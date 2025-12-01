全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」7亮點：USB充電、乾濕分離還有閱讀燈

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。

被山友封為「全台最高級山屋」的玉山觀高山屋，今天（12月1日）正式由試營運轉為常態營運。這座位在海拔約2575公尺、橫跨南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線與八大秀線樞紐位置的中型山屋，不只引進USB與Type-C充電設備、乾濕分離衛浴設計，現在還加碼閱讀燈、登山圖書專區與AED急救設備，被山友形容是「最像家的高山基地」。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

長程縱走樞紐 從避難小屋升級中型山屋

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，海拔約2575公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線及八大秀線的重要宿營點。過去當地原有觀高工作站，卻因莫拉克颱風造成基地下陷而被關閉，隨著「開放山林」政策推動，玉山國家公園管理處自109年起規畫在觀高地區新建山屋，並從原本的小型避難山屋構想，調整為可承接多條縱走路線的中型山屋。

興建過程並不輕鬆。由於「東埔－觀高段」步道地質不穩、常有土石崩塌，原先規畫的人力與吊索接駁方式並不可行，最後改由德安航空以機艙載運建材入山，才讓工程順利推進。玉管處也拆解舊觀高工作站床架，在新山屋重新組立使用；部分必須砍除的障礙木則被裁切、乾燥與上護木漆後，與不鏽鋼構件結合成為山屋內餐桌椅，兼顧資源再利用與場域記憶。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

為了降低對高山生態的衝擊，玉管處委託專業團隊執行生態檢核，透過紅外線相機長期監測，確認觀高坪一帶有台灣黑熊、台灣野山羊、山羌、台灣水鹿等野生動物活動紀錄。監測結果顯示動植物狀況維持良好，因此後續山屋營運也以「無痕山林」為核心，從廚餘與生活污水處理、生態廁所管理等環節，盡力降低人為干擾。

交誼廳、炊煮區到USB充電 山屋內裝走「實用升級版」

觀高山屋的室內空間規畫完整，包括交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室、管理室，以及三間各可容納14人的寢室；試營運期間開放28人住宿，今天起正式營運後床位數擴增至42床。

全台最豪華山屋亮點包括：

1. 睡眠空間

寢室床位加上軟墊與隔板，減少山友之間的互相干擾，提升睡眠舒適度與隱私感。針對山友反映記憶眠床墊塑膠套容易發出噪音，正式營運前已全面更換為防水材質床包，讓半夜翻身不再吵醒一整寢室的人。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

2. 設施與動線

山屋採乾濕分離設計，維持整體空間整潔。戶外設有需人力處理的生態廁所與洗手設施，並增設生態廁所燈具、室外洗手台、階梯反光條與換鞋區座椅，讓上下坡、出入山屋的每一步都更安全、好走。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

3. 充電與照明

交誼廳提供USB與Type-C充電插座，方便山友在高山環境為手機等設備補電，同時保留太陽能緊急照明系統作為節能與救援用途。走廊掛有登山路線地圖與資訊，搭配駐站管理人員的口頭說明，讓山友能即時掌握步道現況。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

4. 知識充電站與閱讀燈

玉管處依山友票選結果，採購近70本與登山、山域相關的書籍運送上山，打造「知識充電站」。夜晚在山屋裡，山友除了可以閱讀，也能向管理員借用夾式閱讀燈，在不影響他人的前提下，安靜地在暖光中看書、規畫隔日行程。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

5.寧靜好眠環境

除了防水床包取代塑膠套，管理人員也會協助安排床位與宣導夜間燈光、音量禮儀，希望讓每一位山友都能在長途跋涉後得到真正休息。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

6. AED進駐 守護高山安全

觀高山屋原本已配置攜帶型加壓艙（PAC）與急救箱，正式營運再新增AED（自動體外心臟去顫器）設備，強化高山緊急救護能力，在黃金時間多一項工具可用，降低山難風險。

7. 限量Primaloft魔術頭巾

為感謝山友支持，玉管處推出限量小禮。自12月1日起，只要完成入園申請並入住觀高山屋，即可獲得100% Primaloft「玉山等高線魔術頭巾」一條，數量有限、送完為止。這項小物不只是紀念品，也能在行進間為頭部與頸部提供保暖與防曬。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

收費標準與「使用者付費」原則

觀高山屋興建與營運成本不低，包括工程費用（以30年攤提計算）、管理人力與行政支出，以及設施、步道、生態廁所的維護成本。「觀高山屋使用規費收費標準」，採「使用者付費」原則，規畫平日每人每宿800元、假日每人每宿1200元。

玉管處表示，目前觀高山屋床位已由28床逐步提升至42床，足以承接南二段、馬博橫斷與八通關越嶺線等路線的住宿需求；至於是否增設露營區，仍須在不影響生態前提下，視未來需求審慎評估。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

「簡單睡、簡單吃」讓山屋成為大家共同的家

玉管處多次強調，觀高山屋不只是休憩點，更是一處高山上的公共家園與明燈，呼籲山友以「簡單睡、簡單吃」的態度使用山屋，落實無痕山林：

1. 在睡覺這件事上

依申請床號入住、不私自換床或霸位；上床前先脫鞋、勿踩踏或切割隔冷軟墊；入夜後降低音量、使用頭燈時注意光線不要直射他人。太陽能照明系統是節能又關鍵的安全設備，不任意改動設定或私接電源，才能讓下一批山友同樣享有安全光源。

2 .在吃飯這件事上

山屋儲水多仰賴雨水，水源取得不易，煮食時以「簡單、輕量、高營養高熱量、易烹煮」為原則，縮短烹煮時間與用水量，也能減少廚餘與垃圾，讓廚房空間更快騰出給下一組山友使用。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

3. 在環境保護上

遵守「LNT無痕山林」七大準則，垃圾與廚餘自行背下山，不破壞、不喧嘩、不亂丟，尊重山林與其他山友。玉管處也提醒，山屋與步道是全民共同資產，唯有大家一起愛惜，這座高山中的小小基地，才能長久守護每一次的出發與回家。

全台最豪華山屋12月起開放入住！玉山「觀高山屋」USB充電、乾濕分離還有閱讀燈。圖片來源：玉山國家公園

山友與山屋互相成就的「高山家園」

從兩年興建到今正式營運，觀高山屋承載的是政策、技術與環境保護之間的平衡，也是許多愛山人心中的期待。對玉管處而言，這裡是降低風險、提供庇護的關鍵節點；對山友來說，則是走在南二段、馬博橫斷、八通關與八大秀途中，一盞可以安心停下腳步的燈。

玉山國家公園管理處表示，誠摯歡迎每一位山友在遵守規範、愛護環境的前提下，走進觀高山屋、走進這片山林，也期待這座「全台最高級山屋」能成為許多人高山記憶裡最溫暖的一頁。