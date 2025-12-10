2025-12-10 20:34 夫子。旅食趣
2025新北好茶 坪林茶香低碳遊 特等茶會之旅
2025新北好茶「茶香低碳遊特等茶會之旅」是新北好茶年度旅遊「茶香低碳遊」六個一日遊行程之一，結合茶文化、環境教育與低碳旅行，特色包括茶園風光、茶事體驗、茶席體驗、在地茶食午餐，以及碳足跡計算與碳抵換，讓旅人能以永續方式深度認識坪林。
2025新北好茶「坪林茶香低碳遊特等茶會之旅」行程：新店捷運站集合→前往坪林區九芎林坪林𩻸魚堀溪自行車道→鶯子瀨橋→三號過水橋處→全億茶行午餐→「緩緩坪林」特等茶席會→坪林茶業博物館→坪林石雕公園→思源臺參拜茶郊媽祖→坪林老街及水柳角商圈→返回新店捷運站，賦歸。
[坪林𩻸魚堀溪自行車道 生態豐富 一花一天堂]
北宜路 (台九線) 坪林𩻸魚堀溪 (𩻸音同帶，堀音同枯) 自行車道 4.15Km 處，沿北勢溪支流逮魚堀溪向南行前往鶯子瀨，沿途蝴蝶翩翩飛舞，蟲鳴鳥叫不絕於耳，生態豐富蕨類植物茂盛，非常適合做生態觀察。
導覽老師生態解說：水冬瓜為低海拔的常綠灌木，夏季開花秋季結果，碗狀粉紅色小花十分討喜，球形果實，成熟時會呈現晶瑩剔透的乳白色，果實汁液黏稠可食用具甜味，原住民戲稱他為「好吃的鼻涕」。
鳥巢蕨又稱為山蘇，生於樹幹上葉子向外簇擁生長，中間形成一個空漏斗，利用中空的漏斗來收集雨水、落葉和鳥糞等轉化成肥料。
樹幹上的伏石蕨很特別，擁有與其他蕨類不同的「兩型葉」：營養葉與孢子葉。較圓胖的營養葉，專營光合作用製造養分，為求較有利於光合作用進行，其葉面的生長方向會與光線垂直相交。較細長的是孢子葉，其主脈兩側具有長線形的孢子囊群，負責傳播與繁殖，當然也兼營光合作用，值得仔細觀察。
筆者(夫子) 非常贊同風景區設置高架步道，取代傳統水泥步道的作法，高架步道除了能規範遊客活動範圍外，也可降低遊客對自然生態的破壞，讓動物可以自由穿梭木棧道下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。
圓葉雞屎樹，雖名圓葉但卻很少圓形，開小白花，成熟果實呈現藍色非常特別，枝葉揉碎後聞之，有一股類似雞屎之異味，故而得名。
𩻸魚堀溪一處緩流，綠樹映襯藍天白雲，幻畫絢麗多彩的湖光水色，有著「湖光倒影浸山青」的絕美景色。
鶯子瀨橋
美麗的茶園
𩻸魚堀溪溪底，這些排列整齊的石𥕢，是在溪流長期沖刷下，質地鬆軟的部分被侵蝕，只留下質地較堅硬的部分而形成溝槽，這種特殊的「石𥕢」在河道上矗立成高低不一的地形景觀，在地居民把這種地形稱之為「狗齒」，早期被視為量測水位高低的依據，岩盤低矮處被稱為「水龜」，岩盤高高凸起處被稱為「水馬」。
三號過水橋處拍美照後，上行回北宜路，前往全億茶行午餐。
[坪林全億茶行品嘗茶鄉風味午餐 坪林親水吊橋餐後散步消食]
坪林全億茶行茶鄉風味午餐，炸溪魚、溪蝦與使用包種茶樹籽製作的茶油拌麵線是餐飲推薦項目。
午餐後散步消食，步行走訪位於坪林茶鄉牌樓旁的坪林親水吊橋。
坪林親水吊橋橫跨北勢溪，橋上可見北勢溪魚梯，在封溪護魚政策下，溪水清澈魚群豐富，溪面偶見水鳥掠飛覓食，潺潺溪水聲搭配遠方的山景非常療癒。
導覽老師指著橋下一群大魚表示，這就是𩻸魚，鯉魚是也，長知識了。
[緩緩坪林 特等茶席會 體驗全臺灣最香特色茶的魅力]
2025年坪林旅遊新亮點，原坪林遊客中心12月6日起由吉品養生團隊接手營運重新開幕，華麗轉身成為「緩緩坪林・永續低碳旅遊館」，館內以沉浸式光影、茶席文化與蔬食永續三大感官體驗，引導旅人「慢」下腳步、「聞」茶香、「亮」見流轉四季，以「心」的角度打開坪林，邀請大家以最愜意的方式感受山城之美。
最特別的是二樓的沉浸式光影展「光影茶鄉四季」，以茶園晨霧、螢火蟲、悠游魚群及山坡轉色等意象，科技互動間讓遊客以最純粹的方式感受坪林茶鄉之美。
新北是臺灣最主要的包種茶產區，每年春、冬季辦理全臺最大規模的包種茶評鑑賽事，主產地坪林更有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽。今年114年新北好茶冬季文山包種茶比賽會，特等獎由坪林著名的茶王世家第3代鄭冬泉獲得，並成為首位5屆冠軍茶王。今日的特等茶席會，茶席老師示範的茶品就是今年鄭冬泉獲獎的特等獎作品茶。
新北包種茶帶有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香，香氣越高品質越佳，從茶湯中便能體現新北好茶真功夫。恰逢冬季包種茶新鮮上市，走訪坪林最能體驗全臺灣最香特色茶的魅力。
緩緩坪林 永續低碳旅遊館
地址：新北市坪林區北宜路八段67號 (坪林茶鄉牌樓旁)
電話：02 2665 6200
營業時間：週三～週日 10:00–17:30 (17:00 最後點餐) / 週一～週二 館休 (僅接受團體預訂)
[坪林茶業博物館 烹茶煨鴨腳－茶食文化特展 互動體驗 寓教於樂非常有趣]
新北市坪林茶業博物館是全台唯一以茶文化為主題的博物館，當期展覽有「茶與王特展」與「烹茶煨鴨腳－茶食文化特展」。東茶西傳改寫了全球經貿版圖，古今中外皇室對茶的熱衷與喜好，共筆寫下了一部甘醇的皇家芳茗史。位於一樓展示館的「茶與王特展」，透過展品、解說文字，翻開一篇篇歷代帝王與茶的雅趣軼事，鑑賞御用茶器的精雕細琢，揭開宮廷茶事的奇聞秘辛。
茶食隨時代更迭，由果蔬、穀物至糕餅點心，各具風華，見證茶文化的遞發展，位於 B1 展示館的「烹茶煨鴨腳－茶食文化特展」以黃庭堅詩作「烹茶煨鴨腳」，取鴨腳借代銀杏，象徵文人最初以素樸茶果佐茶之情懷雅趣。
能親自動手的互動體驗是「烹茶煨鴨腳－茶食文化特展」的展出亮點，例如「紅樓饗宴」互動體驗，只要將模型茶點移入感應區，螢幕就會自動呈現相對應資訊，寓教於樂非常有趣。
新北市坪林茶業博物館
地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號
電話：02 2665 6035
開放時間：週一至週五 09:00–17:00；週六、週日 09:00–17:30
休館日：每月第一個週一 (遇國定假日照常開放，隔日休館)、農曆除夕與初一。
門票：全票80元。
官網：https://www.tea.ntpc.gov.tw/
[坪林石雕公園 思源臺參拜茶郊媽祖]
坪林石雕公園，緊鄰坪林茶業博物館，以茶文化為主題，唐代茶聖陸羽的雕塑遍布園區，紀念其撰寫「茶經」、推廣茶文化的貢獻，入口處的「九龍球石雕」象徵「飲水思源」。
坪林石雕公園高處，一座高大的茶郊媽祖金身聖像，是公園最醒目的信仰象徵，庇護坪林鄉里平安。思源臺供奉茶農保護神「茶郊媽祖」，是坪林鄉民的精神依歸。
[坪林老街、水柳角商圈 選購伴手禮]
坪林老街上大多數的屋宅都已改建為水泥樓房，僅有數間百年石頭屋被保留下來，石材取自於老街邊上的北勢溪，石牆以「人」、「丁」字砌法建造，象徵著農業社會對於人丁興旺的期望。
「坪林老街茶葉蛋」位於坪林街100號，販售的茶葉蛋是坪林老街必吃美食之一，非常受遊客喜愛。
「品誼茶果子」(英文名稱 SMAK) 位於坪林街99號，是一家文青咖啡甜點店，以茶入甜點、百年石頭屋氛圍聞名。每日現作的各式蛋糕、茶餅乾、乳酪、包種茶冰淇淋、香韻紅茶冰淇淋 (茶節限定) 都是坪林老街必吃美食之一。
街尾的保坪宮建於清同治元年 (1862)，主祀玄天上帝 (俗稱上帝公)，是坪林當地人最重要的信仰中心。
神桌前的奇木香爐，以天然樟樹的樹瘤部位製作，是因為以前山區物資缺乏就地取材製作。
側殿供奉的張公聖君 (法主公)，是樟腦業者與茶商的守護神，常被誤認為三國的張飛。
坪林茶香低碳遊
官網：https://www.ntpc-tea.tw/index.php
公共交通：
1.從捷運新店站出發：搭乘 923 號公車，於「坪林國中站」下車，步行約5分鐘即可抵達。或搭乘綠12號公車，於「坪林總站」下車，步行約5分鐘即可抵達。
2.從捷運大坪林站出發：搭乘 9028 號都會之星公車，於「坪林站」下車，步行約6分鐘即可抵達。
