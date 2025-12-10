【台中東區】美登利壽司吃到飽 Mitsui Shopping Park LaLaport 台中

從4月中旬開始很夯的『美登利壽司吃到飽』,看到新聞時就網路訂位了,很幸運有訂到位

但過幾天之後想幫朋友訂晚餐時段,30秒內都訂不到,變成現在幾乎要大家現場候位

要不是有先訂到,應該不會去吃這樣網路訂不到位的操作模式!!

這次吃完『美登利壽司』吃到飽後,覺得CP值不太高,還不如直接吃單點的迴轉壽司or吃到飽餐廳...因為食材的選擇性及品質上都比美登利多太多了

『美利登壽司』位於台中車站附近的LaLaPort北館5樓

吸引去用餐的點不外乎是壽司吃到飽,還有『美利登』強調的品質

結果用餐時一點也感受不出品質好在哪裡,倒有些像是一般的迴轉壽司店品質

不知道484被轉型為吃到飽扯了後腿……

店內環境

吧台和24人桌,桌次沒有很多,中間是自助吧

有炸物、日式小菜、扇貝、蝦子、淡菜、沙拉、水果、甜點、茶碗蒸、味噌湯、冰棒

其中甜點&冰棒號稱是日本品牌,但是來用餐的用餐是生魚片壽司,就吃到太飽沒吃到甜點冰棒了

自助吧

自助吧的餐點是自己來夾取

有唐揚雞、炸蝦、炸牡蠣、炸薯條、洋蔥圈、軟殼蟹、烤鮭魚肚、烤山藥、烤櫛瓜,只有這7、8樣

冷盤類有日式小菜、扇貝、蝦子、淡菜、芥茉章魚、馬鈴薯沙拉

也都還算新鮮好吃,但如果到吃到飽餐廳,對比於這些應該CP值更高

沙拉

哪裡都吃的到,所以這一區就沒夾了無法給評,但看起來很乾淨新鮮

水果與甜點也都沒夾

一到『美登利壽司』就開始進攻點餐生魚片

這是用餐後的,只有拍到剩幾碗的茶碗蒸,這一區還有味噌湯及冰棒沒有拍到

提供白開水

有罐裝飲料,就沒有其他飲品了

點餐

點餐平板及醬汁

用餐時間共90分,點餐時間80分,時間到了平板會提醒....

餐點一人可點5樣,二人10樣,三人15樣....以此類推 平板的餐點都送上了才能再點下一輪

但是點餐時覺得不太好使用,一開始已把5樣選好了,點選"確認"後,

以為送出了,結果少按了下一個畫面的確認..就會像在購物區裡不送出一樣,餐點不會送來

這樣多了很多步驟去送出點餐,很不必要!! 可能會讓客人瞎等

沒想到說有70種壽司可選擇,卻幾乎都停售!! 第一次在壽司店點不到手捲吃的

店外也都沒有任何公告,不曉得這樣算不算是一種商業欺騙!!

用餐餐點

和友人第一輪平板點的餐點跟自助吧取用的餐點

沒有看到那些YTR推的不同迎賓盤,為什麼每個YTR都吃到一份!! 這算是來用餐的醜1了🙄

炸牡蠣很大顆,沾上塔塔醬絕配好吃!! 烤山藥跟烤櫛瓜也都烤得很軟、濕潤好吃

最誇張的是..炸蝦夾完就不補了,和友人還有夾到最後2尾@@"

最難吃的是薯條,已經冷掉了很牙敗 唐揚雞和洋蔥圈類美式賣場炸物,也有些乾...

(還好之後在隔壁的屯京拉麵吃到好吃的炸薯條 真的免除了這驚嚇)

大顆的炸牡蠣

除了天婦羅裡的炸蝦之外,唯二的炸蝦

吃起來的口感soso,平板餐點的天婦羅裡的炸蝦比較好吃

一直等不到炸蝦,卻等到了軟殼蟹,吃起來有酥脆,口感還好

蝦子Q彈,如果不用剝殼更好

芥茉章魚微辣開胃

茶碗蒸很像去吃那種老式日式料理店裡的茶碗蒸,沒什麼配料

吃到下面只有一顆黃色銀杏那種

第一輪我們點的生魚片和握壽司

第二輪之後,會把砧板收走,都用盤子裝.... 有點像去吃迴轉壽司一樣

海鮮山藥泥

山藥泥很綿密 生魚片一樣小塊but有比單點的生魚片厚一些

星鰻握壽司

原來午餐時段沒有整尾的星鰻

天婦羅盛合

有炸蝦、蟹棒、炸櫛瓜、炸海苔片..另外2個忘記了@@"

和自助吧的炸蝦不同..天婦羅盛合的炸蝦在外觀與口感上較有精緻度,麵衣薄脆

與一般火鍋吃的蟹棒不同,是很巨的蟹棒,還算好吃,天婦羅盛合好吃到想再點一盤來吃

熟章魚、赤貝、炙燒起司鮭魚、 醃漬鮭魚、槍烏賊、明太子美乃滋軍艦、鮭魚卵軍艦

熟章魚、赤貝、炙燒起司鮭魚

赤貝握壽司比較少看到,有喜歡貝類的朋朋可以點

炙燒鰭邊肉、鰭邊肉、醃漬鮭魚、生鮭魚

鰭邊肉好吃到想再多點幾份,但時間差不多要到之外,也飽足快吃不下了

不知道這個破洞是怎樣....

明太子美乃滋軍艦、鮭魚卵軍艦

用料看得出品質不差,但軍艦海苔開掉還真是第一次看到!!

連平價爭鮮壽司都不會有這種低級錯誤,這是我給的醜2

若是說『美登利壽司』是有品質的壽司店,看了這樣會打些折扣....

蟹膏軍艦

蟹膏軍艦送來後也是一樣的狀況 不過除了海苔開掉,這幾個口感都還是不錯

烏龍麵

看到Menu裡只有這道烏龍麵,所以很想點來吃看看

因為已快到用餐結束時間,這道已經從點餐平板送出的烏龍麵,店家想直接就pass過去了

於是又提醒了服務人員,烏龍麵還沒送上來 然後才送來...這真的是醜3

湯頭鹹淡適中,有海帶的鮮味 烏龍麵有嚼勁,豆皮是甜的

意外的吃到甜的豆皮,剛好可以和湯頭的鹹綜合一些,整體吃起來非常平衡

這碗熱騰騰的烏龍麵,成了這次吃到飽的溫暖收尾(雖然差點吃不到)

1人總共點了4輪半

美登利壽司吃到飽午餐980

• 天婦羅盛合

• 海鮮山藥泥

• 鮪魚中腹

• 水煮松葉蟹

• 星鰻

• 鮪魚生魚片

• 鮭魚生魚片

• 青魽生魚片

• 帆立貝生魚片

• 旗魚生魚片

• 赤貝

• 熟章魚

• 炙燒起司鮭魚

• 鮭魚卵軍艦

• 明太子美乃滋軍艦

• 醃漬鮭魚

• 生鮭魚

• 鰭邊肉

• 炙燒鰭邊肉

• 蟹膏軍艦

• 烏龍麵

• 槍烏賊

📌推薦點:生魚片、壽司吃到飽/上餐速度不會慢(但是似乎會留意桌面情況)/炸牡蠣大顆/其他想不出來還有什麼可以推的

📌不推薦點:沒有迎賓盤,只有2小碟的小鮪魚片/生魚片切片小/號稱70樣結果2大項停售,第一次在壽司店吃不到手捲跟細卷、和有些品項也停售/軍艦的品質有圖有真相(連在爭鮮還從沒吃過海苔開掉的)/自助吧的炸蝦被夾完後都無再補/薯條難吃/最後加點的沒提醒不會上餐

心得

不用浪費時間晚上網路訂位跟現場排隊。會把錢拿去吃迴轉壽司店、日式料理店、其他有異國美食吃到飽餐廳。

美登利壽司 Lalaport 台中店 @sushinomidori.tw

【店址】台中市東區進德路600號北館5F

【TEL】04-2211-6818

【營業時間】週一五 11:00–14:00 16:0020:30 週六日 10:30–14:00 16:0020:30

用餐90分/一成服務費