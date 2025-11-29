台北福華迎馬年(2026)年菜登場

台北福華延續迎蛇年春節檔期「破億元」外帶年菜的熱度，迎馬年(2026)年菜再度靓麗過年餐桌風景。劉宜嘉主廚現場揮毫，福氣驫(ㄅㄧㄠ)飛。

台北福華現做年菜是年年熱銷的經典款，非預製冷凍，從飯店提領溫熱菜餚直上餐桌。2026迎馬年外帶年菜自20225年11月27日起登場預購，館內五大餐廳聯手推出近百道料理，從永續台味、江浙功夫菜、粵式海味到南洋香料風味一應俱全。近年來「小家庭圍爐」已成主流，於是台北福華調整多款套餐份量，讓小家庭也能在家輕鬆享受飯店大廚端上的團圓滋味。福華年菜包括經典手路菜、長輩對過年的訴求(如全雞全魚)、還有中式菜餚之外的異國料理選項。

台北福華台菜餐廳蓬萊邨，今年獲《500盤》肯定。主廚陳冠閔今年不使用魚翅，大量使用在地當令食材製作年菜。六人份「富貴套餐」從五福拼盤到鹹冬瓜蒸紅條皆是熟悉經典美味。今年更首次推出四人份「素食套餐」，以松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹組成的「四喜拼盤」頗見亮點，梅漬百香果以果殼內的海綿層入菜，酸甜爽口。素佛跳牆則以多層次蔬材堆疊濃郁香氣。同獲五百盤肯定的台北福華江浙菜江南春餐廳，延續飯店四十年來的功夫底蘊。「紹興醉雞腿」年年創下熱銷佳績，劉宜嘉主廚表示醉雞剔除的雞骨頭會用以熬製醬汁，江南春的高湯與醬汁均是真材實料自行熬煮的。如江南春經典美味菜色的「東坡肉花膠烏參」。烏參以巧妙火候先炸，再以老母雞與金華火腿熬出的濃郁醬汁細火慢煨，口感外脆內糯並能沾附上濃香醬汁，香氣飽滿、層次分明，精準呈現江浙菜的火候與功力。

以粵式海味見長的珍珠坊，今年推出六人份「高陞套餐」，八道料理從蒜香樹子蒸龍蝦到御品珍膳干貝燉雞，都延續餐廳四十年的經典底蘊。同步推出的臘味蘿蔔糕禮盒。西餐廳麗香苑則將南洋風味帶入年節餐桌。「仁當烤全雞」是馬來西亞傳統年菜，而「金沙奶油龍蝦」與「香蒜鮑魚牛奶排骨湯」則以更濃郁的香料輪廓構築節慶氛圍。點心坊今年推出兩款年節禮盒，以茶香與果仁交織的碧螺春牛軋糖最具話題；而「法式禮盒」內含紅心芭樂蛋糕、無花果蛋糕、堅果塔等多款點心。正餐再豐盛，餐後甜點仍是期待。

迎馬年年菜，台北福華推出多款年菜套餐與單點菜色。相片來自福華官網。

江南春的東坡肉花膠燒烏參，使用碩大的美國黑玉參，師傅以精湛手法將烏參處理出外脆內軟糯的口感，搭配精心熬煮的琥珀色醬汁，口感香氣美味兼具。

珍珠坊的辣味大沙公，上桌有王者的氣勢。

台菜蓬萊邨，年菜定有”翹”麗的白鯧，請問師傅當天提領的白鯧也是如此俏麗嗎？師傅表示這是必須的。

長輩訴求過年要有全雞，飯店會幫您準備好。

過年中式大菜吃多了，由麗香苑的大蒜香草烤羊排來增加異國風情。

我本以為香蒜鮑魚牛奶排骨湯是新菜，師傅表示其實去年也有，今年以牛奶中和大蒜的氣味，過年大家要挨很近，吃了大蒜臭臭不太好，說話時要香香的。

過年的大菜有大廚掌杓，各式繁瑣的工序就拜託了。

江南春真材實料熬煮的醬汁費時費工，整個撐起大菜的底蘊。

蓬萊邨的麻油雞飯，以生米與麻油炒製飯粒開花，才進行蒸煮的動作。

澎湖大明蝦也以麻油炒過後，加料理酒燜熟；年菜當日製作，吃到新鮮的美味。

過年大快朵頤正餐大菜，餐後甜點仍是必需，台北福華點心坊巫政翰師傅2025年獲得新銳甜點獎首獎肯定，推出的年節甜點禮盒備受期待。

台北福華大飯店2026年年菜外帶將於11月27日至2026年2月12日開放訂購，凡於 2025年12月31日前完成付款，可享早鳥九折優惠；詳細優惠與年節料理資訊請至官方網站查詢，或洽外帶年菜預訂專線：02-2326-7423。