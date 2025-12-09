生得漂亮是優勢；活得漂亮才是本事——從一位校長的退休理財故事說起

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末

國內化妝品首度驗出禁用色素「蘇丹紅（蘇丹色素4號）」。衛福部食藥署確認，共有14家業者、20項產品受到波及，包括綠藤生機、歐萊德、古寶無患子、未來美等知名品牌全數中鏢，目前相關批次產品已全面下架回收，進口商亦鴻則遭開罰500萬元。

以下整理事件始末、最新20項問題化妝品清單、各大廠商回應與專家解讀，帶你看蘇丹紅為何用擦的，也會傷身？

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

化妝品蘇丹紅事件怎麼爆出？從中國卸妝膏到新加坡原料

食藥署在今年 10 月底先掌握到「中國製化粧品摻有蘇丹紅」的資訊，源頭鎖定新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）公司所製造的紅色複方原料，疑似含有蘇丹紅4號。

11月4日，食藥署行文國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理。同步針對國內網購平台上的中國問題產品進行抽驗，11月17日確認中國品牌「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」批號 B5A1431 檢出蘇丹紅4號 1.3ppm，已要求蝦皮等平台下架，並移請販售業者歐妮有限公司由地方衛生局裁處。

國內品牌方面，綠藤生機在11月12日透過「上市後品質管理系統」主動通報，旗下「專心護唇油－莓紅版」部分批號疑似檢出蘇丹紅4號。食藥署國家實驗室於11月21日確認，3 批產品檢出 48～54ppm 不等的蘇丹紅4號。

為掌握原料流向，11月19日食藥署會同轄區衛生局前往原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，查扣並封存其自新加坡 Campo Research 輸入的紅色複方原料 5 批。11 月 20 日檢驗結果顯示，其中 3 批（2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）蘇丹紅4號濃度分別為 1177ppm、1151ppm、1486ppm，遠高於偶發沾染水平，被研判為「蓄意添加」。

之後數日，食藥署會同地方衛生局清查亦鴻下游 14 家業者，先公布18項產品，再於11月25日晚間追加2項面膜，最終確認共20項化妝品使用問題原料，全數列入第1級回收。

目前這 20 項產品已全面下架、封存，禁止販售、贈送或提供試用；中國品牌卸妝膏「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦已自各大平台下架。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

最新 20 項驗出蘇丹紅毒化妝品：品牌與品項一覽

這次從新加坡問題原料衍生的 20 項產品，涵蓋養髮液、護唇膏、卸妝膏、精華、面膜等，其中有部分仍停留在研發或半成品階段、未正式上市：

1 歐萊德國際股份有限公司

歐萊德男用養髮液：批號 01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471

歐萊德女用養髮液：批號 5201

兩款皆含問題紅色複方原料，列入回收清單。

2 沛諾美學生技國際有限公司

MIAU PDRN 極度修護噴霧：批號 510201，為研發產品，未對外銷售。

3 彤采妮股份有限公司（委託業者：軒郁國際股份有限公司）

未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏：批號 TE414、TE624、TE815 等（100ml 受影響批號為 TE414、TE624、TE815，8ml 為 TE414），現已下架。

4 沛美生醫科技股份有限公司

球精華、奶油髮霜、奶油面霜等 3 項，皆為研發用途，尚未上市販售。

5 慶生堂化粧品股份有限公司（代工，多家委託業者）

古寶亮澤修護潤唇膏：批號 125D12（委託業者：無患子生技開發有限公司）

炫彩粉漾潤唇膏－01淡粉：批號 125G07（委託業者：植肌生技股份有限公司）

綻妍潤色護唇膏：批號 125H16（委託業者：馨妍藝美有限公司，未銷售）

波波要趣了假日口紅 #03：批號 125J13（委託業者：索尼國際有限公司，未銷售）

CINQUAIN 思珂全面修護唇精華半成品：批號 22-251000014（委託業者：林荃企業有限公司）

COOL GIRL 護唇精華：批號 11-250800001、11-251000019、11-251100005（委託業者：庫葛兒股份有限公司）

6 威欣利實業股份有限公司

軒郁 琥珀微臻逆齡緊緻膠囊：批號 POI010001（委託業者：軒郁國際股份有限公司）。

7 綠藤生物科技股份有限公司

專心護唇油－莓紅版：批號 M25062702、M25073001、M25100701，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號，已全面下架並啟動回收。

8 孟鄉生化科技股份有限公司（代工，多家委託）

EYELES 超導水凝法令膜（膠原膜）：批號 510-11409080005（委託業者：益通泰商業有限公司，未銷售）

LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil：批號 510-11403040017、40019、40020、40021（委託業者：瑞崎生醫科技股份有限公司，用途以外銷為主）

豐姿妍麗－傳明酸嫩白輕乳霜：批號 510-11401030005（委託業者：駿逸股份有限公司）

辣木酵母煥顏緊緻面膜（羽絲縷）：下架及封存數量 5,698 盒（委託業者：恬雅生物科技有限公司，已召回）

Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜 2 入／盒之超微導水凝膜：下架及封存 261 盒（委託業者：益通泰商業有限公司）。

上述 20 項產品全部被列為使用含禁用色素蘇丹紅4號之化妝品，依法不得再供應或販售，必須在主管機關要求期限內完成回收銷毀。

另外，來自中國的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」亦被驗出 1.3ppm 蘇丹紅4號，雖不在這 20 項名單中，但已依食藥署要求由平台下架，販售業者移交主管衛生局處理。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末

四大焦點業者怎麼回應？歐萊德停產、綠藤全年退貨、古寶預防性全下架

1.歐萊德：兩款養髮液永久停產，強調問題批次「零流出」

歐萊德此次受影響的是兩款元老級產品「男用養髮液」與「女用養髮液」，公司表示，其餘 273 項產品與 O’right Pro 專業髮品系列均未使用新加坡問題原料。桃園市衛生局 11 月 24 日再次入廠盤查後確認，本次被點名疑慮批次是在 2025 年 10 月才開始生產，包含 3,309 瓶外銷批次，所有涉疑原料、半成品與成品皆已攔截封存，未有任何一瓶流入市面。

即便如此，歐萊德仍依食藥署公告提供無條件退貨：只要是公告批次產品，消費者皆可退貨；就算是不在公告批次內、已購入的男／女用養髮液，只要消費者有疑慮，不論是否開封，甚至僅剩空瓶，公司也承諾提供換貨服務。

創辦人葛望平表示，這兩款自 2002 年創業初期就上市、具有代表性的養髮產品，將即刻「永久停產」，寧可承擔研發與模具損失，也不願讓任何疑慮持續存在。他痛批，在標榜天然的原料中隱瞞摻入蘇丹紅，「已經是犯罪的詐欺行為」，估算這次事件讓公司至少損失 1 億元，並宣佈永久終止與新加坡 Campo Research 及台灣代理商亦鴻企業的合作。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢 全數下架回收、進口商重罰500萬

2 綠藤生機：護唇油 3 批中鏢，先停賣再通報，維持全年退貨

綠藤生機受到波及的品項為「專心護唇油－莓紅版」，共 3 批次於 6、7、10 月生產，經食藥署檢出 48～54ppm 蘇丹紅4號。品牌強調，旗下其他商品皆未使用相關原料。

執行長廖怡雯說明，10 月接獲疑慮訊息後，綠藤即在全通路預防性停售，並通知合作通路與消費者。面對新加坡原廠的「無檢出」聲明與第三方法規結果不一致的狀況，公司選擇第一時間通報主管機關，並在食藥署建立化妝品檢驗方法後，正式納入調查與回收。

隨著正式檢驗結果公布，綠藤啟動單一品項回收，並維持品牌既有「全年退貨」承諾。廖怡雯強調，企業責任是在資訊尚不完整時，也要優先採取行動，才能維護消費者安全與信任。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末。圖片來源：食藥署

3 古寶無患子：封存 5,977 支潤唇膏，業界首創「主動退款」機制

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」（批號 125D12，由慶生堂代工）。食藥署 11 月 24 日深夜公告，已封存 5,977 支潤唇膏；台南市衛生局也證實，無患子生技開發有限公司已主動啟動下架回收。

古寶無患子在聲明中還原時間軸，指出在中國網路節目「老爸評測」曝光化妝品可能含有蘇丹紅後，品牌立即與代工廠聯繫，代工廠也向台灣代理商、新加坡原廠與第三方檢驗單位查證。新加坡原廠其後提供「天然油染不含蘇丹紅」證明，並附上 SGS 無檢出報告，但因國內當時尚未制定化妝品蘇丹紅檢驗方法，第三方只能用食品方法檢驗，結果難以直接作為化妝品判斷依據，讓品牌陷入「要保護消費者卻資訊不足」的困境。

根據古寶說明，代工廠於 11 月 4 日主動向主管機關報告，但官方回覆食品檢驗結果不採納，須待化妝品專用檢驗方法建立。食藥署於 11 月 17 日正式公布方法後，檢驗得以進行。

在官方公告前，古寶已於 11 月 23 日透過簡訊、APP 推播等方式，主動通知所有曾購買該款潤唇膏的消費者停止使用，並提供「無條件退款或等值紅利點數」回收機制。公司強調，從預防性停售、主動送驗到配合調查與主動退款，都是以「坦然面對、積極承擔」為原則，盼透過公開、迅速且負責的處理，維持消費者信任。

古寶無患子此次中鏢的產品為「古寶亮澤修護潤唇膏」

4. 未來美（MIRAE）：受影響批號 3 組、已全面下架回收 強調其他品項均未使用相關原料

未來美此次受影響的產品為「超級 A 醇緊緻煥膚卸妝膏」，經查批號包括 TE414、TE624、TE815（100ml），以及 8ml 試用容量批號 TE414。品牌確認上述批次均使用到新加坡 Campo Research 問題原料，已在第一時間全面下架停售。

未來美表示，問題原料僅涉及這款卸妝膏，品牌旗下其他明星商品（如保濕面膜、精華、乳霜等）均未使用同系列的色素原料，已逐一確認安全無虞。

官方回應指出，在食藥署通知後，公司立即依規定配合稽查，啟動批次回收並同步發布公告提醒消費者停止使用相關批號產品。若消費者持有受影響的卸妝膏，無論是否開封，都可向原購買通路申請退貨或退款。

未來美也強調，後續將全面檢視上游供應鏈，重新審核原料來源與檢驗流程，並建立更嚴格的自主管理標準，以避免類似事件再度發生。公司表示會持續與主管機關合作，確保回收作業、後續檢驗與資訊透明度均符合規範，並向消費者致歉。

20款蘇丹紅毒化妝品全名單！歐萊德、綠藤、古寶無患子、未來美中鏢 一文看懂風暴始末

什麼是蘇丹紅？

蘇丹紅是一種人工合成的工業用紅色染料，主要使用在溶劑、油品、蠟類、汽油增色等工業用途，因為成本低、顏色鮮豔穩定，有不肖上游廠商會違法添加在食品或化妝品中。

依國內規定，蘇丹紅不得使用於食品，亦屬化粧品禁用色素。食藥署指出，蘇丹紅具有肝腎毒性，可能引起過敏及致癌風險，因此列為嚴格管制對象。

皮膚科醫師：唇膏誤食風險高，代謝後恐產生致癌物

根據皮膚科醫師邱品齊說明，蘇丹紅經腸道代謝後，可能轉變為「芳香胺類」物質，研究顯示這類物質與致突變性與致癌性有關；尤其用在唇膏等會被不小心吃下肚的產品，風險更高，因此「宣稱純天然卻顏色持久」的產品特別要小心。

邱品齊指出，國際癌症研究署（IARC）目前將蘇丹紅歸類為「尚無法歸類為對人類致癌性」（第 3 級），但在歐盟、美國、中國與台灣都禁止添加於食品中；國內化妝品則明定蘇丹 2 號與 4 號皆屬禁用。最大疑慮仍在於長期接觸，尤其是經腸胃或皮膚微生物代謝後，可能產生具有致突變性的代謝物。

營養師：三步驟「過濾→分解→排出」幫身體解毒

營養師陳珮淳則提醒，皮膚是全身最大的吸收器官，蘇丹紅屬脂溶性染料，特別喜歡附著在油脂豐富的皮脂膜、毛囊與皮脂腺上。若皮膚屏障受損，吸收率可能放大 3～10 倍，吸收後會隨血流進入肝臟進行解毒，增加肝臟負擔。

她指出，蘇丹紅在體內代謝不完全時，可能帶來多種影響，包括：皮膚暗沉粗糙、容易疲倦、整體新陳代謝下降，讓人覺得「整個人卡卡、悶悶的」。

因此，她建議從三個方向強化排毒能力：

1 過濾：多攝取富含「植物多酚」的食物，如葡萄籽、紅石榴、藍莓，搭配含維生素 E 的堅果、酪梨，幫助對抗氧化壓力。

2 分解：補充維生素 C 與 B 群（尤其 B6、B12、葉酸），協助肝臟把外來毒物拆解成較小、可排出的分子。

3 排出：增加「水溶性膳食纖維」攝取，如燕麥、蒟蒻、菊苣纖維，同時補充益生菌＋益生元，讓代謝廢物能順利經腸道排出，減少在體內循環。

台灣首見化妝品驗出蘇丹紅！14家業者20項產品中鏢 全數下架回收、進口商重罰500萬

為什麼化妝品會出現蘇丹紅？罰則與後續追查

這次事件核心，在於上游新加坡原料商 Campo Research 將蘇丹紅4號摻入「天然植物萃取」紅色原料中，再由台灣進口商亦鴻企業輸入。下游品牌多以為使用的是天然油性色素，並未察覺夾帶工業染料，導致誤用。

食藥署指出，蘇丹紅4號已列為化粧品禁用色素，依《化粧品衛生安全管理法》第 6 條規定，禁止添加於任何化粧品中；違規者可依第 22 條處新台幣 2 萬元至 500 萬元罰鍰，並得按次處罰。不合規定產品依第 16 至 18 條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用，且必須全面回收銷毀。

本案已被列為第 1 級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收，未如期完成者，得依第 24 條再處 1 萬至 100 萬元罰鍰。

針對未善盡把關責任、未如實提供檢驗報告，並造成公共危害的原料進口商「亦鴻企業有限公司」，食藥署已依上述條文裁處 500 萬元罰鍰。

同時，為釐清是否仍有其他業者輸入同一來源之問題原料，食藥署也在 11 月 18 日函請財政部關務署提供相關報關資料，持續追查輸入流向；後續問題產品清單、檢驗方法與可執行檢驗實驗室名單，已公開於「化粧品輸入原料含禁用色素專區」，供各界查詢。

食藥署最後提醒，民眾若已購買名單內疑慮產品，應立即停止使用，並向原購買通路辦理退換貨；若出現皮膚紅腫、搔癢等異常反應，務必儘速就醫，由專業醫師評估。