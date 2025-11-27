誰能拒絕暖呼呼的火鍋！盤點全台「9間特色鍋物」正宗泰式鴛鴦鍋、台式胡椒豬肚雞湯鍋、重慶麻辣酸菜魚鍋 冬日暖胃首選

冬天就是要來鍋熱呼呼的火鍋暖胃啊！台灣的火鍋市場相當豐富，口味選擇眾多，為了擄獲饕客的喜愛，火鍋店也不斷推陳出新，便產生了許多知名的「特色鍋物」可每間都好想吃怎麼辦呢？以下編輯來幫大家盤點出全台「9間特色鍋物」冬日聚會一攤接著一攤，還在猶豫要翻牌哪間店家的你趕緊收藏此篇文章吧！

◆特色鍋物9選—日本橋海鮮丼辻半

身為饕客心目中首屈一指的海鮮丼指名店【日本橋海鮮丼辻半】，令人驚艷的不只海鮮珠寶盒，每年必定持續為饕客尋覓頂級旬味，因此，在食慾之秋特別尋獲在美食界久負盛名的人氣魚，雖然其貌不揚卻是秋冬絕對不能錯過的神級美味—「鮟鱇魚」，其魚肉口感媲美如同龍蝦般緊實鮮彈、富含膠原蛋白的魚肝更因其美味被稱為「海底鵝肝」。

「鮟鱇魚饗宴」售價 1099 元，一次從前菜、唐揚到鍋物，完整展現「一魚三吃」的極致享受。其中最讓人期待、也是今年秋冬必吃亮點的，非「鮟鱇魚鍋物」莫屬。湯底採用辛味噌調和出微辣中帶奶香的層次，入口溫潤，不僅讓味蕾暖起來，也巧妙收斂前味的辛香。搭配當季蔬食、天使紅蝦與彈嫩的「鮟鱇魚肉」，鮮甜在口中層層綻放，彈牙口感令人一吃驚豔，不禁讓人心中再次浮現那句：「這味道，真的怪美味！」

日本橋海鮮丼辻半

地址：微風信義店_台北市信義區忠孝東路五段68號 B1F

電話：02 2722 1427

營業時間：四至六 11:00–21:00

六至日11：00-21：30

◆特色鍋物9選—泰滾Rolling Thai 泰式火鍋

想體驗一秒飛泰國的感覺嗎！泰滾以正宗泰式火鍋聞名，嚴格遵循泰國食譜作法，端上桌的每道料理不論是湯底或食材都能品嚐到最道地的泰式美味。

特色鍋物—泰滾Rolling Thai 泰式火鍋 圖/編輯拍攝

說到泰滾，絕對不能錯過它的椰奶雞湯鍋及冬蔭鍋組合而成的鴛鴦鍋底，喝下濃郁順口的椰奶雞湯搭上微酸微辣的冬蔭功，彷佛瞬間置身泰國！店家提供的單點品項也是相當熱門，其中泰拳蝦餅包裹著整隻蝦，餡料豐富；單點泰泰蝦片更可以無限續吃；泰奶恰到好處的甜度，害怕泰奶太甜的人也可以嘗試看看！

泰滾 南京店

地址：台北市中山區南京東路二段178號B1

電話：02-2500-7333

營業時間：一至日11：30-01：00





泰滾 崇德店

地址：台中市北屯區崇德路三段75號

電話：04-2422-3399

營業時間：一至日11：00-01：00





泰滾 朝富店

地址：台中市西屯區朝富路116號

電話：04-2258-5333

營業時間：一至日11：00-01：00

◆特色鍋物8選—呷哺呷哺

主打一人鍋物的台式小火鍋呷哺呷哺其最大的特點在於「邊用餐邊飲用手搖」帶來的雙倍享受；呷哺呷哺的鍋底也是特色滿分，採固定小鴛鴦加上自選大鴛鴦，讓一鍋個人鍋也能享受到兩份鍋底的風味。

特色鍋物—呷哺呷哺 圖/編輯拍攝

店家也提供了無限量供應的飯食及麵食，個人鍋也能吃出吃到飽既視感，CP值相當高。吃飽當然要來點飯後甜點啊！ATT店推出自製剉冰體驗，更有特色配料「冰粉」Q彈清甜的口感還沒吃過的你可以到呷哺呷哺嘗試！

呷哺呷哺火鍋 ATT店

地址：台北市信義區松壽路12號1樓

電話：02 7734 2298

營業時間：一至四、日11：00-22：00

五、六11：00-00：00





呷哺呷哺火鍋 南西店

地址：台北市中山區南京西路15號7樓

電話：02 2536 6797

營業時間：一至四、日11：00-21：30

五、六11：00-22：00

◆特色鍋物9選—長孫 SHABU SHABU

想吃火鍋又怕變胖嗎？長孫的鍋物湯底僅提供一種「清爽系雞湯」主打歷經熬煮30小時，接著去油瀝渣，留下最鮮甜、清透的湯頭，絕對是你冬日暖胃的首選。

特色鍋物—長孫 SHABU SHABU 圖/FB@長孫shabu-shabu

如果你也是個海鮮控店家還有多種海鮮拼盤可以選擇，生食熟食具備，皆為海港新鮮直送，新鮮程度都是大拇指的；店家更提供特色「漢方藥膳熱飲」大餐過後想去油解膩不妨可以嘗試看看唷！

長孫shabu-shabu

地址：台北市中山區復興南路一段30巷2號

電話：02 8772 8002

營業時間：一至日12：00-14：30，17：30-22：00

◆特色鍋物9選—波記私宅打邊爐

這是什麼酷東東！波記私宅打邊爐為道地的港式潮州火鍋店，而打邊爐意即為香港的火鍋，不只名稱港式，店家裝潢也還原經典香港電影場景，到現場用餐臨場感十足！

特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐

特色鍋物—波記私宅打邊爐 圖/波記私宅打邊爐

而來到這必點店家的招牌紅白鍋「川味麻辣鍋+西洋菜皮蛋鍋」川味麻辣鍋口味主打濃郁、不嗆不燒喉，麻辣精華做為基底搭配吸滿精華的凍豆腐及鴨血光想就令人食指大動！而西洋菜皮蛋鍋則是鍋非常適合冬天進補的鍋物，西洋菜營養價值高，可增強免疫力，再加上店家熬煮8小時的豚骨白湯非常暖胃，冬日聚會享用太合適！

波記私宅打邊爐

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷46號2樓

電話： 02 8773 5279

營業時間：二至日𝟣7:3𝟢-22:𝟢𝟢

一公休

◆特色鍋物9選—茶冉 茶湯火鍋專賣店

你聽過茶湯火鍋嗎？茶冉將日常飲食與品茗做結合，以高山青茶下鍋熬煮作為基底，整體湯頭清爽、入口還能嚐出茶葉清香，於現今的火鍋市場中是獨樹一幟的存在！

特色鍋物—茶冉 茶湯火鍋專賣店 圖/茶冉

茶冉飯後甜點「最中餅」 圖/茶冉

餐點附有蔬菜盤、副食及甜點，其中甜點相當特別，通常是僅有日式茶屋才會販賣的「最中餅」，茶冉的最中餅口味為抹茶紅豆，香甜蜜紅豆及苦甜抹茶搭配最中餅甜而不膩，作為飯後甜點根本神來一筆，店家環境氛圍也給人一種悠然自得之感，想體驗有別以往的火鍋店用餐環境，茶冉絕對要納入你的口袋名單啦！

茶冉 茶湯火鍋專門店

地址：台北市大安區復興南路一段𝟣𝟢𝟩巷𝟤𝟧之𝟥號

電話：𝟢𝟤 𝟤𝟩𝟩𝟧 𝟧𝟢𝟨𝟨

營業時間：一至四𝟣𝟩:𝟢𝟢-𝟤𝟥:𝟢𝟢

五至日𝟣𝟣:𝟥𝟢-𝟣𝟧:𝟥𝟢 𝟣𝟩:𝟢𝟢-𝟤𝟥:𝟢𝟢

◆特色鍋物9選—雞湯大叔

連鎖火鍋品牌雞湯大叔今冬端出年度壓軸企劃「歐陸季」，主廚團隊以法式料理的細膩手法演繹季節湯底，結合精選食材與多層次香料，從湯頭、小點到涮品皆融入溫暖而厚實的節慶氛圍。今年，更將湯控私藏的人氣吃法升級為全新主餐，並推出 12 月限定的「冬暖聖誕雙人餐」與週週贈好料活動，加上因應政府普發一萬元的加碼優惠與線上商城超值套票，打造一系列最暖心、最有儀式感的冬季美味體驗。

主餐選擇上，品牌亦特別推薦今年冬季全新推出的蛤蠣主餐，以鮮甜蛤蠣搭配肋眼牛排等人氣肉品，打造專屬寒冬的豪華海陸享受。蛤蠣的自然甘甜在熱湯中漸次綻放，為湯底注入豐富鮮味；再與本季限定的歐陸季湯底——帶有鄉村風底蘊的獵人燉雞湯——相互呼應，形成令人難以抗拒的海陸風味組合。

雞湯大叔

地址：台北市中山區民生東路二段131號.

◆特色鍋物9選—椒朋友辛潮麻辣鍋

你去過全台獨一無二、可以「來電交朋友」的餐廳嗎？

馬辣集團再度超前部屬，全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」正式插旗信義區，不只主打 24 款拉霸調酒牆無限暢飲、結合「來電交友」的趣味互動模式，更祭出頂級肉品與海鮮吃到飽，還能享受 GODIVA、哈根達斯冰淇淋無限吃，直接把麻辣鍋體驗升級到新境界。

2026 年進入倒數計時，信義區跨年訂位已提前成為美食圈最火熱的話題。身為「101 煙火」的必經人潮戰區，每到跨年夜，信義區餐廳總是秒殺一空，能訂到位置等同抽中頭獎。看準 2025 年最後一波黃金商機，馬辣餐飲集團旗下三大人氣品牌：「馬辣頂級麻辣鍋－信義 A19 店」、「新馬辣 Plus－遠百信義 A13 店」、「椒朋友辛潮麻辣鍋 Dream Plaza」聯手推出「2026 跨年限定場」。

三家店各自端出最能代表品牌的招牌強檔，以海陸奢華陣容迎戰跨年夜：加勒比海野生大龍蝦、日本 A5 和牛、美澳極上和牛、藍鑽蝦、巨型海虎蝦全都上桌，搭配「全台最夯拉霸潮酒牆」任你喝到過癮，還有哈根達斯、莫凡彼精品冰淇淋與（限椒朋友）GODIVA 精品雪糕無限供應。「椒朋友」更額外加碼現場 DJ，打造熱力滿點的跨年氛圍，預計將掀起今年度最後一波信義區訂位大戰。

椒朋友辛潮麻辣鍋

地址：臺北市信義區松高路11號4 樓

電話： 02 2720 0230

◆特色鍋物8選—萬客什鍋 石頭火鍋專賣

這是一家不排隊你絕對吃不到的火鍋！以石頭爆炒鍋、燒酒麻香鍋聞名，其中石頭爆炒鍋以40顆蒜頭下鍋爆香翻炒，喜歡蒜味的你絕對不能錯過這湯底！而燒酒麻香鍋鍋底特色在於使用整罐19度料理米酒做為湯底，再加入獨門高湯，整鍋滿滿的營養精華，在冷冷的冬天想要進補一下的你記得要先提前訂位喔！

特色鍋物—萬客什鍋 石頭火鍋專賣 圖/萬客什鍋

萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台北八德店

地址：台北市松山區八德路四段217號

電話：02-2748-5133

營業時間：日至四𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢

五至六𝟣𝟣:𝟥𝟢-0𝟥:𝟢𝟢





萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台北長安東店

地址：台北市中山區長安東路二段81號

電話： 02 2506 3311

營業時間：日至四𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢

五至六𝟣𝟣:𝟥𝟢-0𝟥:𝟢𝟢





萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台中崇德店

地址：台中市北區崇德路一段479號

電話： 04-2238-6622

營業時間：一至日𝟣1:3𝟢-02:𝟢𝟢





萬客什鍋 石頭火鍋專賣 台中美村店

地址：台中市西區美村路一段185-1號

電話： 04-2305-1333

營業時間：一至日𝟣1:3𝟢-05:𝟢𝟢