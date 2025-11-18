最夯賞楓景點在奧萬大！森林遊樂區交通、景點介紹懶人包～

奧萬大吊橋。圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大四季皆美，冬楓、春櫻、夏瀑及秋月，但相信還是有很多人還沒去過，甚至是對奧萬大一無所知的，這篇就來仔仔細細的介紹一下奧萬大的各種資訊，一篇文章讓你搞懂奧萬大！

奧萬大常見Q&A

Q1. 奧萬大附近景點推薦有哪些？

清境農場、18度C巧克力工房、埔里酒廠、桃米生態村（紙教堂）、日月潭等，都是奧萬大周邊景點唷！

Q2. 奧萬大園區內特色景點有哪些？

櫻花園步道、楓林步道與森林步道、生態池與楓葉橋和奧萬大吊橋等，都是奧萬大園區內必訪景點唷！

Q3. 奧萬大推薦住宿有哪些？

熱門地點住宿：奧萬大住宿TOP20、清境農場附近住宿、日月潭附近住宿／詳細住宿介紹：熱門奧萬大住宿介紹

Q4. 奧萬大一日遊行程可以怎麼排？

可以待在奧萬大玩一整天，欣賞各式各樣的自然美景。但如果時間充裕的話，也可以到周邊的清境農場或是日月潭遊玩～

奧萬大怎麼去

自行開車

大眾運輸

南投客運「奧萬大旅遊專車」（僅十月到隔年三月行駛，僅限網路預約座位）

往程：台中干城站→高鐵台中站→埔里（轉運）站→奧萬大

返程：奧萬大→埔里（轉運）站→高鐵台中站→台中火車站→台中干城站

※乘車詳細資訊及費用請見官網

奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大。圖／adobe stock

奧萬大位於南投縣仁愛鄉親愛村，海拔高度約1,100~2,600公尺之間，全區總面積為2,787公頃，是台灣赫赫有名的賞楓聖地！

營業時間：8:00-17:00

門票收費

停車費用

奧萬大地圖

奧萬大地圖。圖／奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大特色步道

櫻花園步道

櫻花園步道。圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大四季皆美絕不是虛名，除了厲害的楓葉之外，於每年的1、2月櫻花季來走訪櫻花園步道，可以看到櫻花盛開，一片粉紅場景非常浪漫呢！走到櫻花園步道終點就要邁向好漢坡步道囉！

好漢坡步道

好漢坡步道一共有456階，從停車場入口處沿著走就會經過好漢坡步道，去程路線屬於輕鬆好走，回程才是真正考驗體力的了，所以大部分的人回程都會選擇走楓林步道，若真的來回走完好漢坡你就是一條好漢啊！

楓林步道與森林步道

楓林步道與森林步道緊鄰，楓林步道較為平緩，相對其他步道來說路程較長，可說是通往後面步道及景點的主要道路，沿路綠樹環繞、楓香點綴，美不勝收。

賞鳥步道、賞鳥平台

賞鳥步道、賞鳥平台。圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大為了讓鳥兒有地方棲息、築巢，在賞鳥平台旁的樹幹上設置了鳥巢箱，幸運的話還可以看到鳥兒築巢喔！且根據園區的消息，奧萬大每年11月到隔年6月無論清晨或黃昏，都是賞鳥的好時機。

瀑布區步道

因為地質構造的關係，在奧萬大可以看到飛瀑、雙瀑、連瀑等類型的瀑布，在瀑布區步道沿途會經過幾個木棧平台，除了便於大家觀賞這些壯觀的瀑布，也有機會可以欣賞溪鳥哦！

奧萬大周邊行程推薦

清境農場

清境農場。圖／adobe stock

號稱中部最熱門的觀光景點，你們來過了嗎？海拔約2000公尺的清境農場，時常可以看見可愛羊群穿梭在這片青青草原，除了綿羊秀也有馬術秀，吸引非常多遊客來觀看，除此之外，在這邊可以呼吸到很新鮮的空氣，是放鬆的絕佳選擇！

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：08:00-17:00

18度C巧克力工房

18度C巧克力工房。圖／18度C巧克力工房

特別精選的原料，以及從製作、販售到運送都讓溫度維持在18度C是店家的堅持，入口即化的生巧克力是18度C巧克力工房的招牌熱門商品，也是大家對18度C巧克力工房的第一印象；另外也有結合南投在地食材：日月潭紅茶、埔里玫瑰蔥等特色巧克力。看著看著又心動了，好想吃巧克力呀～

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

營業時間：10:00-19:00（六日至20:00）

埔里酒廠

埔里酒廠。圖／adobe stock

隸屬臺灣菸酒公司的埔里酒廠已有超過100年的歷史，最早還被遴選為製作御用貢酒，你說厲害不厲害！埔里酒廠最有名的則是紹興系列：紹興酒、紹興酒蛋、紹興香腸，都是埔里酒廠的暢銷商品，來了別忘了吃吃看哦！除了展售中心，也可以到酒文化館逛一逛，了解酒的發展史及製酒過程。

地址：南投縣埔里鎮中山路三段219號

營業時間：09:00-17:00（六日營業至17:30）

