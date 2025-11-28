台南住宿提案：市中心、火車站、安平區住宿一次看

禧榕軒大飯店。圖／agpda

台南貴為美食之都，不只吸引許多國外觀光客，連台灣人都超愛去，可以說是國旅最熱門的地點，也因此台南的住宿選擇多到不可數，是不是每次都為了挑選台南住宿而苦惱呢？這就來幫大家縮小範圍，精選台南超讚、評價又好的住宿！

台南住宿怎麼挑？住宿地圖＆熱門區域分析

大家在選擇台南住宿時，最在意的無非就是交通的便利性、周邊景點多寡以及美食選擇，以下就幫大家整理台南四大熱門住宿區的特色，讓你輕鬆找到最適合的住宿地點～

中西區聚集了多個著名景點、美食小吃與文創小店；如果比較重視交通便利性的話，建議選擇住在台南火車站附近；喜歡歷史古蹟或是海景夕陽的旅者，安平區絕對非常適合；而仁德區有多個親子景點和文創園區，推薦給親子出遊的家庭～

台南住宿地圖

台南中西區住宿｜景點、美食、文創小店

位於台南市中心的精華地段，集結了多個熱門景點和特色美食，例如：赤崁樓、台南孔廟、國華街，非常適合所有旅客住在這，特別是初訪台南以及美食愛好者！

康橋慢旅

愛吃愛喝來這裡，讓你吃到來不及餓

康橋慢旅。圖／agoda

康橋慢旅光從外觀就看得出來走文青質感風，走進大廳是溫暖的淺木色系裝潢，房間設計的也很溫馨舒適～飯店最有特色的是絕不讓住戶餓到肚子，除了24小時免費供應冰淇淋、茶、氣泡水、咖啡之外，還有規劃在地知名零嘴免費吃到飽的點心時段及提供烤時蔬、小菜、關東煮或限定餐點的宵夜時段，早餐雖需另外加購，但從7點持續供應到11點，時間長、菜色多樣，讓客人一路從入住飽到退房！

地址：台南市中西區民生路二段416號

訂房網評價：9/10(Agoda)

附近景點：武聖夜市、安平商圈

和逸飯店-台南西門館

台南親子友善旅館第一選擇

和逸飯店-台南西門館。圖／agoda

和逸飯店-台南西門館主打親子友善，飯店內隨處可見小孩會喜歡的元素。客房除了一般房型外，有提供卡通頻道主題的房間、歡樂廚房、室內休憩區，還有配備小火車、兒童電動車、戲沙池、噴泉池的奇趣操場，既吸引小孩的注意力，又可以讓小孩開心放電～房型及配套服務多樣，無論親子出遊、商務出差或是朋友、情侶入住都很適合！

地址：台南市中西區西門路一段658之2號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

附近景點：藍晒圖文創園區、水萍塭公園

道達旅店

高CP值的最佳選擇，好評超級多

道達旅店。圖／agoda

道達旅店位置超便利，靠近市中心及國華街商圈，特約停車場就在飯店旁，也有提供腳踏車租借，逛街覓食都方便！供應24小時的自助咖啡機及果汁，9成評論都有提到飯店人員服務超級積極，笑臉迎人，完全可以感覺到對客人的重視及用心～房間舒適明亮，皆配備乾濕分離衛浴，若是帶嬰兒的旅客可以提早告知，旅店會幫忙準備嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋及床圍。入住皆含早餐，品項多樣，完全不馬虎，是許多人心目中的台南高CP值住宿選擇喔！

地址：台南市中西區康樂街169號

訂房網評價：9/10(Agoda)

附近景點：海安路藝術街、國華街商圈

台南火車站住宿｜火車、公車、租車超方便

如果你是搭乘大眾運輸工具來到台南的旅客，那住在火車站附近絕對是你的最佳選擇！這裡是台南的交通樞紐，無論是坐火車、高鐵接駁、公車皆十分便利，且一出車站就有多間租車行，交通真的超方便！

天下南隅

不只外觀滿分，設施跟服務也是一級棒

天下南隅。圖／agoda

天下南隅由老飯店重新裝潢，環境使用許多深色木頭、金銅材質、墨綠配色，呈現懷舊復古又不失質感的氛圍。飯店入住提供迎賓飲料及小點心，設有酒吧、餐廳、圖書室、復古遊戲機台區、健身區、公共廚房區及自助洗衣室。若有需要可以跟飯店借用Dyson吹風機、瑜珈墊、硬度不同的枕頭、手機充電線、電風扇等等，另外也提供很多嬰兒用品，包含嬰兒洗沐品、嬰兒床、澡盆、消毒鍋，甚至還有台南火車站定時接送（須事前一天洽詢服務中心及預約），設施及服務可以說是面面俱到！早餐須加價購，有提供日式、中式、西式，其中最知名的早餐九宮格須提前最少一天告知喔～

地址：台南市北區成功路202號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

附近景點：赤崁樓、永樂市場

台南老爺行旅

充滿文藝氣息的設計感飯店

台南老爺行旅。圖／agoda

台南老爺行旅是老爺酒店集團的設計酒店品牌，環境充滿設計感，6到9樓還有規劃展覽空間，不僅房客可以自由參觀，非房客也可以先至櫃台換證再入內參觀喔～另外也有餐廳、酒吧、咖啡廳、健身房、選品店等等。房間空間寬敞，採光好、隔音佳，不過要注意為響應環保，飯店不提供一次性備品，需要自行準備。飯店直接連通旁邊的南紡購物中心，走路約5分鐘可以抵達每週四、六、日營業的大益夜市，超方便！

地址：台南市東區中華東路一段368號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

附近景點：南紡購物中心、大益夜市

台南安平區住宿｜歷史古蹟、海景夕陽一次滿足

台南安平位於市區西側，這裡保留了眾多古蹟建築，像是安平古堡、億載金城，是個充滿歷史風情的老城區。另外，安平也緊鄰西海岸，傍晚時分到漁光島或觀夕平臺看夕陽海景，真的超級浪漫！

台南大員皇冠假日酒店

夕陽、海景、夜景，待在房間也能一次享受

台南大員皇冠假日酒店。圖／agoda

台南大員皇冠假日酒店為洲際集團旗下的奢侈型酒店連鎖品牌，飯店遍布全球，酒店品質絕對有保障！飯店設施齊全，有商務中心、酒廊、按摩吧、健身房、室內溫水泳池、兒童戲水池、男女三溫暖等等，且多處都可以看見世界知名室內設計團隊打造的特色建物。房型大致分為客房、家庭房及套房，皆設計大面落地窗，不只讓採光更明亮，也讓房客可以盡情欣賞市景及夜景，部分房型面海，度假時入住海景房真的為整個旅程大大加分！

地址：台南市安平區州平路289號

訂房網評價：9/10(Agoda)

附近景點：台江國家公園、觀夕平台、安平老街

台南仁德區住宿｜自然、文創、親子景點超豐富

仁德區最著名的景點就是奇美博物館、十鼓仁糖文創園區，非常適合親子來這裡遊玩！雖然這裡離市中心較遠，但近台南高鐵站和86快速道路，交通還是相當方便！推薦想避開市區喧囂，又希望交通便利的你～

捷絲旅-台南虎山館

遠離市中心，好好享受超有氛圍的度假空間

捷絲旅-台南虎山館。圖／agoda

捷絲旅-台南虎山館位於台南仁德區，雖離台南市中心較遠，但旁邊就是十鼓文化園區，離台南機場及奇美博物館也非常近喔！飯店大廳使用藤編椅、磨石子、幾何花磚，旁邊有戶外泳池及兒童戲水池，池邊也設置躺椅，整個環境充滿度假感～休憩空間備有咖啡機、微波爐、自動販賣機，13點至24點還有提供免費零食及咖啡吧。房型多樣，採用記憶床墊，枕頭也可以向員工更換成記憶枕喔 ~

地址：台南市仁德區文華路二段300號

訂房網評價：9/10(Agoda)

附近景點：十鼓文創園區、奇美博物館

