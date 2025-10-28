2025-10-28 11:46 女子漾／編輯王廷羽
動漫迷快衝！全台3大動漫快閃懶人包 《藍色監獄》《防風少年》《排球少年》朝聖地圖一次看
動漫迷注意！10月底起到年底，全台動漫展接力開跑啦！如果你是《藍色監獄》、《防風少年》、《排球少年》的粉絲們絕對不能錯過。今天編輯整理了2025年末必逛的動漫快閃店懶人包，包括必逛看點及必收周邊都帶你一起掌握！
動漫快閃懶人包1. 《藍色監獄》快閃店
想體驗最殘酷的選拔現場？《藍色監獄》快閃店以「世界第一前鋒」為主題，打造六大打卡區，包括「BLUE LOCK菁英牆」、「前鋒決戰區」與「王牌對決牆」，氣勢磅礴到讓人彷彿進入比賽現場。
現場還推出超過50款周邊，從Q版玩偶吊飾、T恤、盲抽壓克力不倒翁到可串接壓克力吊飾，全都是粉絲必收。
《藍色監獄》快閃資訊
日期：2025/10/24（五）～2025/12/2（二）
時間：週一至週五11:30-20:00、週末10:30-20:00
地點：高雄夢時代購物中心1F 時代光廊
動漫快閃懶人包2. 《排球少年!!》快閃店
青春再次開打！《排球少年!!》快閃店重現比賽現場，四大打卡點包括「各校應援旗」與「烏野七大主力櫥窗」，粉絲能近距離與日向翔陽、影山飛雄等角色合照。
周邊超過70款，從「吉祥物發光旅充」到「自組旋轉摩天輪組」都有，雙面飲料提袋與角色立牌更是打卡必備。
《排球少年!!》快閃資訊
日期：2025/10/30（四）～2025/12/11（四）
時間：週一至週四11:00-22:00、週五11:00-22:30、週六10:30-22:30、週日10:30-22:00
地點：高雄統一時代百貨1F（高雄市前鎮區中華五路789號）
動漫快閃懶人包3. 《WIND BREAKER 防風少年》快閃店
帥氣值爆表！《防風少年》快閃店以六大主題區重現熱血街頭，包括「防風少年主視覺」、「街頭區」、「等身主角牆」等，粉絲可與櫻遙、梅宮一等人氣角色同框拍照。
超過50款周邊登場，「無框畫」、「海報組」、「冷水瓶」與「旅充」超吸睛，盲抽徽章與人物吊飾更讓收藏控失心瘋。
《WIND BREAKER 防風少年》快閃資訊
日期：2025/10/31（五）～2026/1/11（日）
時間：週一至週五11:30-20:00、週末10:30-20:00
地點：PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號）
