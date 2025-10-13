衛武營黃昏市集綠食光：在夕陽下開啟一場「減碳也浪漫」的高雄美食小旅行

傍晚時分，走進高雄衛武營國家藝術文化中心，金色夕陽灑落在綠地草坪上，微風輕拂、音樂響起，熟悉的香氣在空氣中瀰漫——那是「衛武營黃昏市集－綠食光」回來了。這不僅是一場市集，更是一場以「永續」為主題的生活提案。今年活動自10月10日至12日登場後，獲得民眾熱烈響應，主辦單位也宣布市集熱潮將一路延燒至12月聖誕節，持續以美食、音樂與文化為載體，打造高雄最具溫度的減碳綠色行動場域。

衛武營黃昏市集首創導入碳足跡展櫃，結合品牌力量推動永續行動。(圖/某某市集提供)

從藝術到永續，衛武營讓「低碳生活」成為文化風景

身為南台灣最具代表性的國際級藝文場館，衛武營不只舉辦音樂與戲劇演出，也成為推動永續生活的新舞台。呼應行政院於今年九月公布的2035年國家自定貢獻目標（NDC 3.0），其中明確指出全民生活轉型與「淨零永續綠生活」的重要性，衛武營率先響應，以文化活動實踐減碳概念，將「吃得美味、逛得開心、活得永續」變成可被量化的日常行動。

活動以「打造永續綠食光、實踐減碳生活」為主題，與高雄在地品牌共同合作，全面導入環境部核可的碳足跡展櫃與環保餐具租賃系統，並推出趣味性的「自帶杯任務遊戲」，以行動展現南部藝文場館的永續思維。

衛武營黃昏市集綠光食活動，結合街頭藝人表演，祝賀衛武營7週年生日快樂(圖/某某市集提供)

以碳足跡展櫃為核心 打造減碳文化新標準

走進市集，第一眼就能看見整齊一致的攤位展櫃。這些可不是一般的木製或鐵製臨時攤架，而是通過環境部核可、取得「碳足跡標章」的環保展櫃（標章字第 2117730001 號）。根據檢測，每件展櫃每日使用的碳排放量僅有16g CO₂e，相較於傳統一次性搭建的攤位，不僅節省能源與材料，更能重複租賃循環使用，大幅降低活動對環境的衝擊。

衛武營國家藝術文化中心表示，這不僅是形式上的環保，而是以實際行動檢驗是否符合聯合國永續發展目標 SDGs 12「責任消費與生產」的精神，也同步對標國際碳足跡標準，讓民眾在逛市集的同時，能親眼看見一場低碳策展的具體實踐。

民眾來衛武營黃昏市集綠光食活動消費主動使用環保餐具(圖/某某市集提供)

從一副餐具開始的改變：押金制餐具租借站

「吃」是市集的靈魂，而「如何吃」則展現生活態度。今年的綠食光市集特別設置「環保餐具租借站」，以押金制度鼓勵民眾租用可重複清洗的餐具、杯具與碗盤。拿著乾淨的餐具品嚐香噴噴的炒麵或現煎的肉排，不僅更安心，也能在歸還後感受到「少用一次性餐具」的實質成就。現場也推出「自帶杯袋任務遊戲」，民眾只要攜帶環保杯、環保袋參加市集集章活動，即可兌換限量紀念品。這種輕鬆互動的參與方式，讓「減碳」不再艱澀，而是能帶著微笑完成的小挑戰。

高雄味道 × 永續品牌：一場低碳美食巡禮

今年市集陣容堅強，集合了超過20家高雄在地與永續品牌共同參與，包括金旗山城、崗發蜂蜜、甲農蜂蜜、大樹麻油、高大鮮乳、排灣紋繡故事館、蝶．Svongvong手感烘焙、樹果創作等品牌，展現地方產業的多樣面貌。

走進每個攤位，就像一場小型的南台灣旅行。崗發蜂蜜帶來的蜂巢冰淇淋香氣撲鼻；蝶．Svongvong 的可可司康以無添加配方製成；高大鮮乳推出限量鮮奶霜淇淋，成為小朋友的最愛。而金旗山城的手工餅乾與麻油香氣，則訴說著高雄土地的深厚滋味。

除了地方品牌，家樂福文教基金會、圓山大飯店與大苑子等永續夥伴也共同響應，以「友善食材、低碳消費」為主軸，推廣綠色飲食文化。主辦方表示，這樣的市集不僅讓民眾享受美食，更是推動「從消費到生活轉型」的重要行動。

衛武營攜手「某某市集」打造「低碳市集」邀民眾響應(圖/某某市集提供)

藝文＋美食＋環保：文化城市的永續行動力

綠食光市集不只是逛街購物的場所，更是一場融合表演藝術與生活美學的永續節慶。現場安排街頭音樂、手作體驗與永續教育攤位，讓大小朋友都能在放鬆的氛圍中理解環保概念。

衛武營特別指出，這場活動並非一次性展演，而是一種「持續更新的生活方式」。未來黃昏市集將定期舉辦，並持續串聯高雄觀光圈品牌與民間永續力量，打造「低碳旅遊 × 綠色生活」的城市典範。從消費者到品牌、從地方到國際，讓永續行動不只是政策，而是真實發生在每一場市集裡的日常故事。

延燒至聖誕節：綠色節慶的浪漫新提案

今年衛武營特別宣布，「綠食光」熱潮將一路延續至 12 月聖誕節。屆時，黃昏市集將轉化為冬季限定的「聖誕綠市集」，融合燈飾、音樂與節慶氛圍，邀請更多綠色品牌進駐，讓永續理念與節慶歡樂共存。想像在聖誕燈光下，手握熱可可、欣賞現場樂團演出、選購友善品牌的小禮物——那份溫暖，不只是節慶氣氛，更是一種對地球的溫柔承諾。

雙十國慶第一天活動人潮湧入近3萬人，許多攤位一早銷售一空(圖/某某市集)

減碳不是口號，而是一種生活態度

衛武營國家藝術文化中心強調，這場活動不僅展現高雄在文化創意與觀光推廣上的能量，更讓「永續」落實為全民可參與的生活態度。從展櫃到餐具、從品牌到行動，每一個細節都被量化、被紀錄，也被轉化為生活靈感。「減碳不是口號，而是每天都能實踐的小事。」主辦團隊說。當民眾願意拿起自備杯、選擇租借餐具、支持地方品牌時，就已經在創造一個更乾淨、更美好的城市。

衛武營黃昏市集以藝術為媒介，以永續為核心，讓人們在美食、音樂與文化中重新感受生活的價值。當夜幕低垂、燈光亮起，綠食光的故事仍在延續——這一次，從秋天到聖誕節，從一口美食開始，走向一座會呼吸的永續城市。