
髮基因即將推出雙11年度慶典活動，限時推出多款頭皮保養套組優惠，邀消費者在年末檔期輕鬆入手專業級頭皮養護。

髮基因表示，未來會持續推動頭皮養護觀念，期望讓更多人重視日常頭皮保養，從根本提升整體自信與生活質感。

髮基因官方網站：

https://www.scalprecovery.com/

 

 

miyakemi

miyakemi

已從事自媒體業多年，以美食、生活、保養為主 歡迎大家追蹤 https://instagram.com/miyakemi

#保養 #清潔 #頭皮養護

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具

2025-09-23 11:25 造咖
圖：Dr. Martens、UGG、teva
圖：Dr. Martens、UGG、teva

炎炎夏日，想兼顧清爽與時尚？一雙好走的「運動風涼鞋」絕對是必備單品！無論是搭配襪子打造層次感，還是直接穿出率性休閒風，輕便透氣的設計讓雙腳自在呼吸，同時為整體造型注入活力氛圍。本篇精選多款人氣運動涼鞋，從機能性強的專業品牌到時髦百搭的設計款，滿足不同場合需求，快來挑選你的命定款，這個夏天，讓雙腳享受涼爽與時尚的完美平衡！

運動風涼鞋推薦1：UGG

UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG
UGG GoldenGlow涼鞋，NT,280 圖片來源：UGG

去年春夏季UGG涼鞋銷量冠軍回來了！這款鞋子採用 TPU 鞋面，並貼心設計了 100% 再生聚酯纖維製成的後拉環，方便穿脫。為了提供更穩固舒適的穿著體驗，它配備了可調式腳踝魔鬼氈帶和可調式後腳跟魔鬼氈帶，輕鬆調整至最合適的鬆緊度。鞋內襯則採用 100% 再生聚酯纖維，兼顧舒適與環保。中底和大底皆採用創新的甘蔗製成 EVA 材質，不僅提供良好的緩震效果，更為永續發展盡一份心力。

運動風涼鞋推薦2：PUMA

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元

PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA
PUMA Hypnotic Sandal 果凍涼鞋，NT2,480元 圖片來源：PUMA

PUMA 全新推出的 Hypnotic Sandal 果凍涼鞋系列擁有果凍般的 Q 彈舒適腳感，選用 Softride 舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色包含溫柔系女孩心動的「焦糖奶棕」、極簡控必收的「質感全黑」，到城市感代表「濃厚抹茶」與經典百搭「黑白配色」，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，這雙涼鞋都能完美融入各種穿搭。

運動風涼鞋推薦3：Nike

Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike
Nike Calm涼鞋，NT2,500元 圖片來源：Nike

這款涼鞋設計貼心，採用魔鬼氈鞋面束帶，方便快速穿脫，紋理鞋床提供優異抓地力，有效防止足部滑動。親水泡棉外層易於清潔，保持乾爽，而橡膠外底即使在濕滑地面上也能提供卓越抓地力，每一步都安心穩健。

運動風涼鞋推薦4：TEVA

TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA
TEVA Hydratrek Sandal CT 樹蛙機能護趾涼鞋，NT3,980元 圖片來源：TEVA

Hydratrek Sandal CT 專為水域冒險而生的全新輕量護趾涼鞋，以樹蛙的六角形細胞吸盤為其設計靈感，鞋底採用樹蛙吸盤形狀設計並加深大底的刻紋，搭配30%再生蜘蛛橡膠大底採用排水溝槽設計，能在潮濕地面上提供出色的抓地力。EVA 輕薄中底，能提供更貼近地面的穩定性，包覆性優異的護趾楦頭專為高強度水上活動打造，快速繫帶更方便穿脫，絕佳的排水及透氣性提升舒適的穿著體驗，讓你停不下玩遊戶外的腳步。

運動風涼鞋推薦5：KEEN

KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN
KEEN NEWPORT RETRO，NT3,680元 圖片來源：KEEN

這款涼鞋採用人體工學鞋床設計，能有效提升穿著舒適度，搭配鎖定彈性鞋帶，穿脫更加輕鬆便利。鞋款搭載絕佳支撐的高密度EVA中底，以及提供優異抓地力的剃刀式鞋紋橡膠大底。更棒的是，它不含對環境有害的PFCs全氟化合物，並採用ECO ANTI-ODOR抑菌科技，穿得安心又舒適。

運動風涼鞋推薦6：FILA

此款運動涼鞋兼具運動機能與休閒風格，獨特的護趾設計為足部提供額外保護，材質輕盈舒適，並具備一定的耐磨性和透氣性，適合日常穿著及輕度運動。

FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA
FILA PEITO 中性護趾運動涼鞋，NT2,680元 圖片來源：FILA

運動風涼鞋推薦7：Charles & Keith

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

可以調節長度的雙帶設計再也不用擔心鞋子不合腳，鋸齒狀厚底增添行走摩擦力，穿著低調但超耐看的涼鞋，大步走在街頭的自信模樣讓人好喜歡。

運動風涼鞋推薦8： adidas

Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith
Charles & Keith 雙帶厚底涼鞋，NT 2,190元 圖片來源：Charles & Keith

這款 adidas Terrex Hydroterra Light 運動涼鞋結合輕量材質和易於調整的魔鬼氈黏扣帶，避震中底和橡膠大底提供全天候舒適腳感，是款適合夏日冒險的水陸兩用輕量涼鞋。

運動風涼鞋推薦9：fitflop

GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop
GEN-FF可調式織帶涼鞋NT4,850元 圖片來源：fitflop

可調式織帶皮革後帶涼鞋＋鞋面尼龍皮革材質，魔鬼粘的設計任何腳型皆可穿搭，輕量防滑橡膠鞋底搭配經典MicrowobbleboardTM三密度微搖板中底，經過人體測試，中底分為前中後三段不同密度一體成型，可分散足部壓力，前後微搖板船型設計，在行走時擁有高穩定性，經APMA美國足部醫學協會認證，有足弓、拇指外翻問題的人可試試。

運動風涼鞋推薦10：Dr. Martens

漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens
漁夫涼鞋NT6,680元 圖片來源：Dr. Martens

馬汀將經典再現！熱銷逾30年的漁夫涼鞋以「San Archive Fisherman」全新回歸，推出黑與棕褐兩色。鞋面採用質感 ISA Plush Reverse 皮革編織設計，搭配拉絲銀色金屬扣環與麂皮鞋墊，並以經典 固特異工藝與黃色延條縫線收邊，細節滿載匠心。孔洞設計兼具透氣與包覆，不露腳趾依然清爽舒適，讓雙腳自在呼吸。無論都市通勤或戶外漫步，都能兼顧時尚與實穿，是悶熱夏季不可或缺的百搭鞋款。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

2025熱門15雙新鞋款上線！Vans加入薄底鞋戰局，adidas Originals貝殼鞋翻紅，還有PUMA、HOKA

一雙搞定所有穿搭！2025春夏小白鞋14雙推薦：經典百搭款、潮流設計款、精品鞋款一次看

不用花大錢也時尚！精選8大高CP值「台灣網購」品牌，質感穿搭輕鬆Get

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#時尚 #UGG

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
往下滑看更多精彩文章
趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

趙露思穿搭太會了！《許我耀眼》造型盤點：顯瘦甜美穿搭技巧全公開

2025-10-02 09:55 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

趙露思主演的《許我耀眼》不只劇情吸睛，她在劇中的每一套服裝更是女孩們的穿搭範本。從辦公室到日常、從約會到聚會，趙露思一共換上超過 50 套造型，每一套都兼具「顯瘦」與「甜美」，完美詮釋如何把衣櫃裡的基本款穿出女主角光環。以下就來拆解趙露思的穿搭技巧，讓妳在日常生活中也能輕鬆復刻。

編輯推薦

1. 趙露思親自打造「許妍」妝容，清爽耐看零距離感

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

先說妝容，《許我耀眼》中的許妍不走濃妝艷抹路線，而是以清透自然為主。趙露思本人更親自設計角色妝容並親自上妝，強調立體輪廓與光澤肌底，妝感乾淨、五官更精緻，搭配不同場景調整眼妝與唇色，既展現氣場又不失少女感，超適合上班日常參考！

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

2. 「50套造型」大解密！甜妹→OL→貴婦風，一劇包辦妳的衣櫃靈感

在《許我耀眼》中，趙露思徹底演繹了「行走的時尚櫥窗」，從校園感滿滿的甜妹穿搭，到職場俐落的 OL 風，再進化成氣場全開的貴婦風格，光是一部戲就示範了女孩衣櫃該有的完整進化史。無論妳想要顯瘦、想要優雅，還是追求甜美可愛，都能在趙露思的 50 套造型中找到靈感，堪稱今年秋冬最實用的穿搭教科書。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

3. 顯瘦穿搭技巧：小細節打造修長感

趙露思的「顯瘦心機」藏在服裝線條與比例設計裡。

大U領與V領上衣：不論是白襯衫還是洋裝領口，低領口設計能延伸頸部線條，瞬間讓臉部比例更修長。

高腰褲裙＋收腰設計：上合下寬的穿搭公式，強調腰線、拉長腿部比例，讓身形更苗條。

皺摺與花苞裙：巧妙隱藏腹部與臀部的小肉肉，營造優雅又顯瘦的氛圍。

同色系穿搭：例如全白或全黑的組合，既能整合比例，又能展現清爽時髦感。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

4. 高貴元素點綴：小巧思讓造型更出眾

在《許我耀眼》中，趙露思不只是「瘦得好看」，她更懂得用配件與妝髮放大可愛氣質。

髮型：鯊魚夾盤髮、大腸圈馬尾，簡單又能增添俏皮感。

飾品：蝴蝶結髮飾、珍珠耳環、手鍊，低調卻能瞬間提升甜美度。

妝容：走淡顏系路線，底妝輕薄通透，下眼影用米色或淺棕暈染，讓眼神更溫柔放大。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

5. 三大風格示範：女主角感隨時上線

趙露思在劇中的穿搭橫跨多種場景，每一種都值得套用到日常生活。

職場幹練風：真絲領巾襯衫＋修身長褲＋西裝外套，搭配同色系包鞋，優雅又專業。

圖片來源：微博@許我耀眼
圖片來源：微博@許我耀眼

圖片來源：微博@Her_趙露思
圖片來源：微博@Her_趙露思

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#造型 #時尚 #寬褲 #趙露思 #穿搭靈感 #許我耀眼

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
往下滑看更多精彩文章
I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

I-DLE宋雨琦美出新高度！「獨創減肥法」快速瘦身還能消水腫

2025-10-06 17:06 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

韓國女團 I-dle 成員宋雨琦，有著獨特渾厚的嗓音，一直以來是團體內活躍度相當高的成員，加上超強社交力與活潑個性，讓她在韓國演藝圈結交許多明星好友，而宋雨琦精緻五官加上超纖細的身材，也讓人不禁好奇她平常都怎麼維持，以往宋雨琦也曾在節目中分享，自己有過錯誤的減肥方式，連續好幾天喝冰美式不吃東西，靠這方式快速瘦下來，但非常不健康，後續則自創減肥法加上飲食和運動搭配，才能保持纖瘦的曲線，想知道宋雨琦平時都怎麼管理身材嗎？以下為大家總整理 5 個方式一起來看看吧。

編輯推薦

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開01.自製果汁

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦過去曾在採訪中提到，平時她很喜歡自製果汁，食材雖然沒有固定有哪些，但基本上都會有番茄、花椰菜、香蕉、檸檬及生薑，可以快速補充滿滿營養纖維和維生素之外，也會更有飽足感不挨餓。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開02.晨跑與仰臥起坐

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

雨琦她也分享每天都有晨跑的習慣，早上跑步可以排毒以及燃燒卡路里，另外晚上睡前還會搭配仰臥起坐，兩者加乘下也讓日常有固定的運動習慣。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開03.有氧搭配重訓

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

堅持嚴格管理身材的她，盡量會天天到健身房，以有氧搭配重訓鍛鍊，才會讓肌肉更緊實沒有贅肉。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開04.低碳低鈉飲食

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

另外，宋雨琦會採取低碳、低鈉的方式，避免吃重鹹和碳水化合物，因為吃太鹹會容易引起水腫，所以在有活動或拍攝封面的時候絕對不碰。

I-DLE宋雨琦靠這幾招維持纖瘦身材秘密大公開05.消水腫

圖片來源：IG@yuqisong.923
圖片來源：IG@yuqisong.923

她也分享會喝「南瓜紅豆水」幫助消水腫，加上臉部與身體的按摩，才能從頭到腳都保養到，而且按摩不僅可以促進血液循環，長期下來輪廓更緊緻且達到小臉效果。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#減重 #宋雨琦 #消水腫 #I-DLE #藝人大小事

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
往下滑看更多精彩文章
秀智主演Netflix《許願吧，精靈》預告曝光！盤點秀智5套質感氣質私服，散發女神魅力

秀智主演Netflix《許願吧，精靈》預告曝光！盤點秀智5套質感氣質私服，散發女神魅力

2025-09-15 23:56 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @netflixkr、@skuukzky
圖片來源：IG @netflixkr@skuukzky

「國民初戀」秀智帶來新作品啦！金宇彬與秀智睽違9年再度合體，共同主演Netflix新劇《許願吧精靈》，近日釋出最新預告，即將上演一段神燈精靈與現代女子的互動故事。除了演技與美貌吸睛，秀智私下的穿搭也一向是韓國女生的穿搭範本，今天小編為水水們盤點5套秀智私服穿搭，一起學習以簡約乾淨的風格，穿出女神氣質！

Netflix《許願吧，精靈》

由金宇彬與秀智主演，全新Netflix韓國奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》將於10月3日全球首播。金宇彬飾演的神燈精靈必須幫助秀智飾演的女主角實現三個心願才能結束契約，過程中充滿搞笑元素，令粉絲們都超級期待！

1. 白T恤＋牛仔褲

圖片來源：IG @skuukzky
圖片來源：IG @skuukzky

秀智最常出現的私服之一，就是白T恤搭配牛仔褲。這種最經典的組合，散發出清新又幹練的氛圍，她選擇短版白T恤，微微露出腰線，既修飾身形，又營造慵懶感，再選擇一頂顏色鮮豔的棒球帽，作為穿搭重點，讓整體質感大幅提升。

2. 黑色西裝外套＋碎花洋裝

圖片來源：IG @skuukzky
圖片來源：IG @skuukzky

秀智選擇剪裁俐落的黑色西裝外套，內搭一件充滿女性氣息的碎花洋裝，既能展現知性幹練的一面，又保留溫柔浪漫的氛圍。

3. 藍色格紋襯衫＋白色內搭

圖片來源：IG @skuukzky
圖片來源：IG @skuukzky

秀智的私服不僅有女人味，也常展現鄰家女孩的親和感。這套以寬大廓型的藍色格紋襯衫，內搭簡單的白色打底衣，整體清爽又帶點學院感，既適合日常上班上課，也不失女神氣質。

4. 白色洋裝＋針織外罩衫

圖片來源：IG @skuukzky
圖片來源：IG @skuukzky

秀智很擅長用白色洋裝展現清新氣質，這套選擇柔軟的針織外罩衫來增加層次感，原本的白色洋裝自帶浪漫氛圍，搭配針織外罩衫後，多了一份溫柔慵懶的氣質，無論是咖啡廳約會還是日常出遊都十分適合。

5. 奶茶色針織套裝

圖片來源：IG @skuukzky
圖片來源：IG @skuukzky

秀智以柔和的奶茶色色和柔軟的針織材質套裝，營造出溫柔的感覺，不僅穿著舒適，還能散發一種慵懶卻高級的氛圍，搭配自然清新的妝容和廓形簡約的肩背包，讓整體更顯優雅。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#秀智 #穿搭教科書 #Netflix

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
往下滑看更多精彩文章
2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025秋天穿什麼？學會層次感搭配，造型更有型 盤點5套look讓秋季不單調

2025-10-05 20:40 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela、＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela＠Ciara_

秋天的穿搭常常因為顏色沉穩、單品厚重而顯得有些單調。其實只要掌握「層次感」的技巧，就能讓造型充滿變化，不僅實穿，還能展現獨特風格。小編今天盤點了5套秋季必學穿搭範例，從學院感到街頭感，從優雅到率性，讓水水們在今年秋天都能穿得更有型！

Look 1：襯衫＋針織披肩，秋日學院感的層次搭配

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

藍條紋襯衫搭配米色短褲，簡單清爽，肩上再披一件咖啡色針織衫，馬上就多了秋天的氛圍感。腳踩豹紋細節的瑪麗珍鞋，搭配白襪，讓造型更有學院氣息。

圖片來源：小紅書＠咸柠七
圖片來源：小紅書＠咸柠七

Look 2：蕾絲洋裝＋牛仔褲，混搭出率性浪漫

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

白色蕾絲洋裝內搭牛仔褲，柔美與率性的碰撞，立刻展現時髦混搭感。外層搭配深棕色外套與毛帽，讓色彩更有統一感。黑色短靴則中和蕾絲的甜美，使造型平衡又耐看。

圖片來源：小紅書＠YUKIMAY
圖片來源：小紅書＠YUKIMAY

Look 3：街頭感層次，波點頭巾的俏皮亮點

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

黑色字母長袖T搭配灰色百褶短裙，外加及膝雨靴＋白襪，打造率性街頭風。最吸睛的單品是白底黑點頭巾，替整體注入俏皮感。焦糖棕後背包增添層次與實用性，適合街拍、音樂祭或都市漫步。

圖片來源：小紅書＠Ciara_
圖片來源：小紅書＠Ciara_

Look 4：黑白對比，法式優雅與酷感並存

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

白色蕾絲洋裝散發甜美，外搭黑色皮外套瞬間切換酷感氣場。貝雷帽與小包延續黑色元素，整體一致且優雅。白襪配黑色瑪麗珍鞋，打造俏皮法式風情。

圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn
圖片來源：小紅書＠nnnnnnnnnnnnn

Look 5：軍綠外套＋蕾絲長裙，休閒中帶點浪漫

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

最後一套以軍綠色外套搭配白色蕾絲長裙，展現「硬朗與柔美」的對比。寬鬆外套帶來休閒感，裙擺的蕾絲細節則讓造型更輕盈。腳踩中筒軍靴，呼應外套的中性風格，再搭配棕色手提包點綴色彩。

圖片來源：小紅書＠AnqiAngela
圖片來源：小紅書＠AnqiAngela

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#造型 #穿搭 #浪漫 #單品 #長裙 #流行穿搭

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

最新文章

髮肌也要做SPA！Farcent法頌精油系列升級頭皮養護，成為時尚藝人日常必備

髮肌也要做SPA！Farcent法頌精油系列升級頭皮養護，成為時尚藝人日常必備

#洗髮精 #精油 #時尚 #愛美時尚 #護髮

PREMIER MEDIA 2025.10.15 10
健康頭皮是自信基石 髮基因推動日常頭皮養護新觀念

健康頭皮是自信基石 髮基因推動日常頭皮養護新觀念

#保養 #清潔 #頭皮養護

miyakemi 2025.10.15 10
解鎖「韓星髮色護照」！7款霧感潮色 打造專屬於你的髮色

解鎖「韓星髮色護照」！7款霧感潮色 打造專屬於你的髮色

#韓星

女子漾／編輯譚麗敏 2025.10.15 10
49歲還像少女！《回魂計》舒淇凍齡祕訣曝光　6招維持臉蛋體態都完美

49歲還像少女！《回魂計》舒淇凍齡祕訣曝光　6招維持臉蛋體態都完美

#舒淇 #回魂計 #馮德倫 #魅力 #健康飲食

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.15 42
Roots微風信義店開幕！蔡詩芸親示早秋穿搭　大地色系Nova Park系列演繹「都會森活風」

Roots微風信義店開幕！蔡詩芸親示早秋穿搭　大地色系Nova Park系列演繹「都會森活風」

#拍貼機 #穿搭 #加拿大 #開幕 #秋冬 #Roots

女子漾 /編輯周意軒 2025.10.15 38
指尖上的低調奢華！2025 秋季美甲提案：掌握酒紅色、金色、琥珀元素，打造高級感不敗美甲

指尖上的低調奢華！2025 秋季美甲提案：掌握酒紅色、金色、琥珀元素，打造高級感不敗美甲

#美甲 #高級感 #穿搭 #紅色 #魅力 #秋冬 #裸色 #極簡風 #時髦 #美甲美睫

女子漾／編輯桑泥 2025.10.15 77
ROSÉ蕾絲套裝現身YSL大秀！盤點5套「內衣外穿」穿搭公式，又仙又純欲

ROSÉ蕾絲套裝現身YSL大秀！盤點5套「內衣外穿」穿搭公式，又仙又純欲

#穿搭 #背心 #Rosé #穿搭教科書

女子漾／編輯Vera Yang 2025.10.14 123
2025下半年薄底鞋潮流全面回歸！5雙時尚新作讓妳「顯瘦又顯高」，從復古運動到優雅極簡一次看！

2025下半年薄底鞋潮流全面回歸！5雙時尚新作讓妳「顯瘦又顯高」，從復古運動到優雅極簡一次看！

#FILA #ASICS #薄底鞋款 #Onitsuka #Adidas #PUMA #NewBalance

女子漾 /編輯周意軒 2025.10.14 168
少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開箱，四種口味一次試給你看

少女感爆棚！Jet’aime 柔美殿水果糖果奶昔面膜開箱，四種口味一次試給你看

#彩妝保養 #保濕面膜 #必敗面膜 #面膜 #水果

cookie餅乾小姐 2025.10.14 13
凍齡保養【AMELIORAGE 時光修復】精華油 × 乳霜-極致雙重修護，肌膚油水達到最佳平衡，維持穩定健康狀態。

凍齡保養【AMELIORAGE 時光修復】精華油 × 乳霜-極致雙重修護，肌膚油水達到最佳平衡，維持穩定健康狀態。

#美容展 #彩妝保養 #保養品 #保養 #乳霜

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.10.14 18
18+