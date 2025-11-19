台中下午茶推薦｜EVOPURE+X成真咖啡｜期間限定鳳梨葉語聯名下午茶套餐！

今年 11 月，成真咖啡 Cometrue 與台灣永續品牌 EVOPURE+ 攜手推出期間限定的 「 鳳梨葉語聯名下午茶」，這次的聯名套餐包含了人氣冠軍必點的「熔岩焦香布蕾舒芙蕾」，鬆軟的舒芙蕾搭配焦香濃郁的熔岩醬，甜而不膩，每一口都充滿療癒感，另外還有風味清爽、層次細緻的「鳳梨白柚氮氣咖啡」，氣泡細緻、入口滑順，與甜點一起享用剛剛好，值得一提的是！EVOPURE+ 長期推動永續生活，品牌將原本會被丟棄的鳳梨葉回收再利用，抽取植物纖維後運用在各式生活用品中，讓永續不再只是概念，而是真正走進日常，這次聯名也把這份理念融入下午茶體驗之中，活動期間只要購買聯名套餐，即可獲得限量「 鳳梨葉纖維杯套 」乙只，數量有限，送完為止，喜歡的朋友可別錯過！

關於EVOPURE+

台灣在地品牌，由紡織企業優織隆（UKL）創立，品牌核心在於將回收與循環經濟的理念，真正落實到日常衣著與生活用品中，除了使用農業廢棄的鳳梨葉中萃取出的天然纖維，運用在生活用品中外，還採用回收牡蠣殼、廢棄漁網、回收寶特瓶等素材，製成再生纖維，用於衣服設計，於2025年「鳳梨葉纖維」系列商品獲得台灣精品獎的肯定

成真咖啡Cometrue 台中審計店(創始店）

地址： 403臺中市西區民生路370號

電話號碼： 04 2302 6882

營業時間：9:00-20:00(假日營業到21:00)

審計店官方粉絲專頁請點我...

台中審計店官方ＩＧ請點我...

審計店是由老宅改造而成，店外就有很多戶外座位可以用餐

進店後就會看到開放式廚房，採光非常好

室內用餐空間也很足夠，兩邊都有大大的窗戶，採光好很好拍照外，也因為空間不壅擠、不壓迫，在裡面用餐很放鬆

戶外也有用餐區，樹下也有位子可以稍做休息，空間非常大

鳳梨葉語聯名下午茶

成真咖啡 Cometrue 與台灣永續品牌 EVOPURE+ 攜手推出11月份期間限定的聯名下午茶

套餐包含了人氣冠軍必點的「 熔岩焦香布蕾舒芙蕾」，鬆軟的舒芙蕾配上焦香的容顏淋醬，甜而不膩，還可以搭配一旁的冰淇淋更好吃！

旁邊還有兩塊雪Ｑ餅，不會太甜，軟軟酥酥的

還有風味清爽、層次細緻的「鳳梨白柚氮氣咖啡」,先喝上層原始的咖啡，在攪拌均勻後品嚐，入口會先喝到鳳梨、白釉的香氣，還有微微的甜味，尾韻則是順滑的咖啡，喝起來很清爽，我自己很喜歡

聯名限定贈品

活動時間：即日起～2025.11.31止

活動辦法：活動期間購買聯名套餐，即可獲得限量「 鳳梨葉纖維杯套 」乙只，數量有限，送完為止，喜歡的朋友可別錯過！

推薦創意咖啡｜甘巴爹（台灣創意咖啡銀獎作品）

網路上很多人都推薦的一款，杯子的邊緣有沾上梅子粉，店員建議，先喝沒有沾到梅子粉的一側，直接品嚐咖啡

品嚐完咖啡之後，在攪拌均勻喝，搭配梅粉，層次感滿滿，芭樂香氣十足

推薦早午餐限定Brunch｜椒麻香酥炸雞

整盤超豐富，生菜、沙拉、太陽蛋通通都有，炸雞不沾醬，單吃鹹度就很剛好，外酥內嫩好吃

香草麵包自由搭配上太陽蛋、酪梨沙拉，完全吃不膩

趕緊趁活動結束前，一起跟朋友相約來個愜意下午茶吧！

一起來看看影片吧！

