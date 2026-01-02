2026-01-02 09:26 女子漾／編輯周意軒
偏頭痛族必看！麥當勞能不能止痛？關鍵就在「這個套餐」
偏頭痛一來，什麼方法都想試。最近在美國社群平台上，就流傳一款被網友暱稱為「McMigraine」的另類止痛組合「一份大薯配上一杯大杯可口可樂。」看似荒謬，卻在 TikTok、X（前 Twitter）掀起實測風潮，不少人直呼「真的有用」，相關影片更累積超過 400 萬次觀看，話題熱度一路延燒。
一、從玩笑變偏方？「McMigraine」為何突然爆紅
這波討論起源於一名美國網友在 TikTok 分享自身經驗，表示自己偏頭痛連續兩天未解，原本只是抱著姑且一試的心情買了麥當勞，沒想到吃完大薯、喝完可樂後，頭痛竟明顯緩解。影片曝光後，引來大量網友跟進實測。
留言區迅速湧入共鳴聲，有人直言「我每次偏頭痛發作前都會先喝健怡可樂，再吃點薯條，真的會好很多」，也有人加碼建議一定要選全糖可樂，甚至搭配止痛藥效果更快。不過，也有另一派網友指出，咖啡因反而會讓他們的偏頭痛更嚴重，對這套說法抱持保留態度。
二、速食真的能止痛？專家解析「可樂＋薯條」的生理機制
根據《紐約郵報》（New York Post）引述美國醫師與營養專家的說法，這套組合之所以「看起來有效」，並非毫無根據，而是剛好對應到部分偏頭痛的誘發原因。
首先是可樂中的咖啡因。一杯大杯可口可樂約含 80 毫克咖啡因，咖啡因本身具有收縮腦部血管的作用，而偏頭痛常與血管異常擴張、發炎反應有關，因此適量咖啡因確實可能在短時間內緩解症狀。這也是為什麼不少偏頭痛藥物，本身就含有咖啡因成分。
再來是薯條的鹽分與碳水化合物。醫師指出，電解質失衡、脫水、血糖過低，都是常見的偏頭痛誘因。薯條富含鈉，能補充電解質；同時它屬於碳水化合物，有助於快速拉升血糖，對因飢餓或低血糖引發的頭痛，確實可能帶來改善。
三、有效不代表安全，醫師提醒：這不是治療方式
不過，專家也強調，這樣的舒緩效果只適用於「偶發狀況」，並非偏頭痛的根本解法。長期仰賴高鹽、高糖、加工食品，不僅可能讓身體負擔加重，反而可能成為另一種健康風險。醫師提醒，每個人的偏頭痛成因不同，有人對咖啡因敏感，有人則因荷爾蒙、壓力、睡眠或飲食觸發，「別人的解方，不一定適合你」。若頭痛頻繁、影響生活品質，仍應尋求專業醫師評估，找出真正誘因，才能制定更有效也更安全的治療與調整方式。
四、為什麼這個組合「剛好有效」？關鍵其實不在麥當勞
總結來看，「McMigraine」之所以被討論，關鍵並不在於品牌，而是這份速食組合剛好同時補足了三件事：咖啡因、電解質與熱量。對某些因血管擴張、脫水或低血糖引起的偏頭痛患者來說，短暫緩解並非不可能。但專家仍提醒，這只能視為一種「臨時舒緩」，而非可長期依賴的偏頭痛療法。真正重要的，仍是了解自己身體的警訊，避免讓止痛變成另一種負擔。
