「之音相伴 臺澳共鳴」阿里山林鐵ｘ澳洲之字形鐵路 締結姊妹鐵路跨越南北半球合作創新頁
【旅奇傳媒/編輯部報導】阿里山林業鐵路與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路（Zig Zag Railway），兩條同以「之」字形路線聞名的百年產業鐵路，12/09在阿里山林鐵北門驛締結為姊妹鐵路，不僅見證了臺澳雙方以智慧克服地形限制、與山林共生的精神，更是將阿里山林業鐵路的國際合作網絡首度擴展至大洋洲，為全球遺產鐵路保存與永續樹立新里程碑。
阿里山林業鐵路與澳洲之字形鐵路皆擁有百年歷史，並因擁有極特別的「之字形」路線而聞名。本次締結，也讓阿里山林鐵的國際姊妹鐵路夥伴網絡擴增為日本、瑞士、印度、英國、斯洛伐、澳洲等6國10條鐵路，開啟了國際交流新篇章。
鐵道連結的緣起與共鳴
阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路同樣擁有百年歷史，面對相同陡峭蜿蜒山勢，工程與地形挑戰讓臺澳雙方擁有共同語言。
2023年疫情趨緩，阿里山林鐵重啟國際交流後首站前往澳洲新南威爾斯州藍山國家公園的之字形鐵路，澳洲之字形鐵路原本是為了運輸旅客及礦產物資而建設，與阿里山林鐵皆從早期產業運輸轉型為今日兼具觀光與文資保存的遺產鐵路；兩條鐵路也同樣經歷過自然災害的考驗：阿里山林鐵在莫拉克風災後受創嚴重、澳洲之字形鐵路則在野火與洪水損毀後由志工們逐步修復，雙方皆在近三年內完成全線復駛，展現保存文化遺產的韌性與決心。
在過去兩年也藉由雙方互訪，從營運、蒸汽機車維護、山區運行安全與志工制度為起點，並促成澳方鐵路志工參訪阿里山林鐵，逐步累積雙邊信任與價值認同，奠基共識，使締結姊妹鐵路水到渠成。
鐵道締結儀式 象徵永固友誼 技術與文化並進合作
締結儀式由兩鐵路代表及現場與會貴賓以象徵鐵道連結與友誼長存的「釘下道釘」儀式，代表兩國鐵道自此緊密相連，技術與文化攜手邁向新頁，預示跨國合作軌跡的延伸。現場嘉義市市長黃敏惠、立法委員陳冠廷委員、台灣鐵道觀光協會理事長暨臺灣港務公司董事長周永暉、交通部觀光署阿里山國家風景區管理處黃怡平處長、外交部代表以及嘉義縣市多位議員等貴賓到場共同見證阿里山林業鐵路與之字形鐵路締結姊妹鐵路的重要時刻。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處王昭堡處長，熱情歡迎跨洋來臺之字形鐵路與阿里山林鐵締結姊妹鐵路，提及今年10月派出兩位同仁前往澳洲交流，之字形鐵路團隊不僅熱情接待，更毫無保留地分享駕駛與維修經驗，是趟收穫豐富、受益匪淺的學習之旅，也為雙方未來的合作奠定了更堅實的基礎，期盼象徵友誼的列車能從北門驛車站啟動，讓兩鐵路未來合作走的更遠。
嘉義市政府黃敏惠市長也蒞臨現場，見證阿里山林鐵與之字形鐵路這兩條具有特有文化、歷史鐵路做締結合作，嘉義市為阿里山林鐵的起點，阿里山也為嘉義帶來城市紋理、建設及產業，讓嘉義成為人文森林，同時肯定林業及自然保育署為本次締結的用心，讓阿里山牽起跨國情誼。
農業部林業及自然保育署署長林華慶致詞提及，阿里山林鐵與之字形鐵路自2023年起開始交流，開啟締結契機，雖然軌距不同、但兩鐵路有很多相似之處，如運用之字形路線運行，同樣因自然災害而中斷行駛，阿里山林鐵受颱風重創、之字形鐵路面對大火與洪水，兩條鐵路一一克服困境，歷經挑戰後所展現的堅韌精神，讓彼此留下深刻印象，兩年的交流促成今日的締結。更表示之字形鐵路團隊擅於蒸汽機車的修復並且樂於分享交流，雙方期待締結後進行深入實質交流，首要合作修復 Shay 機關車，期待可以看見 Shay 機關車行駛在山地段。
跨國技術對話與旅遊合作新契機
澳洲之字形鐵路代表團此行亦前往阿里山林鐵修理工廠與車庫園區，觀摩蒸汽機車運轉流程，針對鍋爐系統檢修、動態性能測試及駕駛操作等核心技術進行深度交流。
之字形鐵路執行長 Daniel Zolfel 表示，很興奮可以見證阿里山林鐵與之字形鐵路共同開啟新篇章，雙方會進行歷史分享、記憶分享彼此的韌性與技術，未來期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修與鍋爐技術交流與文化資產的保存維護，共同行銷互惠聯票及開發紀念品等。
在喜樂季節同慶：讓山林的迴聲跨越地域邊界、共譜新章
今日臺澳締結姊妹鐵路慶典也為「阿里山小火車 Cheers！」系列活動揭開序幕，象徵阿里山林鐵將以更嶄新風貌站上國際舞台，懷抱著回顧與感恩的心，展望未來，透過文化、技術與交流的橋梁，讓山林的迴聲跨越海洋的阻隔，願這段國際友誼的軌跡無限延伸，也讓世界聽見臺灣林業鐵路持續前行的堅定鳴響！
