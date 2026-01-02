偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」

2026-01-02
圖片來源：麥當勞提供
圖片來源：麥當勞提供

頭痛一來，什麼方法都想試。最近在美國社群平台上，就流傳一款被網友暱稱為「McMigraine」的另類止痛組合「一份大薯配上一杯大杯可口可樂。」看似荒謬，卻在 TikTok、X（前 Twitter）掀起實測風潮，不少人直呼「真的有用」，相關影片更累積超過 400 萬次觀看，話題熱度一路延燒。

一、從玩笑變偏方？「McMigraine」為何突然爆紅

這波討論起源於一名美國網友在 TikTok 分享自身經驗，表示自己偏頭痛連續兩天未解，原本只是抱著姑且一試的心情買了麥當勞，沒想到吃完大薯、喝完可樂後，頭痛竟明顯緩解。影片曝光後，引來大量網友跟進實測。

圖片來源：麥當勞
圖片來源：麥當勞

留言區迅速湧入共鳴聲，有人直言「我每次偏頭痛發作前都會先喝健怡可樂，再吃點薯條，真的會好很多」，也有人加碼建議一定要選全糖可樂，甚至搭配止痛藥效果更快。不過，也有另一派網友指出，咖啡因反而會讓他們的偏頭痛更嚴重，對這套說法抱持保留態度。

二、速食真的能止痛？專家解析「可樂＋薯條」的生理機制

根據《紐約郵報》（New York Post）引述美國醫師與營養專家的說法，這套組合之所以「看起來有效」，並非毫無根據，而是剛好對應到部分偏頭痛的誘發原因。

首先是可樂中的咖啡因。一杯大杯可口可樂約含 80 毫克咖啡因，咖啡因本身具有收縮腦部血管的作用，而偏頭痛常與血管異常擴張、發炎反應有關，因此適量咖啡因確實可能在短時間內緩解症狀。這也是為什麼不少偏頭痛藥物，本身就含有咖啡因成分。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

再來是薯條的鹽分與碳水化合物。醫師指出，電解質失衡、脫水、血糖過低，都是常見的偏頭痛誘因。薯條富含鈉，能補充電解質；同時它屬於碳水化合物，有助於快速拉升血糖，對因飢餓或低血糖引發的頭痛，確實可能帶來改善。

三、有效不代表安全，醫師提醒：這不是治療方式

不過，專家也強調，這樣的舒緩效果只適用於「偶發狀況」，並非偏頭痛的根本解法。長期仰賴高鹽、高糖、加工食品，不僅可能讓身體負擔加重，反而可能成為另一種健康風險。醫師提醒，每個人的偏頭痛成因不同，有人對咖啡因敏感，有人則因荷爾蒙、壓力、睡眠或飲食觸發，「別人的解方，不一定適合你」。若頭痛頻繁、影響生活品質，仍應尋求專業醫師評估，找出真正誘因，才能制定更有效也更安全的治療與調整方式。

四、為什麼這個組合「剛好有效」？關鍵其實不在麥當勞

總結來看，「McMigraine」之所以被討論，關鍵並不在於品牌，而是這份速食組合剛好同時補足了三件事：咖啡因、電解質與熱量。對某些因血管擴張、脫水或低血糖引起的偏頭痛患者來說，短暫緩解並非不可能。但專家仍提醒，這只能視為一種「臨時舒緩」，而非可長期依賴的偏頭痛療法。真正重要的，仍是了解自己身體的警訊，避免讓止痛變成另一種負擔。

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

2025-12-19
圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

在步調緊湊、壓力爆表的日常中，有些人卻總能維持穩定情緒，不容易被負面事件拖垮，彷彿走到哪都散發安心感。小孟塔羅雲蔚老師指出，這類型的人並非沒有煩惱，而是懂得調整心態、管理情緒，讓能量不被外界輕易消耗。以下3個星座，在面對挑戰時特別能保持正向狀態，長期累積內在好能量。

TOP3 水瓶座｜想得開，是最強的保護色

水瓶座擅長用理性與創意看待人生起伏，對他們來說，每個難題背後都藏著新的可能性。關鍵字老師分析，水瓶不容易被情緒牽著走，因為他們習慣拉開距離思考，讓自己站在更高的視角看事情。他們重視精神層面的自由，不勉強自己迎合他人，也懂得在關係中劃清界線。當外界紛亂時，水瓶會選擇閱讀、創作或獨處整理思緒，讓內在系統重新開機，因此能量恢復速度特別快。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP2 獅子座｜相信自己，就是最穩定的力量來源

獅子座的正能量，來自對自我的高度肯定。即使遇到挫折，他們內心仍保有「我一定能撐過去」的信念。關鍵字老師指出，這份自信讓獅子在逆境中不輕易否定自己，反而激發更強的行動力。獅子也很懂得為生活製造亮點，無論是工作表現、興趣舞台或社交互動，都能從被需要、被肯定中獲得充電。只要找到發揮價值的空間，他們的熱情就能持續燃燒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

TOP1 射手座｜低潮來時，反而看得更遠

射手座之所以能長期保持高能量，關鍵在於「不被當下困住」。關鍵字老師表示，射手面對低潮時，會主動拉高視角，用更宏觀的方式理解人生起伏，因此不容易陷入情緒泥沼。他們相信世界很大、選擇很多，一次失敗不代表全部結束。旅行、學習、新體驗都是射手的重要能量來源，只要持續向外探索，內心就不會枯竭。這種「向前看」的本能，讓射手在關鍵時刻特別清醒。

圖／NETFLIX
圖／NETFLIX

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

2025-12-24 失敗要趁早 - 張念慈
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！
該不該讓我的孩子讀私中？過來人家長真心話：「3關鍵心態」沒準備好最好不要！

雖然私中明年才要考試，但很多學校已經開始報名作業，不少家長問我「#該不該讓孩子讀私中？」這篇我就以過來人經驗來分享真心話。

當初讓孩子報考原因

我是領清寒獎學金讀書的人，從來都不覺得私中比較優秀，也相信孩子只要願意努力，在哪裡都可以發光發熱。

女兒小五下學期時，老公想讓她開始有投入考試、認真用功的感覺，決定讓她報考國中資優班。

但其實我們唯一的準備，就是一週去上一次補習班科學實驗而已。

女兒升小六的暑假，我到一場私中舉辦的活動擔任活動主持人，發現整場孩子的秩序也太好，驚豔孩子的氣質、專注模樣，開始有了讓女兒考私中的念頭。

孩子決定報考的原因

本人我最討厭爸媽幫我做決定，所以只要是重大決定，我都會問孩子「你想要嗎？」

我回家和孩子討論，私中的優缺點、公立學校的優缺點，最後我們做了一個決定

「先以會報名為目標，多一個選擇，至於考不考得上沒關係。」

然後，我們還是沒有多餘的準備。

頂多就是諮詢小孩在私中就讀的朋友，買了「大滿貫」升私中資優班入學攻略套書，週六日有空就寫個幾頁。

孩子開始真的想考的原因

小六上學期尾聲，私中開始展開報名，女兒突然發現「 原來班上也有其他人報名。」

她偷偷觀察，有報名私中的同學，上課都變得比較專心，也會開始做讀書計畫。

女兒跟我說「還好我有報名，現在真的覺得想要變得更進步。」

她開始要求自己，希望自己可以成為用功認真的一群。

我們開始覺得，當初報考私中，也許是還不錯的決定。

孩子考上私中以後

在一切都是佛性準備下，女兒最後考上私中了，還擠進很不錯的班級。

但入學後，女兒成績拼不過那些從低、中年級就開始準備私中的同學，排名持續滑落。

女兒情緒很低落，我們也曾聊過如果不讀私中、改讀公立學校的可能性。

但女兒最後說「雖然我在這個學校成績不好，但其實是因為我旁邊的人都很厲害啊！」

她知道自己容易被環境、同儕帶著走，決定寧可留在一個大家都在念書的環境「現在不好沒關係，我會越來越好。」。

最重要的是，她知道爸媽絕對會一直在她身邊，溫暖陪伴，不管她表現如何，都不會影響我們對她的愛。

該讓孩子讀私中嗎

現在女兒國二了，私中會安排許多多元課程，科學營隊、全英語教學營隊、主持、AI等課程，讓我都好想去上啊！

私中考試超多，我幾乎不太看女兒的成績和排名，但她反而找到了自己念書的節奏，進步很多。

所以，身為一個孩子就讀私中一年半的家長，我鼓勵其他孩子念私中嗎？三個關鍵心態，我想是你必須考量的：

▍① 孩子的挫折忍受力夠強大嗎？

私中競爭壓力大、課業進度永遠都超前，如果是像我女兒這樣佛性考上的人，絕對入學後會跟不上。

如果孩子情緒纖細敏感，遇到困難都不願意說，很容易就憂鬱最後轉學。

但如果孩子心臟夠大顆，抱著「只要下一次比這一次進步就好」，那就很適合私中。

▍② 爸媽想清楚讓孩子唸私中的理由

唸私中成績一定會很好嗎？不見得。雖然私中需要入學筆試，但孩子的學業表現真的造化在個人。

所以如果你把私中當第一志願保證班，也許你會失望。

但如果你跟我一樣，希望孩子旁邊是一群「相對願意念書」的同儕、彼此的家長都同樣期待孩子可以守規矩、遵守秩序，也願意讓老師管理，唸私中的確很不錯。

▍③ 你的挫折忍受力夠強大嗎？

對，我說的是你。

私中壓力真的很大，大部分的學校幾乎每天都會公布成績、每周都有排名，學生有狀況，老師絕對第一時間通知，請家長協助。

孩子的挫折忍受力不夠大，很多時候是因為父母逼得太緊，不能容許失敗。

但親愛的，孩子的人生真的不是只有國中這三年，一輩子也不會因為會考成績就定生死。

你願意無論孩子課業表現好不好，都無條件的愛著孩子嗎？

如果你願意接納孩子的一切，私中會很適合你也很適合孩子。

我自己也是跌跌撞撞後，才領悟到這三個關鍵心態。

如果你也正在考慮該不該讓孩子考私中，希望這篇對你有幫助，也歡迎交流，告訴我你的想法。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

比八點檔還殘酷！曹西平身後事被手足拒處理，揭開最痛的一種親情真相

2025-12-30 失敗要趁早 - 張念慈

曹西平走了。新聞一出，很多人第一時間都傻眼，因為接下來發生的事，實在比八點檔還要血幾百倍。

​警方聯絡上他的親兄弟，希望他們出面處理後事，得到的回應卻是一度拒絕。不是失聯，不是沒能力。而是，不想。

一個被稱「台灣西城秀樹」的資深藝人，人生最後，竟然差點連一場告別都辦不成。

​曹西平生前說過一句話，很多人聽了都覺得太狠「我的財產，一毛都不給姓曹的。」

​聽起來像氣話，其實是一段關係早已走到盡頭的證明。

不是突然翻臉，是長期撐到斷裂

​曹西平與四位兄弟的決裂，不是某一次吵架，而是被現實一點一滴磨出來的。

母親過世後，他發現家裡留下滿滿債務。父親年邁、生病，需要長期照顧。照理說，這應該是家人一起分擔的事。但現實裡，責任沒有平均分配。照顧父親、處理醫療、支付龐大的開銷，最後只剩曹西平一個人扛。

為了錢，他接下被人嘲笑的清涼節目主持。他帶父親遠赴美國、大陸，找兄弟協助，卻被當人球踢：「把爸爸帶回台灣。」甚至，爸爸的告別式，沒有一個兄弟出席。

​不要強求曹西平和家庭和好，所謂的手足關係，早就先一步死掉了。

寫了遺囑，兄弟就領不到嗎？

​曹西平說，不要把錢給家人。但現實，沒有那麼乾脆。如果沒有遺囑，依法繼承，四位兄弟每人四分之一。

即使立了遺囑，把財產留給照顧他的人，兄弟姊妹依然可以主張法律保障的「特留分」。

​即使多年不聞不問，血緣仍然被法律認得。法律承認身分，卻無法衡量關係裡的溫度。

​冷漠、缺席、長期不在場，往往傷人最深，卻也最難被制度承接。

真正留下來的人，不在戶口名簿上

諷刺的是，陪著曹西平走到最後的，幾乎都不是法律定義裡的家人。

​一個，是他晚年最重要的陪伴者，乾兒子 Jeremy。沒有血緣，卻有實際的照顧與陪伴，更負責他的身後事。

另一個，則是早已和曹家沒有法律關係的前嫂嫂龍千玉。離婚多年，情誼卻沒有斷。曹西平低潮遠走泰國時，是龍千玉飛去探望。龍千玉的孩子遭遇重大意外時，曹西平也沒有缺席。

​在曹西平驟逝、親兄弟拒絕出面的情況下，是她站出來協調，讓乾兒子得以處理後事，替他保住人生最後的尊嚴。血緣沒有出現。出現的，是長年累積的情分。

留給活著的我們，三個溫柔提醒

這個故事，看起來跟我們無關，其實這是三個我們都必須懂的「關係」提醒

① 第一個提醒是：不要等到出事，才確認誰是你的人。

​很多關係，平時看起來理所當然，一遇到責任與現實，就悄悄退後。能在日常裡陪你走、陪你扛的人，往往早就用行動告訴你答案。

② 第二個提醒是：家人不是身分，是選擇。

名字寫在戶口名簿上，不代表一定會留下來。而那些沒有血緣、沒有義務的人，卻可能在你最難的時候，選擇不走。

③ 第三個提醒是：重要的關係，不要留到最後才處理。

能說清楚的時候，就說清楚。能道謝的時候，就道謝。能靠近的時候，就不要假裝沒事。因為走到最後，法律只能處理身分，卻補不了那些來不及的關係。

有些人，在人生最關鍵的時候，比路人還遙遠。也有些人，不是家人，卻撐起了你最後一段路。

​懂得不再耗費在錯的人身上，才有力氣，好好珍惜對的人。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？

2025-12-26
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock
行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？圖／shutterstock

立法院於 2025 年 12 月 23 日 三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，針對「分心駕駛」行為加重處罰。未來，汽、機車駕駛人行車時抽菸，以及機車騎士以手持方式使用手機等高風險行為，罰鍰將調升至 1,200 元。該修正案未經條文保留，也未進入黨團協商程序，在朝野立委一致支持下完成三讀。

不過，新制仍須送交行政院確認，並由總統公布後，才會正式施行。交通部也將在法規上路前，完成相關宣導與執法準備。

行車抽菸、機車手持滑手機　罰鍰調升至 1,200 元

依修正內容，汽、機車駕駛人在「行駛期間」若有下列行為，且影響他人行車安全，將依新制標準開罰：

1. 行車抽菸

汽、機車駕駛人行駛中手持、吸食或點燃香菸，若因菸霧、菸灰影響其他用路人視線或行車安全，罰鍰將由原本的 600 元 調升至 1,200 元。

圖／達志影像
圖／達志影像

2. 機車行駛中手持使用手機

機車駕駛人行駛時，以手持方式使用手機、電腦或其他電子裝置進行通話或數據通訊，罰鍰將由 1,000 元 調升至 1,200 元。

至於汽車駕駛行駛中手持使用手機，現行罰鍰仍維持 3,000 元，本次修法並未調整，但仍屬重點取締項目。

立法委員指出，行車吸菸不僅可能因菸霧、菸灰影響後方用路人視線，也增加單手操控與分心風險；而機車騎士滑手機，因需分心操作，更是交通事故的常見肇因之一。此次修法，正是希望透過提高罰鍰，加強嚇阻效果，降低事故發生機率。

手機架能不能用？交通部：關鍵在「是否影響行車安全」

隨著機車族使用手機架的情況愈來愈普遍，是否會被開罰也成為關注焦點。對此，交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示：

法條明確規範的是「手持方式」使用手機、電腦等電子裝置，若手機固定於手機架上，原則上不屬於直接違規行為。

不過，交通部也強調，若駕駛人在行駛中（包含停等紅燈）頻繁操作手機架上的手機，導致分心、車身不穩或影響他人行車安全，警方仍可視實際行為，依《道路交通管理處罰條例》相關規定進行舉發。

此外，法院實務見解也指出，停等紅燈屬於「行駛中」的暫時停止狀態，若在紅燈時拿起手機操作，同樣可能構成違規。

何時上路？最快 2026 年第一季實施

交通部表示，該修正案三讀通過後，仍須完成行政程序並送總統公布。若條文未另訂施行日期，依一般慣例，將在公布後約 30 至 60 天內 正式施行，預期最快落在 2026 年第一季。

圖／shutterstock
圖／shutterstock

在正式上路前，交通主管機關將同步更新執法手冊與教育教材，並加強宣導，未來也將評估運用科技執法與 AI 辨識技術輔助取締，確保新制有效落實。

交通部也再次呼籲，用路人無論騎車或開車，都應專心駕駛，避免任何可能造成分心的行為，才能真正降低交通事故風險。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子

2025-12-18 失敗要趁早 - 張念慈

張兆志對許允樂最深的愛，是我愛你，所以放手讓你幸福。許允樂再婚李玉璽的消息傳出時，網路上一片祝福，卻也同時心痛了。

因為13個字。

許允樂的前夫張兆志在臉書上寫下短短13個字：「願這世界能溫柔托住妳的幸福。」

沒有戲劇化的自白，沒有刻意的瀟灑，卻讓人一瞬間懂了什麼叫做成熟的愛。不是不愛了才離婚，而是太愛了。

許允樂與張兆志從交往到結婚，兩人整整愛了十年。離婚後兩年，兩人始終沒有說過對方一句壞話。

甚至，當許允樂被謠言攻擊、精神瀕臨崩潰時，站出來替她擋刀的，就是已經離婚的前夫張兆志。

很多人不解：不是離婚了嗎？不是不愛了嗎？現在這樣，是在演哪一齣？但真相其實很殘酷，也很溫柔。他們離婚，從來不是因為不愛。

有些愛，輸在現實，不是輸在感情。

兆志35歲就做了永久結紮。他很清楚，自己不適合成為父親。而許允樂，想當媽媽。這不是誰對誰錯，而是人生方向的分岔。

他們為了這件事，反覆討論了一年半，分居了半年，哭過、掙扎過、努力過。張兆志告訴許允樂，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。

最後，張兆志選擇了放手。不是因為他比較灑脫，而是因為他知道如果繼續留下來，會拖住她的人生。

離婚兩年後，他仍坦言自己一直愛著許允樂。但愛，沒有變成佔有。而是選擇退一步，讓她有機會走向她想要的人生版本。

許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子
許允樂找到李玉璽的幸福，張兆志選擇放手，這才是愛最痛也最溫柔的樣子

痛沒關係，不要沒事。

離婚後的許允樂，並沒有立刻迎來童話。

她曾說，自己在一個「離希望很遠的地方」，不管遇到什麼事，口頭禪都是：「不會痛、沒事。」

直到有一天，李玉璽溫柔地對她說：「痛沒關係，不要沒事。」那一刻，她終於不用再假裝堅強。

許允樂說家裡的貓會讓他過敏，他卻慢慢免疫，到最後，還能跟貓一起睡。他說我想跟妳結婚，許允樂說我願意。

許允樂寫下那句帶著遲疑、卻充滿希望的話：「搞不好！有機會一起到老。」

這不是每個人都該複製的童話。這個故事很美，但它不是一個鼓勵大家「先結婚再說」的範本。

因為現實裡，不是每段離婚都能如此體面，也不是每個人，都能在第二次選擇裡，剛好遇到那個接得住你的人。

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式
當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福：一段沒有變質的愛情告別式

所以，這個故事真正該被記住的，不是「再婚多幸福」，而是有些事，真的要在婚前想清楚。

不要以為結婚後可以改變對方。不要以為愛可以撐過一切差異。不要把人生最核心的選擇，拿來賭。因為不會改變的事，真的就是不會改變。

他們是離婚夫妻的典範，也是未婚者的警鐘。

張兆志與許允樂，示範了什麼叫做「好好分開」。

沒有把彼此拖進怨偶的深淵，沒有在耐心被磨光後，活成最醜陋的樣子。他們用離婚，保全了彼此的尊嚴。也提醒我們，婚姻不是只靠愛就能走下去的。

願我們都能在進入婚姻之前，誠實面對自己的渴望與界線。

如果方向一致， 也許真的有機會，一起到老。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#離婚 #許允樂 #李玉璽

營養師整理「10 種亮顏食物清單」：從日常飲食維持肌膚好氣色

營養師整理「10 種亮顏食物清單」：從日常飲食維持肌膚好氣色

潮健康 2026.01.02
古早味滷白豆干 時間滷出來的樸實鹹香

古早味滷白豆干 時間滷出來的樸實鹹香

isa小眼睛 2026.01.02
補鋅別再只吃生蠔！含鋅食物 10 大排行榜一次看懂

補鋅別再只吃生蠔！含鋅食物 10 大排行榜一次看懂

潮健康 2026.01.02
兒童補充魚油益處？怎麼挑魚油？營養師：兒童魚油常見QA一次看

兒童補充魚油益處？怎麼挑魚油？營養師：兒童魚油常見QA一次看

潮健康 2026.01.02
偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」

偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」

女子漾／編輯周意軒 2026.01.02
十大癌症排行揭曉！肺癌連三年蟬聯王座，國健署示警：這7種癌別「無法早篩」

十大癌症排行揭曉！肺癌連三年蟬聯王座，國健署示警：這7種癌別「無法早篩」

潮健康 2026.01.01
乳癌年輕化成健康警訊：女性需提高日常乳房自我覺察

乳癌年輕化成健康警訊：女性需提高日常乳房自我覺察

潮健康 2026.01.01
減重不只看BMI！亞洲人「微肥胖高風險」可及早介入Semaglutide：代謝異常與泡芙人更要考量減重品質

減重不只看BMI！亞洲人「微肥胖高風險」可及早介入Semaglutide：代謝異常與泡芙人更要考量減重品質

潮健康 2026.01.01
減重期間為何有人出現落髮情形？從身體調節機制談起

減重期間為何有人出現落髮情形？從身體調節機制談起

潮健康 2026.01.01
少油少鹽無水滷黑豆干 靜靜入味的耐心小菜

少油少鹽無水滷黑豆干 靜靜入味的耐心小菜

isa小眼睛 2026.01.01
