年底最強萌系聯名來了！藏壽司 × 三麗鷗家族「這天起」開賣，扭蛋、聖代、周邊全攻略
迎接 2026 新年，藏壽司 再度放大招，12 月 26 日起攜手 三麗鷗家族 推出年度最療癒的開運企劃。從限定扭蛋、聯名甜點到滿額加價購與門市限定贈品，全線都被「萌＋祝福」包圍，年底想補好運、補可愛，這一波絕對要跟上。
三麗鷗家族化身「達摩鮮度君」
15 款限定扭蛋，轉一次就是一份祝福
這次扭蛋主題以「好運祈福」為核心，三麗鷗家族角色全員趴上藏壽司經典鮮度君，化身不同寓意的達摩造型。紅色 Hello Kitty 代表開運招福，藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通，橘色人魚漢頓與紫色酷洛米主打事業順利、長壽安康，粉色美樂蒂則寓意幸福圓滿。
每一款都把新年祝福直接做成收藏品，轉扭蛋的瞬間，儀式感直接拉滿。
首度登場的「和服閃亮磁鐵」與「大頭御守吊飾」
日系質感升級，萌度不只可愛而已，除了吊飾，這次還加入兩款全新品項。和服閃亮磁鐵讓三麗鷗角色換上日式和服，大耳狗喜拿戴著小熊面具，美樂蒂披上毛領造型，外層加上特殊閃膜，晃動時會反射細緻亮光，實體質感明顯升級。御守吊飾則以角色大頭結合日系和風元素，象徵平安與祝福，不論掛包包或鑰匙都超有存在感。
聯名甜點必點
這次也首次推出藏壽司 × 三麗鷗家族聯名餐點。活動期間點購「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，就能獲得 Sanrio characters 角色閃卡盲袋一包。甜點本身已經夠療癒，再加上收藏型閃卡，對粉絲來說根本雙重驚喜。
萌力與實用度兼具的滿額加價購
活動期間單筆消費滿 800 元即可加購限定周邊。
第一波自 12 月 26 日起，以 699 元加購「不鏽鋼手提吸管杯」，角色換上和服造型，手提設計方便外出，上寬下窄也適合放進車用置物架。
第二波 1 月 9 日起登場的是 Hello Kitty 與酷洛米「兩用玩偶頸枕」，收起來是可愛玩偶，展開後就是柔軟頸枕，499 元就能把實用與可愛一起帶走。
14 間門市限定滿額贈
12 月 26 日起，全台 14 間指定門市推出限定滿額贈活動，消費滿 1,200 元並完成指定會員與社群任務，即可獲得「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓三款設計。同時精選多家門市打造三麗鷗家族限定佈置，從入口到座席全面換裝，吃壽司順便拍照打卡，年末行程直接安排一站完成。
冬旬美味同步上桌
除了萌度爆表的聯名企劃，藏壽司年底限定「冬旬美味」也強勢登場。3 款新品搭配 7 款海味選擇，每一口都主打當季鮮度，讓收藏扭蛋、吃甜點之餘，餐桌本身也完全不失焦。