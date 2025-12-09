生得漂亮是優勢；活得漂亮才是本事——從一位校長的退休理財故事說起

2025-12-09
鬧騰了10多年的年改議題，有人選擇隱忍、有人選擇順從了社會趨勢、有人還要努力抗爭……更有人選擇提早離場！

日前看報導，彰化縣一位55歲辦理退休的國小校長，在年改衝擊下，催生出個人的成功理財路。校長坦言：他過去對投資一知半解，只因年改造成個人，及家庭未來的不確定性，才投入研究財商，幸運的是自己擁有「數理腦」，從公司財報、營收與配息的基本功開始研究，並積極閱讀財經書籍，汲取成功人士的經驗智慧。實現了『財富是認知變現』的理想，也達到現今過著『財富自由』的幸福感；他同時強調，重點不在追求『財富』而是找回『自由』！

許多人聽到後羨慕不已，彷彿故事裡的關鍵只在「提早退休」與「理財有方」。但若把焦點只放在這裡，反而錯過了這位校長真正可貴的一堂「人生課」。因為真正催動他做出改變的，不是退休年齡，而是面對環境變化時，他選擇了不抱怨、不等待，而是自我調整、自我投資。正如社會上的各行各業，可以中途選擇『轉行』一般！

年改初期，校長和多數教育界人士一樣，難免憂慮，但越想越明白：制度怎麼變，他都無法掌控；唯一能掌握的，是自己對未來的態度。為此，他開始重新規畫自己的人生資產。每天早起閱讀財經書報、學習投資工具、把多年的教育行政經驗轉化為講座與顧問服務，再把額外收入悉心配置。六年後回頭看，他發現自己不但財務改善了，生活也更自由，心更安，甚至比當校長時還忙、還快樂。這故事聽來激勵人心，但真正值得我們思考的，是成功背後的『人生觀』。

也許有些人會說：「他是校長，本來就有薪水優勢。」也或許說：「換作是我，哪有本錢這樣做？」但人生從來不是起跑點的比賽，而是轉彎時的勇氣與選擇哪！

他為什麼是校長？在於他求學時的能力與努力。

他為什麼要退休？社會經濟的更動，破壞了他投入職場的原始經濟規劃；但他必須為自己、為家庭往後的經濟負責！

他如何能成功？他忍受了無聊的數字演算與遊戲；他虛心的閱讀了許多書籍與財報。

他成功後的生活？他頭腦清晰地為自己的餘生，勾勒出精彩可期的藍圖。

我們無法決定自己在哪裡出生、接受什麼資源，甚至有時也無法決定身體狀況、家庭際遇、社會環境。但我們永遠能決定一件事：要不要讓自己活得更好。就像那位校長，他並不是靠幸運走到財富自由，而是靠願意重新學習、願意改變、願意對自己的未來負責。而這些都是任何年齡都能採取的行動。55歲可以開始，65歲當然也可以，75歲投入新生活的也大有人在，因為活得漂亮，不靠年齡，只靠選擇。

讀完校長的故事，讓我想起追劇時看過一段有意思的話：

18歲的你漂亮，不是你漂亮，是18歲漂亮！

30歲的你漂亮，不是30歲漂亮，是你很漂亮！

40歲的你依然很漂亮，不是40歲漂亮，也不是你漂亮，而是因為你活得漂亮！

無論我們多少歲，請永遠記住，生得漂亮是優勢，活得漂亮才是本事！

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#理財 #財富 #年齡 #工作職場 #人物故事

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

2025-12-01
邱澤＆許瑋甯
邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#邱澤 #結婚 #婚姻 #許瑋甯 #家庭溝通

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

最美風景是人？國中生獨自就醫缺6元診所拒收 ！旁邊大人無人伸援

2025-11-25

上週滑到桃園的地方社團，一則貼文讓我久久無法忘懷。

一名學生因為眼睛突然不舒服，獨自到診所就醫。因為沒帶健保卡，被要求先繳交押金與健保費。孩子把身上所有的錢全部掏出來，卻仍然少了六塊錢。

這六塊錢，竟成了他無法看診的理由。

診所堅持「規定如此」，完全不肯通融。即便家長已經電話告知自己手邊正忙、無法即刻趕來，並提出「是否能先匯款」的替代方式，櫃台人員仍然一句「不行」——堅持要現金、堅持不先讓孩子掛號接受處置。

最後，孩子不敢在診所裡承受那份尷尬與旁人的目光，只能走到門外，在寒風中焦急地等家長帶錢過來。這 那天外頭真的很冷，但我猜，那孩子此刻心裡的那份冷，恐怕更深。

而我們曾經最引以為傲的「台灣人情味」，又去哪了呢？看到這裡，我心裡立刻浮起一個問題：六塊錢真的比一個孩子當下的健康與不安更重要嗎？


◼︎ 當「規定」變成了擋住善意的牆

其實，就在上個月，桃園也發生公車司機毆打學生的事件。雖然衝突背後有許多因素，但事情的起點，同樣是——司機懷疑學生少付了五塊錢，堅持要學生補。

兩件事放在一起，就會發現一個令人無法忽視的現象：

我們越來越習慣用制度做為唯一的判準，而忘了制度背後面對的是一個個真實的人

我理解「公事公辦」的必要性，也尊重診所與司機維持秩序的初衷。

但我更想問的是：

在遵守規定之餘，我們還剩下多少「伸手幫一把」的勇氣

六塊錢不是負擔，而是一個大人能做的溫柔

如果我在現場，我相信自己一定會立刻從口袋裡掏出六塊錢。

不是因為我多偉大，而是因為：

• 這不是一筆昂貴的費用

• 那是對方此刻最急需的幫助

• 是自己能在最短時間內做到的善意

那間診所當時還有不少人在等待，卻沒有任何一位大人選擇伸手。

孩子的焦急、難受與孤單，全都被看在眼裡，卻沒有人願意跨出那一步。

那一幕，比六塊錢更令人心寒。


◼︎ 我們小時候，或許也都曾被這樣幫過

我永遠記得，學生時代搭公車時，偶爾會遇到沒零錢的窘境。

每一次，身旁的叔叔阿姨總會二話不說幫我(或是其他乘客)補投。那份小小的善意，對當時的我來說，是一種「有人願意在我需要時站在我這邊」的踏實。

而正是這些善意，在我心中種下了種子。

所以長大之後，我也更願意去伸出手，幫助那些在困境邊緣徘徊的人。

善，是會循環的。

我們缺的不是更硬的制度，而是更柔軟的心

這兩個月發生的事件可以發現，

我們並不是沒有能力幫忙，

而是太習慣「不想製造麻煩」。


但有時候，人與人之間的溫度，就是從「多看一眼、多問一句、多掏一下零錢」開始的。

或許你給的是六塊錢，但你留下的，是一個孩子對世界的信任。

只要我們願意當那個「第一個願意伸手的人」，

這個社會就會比昨天更溫暖一點。


國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

#健保 #眼睛 #勇氣

8歲也該負代價？賴瑞隆子涉霸凌延燒　醫師重話：錯誤界線需以「極其嚴厲」社會代價糾正

8歲也該負代價？賴瑞隆子涉霸凌延燒　醫師重話：錯誤界線需以「極其嚴厲」社會代價糾正

2025-12-08
霸凌示意圖。女子漾AI製圖
霸凌示意圖。女子漾AI製圖

立委賴瑞隆之子遭指涉入國小校園霸凌，引發社會關注。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在社群發文，明確點出「霸凌者即便只有八歲，也必須付出極其嚴厲的社會代價，並誠心向受害者道歉」，強調若在成長關鍵期沒有被清楚制止，反而在家長袒護下獲得「欺負別人卻全身而退」的成功經驗，長大後很可能成為職場與家庭中的「有毒加害者」，這才是社會真正需要警覺的風險。

    一名女童家長控訴，女兒多次遭同班男同學肢體攻擊甚至受傷送醫，質疑學校與家長會處理失當，事件牽出加害方家長為立委賴瑞隆，瞬間升高社會關注。隨著女童母親在媒體與網路上公開發聲，外界陸續出現「關廁所」、「踢頭」等說法，輿論以「校園霸凌」定調，並將焦點集中在賴瑞隆的處理態度。

    面對質疑，賴瑞隆強調第一時間就透過學校希望與對方家長溝通，但因家長希望他先看過校內監視畫面、釐清事實，雙方遲遲未能見面，才被外界解讀為「一個月都不道歉」。近日他表示，已完成閱覽錄影，也終於與女童母親正式會面，當面致歉並感謝對方願意對話。

    賴瑞隆同時公布三項後續處理：其一，本學期內不再讓孩子回到原校上課，由家長在家陪讀；其二，學期結束後將辦理轉學，確保雙方孩子不再有交集；其三，已帶孩子接受心理評估與治療，並會持續陪同就醫。他也澄清外界所稱「在前一所學校就有霸凌前科」並不屬實，認為對八歲孩童的過度渲染已造成二度傷害，呼籲社會停止散播不實訊息，讓孩子在較少標籤的環境下反省與成長。

    女子漾AI製圖
    女子漾AI製圖

    醫師：霸凌行為一旦被揭露，就應付出清楚的代價

    醫師姜冠宇在貼文中指出，霸凌行為一旦被揭露，就應付出清楚的代價，「不是為了報復，而是讓孩子第一次真正理解什麼叫做『錯』」。他以自身童年遭同學拉到牆角拳打，只因十元零錢不見為例，指出若加害者在當下沒被制止、反而被家長關說保護，長大後多半不會覺得自己有錯，進入職場就可能成為剝削下屬、掠奪功勞的「蛇穿西裝」。在他看來，真正持續付出代價的，往往是那些願意守規則、選擇善良的人。

    這篇文章引來大批網友回響，多數留言力挺醫師觀點，認為「小時候不教、長大變社會毒瘤」、「霸凌零容忍，家長包庇只會害了孩子」，不少人分享自己或子女被霸凌的經驗，形容那是「一輩子都抹不去的陰影」，質疑若這次事件輕輕放過，「等於在教孩子只要有背景就可以為所欲為」。也有人把矛頭指向制度，痛批學校與教育主管機關長期對霸凌案束手無策，老師既怕家長投訴，也缺乏明確處理指引。

    但也有網友持不同意見，提醒「兒童心理很複雜，不是喊一句『極其嚴厲的代價』就能解決」，主張應搭配專業心理諮商、避免網路公審八歲孩童，並擔憂事件被過度政治化，模糊了對校園安全與輔導機制的真正討論。有評論呼籲，社會既要看見受害者、也要給犯錯孩子一條被教導與修正的路，關鍵在於大人是否願意誠實面對責任，而不是把問題推給「顏色」與陣營。

    #霸凌 #校園 #年紀 #PUA #賴瑞隆

    北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

    北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

    2025-11-28 失敗要趁早 - 張念慈

    今天一則新聞讓人很心疼。

    北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

    我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

    我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

    我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

    這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

    壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

    這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

    但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

    為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

    還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

    很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

    太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

    最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

    我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

    班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

    為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

    每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

    後來，我想開了。

    我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

    我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

    每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

    成績和聯絡簿？我不看了。

    只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

    不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

    活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

    每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

    其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

    每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

    沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

    看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

    每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

     =

    失敗要趁早 - 張念慈

    失敗要趁早 - 張念慈

    資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

    #媽媽 #精子 #生命 #心理勵志文章

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    2025-11-26 女子漾／編輯張念慈
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    國內化妝品首度驗出禁用色素「蘇丹紅（蘇丹色素4號）」。衛福部食藥署確認，共有14家業者、20項產品受到波及，包括綠藤生機、歐萊德、古寶無患子、未來美等知名品牌全數中鏢，目前相關批次產品已全面下架回收，進口商亦鴻則遭開罰500萬元。

    以下整理事件始末、最新20項問題化妝品清單、各大廠商回應與專家解讀，帶你看蘇丹紅為何用擦的，也會傷身？

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

    化妝品蘇丹紅事件怎麼爆出？從中國卸妝膏到新加坡原料

    食藥署在今年 10 月底先掌握到「中國製化粧品摻有蘇丹紅」的資訊，源頭鎖定新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）公司所製造的紅色複方原料，疑似含有蘇丹紅4號。

    11月4日，食藥署行文國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理。同步針對國內網購平台上的中國問題產品進行抽驗，11月17日確認中國品牌「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」批號 B5A1431 檢出蘇丹紅4號 1.3ppm，已要求蝦皮等平台下架，並移請販售業者歐妮有限公司由地方衛生局裁處。

    國內品牌方面，綠藤生機在11月12日透過「上市後品質管理系統」主動通報，旗下「專心護唇油－莓紅版」部分批號疑似檢出蘇丹紅4號。食藥署國家實驗室於11月21日確認，3 批產品檢出 48～54ppm 不等的蘇丹紅4號。

    為掌握原料流向，11月19日食藥署會同轄區衛生局前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，查扣並封存其自新加坡 Campo Research 輸入的紅色複方原料 5 批。11 月 20 日檢驗結果顯示，其中 3 批（2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）蘇丹紅4號濃度分別為 1177ppm、1151ppm、1486ppm，遠高於偶發沾染水平，被研判為「蓄意添加」。

    之後數日，食藥署會同地方衛生局清查亦鴻下游 14 家業者，先公布18項產品，再於11月25日晚間追加2項面膜，最終確認共20項化妝品使用問題原料，全數列入第1級回收。

    目前這 20 項產品已全面下架、封存，禁止販售、贈送或提供試用；中國品牌卸妝膏「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦已自各大平台下架。

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

    最新 20 項驗出蘇丹紅毒化妝品：品牌與品項一覽

    這次從新加坡問題原料衍生的 20 項產品，涵蓋養髮液、護唇膏、卸妝膏、精華、面膜等，其中有部分仍停留在研發或半成品階段、未正式上市：

    1 歐萊德國際股份有限公司

    歐萊德男用養髮液：批號 01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471

    歐萊德女用養髮液：批號 5201

    兩款皆含問題紅色複方原料，列入回收清單。

    2 沛諾美學生技國際有限公司

    MIAU PDRN 極度修護噴霧：批號 510201，為研發產品，未對外銷售。

    3 彤采妮股份有限公司（委託業者：軒郁國際股份有限公司）

    未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏：批號 TE414、TE624、TE815 等（100ml 受影響批號為 TE414、TE624、TE815，8ml 為 TE414），現已下架。

    4 沛美生醫科技股份有限公司

    球精華、奶油髮霜、奶油面霜等 3 項，皆為研發用途，尚未上市販售。

    5 慶生堂化粧品股份有限公司（代工，多家委託業者）

    古寶亮澤修護潤唇膏：批號 125D12（委託業者：無患子生技開發有限公司）

    炫彩粉漾潤唇膏－01淡粉：批號 125G07（委託業者：植肌生技股份有限公司）

    綻妍潤色護唇膏：批號 125H16（委託業者：馨妍藝美有限公司，未銷售）

    波波要趣了假日口紅 #03：批號 125J13（委託業者：索尼國際有限公司，未銷售）

    CINQUAIN 思珂全面修護唇精華半成品：批號 22-251000014（委託業者：林荃企業有限公司）

    COOL GIRL 護唇精華：批號 11-250800001、11-251000019、11-251100005（委託業者：庫葛兒股份有限公司）

    6 威欣利實業股份有限公司

    軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊：批號 POI010001（委託業者：軒郁國際股份有限公司）。

    7 綠藤生物科技股份有限公司

    專心護唇油－莓紅版：批號 M25062702、M25073001、M25100701，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號，已全面下架並啟動回收。

    8 孟鄉生化科技股份有限公司（代工，多家委託）

    EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）：批號 510-11409080005（委託業者：益通泰商業有限公司，未銷售）

    LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil：批號 510-11403040017、40019、40020、40021（委託業者：瑞崎生醫科技股份有限公司，用途以外銷為主）

    豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜：批號 510-11401030005（委託業者：駿逸股份有限公司）

    辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）：下架及封存數量 5,698 盒（委託業者：恬雅生物科技有限公司，已召回）

    Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜 2 入／盒之超微導水凝膜：下架及封存 261 盒（委託業者：益通泰商業有限公司）。

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    上述 20 項產品全部被列為使用含禁用色素蘇丹紅4號之化妝品，依法不得再供應或販售，必須在主管機關要求期限內完成回收銷毀。

    另外，來自中國的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦被驗出 1.3ppm 蘇丹紅4號，雖不在這 20 項名單中，但已依食藥署要求由平台下架，販售業者移交主管衛生局處理。

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    四大焦點業者怎麼回應？歐萊德停產、綠藤全年退貨、古寶預防性全下架

    1.歐萊德：兩款養髮液永久停產，強調問題批次「零流出」

    歐萊德此次受影響的是兩款元老級產品「男用養髮液」與「女用養髮液」，公司表示，其餘 273 項產品與 O’right Pro 專業髮品系列均未使用新加坡問題原料。桃園市衛生局 11 月 24 日再次入廠盤查後確認，本次被點名疑慮批次是在 2025 年 10 月才開始生產，包含 3,309 瓶外銷批次，所有涉疑原料、半成品與成品皆已攔截封存，未有任何一瓶流入市面。

    即便如此，歐萊德仍依食藥署公告提供無條件退貨：只要是公告批次產品，消費者皆可退貨；就算是不在公告批次內、已購入的男／女用養髮液，只要消費者有疑慮，不論是否開封，甚至僅剩空瓶，公司也承諾提供換貨服務。

    創辦人葛望平表示，這兩款自 2002 年創業初期就上市、具有代表性的養髮產品，將即刻「永久停產」，寧可承擔研發與模具損失，也不願讓任何疑慮持續存在。他痛批，在標榜天然的原料中隱瞞摻入蘇丹紅，「已經是犯罪的詐欺行為」，估算這次事件讓公司至少損失 1 億元，並宣佈永久終止與新加坡 Campo Research 及台灣代理商亦鴻企業的合作。

    台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
    台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

    2 綠藤生機：護唇油 3 批中鏢，先停賣再通報，維持全年退貨

    綠藤生機受到波及的品項為「專心護唇油－莓紅版」，共 3 批次於 6、7、10 月生產，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號。品牌強調，旗下其他商品皆未使用相關原料。

    執行長廖怡雯說明，10 月接獲疑慮訊息後，綠藤即在全通路預防性停售，並通知合作通路與消費者。面對新加坡原廠的「無檢出」聲明與第三方法規結果不一致的狀況，公司選擇第一時間通報主管機關，並在食藥署建立化妝品檢驗方法後，正式納入調查與回收。

    隨著正式檢驗結果公布，綠藤啟動單一品項回收，並維持品牌既有「全年退貨」承諾。廖怡雯強調，企業責任是在資訊尚不完整時，也要優先採取行動，才能維護消費者安全與信任。

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

    3 古寶無患子：封存 5,977 支潤唇膏，業界首創「主動退款」機制

    古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」（批號 125D12，由慶生堂代工）。食藥署 11 月 24 日深夜公告，已封存 5,977 支潤唇膏；台南市衛生局也證實，無患子生技開發有限公司已主動啟動下架回收。

    古寶無患子在聲明中還原時間軸，指出在中國網路節目「老爸評測」曝光化妝品可能含有蘇丹紅後，品牌立即與代工廠聯繫，代工廠也向台灣代理商、新加坡原廠與第三方檢驗單位查證。新加坡原廠其後提供「天然油染不含蘇丹紅」證明，並附上 SGS 無檢出報告，但因國內當時尚未制定化妝品蘇丹紅檢驗方法，第三方只能用食品方法檢驗，結果難以直接作為化妝品判斷依據，讓品牌陷入「要保護消費者卻資訊不足」的困境。

    根據古寶說明，代工廠於 11 月 4 日主動向主管機關報告，但官方回覆食品檢驗結果不採納，須待化妝品專用檢驗方法建立。食藥署於 11 月 17 日正式公布方法後，檢驗得以進行。

    在官方公告前，古寶已於 11 月 23 日透過簡訊、APP 推播等方式，主動通知所有曾購買該款潤唇膏的消費者停止使用，並提供「無條件退款或等值紅利點數」回收機制。公司強調，從預防性停售、主動送驗到配合調查與主動退款，都是以「坦然面對、積極承擔」為原則，盼透過公開、迅速且負責的處理，維持消費者信任。

    古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」
    古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」

    4. 未來美（MIRAE）：受影響批號 3 組、已全面下架回收　強調其他品項均未使用相關原料

    未來美此次受影響的產品為「超級 A 醇緊緻煥膚卸妝膏」，經查批號包括 TE414、TE624、TE815（100ml），以及 8ml 試用容量批號 TE414。品牌確認上述批次均使用到新加坡 Campo Research 問題原料，已在第一時間全面下架停售。

    未來美表示，問題原料僅涉及這款卸妝膏，品牌旗下其他明星商品（如保濕面膜、精華、乳霜等）均未使用同系列的色素原料，已逐一確認安全無虞。

    官方回應指出，在食藥署通知後，公司立即依規定配合稽查，啟動批次回收並同步發布公告提醒消費者停止使用相關批號產品。若消費者持有受影響的卸妝膏，無論是否開封，都可向原購買通路申請退貨或退款。

    未來美也強調，後續將全面檢視上游供應鏈，重新審核原料來源與檢驗流程，並建立更嚴格的自主管理標準，以避免類似事件再度發生。公司表示會持續與主管機關合作，確保回收作業、後續檢驗與資訊透明度均符合規範，並向消費者致歉。

    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末
    20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢　一文看懂風暴始末

    專家怎麼看？蘇丹紅擦在皮膚、嘴唇上也可能傷身

    什麼是蘇丹紅？

    蘇丹紅是一種人工合成的工業用紅色染料，主要使用在溶劑、油品、蠟類、汽油增色等工業用途，因為成本低、顏色鮮豔穩定，有不肖上游廠商會違法添加在食品或化妝品中。

    依國內規定，蘇丹紅不得使用於食品，亦屬化粧品禁用色素。食藥署指出，蘇丹紅具有肝腎毒性，可能引起過敏及致癌風險，因此列為嚴格管制對象。

    皮膚科醫師：唇膏誤食風險高，代謝後恐產生致癌物

    根據皮膚科醫師邱品齊說明，蘇丹紅經腸道代謝後，可能轉變為「芳香胺類」物質，研究顯示這類物質與致突變性與致癌性有關；尤其用在唇膏等會被不小心吃下肚的產品，風險更高，因此「宣稱純天然卻顏色持久」的產品特別要小心。

    邱品齊指出，國際癌症研究署（IARC）目前將蘇丹紅歸類為「尚無法歸類為對人類致癌性」（第 3 級），但在歐盟、美國、中國與台灣都禁止添加於食品中；國內化妝品則明定蘇丹 2 號與 4 號皆屬禁用。最大疑慮仍在於長期接觸，尤其是經腸胃或皮膚微生物代謝後，可能產生具有致突變性的代謝物。

    營養師：三步驟「過濾→分解→排出」幫身體解毒

    營養師陳珮淳則提醒，皮膚是全身最大的吸收器官，蘇丹紅屬脂溶性染料，特別喜歡附著在油脂豐富的皮脂膜、毛囊與皮脂腺上。若皮膚屏障受損，吸收率可能放大 3～10 倍，吸收後會隨血流進入肝臟進行解毒，增加肝臟負擔。

    她指出，蘇丹紅在體內代謝不完全時，可能帶來多種影響，包括：皮膚暗沉粗糙、容易疲倦、整體新陳代謝下降，讓人覺得「整個人卡卡、悶悶的」。

    因此，她建議從三個方向強化排毒能力：

    1 過濾：多攝取富含「植物多酚」的食物，如葡萄籽、紅石榴、藍莓，搭配含維生素 E 的堅果、酪梨，幫助對抗氧化壓力。

    2 分解：補充維生素 C 與 B 群（尤其 B6、B12、葉酸），協助肝臟把外來毒物拆解成較小、可排出的分子。

    3 排出：增加「水溶性膳食纖維」攝取，如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維，同時補充益生菌＋益生元，讓代謝廢物能順利經腸道排出，減少在體內循環。

    台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬
    台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢　全數下架回收、進口商重罰500萬

    為什麼化妝品會出現蘇丹紅？罰則與後續追查

    這次事件核心，在於上游新加坡原料商 Campo Research 將蘇丹紅4號摻入「天然植物萃取」紅色原料中，再由台灣進口商亦鴻企業輸入。下游品牌多以為使用的是天然油性色素，並未察覺夾帶工業染料，導致誤用。

    食藥署指出，蘇丹紅4號已列為化粧品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第 6 條規定，禁止添加於任何化粧品中；違規者可依第 22 條處新台幣 2 萬元至 500 萬元罰鍰，並得按次處罰。不合規定產品依第 16 至 18 條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用，且必須全面回收銷毀。

    本案已被列為第 1 級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收，未如期完成者，得依第 24 條再處 1 萬至 100 萬元罰鍰。

    針對未善盡把關責任、未如實提供檢驗報告，並造成公共危害的原料進口商「亦鴻企業有限公司」，食藥署已依上述條文裁處 500 萬元罰鍰。

    同時，為釐清是否仍有其他業者輸入同一來源之問題原料，食藥署也在 11 月 18 日函請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查輸入流向；後續問題產品清單、檢驗方法與可執行檢驗實驗室名單，已公開於「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

    食藥署最後提醒，民眾若已購買名單內疑慮產品，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退換貨；若出現皮膚紅腫、搔癢等異常反應，務必儘速就醫，由專業醫師評估。

    ｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower

    #皮膚 #蘇丹紅 #潤唇膏 #新加坡 #歐萊德

