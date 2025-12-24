褲褲兔快閃店首次登台！華山必逛亮點＋必買商品一次整理 圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

如果你也是看到「褲褲兔」就會忍不住心軟的那一派，這場快閃店真的不能錯過。出自日本創作者「可哀想に！」的原創角色褲褲兔，以呆萌外表、每天都在倒楣卻依然努力生活的設定，在社群上累積超高人氣。這隻善良又熱心的小兔子，總是在不被世界溫柔對待的情況下，還是選擇對他人溫柔，也正是這份「可憐卻不消極」的魅力，讓粉絲越看越心疼。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

這次褲褲兔首度以大型快閃店形式登台，攜手正版授權 IP 品牌 FANFANS 粉粉，從 2025 年 12 月 25 日一路展到 2026 年 2 月 23 日，正式進駐華山 1914 文化創意產業園區中 7A 館。以下直接帶你看懂這場快閃店「為什麼必逛」。

快閃店限定餐飲登場，吃得到也拍得到

這次褲褲兔不只賣可愛，還真的讓你吃得很滿足。現場推出多款快閃店限定餐點與飲品，從甜到鹹通通有，重點是每一款都和角色設定高度連結。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

像是表情超豐富的隨機造型雞蛋糕，不只可能拿到不同情緒臉，還有機會出現「小褲褲造型」，完全戳中粉絲笑點；6 吋燻雞 Pizza 則搭配化身廚師的褲褲兔視覺設計，吃之前就先拍一輪；雙色甜甜圈結合粉白巧克力與兔耳造型，上面還藏著褲褲兔小巧思，細看會發現角色偷偷現身。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

飲品部分則有漂浮草莓蘇打、黑糖珍珠奶茶與草莓熱奶茶，每杯都附上專屬杯套與吸管套，實用度與拍照度兼具。特別一提，單筆餐飲消費滿 250 元，就能獲得光柵貼紙 1 張，四款隨機、可累贈，對收藏控來說完全是必衝誘因。

褲褲兔快閃店整體空間以「褲褲兔的日常世界」為主軸，場景設計幾乎是把漫畫直接立體化。從被棒球砸破的窗戶、委屈窩在沙發上的模樣，到陽台晾著小褲褲的生活場景，每一區都高度還原粉絲熟悉的畫面。

圖片來源：官方

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

現場最吸睛的，莫過於「澡堂區」的大型褲褲兔氣偶，存在感直接拉滿；另外還有紙箱貓咪牆、哈哈鏡街拍區等幽默打卡點，拍起來既可愛又帶點荒謬感，很符合褲褲兔一貫的世界觀。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

除了拍照，現場也設有拍貼機與姓名貼紙機，讓粉絲可以用不同形式把「我來過褲褲兔快閃店」這件事留下來。

快閃店限定集章玩法，收藏控必收

如果你是喜歡「只有這裡才有」的那種人，這一區一定要停下來。快閃店推出兩款套色印章，搭配專屬明信片，可以自己層層蓋色完成限定版紀念卡。每一張完成品都會有些微差異，收藏價值與參與感都很高，也很適合當作來華山的專屬紀念。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

周邊商品一次看，從療癒到實用全包

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

商品區可以說是褲褲兔粉絲最容易失守的地方。這次推出的周邊品項相當完整，從冬天必備的絨毛抱枕、毯子、娃娃，到日常可穿搭的帽子、T 恤、襪子，都走低調可愛路線，不會太卡通卻很有角色辨識度。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

收藏小物部分則有立牌、盲抽刺繡胸章、扭蛋印章等，適合小額入手；文具控也能找到文件夾、票卡夾、貼紙等實用商品。整體來說，不論是想找「實用型褲褲兔」，還是單純想收藏角色，都能逛得很滿足。

滿額贈與加購限定，該怎麼買最划算

活動期間，單筆消費滿 799 元，即可獲得隨機明信片 1 張，共兩款漫畫場景設計，數量有限送完為止。

另外，單筆消費滿 99 元，還能以 147 元加購限量肩揹大提袋，共有兩款設計可選，單筆限加購一個，實用度高、辨識度也高，是很容易被秒帶走的品項。

圖片來源：女子漾編輯周意軒拍攝

《褲褲兔快閃店》活動資訊一次看

日期｜2025 年 12 月 25 日（四）– 2026 年 2 月 23 日（一）

營業時間｜11:00–18:00（餐飲供應至 17:30）

地點｜華山 1914 文化創意產業園區 中 7A 館