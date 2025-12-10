2025-12-10 10:09 女子漾／編輯王廷羽
Threads 網友瘋傳！10 大超商美食密技大公開：維也納牛奶麵包熱狗堡、布丁調酒你試過嗎？
超商可以說是台灣的驕傲之一，設點多、提供多項服務，還販售了許多平價的美食，近日就有網友在 Threads 上詢問大家有沒有什麼自創的「超商美食秘笈」，引發大量網友留言，提出自己的創意吃法，令人意想不到，因此女子漾特搜了 Threads 網友們的特色超商搭配美食，一起來看看！
Threads 超商美食秘笈 1. 洋芋片＋ Cream cheese
第一個「洋芋片+ Cream cheese」一看就超罪惡！網友分享自己用洋芋片夾上厚厚的 cream cheese，外層酥脆內層滑順，除了有餅乾的香味之外，還有濃濃奶香味，洋芋片則可以根據個人喜好選擇甜或鹹口味，保證吃一口就讓人停不下來！
Threads 超商美食秘笈 2. 維也納牛奶麵包＋熱狗
接著也是一位超有才網友的分享，你曾想過大亨堡的麵包可以換成別的嗎？這位脆友用維也納牛奶麵包取代一般的熱狗麵包，夾入熱狗後加熱，牛奶麵包裡面滑順的內餡加熱後變得更香濃，麵包體也更佳 Q 彈，好吃到讓大家搶著留言一定要試試看！
Threads 超商美食秘笈 3. 各式燴飯＋茶葉蛋
當你吃飯時單吃一個燴飯會覺得太空虛，多買一個又覺得份量太多，不妨試試看脆友們的推薦，除了買燴飯之外，可以再多買 1-2 個茶葉蛋，壓碎與燴飯充分攪拌，這樣吃起來風味更加濃郁，有飽足感又能增加蛋白質！
Threads 超商美食秘笈 4. 味增湯＋鮭魚飯糰
如果喜歡日式風味的話，你一定要試試「味增湯＋鮭魚飯糰」這個組合，先將味增湯加入人水泡好，接著丟入一顆鮭魚飯糰（原的或三角飯糰皆可），等候 1-2 分鐘後充分攪拌，就會得到平民版的湯泡飯一份，喝酒後想吃點小東西或當作宵夜都超適合！
Threads 超商美食秘笈 5. 熱狗麵包＋維力炸醬麵
炒麵麵包大家都吃過吧！「熱狗麵包+維力炸醬麵」組合就是這個概念，將維力炸醬麵煮到自己喜歡的軟硬度後與醬包充分攪拌，最後夾到熱狗麵包裡面，微波一下更好吃，熱騰騰的麵包夾著醬香味十足的維力炸醬麵，簡直不要太好吃！
Threads 超商美食秘笈 6. 明治冰淇淋+統一布丁＋汀士頓小酒＋午後紅茶＋西班牙布朗尼
接下來則是調酒與甜品的組合，一位脆友分享自己只要喝了這一杯甜品，壞心情就能通通消失！以午後紅茶的奶茶打底，加入統一布丁、西班牙布朗尼、明治冰淇淋各一個，最後加入點睛之筆汀士頓小酒，多層次的口感與甜味加上淡淡酒味，喝一口就能瞬間療癒！
Threads 超商美食秘笈 7. 鱈魚香絲（微波）
經典零食「鱈魚香絲」是許多人心中最愛的配酒零食，有脆友分享自己買了鱈魚香絲將其微波，中火兩分鐘之後，原本軟軟的鱈魚香絲瞬間變超酥脆，吃起來還有點像魚酥，想要吃起來更過癮的話也可以買粗版的鱈魚香絲，絕對讓你一口接一口！（大家操作時要記得瓦數不要開太高，時間也不要太久，以免燒焦或起火。）
Threads 超商美食秘笈 8. 蕎麥麵＋韓式麻藥溏心蛋
「蕎麥麵+韓式麻藥溏心蛋」沒胃口的時候這樣吃就對了！冰涼滑順的日式醬汁蕎麥麵，搭配超級入味的麻藥溏心蛋，戳破後跟麵拌在一起根本是極品，吃起來鹹香帶甜又帶辣，清爽又銷魂的超商神級 Combo 快去試起來！
Threads 超商美食秘笈 9. 麻辣鴨血豆腐煲＋科學麵
最近在 Threads 上你有被萊爾富的麻辣鴨血豆腐煲燒到嗎？這款鴨血豆腐煲被稱讚夠麻夠辣，份量又夠多，網友加碼推薦可以加一包科學麵進去，請店員一起微波加熱，科學麵會吸滿辛辣醬汁，搭配嫩口入味的鴨血和豆腐，冬天來上一碗超過癮！
Threads 超商美食秘笈 10. 柳橙汁＋比菲多
接下來這組是網友推薦極好喝、完全不輸手搖店現做的 DIY超商飲料組合：「柳橙汁＋比菲多」，柳橙汁的清新果酸與比菲多的香甜柔滑完美融合，口感清爽，尾韻帶有乳酸菌的微酸，不僅能解渴解膩，還能幫助消化，絕對是午餐後來一杯的神清氣爽必備款！
【本文為JUSKY街星授權提供】
