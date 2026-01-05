24 歲女大生胃痛就醫竟是胃癌末期　「這 4 種症狀」最容易被忽略、這類食物少碰！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。