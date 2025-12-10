2025-12-10 22:52 黑門莉
【台中豐原】蘿娜印度廚坊-北印度香料饗宴 豐原必嚐的正宗印度料理《葷素皆宜》
快把台中市的印度料理吃遍的我,這次跨足到豐原來了
看到這期今周刊1508期裡面的專訪-四位異國大廚的奇幻南漂
內容裡面專訪報導了『蘿娜印度廚坊』,來自北印度的老闆Bivan Singh Waraich
他在台灣生活已二十年了,他的爺爺在三十年前還是負責開鑿雪隧的印度工程師
Bivan老闆在讀完碩士後,也逐漸愛上台灣,於是將道地的印度料理文化帶來台灣
堅持使用經典的香料配方與繁複的手工製程,用心呈現出既能滿足台灣味蕾,又保有北印度飲食靈魂的異國美食
身為印度料理愛好者的你我,絕對不能錯過這裡,趕快前往一飽口福吧!
『蘿娜印度廚坊』位於豐原大社街的巷弄內,但來此的交通卻出乎意料地便利
它距離豐原火車站與廟東商圈僅約10分鐘的車程
若是自行開車,下豐原交流道後3分鐘會到,還有附專屬停車場,可以容納12台車
店內的裝潢風格,融合了自然的溫馨感與異國情調
四週牆上的印度刺繡掛畫與小玩偶都是老闆從印度帶回
店家想讓客人來在品嚐美食的同時,也能沉浸在一個溫暖、細緻且充滿異國情調的獨特空間
大量使用深色木質建材,打造出半開放式的木製涼亭式座位區
提供兼具隱私與舒適的用餐空間
最引人注目的是懸掛的彩色玻璃馬賽克燈飾,為整體環境帶來強烈的異國氛圍
也歡迎包場,包廂很適合來團體聚餐,不管是家族聚會、辦公室聚餐、同學會、慶生會、聯誼、聖誕party...等,『蘿娜印度廚坊』諾大的包廂及用餐空間,皆能滿足人多的需求
Menu
我們點了幾道吃印度料理時必點的美食
奶油雞肉咖哩、菠菜羊肉咖哩、起士烤餅、辣味烤餅、蒜味烤餅、茴香飯、香料碎雞肉碳烤、碳烤香料羊小排、印度香料酥脆球(6顆)、香料奶茶、芒果優格飲
奶油雞肉咖哩 $350、菠菜羊肉咖哩 $380、茴香飯 $90
奶油雞肉咖哩醬以蕃茄、洋蔥爆炒後打成的咖哩
吃起來的口感偏酸甜、溫味,特別適合初次嘗試印度料理或不習慣重口味的客人
店家在這道菠菜羊肉咖哩製作上十分講究
羊肉經過辛香料醃漬後,先燉煮再大火快炒,讓羊肉的香氣徹底迸發,確保羊肉軟嫩無騷味
由於菠菜含水量高,會使整理風味清淡而不厚重
茴香飯是用印度長米爆炒茴香籽,口感清香特殊,茴香籽也能幫助消化和清新口氣
印度長米的米形細長,澱粉含量低且煮後米粒乾爽蓬鬆,不會像一般米那樣黏在一起,能充分吸附濃厚的咖哩醬汁,每一口都能享受到蓬鬆米飯的口感和香濃滑順咖哩醬帶來的多層次風味
辣味烤餅 $70、蒜味烤餅 $70
辣味烤餅使用椒椒切小丁塊狀還搭配一點香料、辣椒粉
喜歡再濃郁味道蒜味烤餅,可以再點個蒜味烤餅,喜歡重口味的人可點來再更加濃郁味蕾
烤餅外層帶微微焦香,吃起來微酥中間柔軟,沾上濃厚咖哩後
口感像在咬一口帶焦香的蓬鬆麵包,表面吸滿醬汁又保留內裡的嚼勁
外層濕潤入味、內層軟Q耐嚼的複合口感,以烤餅沾印度咖哩醬是品嚐印度料理不可或缺的享受
印度香料酥脆球(6顆) $250
印度脆球是一道印度國民點心小吃。內饀有馬鈴薯泥、鷹嘴豆泥、羅望子醬、薄荷葉
會附上以薄荷葉和一些香料打成汁的薄荷水,將薄荷水倒在脆球裡一起吃掉
蒲荷水倒得深淺隨意,一口吃下會有鹹香、酸甜、薄荷清涼的複雜交織口感
會給予味蕾極大的刺激,非常開胃過癮
香料碎雞肉碳烤 $399
這道「香料碎雞肉碳烤」是將碎雞肉塊和蒜泥香料揉成漿泥,再捏一捏桿在鐵棍上做窯烤,將細嫩的碎雞肉塊,與新鮮的蒜泥和多種印度香料仔細揉捏成均勻的肉漿
師傅巧妙地將肉漿捏塑並均勻地桿在鐵棍上,送入高溫窯爐中炙烤,
完美呈現出北印度窯烤菜餚的精髓。是一道考驗手工的經典菜系
一旁附的是清爽的薄荷醬料(生薑、大蒜、薄荷葉、優格)
碳烤香料羊小排 $499
先以香料、優格將羊小排醃到肉質柔軟後,使用多種香料去腥提味,使用傳統的印度泥爐做窯烤
搭配薄荷醬和特製辣椒醬...這款辣椒醬是將朝天椒與多種香料爆炒後,再打成醬料
不管醮薄荷醬還是特製辣椒醬,都能提升口感,豐富風味
起士烤餅 $110
混用了兩種以上的起士作為內餡,讓起士風味不只有鹹香,讓整體味道呈現出柔和的甜香
內饀裹著滿滿、超量的起士,熱騰騰地牽絲,單吃品嚐麵皮香與奶香
或是沾著濃郁的咖哩醬汁一起吃,讓口感更多層次,吃得美味又滿足
香料奶茶 $90、芒果優格飲 $120
印度香料奶茶跟優格飲(拉西)是來吃印度料理必點的飲品
每次來吃印度料理沒喝到印度奶茶感覺好像白來的感覺,這次當然也不例外必須點一杯
天氣雖然轉涼,但還是有些熱,所以點了冰香料奶茶,醇厚的印度奶茶帶著香料的尾韻
芒果優格飲厚實香甜,喝到這濃郁的Lassi,會想一口接一口喝不停
米布丁
米布丁在印度有節慶or活動必備的甜點,或是家庭中常吃的小點心裡一定也會有的甜點
以米飯、牛奶使用慢火細心燉煮至濃稠綿密,再加些香料使用慢火燉煮
吃起來香甜溫潤,化口性極佳
蘿娜印度廚坊(Raunak Indian Kitchen)
【店址】台中市豐原區大社街57號
【TEL】04-2520-8907
【營業時間】週一~日 11:00~15:00 17:00~21:00
