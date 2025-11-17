台灣賞楓季來囉～全台灣各大賞楓景點有哪些，北中南一次看！

台南關子嶺紅葉公園。圖／IG, dayday0418

天氣漸漸轉涼，各個風景區的楓葉也將陸續轉紅，舒爽的天氣最適合到郊外走走啦！每年的11月到1月是台灣賞楓的絕妙好時機，FunTime小編特別整理了台灣北中南10大賞楓秘境，快揪親朋好友並安排假期，在楓紅中感受大自然的視覺盛宴吧！

台灣北部賞楓景點

台北–奧萬大樂活莊園

台北奧萬大樂活莊園。圖／IG, sweettina99

台北奧萬大樂活莊園位在士林，因為園內楓紅景緻而出名，園區內除了有秋冬轉紅的青楓外，還有能在春天欣賞的日本槭樹，鮮紅色的槭楓非常華麗。園區內還規劃了日式木造建築、歐風造景和餐飲服務等，很適合親友一同賞楓玩耍一整天。

最佳賞楓時間：冬楓約在11月下旬到12月、春楓約在3月下旬到5月（可參考官網最新資訊）

地址：台北市士林區平菁街10巷19號

交通方式：

【開車】行至仰德大道往陽明山方向，遇麥當勞右轉菁山路，賞楓園位在平菁街10巷

【大眾運輸】捷運劍潭站或捷運士林站乘坐303公車至「下過溪站」下車，再步行約三分鐘即可抵達

營業時間：10:00-18:00（週三公休）

門票：$250（可折抵園區消費$200）

三峽–滿月圓國家森林遊樂區

三峽滿月圓國家森林遊樂區。圖／IG, manyueyuanforest

滿月圓森林遊樂區座落在三峽山區，從秋季到春季都能賞到楓紅，賞楓期非常長。除了有楓樹可以欣賞外，園區內的處女瀑布及滿月圓瀑布也是一大看點，楓葉配瀑布就像電影一樣，景色非常別緻！

最佳賞楓時間：12月中旬

地址：新北市三峽區有木里174-1號

交通方式：

【開車】國道三號三鶯交流道下，接縣道110線，後接省道臺3線，沿鄉道北111線往鄉道北115線下

【大眾運輸】搭乘高鐵或台鐵至板橋站，轉乘臺北客運702或812路至「三峽一站」，再乘坐807公車至終點站「滿月圓停車場」站下車即可抵達

營業時間：08:00-17:00

門票：全票平日$80 ; $假日100、半票$50、優待票$10

宜蘭–太平山國家森林遊樂區

宜蘭太平山國家森林遊樂區。圖／太平山國家森林遊樂區

位在宜蘭的太平山國家森林遊樂區不用等秋天就能賞楓！園區內的的紫葉槭楓從四月就開始呈現紫紅色，而後還會轉成火紅色，且持續到九月都能欣賞楓紅，賞楓期非常長，同時也有石楠、毛地黃及宵待草等一齊盛開，五彩繽紛、非常美麗，樹上還常有高海拔山區限定的金翼白眉鳥出沒。站在紅楓籠罩的中央階梯上拍照，日式美景彷彿置身日本啊！

FunTime小提醒：太平山區下午常起霧，濛濛雨霧中的楓樹群看起來更加浪漫啦，不想遇到起霧的遊客可以選擇上午到訪。

最佳賞楓時間：4月到10月

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

交通方式：

【開車】國道五號往宜蘭方向接省道台七線，在省道台七甲線3.7公里處接宜專一線，行經土場，往太平山方向行駛

【大眾運輸】台鐵羅東站轉乘國光客運1750，在「太平山站」下車，或搭乘平日客運專車可抵達

營業時間：08:00-20:00

門票：假日票$200、平日票$150、半票$100、星光票$50、優待票$10

台灣中部賞楓景點

台中–武陵農場

台中武陵農場。圖／IG, yuan20908

武陵農場一年四季都能賞景，春花、夏果、秋楓、冬雪，每到花開葉黃之際總是能聚集不少朝聖的人潮，一般遊客會在深秋時到武陵農場賞楓，大片又火紅的楓樹，同時還有金黃暖橘的落羽松和銀杏一起綻放，紅橙黃綠相映實在太美啦～

最佳賞楓時間：10月下旬到12月上旬

地址：台中市和平區武陵路3-1號

交通方式：

【開車】走台9線或國道五號，往宜蘭方向，後往棲蘭，接台7甲線，行經南山後依指示往武陵

【大眾運輸】宜蘭轉運站搭乘國光客運1751，或羅東轉運傳搭乘國光客運1764至「武陵農場」站下車

門票：全票$150、一般優待票$120、半票$70、優待票$20

苗栗–馬那邦山

苗栗馬那邦山。圖／IG, yuki.lin.18

苗栗的馬那邦山以楓紅聞名，和南投奧萬大以「南奧北馬」之稱並列為台灣賞楓聖地！山上能看到青楓與楓香兩種品種的楓樹，登山道上還保留了抗日古戰場的遺跡。除了賞楓，不少人也會在馬那邦山上賞雲海、看夕陽或是採草莓、柑桔，很適合親子一起探訪，體會原始叢林的山景風光。

最佳賞楓時間：12月上旬到1月上旬

地址：苗栗縣大湖鄉和泰安鄉交界處

交通方式：建議自駕前往，出苗栗交流道，走省道6號至汶水，再接省道3號至南湖，入產業道路，經淋漓坪、東興國小即可抵達

南投–奧萬大國家森林遊樂區

南投奧萬大國家森林遊樂區。圖／kkday

說到台灣最知名的賞楓景點，非有著「楓葉故鄉」美名的南投奧萬大莫屬啦！作為台灣賞楓第一首選，每到賞楓季總是吸引大批遊客前往朝聖，奧萬大的生態資源豐富，楓林區擁有全國最大的天然楓香純林，由賞鳥平台及奧萬大吊橋眺望出去的景色最美，有機會一定要來看看奧萬大遼闊的楓紅景色！

FunTime小提醒：由於奧萬大數國家森林遊樂區，園區內的住宿較少，建議民眾若想去奧萬大遊玩，可以住在日月潭或清境農場一帶。

最佳賞楓時間：11月下旬到1月上旬（相關情報可參考官方情報站）

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

交通方式：

【開車】霧峰系統交流道214公里處接國道六號埔里端，左轉台14後接霧社，右轉投83線往奧萬大方向行駛

【大眾運輸】可於台中干城站、高鐵台中站或埔里轉運站搭乘南投客運「奧萬大旅遊專車」，專車採預約制，詳細資訊可見南投客運網站。

營業時間：08:00-17:00

門票：假日票$200、平日票$150、半票$100、優待票$10

台灣南部賞楓景點

嘉義–阿里山國家森林遊樂區

嘉義阿里山國家森林遊樂區。圖／klook

阿里山公路76公里處有段布滿楓樹的紅葉道路，三角楓和紅榨槭滿山遍野，混生在針葉林中形成紅綠夾雜的壯麗景觀；最佳賞楓地點則是在被列為阿里山新八景之一的小笠原山觀景台上，楓樹群配上阿里山日出的光景，看過的人都要流下感動的淚水啦！

最佳賞楓時間：11月下旬至1月上旬（可參考官方最新資訊）

地址：嘉義縣阿里山鄉59號

交通方式：

【開車】國道3號接台3線，於梅山交流道27.9公里處接162甲縣道（梅山、瑞里、瑞鋒、太和地區）

【大眾運輸】高鐵嘉義站轉乘台灣好行阿里山A線至阿里山入口轉運站，或於台鐵嘉義站搭乘台灣好行阿里山B線至阿里山，亦可從台北搭乘國光客運1835（臺北–阿里山）

門票：成人$300、學生$150、7-12歲$100、3-6歲$10

