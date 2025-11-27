誰能拒絕暖呼呼的火鍋！盤點全台「9間特色鍋物」正宗泰式鴛鴦鍋、台式胡椒豬肚雞湯鍋、重慶麻辣酸菜魚鍋 冬日暖胃首選

2025-11-27 20:57 女子漾／編輯周意軒

冬天就是要來鍋熱呼呼的火鍋暖胃啊！台灣的火鍋市場相當豐富，口味選擇眾多，為了擄獲饕客的喜愛，火鍋店也不斷推陳出新，便產生了許多知名的「特色鍋物」可每間都好想吃怎麼辦呢？以下編輯來幫大家盤點出全台「9間特色鍋物」冬日聚會一攤接著一攤，還在猶豫要翻牌哪間店家的你趕緊收藏此篇文章吧！

◆特色鍋物9選—日本橋海鮮丼辻半

身為饕客心目中首屈一指的海鮮丼指名店【日本橋海鮮丼辻半】，令人驚艷的不只海鮮珠寶盒，每年必定持續為饕客尋覓頂級旬味，因此，在食慾之秋特別尋獲在美食界久負盛名的人氣魚，雖然其貌不揚卻是秋冬絕對不能錯過的神級美味—「鮟鱇魚」，其魚肉口感媲美如同龍蝦般緊實鮮彈、富含膠原蛋白的魚肝更因其美味被稱為「海底鵝肝」。

圖/女子漾編輯拍攝
圖/女子漾編輯拍攝

圖/女子漾編輯拍攝
圖/女子漾編輯拍攝

「鮟鱇魚饗宴」售價 1099 元，一次從前菜、唐揚到鍋物，完整展現「一魚三吃」的極致享受。其中最讓人期待、也是今年秋冬必吃亮點的，非「鮟鱇魚鍋物」莫屬。湯底採用辛味噌調和出微辣中帶奶香的層次，入口溫潤，不僅讓味蕾暖起來，也巧妙收斂前味的辛香。搭配當季蔬食、天使紅蝦與彈嫩的「鮟鱇魚肉」，鮮甜在口中層層綻放，彈牙口感令人一吃驚豔，不禁讓人心中再次浮現那句：「這味道，真的怪美味！」

圖/女子漾編輯拍攝
圖/女子漾編輯拍攝

圖/女子漾編輯拍攝
圖/女子漾編輯拍攝

日本橋海鮮丼辻半
地址：微風信義店_台北市信義區忠孝東路五段68號 B1F
電話：02 2722 1427
營業時間：四至六 11:00–21:00
六至日11：00-21：30

◆特色鍋物9選—泰滾Rolling Thai 泰式火鍋

想體驗一秒飛泰國的感覺嗎！泰滾以正宗泰式火鍋聞名，嚴格遵循泰國食譜作法，端上桌的每道料理不論是湯底或食材都能品嚐到最道地的泰式美味。

特色鍋物—泰滾Rolling Thai 泰式火鍋 圖/編輯拍攝
特色鍋物—泰滾Rolling Thai 泰式火鍋 圖/編輯拍攝

說到泰滾，絕對不能錯過它的椰奶雞湯鍋及冬蔭鍋組合而成的鴛鴦鍋底，喝下濃郁順口的椰奶雞湯搭上微酸微辣的冬蔭功，彷佛瞬間置身泰國！店家提供的單點品項也是相當熱門，其中泰拳蝦餅包裹著整隻蝦，餡料豐富；單點泰泰蝦片更可以無限續吃；泰奶恰到好處的甜度，害怕泰奶太甜的人也可以嘗試看看！

泰滾 南京店
地址：台北市中山區南京東路二段178號B1
電話：02-2500-7333
營業時間：一至日11：30-01：00


泰滾 崇德店
地址：台中市北屯區崇德路三段75號
電話：04-2422-3399
營業時間：一至日11：00-01：00


泰滾 朝富店
地址：台中市西屯區朝富路116號
電話：04-2258-5333
營業時間：一至日11：00-01：00

◆特色鍋物8選—呷哺呷哺

主打一人鍋物的台式小火鍋呷哺呷哺其最大的特點在於「邊用餐邊飲用手搖」帶來的雙倍享受；呷哺呷哺的鍋底也是特色滿分，採固定小鴛鴦加上自選大鴛鴦，讓一鍋個人鍋也能享受到兩份鍋底的風味。

特色鍋物—呷哺呷哺 圖/編輯拍攝
特色鍋物—呷哺呷哺 圖/編輯拍攝

店家也提供了無限量供應的飯食及麵食，個人鍋也能吃出吃到飽既視感，CP值相當高。吃飽當然要來點飯後甜點啊！ATT店推出自製剉冰體驗，更有特色配料「冰粉」Q彈清甜的口感還沒吃過的你可以到呷哺呷哺嘗試！

呷哺呷哺火鍋 ATT店
地址：台北市信義區松壽路12號1樓
電話：02 7734 2298
營業時間：一至四、日11：00-22：00
五、六11：00-00：00


呷哺呷哺火鍋 南西店
地址：台北市中山區南京西路15號7樓
電話：02 2536 6797
營業時間：一至四、日11：00-21：30
五、六11：00-22：00

◆特色鍋物9選—長孫 SHABU SHABU

想吃火鍋又怕變胖嗎？長孫的鍋物湯底僅提供一種「清爽系雞湯」主打歷經熬煮30小時，接著去油瀝渣，留下最鮮甜、清透的湯頭，絕對是你冬日暖胃的首選。

特色鍋物—長孫 SHABU SHABU 圖/FB@長孫shabu-shabu
特色鍋物—長孫 SHABU SHABU 圖/FB@長孫shabu-shabu

如果你也是個海鮮控店家還有多種海鮮拼盤可以選擇，生食熟食具備，皆為海港新鮮直送，新鮮程度都是大拇指的；店家更提供特色「漢方藥膳熱飲」大餐過後想去油解膩不妨可以嘗試看看唷！

長孫shabu-shabu
地址：台北市中山區復興南路一段30巷2號
電話：02 8772 8002
營業時間：一至日12：00-14：30，17：30-22：00

◆特色鍋物9選—波記私宅打邊爐

這是什麼酷東東！波記私宅打邊爐為道地的港式潮州火鍋店，而打邊爐意即為香港的火鍋，不只名稱港式，店家裝潢也還原經典香港電影場景，到現場用餐臨場感十足！

特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐
特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐

特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐
特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐

而來到這必點店家的招牌紅白鍋「川味麻辣鍋+西洋菜皮蛋鍋」川味麻辣鍋口味主打濃郁、不嗆不燒喉，麻辣精華做為基底搭配吸滿精華的凍豆腐及鴨血光想就令人食指大動！而西洋菜皮蛋鍋則是鍋非常適合冬天進補的鍋物，西洋菜營養價值高，可增強免疫力，再加上店家熬煮8小時的豚骨白湯非常暖胃，冬日聚會享用太合適！

波記私宅打邊爐
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷46號2樓
電話： 02 8773 5279
營業時間：二至日𝟣7:3𝟢-22:𝟢𝟢
一公休

◆特色鍋物9選—茶冉 茶湯火鍋專賣店

你聽過茶湯火鍋嗎？茶冉將日常飲食與品茗做結合，以高山青茶下鍋熬煮作為基底，整體湯頭清爽、入口還能嚐出茶葉清香，於現今的火鍋市場中是獨樹一幟的存在！

特色鍋物—茶冉 茶湯火鍋專賣店 圖/茶冉
特色鍋物—茶冉 茶湯火鍋專賣店 圖/茶冉

茶冉飯後甜點「最中餅」 圖/茶冉
茶冉飯後甜點「最中餅」 圖/茶冉

餐點附有蔬菜盤、副食及甜點，其中甜點相當特別，通常是僅有日式茶屋才會販賣的「最中餅」，茶冉的最中餅口味為抹茶紅豆，香甜蜜紅豆及苦甜抹茶搭配最中餅甜而不膩，作為飯後甜點根本神來一筆，店家環境氛圍也給人一種悠然自得之感，想體驗有別以往的火鍋店用餐環境，茶冉絕對要納入你的口袋名單啦！

茶冉 茶湯火鍋專門店
地址：台北市大安區復興南路一段𝟣𝟢𝟩巷𝟤𝟧之𝟥號
電話：𝟢𝟤 𝟤𝟩𝟩𝟧 𝟧𝟢𝟨𝟨
營業時間：一至四𝟣𝟩:𝟢𝟢-𝟤𝟥:𝟢𝟢
五至日𝟣𝟣:𝟥𝟢-𝟣𝟧:𝟥𝟢 𝟣𝟩:𝟢𝟢-𝟤𝟥:𝟢𝟢

◆特色鍋物9選—雞湯大叔

連鎖火鍋品牌雞湯大叔今冬端出年度壓軸企劃「歐陸季」，主廚團隊以法式料理的細膩手法演繹季節湯底，結合精選食材與多層次香料，從湯頭、小點到涮品皆融入溫暖而厚實的節慶氛圍。今年，更將湯控私藏的人氣吃法升級為全新主餐，並推出 12 月限定的「冬暖聖誕雙人餐」與週週贈好料活動，加上因應政府普發一萬元的加碼優惠與線上商城超值套票，打造一系列最暖心、最有儀式感的冬季美味體驗。

主餐選擇上，品牌亦特別推薦今年冬季全新推出的蛤蠣主餐，以鮮甜蛤蠣搭配肋眼牛排等人氣肉品，打造專屬寒冬的豪華海陸享受。蛤蠣的自然甘甜在熱湯中漸次綻放，為湯底注入豐富鮮味；再與本季限定的歐陸季湯底——帶有鄉村風底蘊的獵人燉雞湯——相互呼應，形成令人難以抗拒的海陸風味組合。

雞湯大叔
地址：台北市中山區民生東路二段131號.

◆特色鍋物9選—椒朋友辛潮麻辣鍋

你去過全台獨一無二、可以「來電交朋友」的餐廳嗎？

馬辣集團再度超前部屬，全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」正式插旗信義區，不只主打 24 款拉霸調酒牆無限暢飲、結合「來電交友」的趣味互動模式，更祭出頂級肉品與海鮮吃到飽，還能享受 GODIVA、哈根達斯冰淇淋無限吃，直接把麻辣鍋體驗升級到新境界。

2026 年進入倒數計時，信義區跨年訂位已提前成為美食圈最火熱的話題。身為「101 煙火」的必經人潮戰區，每到跨年夜，信義區餐廳總是秒殺一空，能訂到位置等同抽中頭獎。看準 2025 年最後一波黃金商機，馬辣餐飲集團旗下三大人氣品牌：「馬辣頂級麻辣鍋－信義 A19 店」、「新馬辣 Plus－遠百信義 A13 店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋 Dream Plaza」聯手推出「2026 跨年限定場」。

三家店各自端出最能代表品牌的招牌強檔，以海陸奢華陣容迎戰跨年夜：加勒比海野生大龍蝦、日本 A5 和牛、美澳極上和牛、藍鑽蝦、巨型海虎蝦全都上桌，搭配「全台最夯拉霸潮酒牆」任你喝到過癮，還有哈根達斯、莫凡彼精品冰淇淋與（限椒朋友）GODIVA 精品雪糕無限供應。「椒朋友」更額外加碼現場 DJ，打造熱力滿點的跨年氛圍，預計將掀起今年度最後一波信義區訂位大戰。

椒朋友辛潮麻辣鍋
地址：臺北市信義區松高路11號4 樓
電話： 02 2720 0230

◆特色鍋物8選—萬客什鍋 石頭火鍋專賣

這是一家不排隊你絕對吃不到的火鍋！以石頭爆炒鍋、燒酒麻香鍋聞名，其中石頭爆炒鍋以40顆蒜頭下鍋爆香翻炒，喜歡蒜味的你絕對不能錯過這湯底！而燒酒麻香鍋鍋底特色在於使用整罐19度料理米酒做為湯底，再加入獨門高湯，整鍋滿滿的營養精華，在冷冷的冬天想要進補一下的你記得要先提前訂位喔！

特色鍋物—萬客什鍋 石頭火鍋專賣 圖/萬客什鍋
特色鍋物—萬客什鍋 石頭火鍋專賣 圖/萬客什鍋

萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台北八德店
地址：台北市松山區八德路四段217號
電話：02-2748-5133
營業時間：日至四𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢
五至六𝟣𝟣:𝟥𝟢-0𝟥:𝟢𝟢


萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台北長安東店
地址：台北市中山區長安東路二段81號
電話： 02 2506 3311
營業時間：日至四𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢
五至六𝟣𝟣:𝟥𝟢-0𝟥:𝟢𝟢


萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台中崇德店
地址：台中市北區崇德路一段479號
電話： 04-2238-6622
營業時間：一至日𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢


萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台中美村店
地址：台中市西區美村路一段185-1號
電話： 04-2305-1333
營業時間：一至日𝟣1:3𝟢-05:𝟢𝟢
#台北 #聚餐 #麻辣火鍋 #美食探店

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

🎄聖誕水晶球大集合🔮 全家獨家 限量是殘酷的 ͟͟͞͞➳ 購買指定商品就能獲得

#聖誕節 #全家Familymart #超商新品 #開箱 #可口可樂

VVN 小安 2025.11.27 66
《排球少年!!》咖啡廳北中南全面開跑！五大高校齊聚、限定美食＋周邊一次看

《排球少年!!》咖啡廳北中南全面開跑！五大高校齊聚、限定美食＋周邊一次看

#咖啡廳 #粉絲 #台北 #周邊 #高雄 #主題套餐 #排球少年

女子漾 /編輯周意軒 2025.11.27 90
誰能拒絕暖呼呼的火鍋！盤點全台「9間特色鍋物」正宗泰式鴛鴦鍋、台式胡椒豬肚雞湯鍋、重慶麻辣酸菜魚鍋 冬日暖胃首選

誰能拒絕暖呼呼的火鍋！盤點全台「9間特色鍋物」正宗泰式鴛鴦鍋、台式胡椒豬肚雞湯鍋、重慶麻辣酸菜魚鍋 冬日暖胃首選

#台北 #聚餐 #美食 #火鍋 #麻辣火鍋 #美食探店

女子漾／編輯周意軒 2025.11.27 3194
溪州公園森林木棧道區改善全新啟用 快來健行集章換好禮

溪州公園森林木棧道區改善全新啟用 快來健行集章換好禮

#老師

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 46
療癒感爆棚！后里泰安鐵道文化園區新風貌曝光

療癒感爆棚！后里泰安鐵道文化園區新風貌曝光

#周邊 #景點

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 41
國旅的感性與理性！下雪的佐登妮絲城堡　高雄洲際酒店竟能「永續奢華」？

國旅的感性與理性！下雪的佐登妮絲城堡　高雄洲際酒店竟能「永續奢華」？

#高雄洲際酒店 #佐登妮絲 #互動

網路溫度計DailyView 2025.11.27 80
「世界三大夕陽」北海道釧路冬季冰上SUP新玩法

「世界三大夕陽」北海道釧路冬季冰上SUP新玩法

#夕陽 #SUP #機場

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 24
雙獎殊榮｜發現心日本獎ｘ國際金旅獎 探訪北海道秘境雙島的感動之旅

雙獎殊榮｜發現心日本獎ｘ國際金旅獎 探訪北海道秘境雙島的感動之旅

#北海道 #關西 #景點

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.27 17
這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

這些竟然在監獄做的？10大監獄美食出爐，第 5 名被台灣國寶狂讚是「全台最好吃」

#美食推薦 #乳酪蛋糕 #台北 #李沐 #國旅

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.27 36
煙波X陽明交大 復刻「失傳客家宴」　米其林星廚重現茶金時代大戶盛宴

煙波X陽明交大 復刻「失傳客家宴」　米其林星廚重現茶金時代大戶盛宴

#美食探店 #客家料理 #食譜 #客家小炒 #粉絲

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.11.27 32
