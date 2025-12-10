2025-12-10 22:36 黑門莉
【台中西屯區】慕時食飲空間開啟味蕾新體驗-玩味視覺與味蕾的饗宴 提供葷、素食
偏向於無國界料理的『慕時食設空間』,爬文時看到有多道創意料理都很吸引我
每一道都色香味完美演繹,而且不用1張藍色小朋友就能吃到美味又匠心獨具的餐點
也不悔離家大半圈的路程驅車前往.吃得很心滿意足
要不是那麼遠,應該會隨時回訪
店家位於小巷街道裡,臨近有停車場,永福路與福科路交叉口(非特約)
【訂位須知】
🚫 為維護用餐品質,無接待 6 歲以下孩童,敬請見諒。
🚫 因本店座位數較少,恕無法指定座席。
🚫 5 位或以上訂位,酌收訂金 NTD 200/位,請來電 04-24630107 洽詢。
以其他任何方式規避此條規定,將直接取消該筆訂位,不另行通知,請注意。
進門後,位置環境有種日式感,氛圍上乾淨有條理
店內似乎位子不多,我們被安排在1F,有吧台座位、二人座位,四人座位於2F
雙人套餐 1120 (附2杯蜂蜜檸檬微氣泡飲)
套餐提供了前菜、私房菜、主餐、飲品
雙人套餐在價格上不到1200能吃到創意料理,確實是誘人用餐的敲門磚
雖然套餐的組合內容看起來不錯,但偶爾自己倒是也喜歡偏向於單點
可以吃到自己喜愛又不常見的特色菜
又不會被套餐中所提供的平時也能隨意吃到的普通餐點給限制住
So,來用餐的客人們想怎麼order見人見智囉
【用餐規定】
※最低消費為「平日 300 元/座位;例假日 400 元/座位」。
※用餐時間為 90 分鐘
前菜
牡蠣與甜蝦《布里歐》320
美食外貌協會的我看到這一道餐點就想來品嚐看看
店家使用胭脂蝦,牡蠣磨成泥狀,搭配布里歐麵包
胭脂甜蝦鮮甜,泥狀牡蠣吃不到腥味,若不看說明,很難察覺是牡蠣
搭配下層口感酥脆的布里歐麵包
這樣的組合巧妙地顛覆了我們對牡蠣的傳統料理印象
對其獨特且和諧的風味搭配留下深刻印象
風乾木瓜《花椒/焦糖核桃/鷹嘴豆泥》 240
這一道很衝擊了我的視覺,而其獨特的風味更是驚豔
從來都不知道木瓜除了木瓜牛奶和飯後水果之外.. 居然還能是這麼一道美味的創意料理!!
新鮮甜美的木瓜與搭配花椒粉、鷹嘴豆泥意外的和諧,鹹香中幾乎吃不出辣味
焦糖核桃脆甜可口,是一道具有層次感令人驚喜的豐富餐點
私房菜
炙燒青花菜《炙燒青花菜/藍紋乳酪/老乾媽》 +60 (單點 280)
這道菜還蠻讓我意外的!!
出乎意料的是一大朵完整的青花菜,我原先以為藏在佛手瓜下的是切好的青花菜
結果好大一朵 是有種大器的感覺,可是要自己切有點太懶😅
主餐
中卷義大利麵《無蒜鷹嘴豆泥》+40 (單點 360)
主餐可以選二道,我們選了義大利麵和川味口水雞
光看中卷的切塊,就知道是很大隻的中卷
以清炒方式料理,味道足夠而且口感很好,非常美味
川味口水雞《冷盤/台式川味麻醬》 +100 (單點420)
口水雞似乎也是店內的招牌菜,所以在主餐擇二中,選了這一道餐點
但是沒想到份量好多,與友人2人都有些吃不下了,較適合34人點
每塊雞肉都有晶瑩的雞凍,讓每一口都彷彿吃進了滿滿的膠質和膠原蛋白
雞肉肉質不柴,而且去骨處理得非常乾淨,讓人在享用時能專心品味,不必擔心咬到碎骨,這點有加分。醬汁是濃郁的川味麻醬,香麻風味突出但辣度適中... 雞肉沾著醬汁一起吃,兩者融合得恰到好處,很下飯
鮭魚飯糰《明太子醬/柴魚花》 90
口水雞會附鮭魚茶泡飯or香鬆白飯,也可加價烤飯糰,這樣的搭配讓整份餐點也充滿了中日融合的趣味
蜂蜜檸檬微氣泡飲(單點120)、印度香料鮮奶茶 +160 (單點220)
印度香料鮮奶茶在爬文一看到時覺得好特別,店家使用的杯裝也很別緻,香料看起來也頗多
一開始熱熱喝有香料味,入口後也溫和順口..但由於香料持續浸泡,這飲品喝到最後會漸漸產生苦澀味,或許店家可以考慮提供過濾或將香料取出的方式,以維持風味
蜂蜜檸檬微氣泡飲看到不少人推薦,但對我個人來說,它喝起來比較中規中矩,沒有特別突出的亮點
整體而言,用餐後很滿意『慕時食飲空間』的餐點,會想二訪再來嘗試他們菜單上其他不同的創意料理,也很推薦給喜歡嘗鮮和創意料理的朋朋們
慕時食飲空間
【地址】台中市西屯區永福路118巷7號
【TEL】04-2463-0107
【營業時間】週一日 11:0021:00 (週二休)
一成服務費
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數