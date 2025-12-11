2025-12-11 10:57 金亮亮部落客吃喝玩樂趣
【雞老闆士林店】士林夜市超人氣串燒居酒屋主打桶仔雞、現烤串燒、KTV歡唱無限時!壽星聚會、朋友團體聚餐必收!消費滿額送桶仔雞
位在熱鬧士林夜市裡的 雞老闆士林店,外觀看起來低調,招牌不算醒目,但千萬別因此錯過!
走進店內,舒適涼爽的用餐空間讓人一秒遠離夜市的悶熱喧囂,座位以方桌為主、桌數不算多
熱門時段很容易客滿,建議一定要事先訂位,才能確保吃得到
更棒的是,店內竟然有 KTV設備!兩支無線麥克風想唱就唱,邊吃串燒邊開嗓,直接省下包廂費
完全就是壽星聚會、小型派對或朋友聚餐的天菜場地
紜紜迫不及待唱起〈兩隻老虎〉,小小身影拿著麥克風開心極了,現場氣氛瞬間升溫!
雞老闆已營業超過 15 年,是台北最早把「桶仔雞」做成招牌的居酒屋品牌
目前僅有長春、萬隆、士林、景美四家直營店——沒有加盟、沒有副品牌!
坊間那種名字很像、裝潢很像的,其實通通無關係,口味直接差一大截,來吃可別跑錯家了
另外,店內所有串燒都是使用 整塊肉切割,所以每一串形狀不同完全正常,不是坊間的組合肉
醬料也全部是店家獨家調配,不是外面採買現成的,口味自然更有層次
冰箱裡飲品選擇多樣,邊吃邊喝十分過癮
生力生啤有杯裝、壺裝、桶裝,我選了 400cc 的獨享杯,喝起來酒味不苦、入口清爽,搭配串燒完全一百分
不喝酒好友也不用擔心,酸梅湯酸甜回甘,是超受歡迎的無酒精選項
來雞老闆不點 桶仔雞真的說不過去,重達約兩斤半、剛出爐的烤雞色澤金亮,光是香氣就足以讓人流口水
戴起手套一扒開,雞汁瞬間爆出,畫面療癒又誘惑!
皮脆、肉嫩、肉汁豐富,單吃就很讚,搭配 椒鹽、雞油、生洋蔥 層次更豐富。現點現烤需等約 45 分鐘,但絕對值得!
這個時節菜價不便宜,但這份 燙高麗菜 竟然不用破百!淋上簡單調味就非常清爽,吃串燒時來一盤蔬菜真的超解膩
酒蒸蛤蜊 調味帶點微辣,蛤蜊沙吐得乾淨無腥味,是很稱職的下酒菜
孜然羊肉串 沒有惱人的羊騷味,孜然粉一撒立刻變身道地風味
鹽烤牛肉串 用最簡單的薄鹽呈現肉質香氣,肉汁表現很優
鹹蛋黃牛肉串 口味相當特別,但和牛肉完全不違和,是很耐吃的組合
聽起來低調,吃起來卻驚豔的 黑松露雞水工水餃 讓我們一口同聲:「也太好吃!」
水餃皮Q不爛、餡料飽滿,咬開後黑松露香氣爆出來,完全不需要沾醬
而 明太子雞翅 也是我一直以來的心頭好,烤工一樣精準,外皮金黃帶香氣,擠上濃郁明太子醬後完全無法停手
遇到小孩就會立刻安靜的神奇食物——脆薯,金黃、酥脆、不油膩,紜紜吃得超開心,一根接一根
帶皮玉米筍 剝開外皮後是又嫩又甜的玉米筍,旁邊的鬚鬚其實營養很高,也可以一起吃!
起司扇貝 一上桌就香味四溢,起司濃郁又鹹香,包著大顆扇貝一口吃超級滿足
烤鮭魚肚 帶焦脆香氣,魚肉軟嫩、油脂香氣剛剛好,加點檸檬更清爽,是我們非常推薦的烤物之一
不會太厚重、不會太燥熱的麻油雞湯,湯頭溫潤順口,雞腿肉保留嫩度
裡頭還有金針菇、高麗菜,份量扎實,天冷喝這碗實在太舒服了
雞老闆士林店真的非常適合各種聚會——無服務費、無用餐時間限制、有 KTV、串燒種類多、平價實在又好吃!
加上桶仔雞超強的吸睛度與美味度,完全是那種一吃就會想再回訪的居酒屋
如果近期正想揪朋友慶生、壽星想找地方,或公司想來個輕鬆聚餐,雞老闆士林店真的超級推薦!
•壽星活動:當月壽星消費滿2800元(含酒水),送桶仔雞乙隻
•沒壽星也有活動:消費達4500元(含酒水),送桶仔雞乙隻
•學生吃雞只要599元(限內用)
【長春店(創始總店)】(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM12:00凌晨02:30
電話::(02)2717-5777
住址:台北市長春路454號
----------------------------------------
【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00凌晨02:30
電話:(02)2933-0520
住址:台北市文山區羅斯福路五段69號
-----------------------------------------
【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00凌晨02:30
電話:(02)2881-0777
住址:台北市士林區文林路101巷2號
----------------------------------------------
【景美店】(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00凌晨02:30
電話:(02) 89316888
住址: 台北市文山區景文街27號
