2026-01-06 17:43 女子漾／編輯許智捷
2026 預防醫療全面升級！公費疫苗、胃癌納入公費篩檢，癌症篩檢資格一次看
2026 年被視為台灣預防醫療體系的重要轉捩點。除長照 3.0 推動醫照整合外，政府同步啟動多項預防醫療新制，包括公費疫苗接種流程簡化、癌症公費篩檢項目由原本 5 項擴增至 6 項，正式納入胃癌篩檢，希望透過制度調整，強化「早期發現、早期介入」的健康防線。
成人肺炎鏈球菌疫苗改制 一針完成接種
自 2026 年 1 月 15 日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種制度將全面調整。新制改採新型 20 價（PCV20）或 21 價結合型疫苗，由過去需分別接種 13 價與 23 價兩劑，簡化為單劑完成，保護力與舊制兩劑相當。
公費適用對象包含 65 歲以上長者、55 至 64 歲原住民，以及 19 至 64 歲具高風險慢性病或免疫功能不全族群。
新冠疫苗開放期間限定公費接種
因應病毒持續變異，政府規劃於 2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日期間，提供 6 個月以上全民免費接種最新型新冠疫苗。後續是否延長，將視施打率與疫情發展進行評估。
六大癌症公費篩檢全面擴大 胃癌首度納入
2026 年起，政府公費癌症篩檢項目擴增為六大類，並同步調整篩檢年齡與條件。新增的胃癌篩檢，提供 45 至 74 歲民眾終身一次糞便幽門螺旋桿菌檢測。
肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對具家族史者下修至男性 45 歲、女性 40 歲，或吸菸史達 20 包年以上者，每 2 年可接受一次檢查。大腸癌篩檢年齡亦下修，一般民眾為 45 至 74 歲，具家族史者可自 40 歲起接受篩檢。
乳癌篩檢全面放寬至 40 至 74 歲女性，每 2 年一次；子宮頸癌則維持 25 歲以上女性可做抹片檢查，並於 35、45、65 歲加做 HPV 檢測。口腔癌篩檢適用於 30 歲以上有嚼檳榔或吸菸者，原住民則自 18 歲起納入。
成人健檢年齡維持 30 歲 攔截三高年輕化
為因應高血壓、高血糖、高血脂年齡層下移趨勢，成人預防保健健檢門檻正式下修至 30 歲。
30 至 39 歲每 5 年可檢查一次
40 至 64 歲每 3 年一次
65 歲以上則每 1 年一次
檢查內容包含基本身體檢查、血液生化、尿液分析及慢性病風險評估。
健康幣制度試辦 完成篩檢可累積點數
衛福部預計最快於 2026 年第一季試辦「健康幣」制度，透過 APP 紀錄民眾完成公費篩檢、疫苗接種與社區健康活動情形，累積點數後可用於折抵健保部分負擔，或兌換健康相關商品與合作藥局優惠。
衛生單位建議，年滿 30 歲的民眾可主動預約家醫科診所進行免費成人健檢；家中若有長輩，亦可確認是否已接種肺炎鏈球菌疫苗，尚未接種者可於 1 月 15 日後依新制完成一針接種，以提升保護力。
