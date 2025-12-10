新加坡景點【新加坡樟宜國際機場 星耀樟宜】-擁有世界最大的室內雨瀑布、機場花園、星空花園，多達300家餐廳與商店，新加坡讓機場也成為必去景點。

2024暑假的新加坡馬來西亞之旅，寫到冬天，我終於快寫完了。

話說當我的遊記快寫完時，就代表著該去下一段旅程了XDD

這一篇來介紹新加坡機場，大部份的人出國時，很少會把時間花在機場。

通常辦理好報到手續、行李拖運完，

頂多開始逛逛免稅店，吃吃東西。

但新加坡樟宜國際機場，很多人會留半天，甚至一天的時間給它。

因為它有一個星耀樟宜，以自然為主題，好逛好買兼具娛樂。

建議大家無論是停留，或者轉機路過新加坡，

可以留點時間給星耀樟宜喔!

因為新加坡樟宜機場離市區比較遠，在旅程中不太會花時間特地跑一趟。

一般大家會選擇第一天抵達後，或最後一天離開前順便玩。

我是安排在最後一天，我們是搭13:45起飛的班機，

我計劃9點30分抵達機場，大概有2個小時的時間可逛。

不過因為我沒有打算玩星耀樟宜裡面的設施，

只是要看雨瀑布，以及稍微逛一圈便離開。

所以我才只留了2個多小時，如果你是想真正玩遍整個星耀樟宜，

自己還是要多留一些時間，以及注意設施幾點開放。

另外還有行李問題，因為9點半抵達時，中華航空還沒開放行李拖運，

我們是拖著行李逛的，由於沒有要玩設施，拖著行李沒有太大困擾。

但如果你是要玩設施的話，星耀樟宜在一樓有 24 小時行李寄存服務，費用不便宜。

有些航空公司會有早鳥check-in服務，讓旅客提早托運，

不過中華航空沒有(我們那時去沒有，大家可以自行再做確認囉!)

星耀樟宜是一個購物中心，T1航站與它直接相鄰，從T1出發只需經1樓入境大廳便可抵達。

而T2、T3航站，則需要通過專用人行過道前往。

T4就比較麻煩，需要乘坐接駁巴士到T1，再到星耀樟宜。

裡面有許多設施、商店與餐廳。

但我不是來逛街，我是來看雨瀑布的。

雨瀑布每週一至週四，從早上11點開放到晚上10點，

五六日則是提前早上10點便開放。

我們當天是禮拜日，9點半一到，已經有不少遊客在卡位等待了。

這是目前世界最大的室內瀑布，由40米高處傾瀉而下。

雨漩渦每層都設有觀景台，每天晚上還有水舞聲光秀，都是免費的喔!

看有多少人，在痴痴等待著瀑布。

來了來了，10點一到，開始放音樂，水氣慢慢先出來。

現場看真的很震憾，這麼多的水，到底從哪裡來，往哪裡去啦?

看完了瀑布，我還要解鎖的是機場內的免費輕軌。

新加坡機場提供免費的輕軌列車，往返前面我說的各航站之間。

都來到了這，記得坐一下電車，

它會駛入星耀樟宜裡面，體驗不一樣視角觀看雨瀑布的感覺。

充滿綠意的設計，將娛樂與購物美食，

完美結合的星耀樟宜，確實是值得一訪。

在星耀樟宜晃了大概2小時，我們回到機場航廈，辦理報到、行李托運。

其實若不去星耀樟宜，光是樟宜機場本身，就很好逛了。

像是機場內有一個蝴蝶園，

是全球首座機場內的蝴蝶園，位於第三航廈 (T3) 2樓至3樓，

共兩層樓，免費參觀，飼養了約1000隻多種品種的蝴蝶。

在機場內養蝴蝶不知道是什麼概念，蠻有創意的。

因為很多人會選擇在新加坡機場過境轉機，這裡還提供24小時免費電影院。

位於T2和T3航廈的轉機區，有舒適的沙發和螢幕。

我們有去湊個熱鬧，不過電影是全英文無字幕，

所以真的就是去湊個熱鬧而已。

第三航廈真的很好逛，去完蝴蝶園，我們到3樓的新加坡美食街。

離開新加坡前，再好好把這些美食吃一遍吧!

雖然飛機上有餐點，但要到13:45分才起飛，我們在這先點了一些東西給苳吃。

來一碗肉骨茶，我好喜歡這個味道。

還有台灣不常見的咖椰吐司，上飛機前硬要再吃一次。

這真的很好吃，整趟新加坡讓我們最念念不忘的美食，就是咖椰吐司了。

如果來不及採買伴手禮，機場是你最後的好機會。

這個鹹蛋黃魚皮餅乾，之前有看網友推薦，

我也是到機場才買，有點後悔買太少了。

吃飽喝足，走完一圈，我們終於來到候機室，準備回台灣。

新加坡樟宜國際機場真的好大，連候機室都特別寬敞。

新加坡樟宜機場曾經獲選為全世界最美的機場，

也是公認的全球最佳機場，更是世界重要的轉機據點之一。

就是一個睡在這裡，也覺得好舒服的機場，

去過一次，懂了它的實至名歸。