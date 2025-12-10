2025-12-10 22:19 黑門莉
【台中南屯區】法丼Fadone 法式舒肥原味x丼飯美學開創你的味蕾新體驗
和家人逛完IKEA之後,我們想找一家店來用餐休息聊天
家人推薦了之前他和朋友吃過,讓他認為好吃又烹調手法創新的『法丼 FADONE』
餐點裡還有我喜歡的鴨胸料理,愛嚐鮮又喜愛吃鴨胸的我,就順應家人的推薦來用餐
『法丼』位於大墩五街與大英西一街的路口,店面也充滿法式新潮樣貌
也臨近「南屯捷運站」步行只要3分鐘,搭乘捷運來吃也很方便!
除了來內用外帶之外,另外也有ubereat外送,在家動動手指頭就能吃到
店外窗上的icon設計好可愛
店家歡迎大家來用餐時可拍照 還有提供免費網路
下面一排是肉品從舒肥製成到烹煮上菜的過程,精簡可愛
店內環境溫暖,柔和的燈光和舒適的木質氛圍,也是忙了一天想放鬆一下or和親友聚餐聊天
或者只想單純吃點有質感又不失飽足感的料理,『法丼』絕對是一項好選擇!!
Menu
有丼飯、烏龍麵、炸物、爐烤食蔬、湯品、飲品,或是單點肉品、加購區選擇上很多樣
有4種套餐可升級,均附沙拉、飲品or湯品
店內活動
當月壽星用餐可享當月神祕餐點一份,可以和壽星一起來用餐!!
來用餐也不用擔心怕吃不飽店家直接免費加飯與漬物、點湯品還可以免費加湯
另外,想平日Chill一下來吃肉喝酒,加入會員還有半價優惠(週一四)
爐烤熟成櫻桃鴨胸 $350、柑橘香柚板腱牛 $305、香草牛肝菌菇牛肉清湯 $100、燉煮濃厚豬肉湯 $100、清炒綜合時蔬 $130、自製蒜香鹹酥脆薯 $110、自製薑黃蜂蜜檸檬 $60、自熬冬瓜檸檬$ 60
柑橘香柚板腱牛
選用原肉塊,使用低溫舒肥熟成,直火炙烤到三分熟,肉質飽滿多汁,香氣撲鼻
肉汁香氣充足的板腱牛,搭配店家自製的柑橘香柚醬富有口感,越嚼越香
再搭配微酸的柑橘香柚醬汁可以解膩,還又提出牛肉的香味跟帶一點甜
吃完後口中還會留下屬於牛肉的肉香
爐烤熟成櫻桃鴨胸
櫻桃鴨胸份量很多吃得好過癮
外皮酥脆、鴨肉粉嫩,肉質細緻彈牙,也和柑橘香柚醬很搭配
丼飯除了主食之外,丼飯還有4樣配菜和一顆溫泉蛋
不管是想單純享受滿溢醬汁香氣的米飯,還是偏好帶有蛋香與濕潤口感的滋味,都能依照自己的喜好
自己很喜愛丼飯裡拌入蛋液,讓米飯都香潤可口,格外美味!丼飯都可以免費加飯
燉煮濃厚豬肉湯、香草牛肝菌菇牛肉清湯
湯品都可以免費加湯
香草牛肝菌菇牛肉清湯是現場手沖牛肉,高溫的熱湯讓牛肉片瞬間熟成
牛肉柔嫰鮮美,湯頭喝起來口中會充滿牛肝菌菇香氣
燉煮濃厚豬肉湯,豬肉片吃起來有札實感,不膩也不柴
湯品將溫潤的肉香與洋蔥的自然甜味完美融合,入口醇厚滑順
我們點了蒜香椒鹽薯條(附糖醋醬),薯條酥脆入口鬆軟,讓人一口接一口吃不停
另外還有黑松露蛋黃醬(40)和青檸明太子(40)二種沾醬可以order
這三種沾醬均是店家手工製作的,各有獨特風味,與市售的醬料截然不同
特別推薦給熱愛探索不同風味醬料的朋朋們
清炒綜合時蔬
近來台風太多,想補足蔬食量...也點了一份爐烤時蔬
時蔬選用娃娃菜、小農櫛瓜、南瓜、杏鮑菇、洋蔥等,爐烤至焦糖色,鮮甜多汁
自製薑黃蜂蜜檸檬和自熬冬瓜檸檬,酸甜清涼、爽口解膩
『法丼 FADONE』以法式舒肥技法融入日式丼飯,重新定義台中丼飯新風味
來用餐後,真會顚覆對丼飯的既有想法,目前也僅有這裡才吃得到這樣的創意丼飯吃飯
家人介紹後,也由我來介紹推推給大家來用餐
法丼Fadone
【店址】台中市南屯區大墩五街328號
【TEL】04-2473-0506
【營業時間】星期一日 11:30–14:30, 17:30–20:30
※無服務費/可訂位
