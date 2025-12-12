2025-12-12 13:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
玩出新高度！美國國家旅遊局推薦「訂製旅行」清單 奢旅假期首選
【旅奇傳媒/編輯部報導】越來越多旅客渴望旅行不再只是城市間的遷徙，而是一場專屬個人的生活美學實驗，美國正以全新的奢華姿態提供酒莊品酩、星級料理、秘境旅宿、時尚靈感，以及更多只有美國才玩得到的美好體驗。
美國國家旅遊局帶您輕鬆解鎖更多美好極致玩法，把旅行升級成一趟寵愛自己的享受。美國國家旅遊局總裁兼首席執行官弗雷德．迪克森（Fred Dixon）表示：「越來越多旅客熱衷於追尋獨特體驗且意義非凡的旅程，美國集奢華享受、美食療癒與高訂風格於一身，成為追求奢旅首選目的地。」
開箱秘境隱世奢華旅宿
豪華別墅 Nocturne Villas 於全美設立三據點，無論是在科羅拉多州特柳賴德（Telluride）享受山間靜謐，佛羅里達州翡翠海岸（Emerald Coast）感受海風輕拂，還是到加州聖塔芭芭拉沐浴陽光，致力讓旅客如同在家一般自在。南達科塔州 Shortgrass Resort 擁有52 英畝靜謐綠洲並僅限成年旅客入住。
若想體驗沙漠系低奢風格，猶他州 Escalante Yurts 以蒙古包結合頂級設施讓探險也能兼具優雅。喬治華盛頓國家森林的 Será at Sandy Ridge 則以雙臥室別墅、私人溫水池打造入住森林的秘境美學。蒙大拿州 One&Only Moonlight Basin 奢華木屋、景觀熱水浴缸與戶外空間，感受徜徉天空之下徹底放鬆。
解鎖各式尊榮夢幻體驗
踏上紅毯夢幻場景，從 Met Gala、紐約時裝週、浮華世界的奧斯卡會後派對、邁阿密巴塞爾藝術展或超級盃，透過 Embark Beyond 與 Avenue Two Travel 高訂旅行社，讓你也晉身名流雲集的 VVIP 世界；若你偏愛隱藏版體驗，奧斯汀提供私人音樂創作課程，從創作詞曲到發表演出並獲得專屬錄音唱片，體驗摘星成名滋味；音樂之都納許維爾四季酒店推出詞曲創作體驗，把握與金牌創作者面對面獲得靈感的機會！真正的奢華在於出門帶著最低限度的操心，投入到獨一無二的感官體驗。
新一代頂級旅宿新墨西哥州泰德·特納保護區內的維爾梅霍度假村（Vermejo）提供豪華客房、溫馨小木屋或鄉村別墅等入住選擇。若您嚮往奔放的西部精神，蒙大拿州爪印度假村 （Paws Up Montana）絕對是夢幻清單。這座榮獲米其林二星的全包式度假村，完美體現西部牛仔風情精髓帶著頂級品味。毗鄰的綠野度假村（Green O）樹屋式住宿將隱密感推向極致，樂山樂水。
潮玩全美 開箱奢華娛樂
觀星迷注意！猶他州康帕斯玫瑰旅館（Compass Rose Lodge）擁有私人天文台，搭載媲美哈伯太空望遠鏡的觀星設備，將星辰美景盡收眼底。或者入住布萊斯峽谷透明天空穹頂屋（Clear Sky Resorts）在全景玻璃帷幕下欣賞壯麗星空。亞利桑那州大峽谷露營地（The Outpost）提供懸崖邊的觀星體驗。隨著「2026世界盃」、「2028洛杉磯奧運」的到來，美國絕對是全球的焦點，透過 On Location Experiences 等官方合作夥伴預定專屬套票，包含獨家派對入場券。
而對於賽車迷 入主 Formula 1 Paddock Club 享受私人休息室、頂級餐飲，以及進入場邊維修區的特權，近距離感受極速樂趣。樂園體驗也升級！迪士尼、環球影城皆提供幕後參觀與快速通關服務，世界知名科切拉音樂節（Coachella）透過 On Location 的白金服務，租賃奢華私人住宅、禮賓服務，以及會場內專屬交通，一票雙享，科切拉的鄉村音樂姐妹節（Stagecoach）也能享受同等級的禮遇。
全美奢華地圖：在地玩家的「隱藏清單」
美國西南部不只擁有壯麗的紅岩景觀，更是一片原住民歷史文化底蘊的土地。在這裡奢華旅遊的意義，是深入文化腹地與自然建立連結。2026全新「峽谷精神豪華列車」將加入西南部的旅遊版圖，提供兩到三天鐵路旅程，完美結合沿途風景與住宿，成為最優雅的「支線任務」。
如果您是品味行家，肯塔基波本威士忌之路（Kentucky Bourbon Trail）絕對值得您親自發掘，在這裡品鑑不再只是啜飲，而是升級為個人化的體驗。Angel’s Envy 頂級酒廠開辦親手裝瓶專屬活動，旅客親自挑選單一橡木桶，為自己選中的波本威士忌注酒、封蠟、貼標，將這份獨特醇厚鎖進瓶中，帶走的不只是一瓶酒，而是一段親手創造的南方風格回憶。
走進俄勒岡威拉米特河谷，跟著專業松露犬穿梭森林探尋珍貴松露，最後以松露主題料理與佳釀為這趟味蕾冒險劃下完美句點。來到華盛頓州，無論是在斯諾誇爾米的 Salish Lodge & Spa，或是伍丁維爾的 SOMM Hotel & Spa，都能享受被森林包圍的靜謐。若想體驗更獨特的放鬆方式，不妨登上 Wild Haus 的漂浮桑拿，驅散身心的疲憊。華盛頓州胡德運河的生蠔開殼體驗，親手挑選開殼並現場品嚐，最是新鮮有趣。
走訪美國各大都會城市，每座城市各自演繹，底特律結合戶外運動與美食「從運河到餐桌」以農場料理呈現優雅饗宴。到訪洛杉磯，就從 PS LAX 私人航站豪華開場！暢享免排隊、專車接送與精緻餐飲的頂級安排，切換成度假模式。入住著名的日落大道，漫步棕櫚樹林立羅迪歐大道，體驗最經典的比佛利山莊日常，美式奢華讓旅程獨具風格。
