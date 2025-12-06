葉黃素怎麼選？複方差在哪、什麼時候吃最有效？葉黃素膠囊品牌TOP 10整理

示意圖／Freepik

每天滑手機追劇、開會、打報告，眼睛累到想投降？想補葉黃素卻一踏進藥妝店就直接開啟「視力大逃殺」模式，游離型？酯化型？金盞花？複方？到底是哪一款能救救我的眼睛？

放心，你不是第一個在葉黃素架前站到懷疑人生的。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理十大葉黃素膠囊型品牌，排除了葉黃素飲、口嚼錠、果凍、軟糖等其他劑型，因為膠囊不只好攜帶、成分濃度也相對更純粹，還能避免攝取多餘的糖分與人工添加物。一起來看看網路討論度最高的葉黃素膠囊品牌有哪些？說不定你正在吃的那一款，就在榜上！

No.10 VITABOX® 維他盒子

翻攝官網／VITABOX®★ 精選產品：7合1美國專利 FloraGLO® ​游離型葉黃素+玉米黃素+雙重花青素

近年在保健品市場中，VITABOX®的曝光度相當高，葉黃素產品以專利游離型葉黃素、天然複方與無添加香精與調味劑作為主打特色，網友則表示「追求CP值、注重成分多元的人可以選」。不過在這次的聲量討論中，除了產品本身的討論外，另一波聲量高峰則來自網友對行銷方式的負面留言。

一名網友分享，自己在收看《後宮甄嬛傳》馬拉松時，頻繁在劇情關鍵時刻看到該產品的YouTube廣告，讓她相當困擾，甚至氣憤表示，因為個人觀影體驗受到影響，自己不會考慮購買該產品，貼文引起網友共鳴，也帶起聲量高峰，「搶大魔王戲份，我真的氣爛」、「好不容易等到要看經典畫面時出現，真的會氣到快中風」；不過也有人幫忙平反「廣告是根據演算法曝光的，其實廠商也不知道廣告會出現在什麼影片⋯⋯吧」。

No.9 DHC

翻攝官網／DHC★ 精選產品：金盞花萃取物葉黃素

在台灣知名度非常高的日系品牌DHC，其護眼產品中最常被網友提到的有兩款，一款是深受追星族與久看演唱會族群歡迎的「速攻藍莓」；而這次精選的金盞花葉黃素，則更適合作為日常保養時輕鬆搭配、長期補充的選擇。

價格親民、取得容易，並加入黑醋栗、維生素E等常見營養成分，整體設計簡單好理解；正因為高CP值與大廠牌帶來的信任感，經常被放入網友的葉黃素推薦名單中，讓它在論壇上累積不少好評，「DHC便宜又讚，之後會想試試葉黃素耶」，也有網友自己混搭「我目前吃DHC葉黃素＋藍莓精華這個搭配」、「藍莓精華、亮視界、葉黃素交替吃」。

No.8 ROHTO 樂敦

翻攝官網／Costco好市多★ 精選產品：樂敦V葉黃素

「以前只用過他們家的眼藥水，完全不知道還有保健品。」許多人想到樂敦，第一聯想多半是眼藥水；但其實品牌也把保養的專業延伸到口服保健品。這款葉黃素主打日本原裝進口，採用分子量更小、吸收度更佳的「游離型葉黃素」，並搭配體積極小、好吞服的軟膠囊，從成分到使用體驗都保留了日系保健品一貫的細緻與貼心。

在這次的聲量討論高峰中，有一名網友在臉書社團分享自己的使用經驗。她表示，最近用眼量大，覺得「畏光感特別明顯」。同事分給她幾顆正在服用的樂敦葉黃素，才讓她知道品牌也有口服保健品。之後她自行購入，並搭配睡前眼罩溫敷作為日常調整，這段分享也引來不少人留言回應，「樂敦的葉黃素有含魚油喔」、「樂敦的葉黃素小小顆的很好吞」。

No.7 台塑生醫

翻攝官網／台塑生醫★ 精選產品：《醫之方》成人金盞花葉黃素PLUS複方膠囊

橫跨洗沐、居家清潔、保養等多領域的台塑生醫，在保健品市場也建立起一貫的專業印象，許多人想到它，就會聯想到背後有長庚醫學團隊把關。團隊結合台塑生醫聯合研發中心、長庚大學等多方資源，共同開發產品。這份專業感，就體現在他們對原料的嚴選上。

這款新品中，除了採用了專利金盞花葉黃素的核心成分，配方中還加入了智利酒果、黑豆萃取物，以及胡椒鹼等專利複方，提供多重營養支持。對於特別注重產品安全、原料專利，並追求醫療體系信任感的消費者來說，這款產品提供了一個安心的選擇。

No.6 BHK's

翻攝官網／BHK's★ 精選產品：BHK's專利金盞花葉黃素軟膠囊

說到BHK's，不少人可能會先想到他們的益生菌，但其實他們的葉黃素膠囊同樣很受歡迎，因價格親民，常是網友推薦挑選葉黃素品牌時的選擇之一。這個品牌名稱其實是個小巧思，源自於對美麗（Beauty）的執著、對健康（Health）的堅持，以及持續（Keep）努力守護的信念。

這款葉黃素以游離型葉黃素：玉米黃素的5：1比例作為基礎，並搭配了專利TG型魚油，能提供護眼所需的重要營養；膠囊也集結了多種營養素，像是維生素A有助於維持在暗處的視覺；還有維生素C、E、鋅、硒等具備抗氧化作用的成分，能幫助減少自由基的產生，讓保養更全面。

No.5 YohoPower 悠活原力

翻攝官網／悠活原力★ 精選產品：金盞花萃取葉黃素+蝦紅素

悠活原力算是台灣保健品界從網路快速發跡的代表品牌之一。他們的品牌理念就是想讓大家「健康悠活，幸福原力」，專門開發全家大小都適合的保健品，而且堅持「優質足量，不妥協」的初衷。這也是為什麼他們受到許多人討論，甚至連續好幾年都是台灣團購網的銷售冠軍，網友讚嘆「每天上班盯電腦真的必備」、「它蠻小粒的不會難吞，而且還有添加蝦紅素幫助調節」。

這款葉黃素主打雙配方組合，採用FloraGLO®葉黃素，以及專利天然蝦紅素Zanthin®，再加上知名作家吳淡如代言，讓這個牌子更容易被大家看到。

No.4 娘家

翻攝官網／娘家★ 精選產品：娘家葉黃素軟膠囊

娘家是台灣相當具有辨識度的保健品牌，而這款葉黃素產品則由羽球選手戴資穎擔任年度代言人，因運動員形象鮮明，也讓商品的曝光度與討論度提高。在配方部分，使用市面常見的游離型葉黃素並搭配玉米黃素；複方則強調結合「花青素三大來源」，包含德國智利酒果、日本黑豆種皮與多種莓果萃取，以提供更全面的營養補充。不過，產品中含有花生與大豆相關成分，若對這類食材過敏，建議選購前需特別留意。

No.3 Centrum 善存

翻攝官網／Costco好市多★ 精選產品：葉黃素液態軟膠囊

作為全球知名的維生素大廠牌，善存本身就具備高度的「信賴感」，自1978年創立以來，針對不同族群量身打造多款保健食品。他們的葉黃素在網路上也受到許多討論，甚至曾在2023年《網路溫度計DailyView》的「十大葉黃素品牌」排行榜上名列第二。

這款產品主打美國專利的游離型葉黃素，每粒提供20mg劑量，並採用迷你尺寸的液態軟膠囊設計，對不喜歡吞大顆保健品的人相當友善。此外，它時常在好市多推出優惠活動，也讓不少精打細算的消費者會趁特價時補貨。

憑藉高知名度與穩定的產品品質，這款葉黃素在重視品牌背景與基本日常保養的族群中，成為受歡迎的選擇之一。網友分享「善存吃久不心疼～但講究效果的話，往大研跟明守這種有複方的選」。

No.2 日本味王

翻攝官網／Rakuten樂天市場★ 精選產品：金盞花葉黃素膠囊-B群特別版

日本味王的葉黃素因高CP值，在品牌官網上長期位居銷售第一，也受到許多網友討論。這款產品除了提供高濃度游離型葉黃素外，還加入日本玻尿酸、維生素A、B群等多種營養素，讓基礎保養一次到位。採用全素膠囊，素食者也能安心補充；對不想吃太多瓶瓶罐罐的人來說，一顆即可補足多種成分，是相當便利的選擇。

No.1 大研生醫

翻攝官網／大研生醫★ 精選產品：視易適葉黃素

成立於2018年的大研生醫，因一句廣告詞「你吃的魚油有幾％？」迅速打開知名度，也展現了品牌對原料和配方的重視。隨著現代人3C使用頻繁，專科醫師陳韵臻建議，挑選葉黃素可從原料來源與配方設計兩方向著手，才能找到更適合的保養方式。

在常見的葉黃素推薦配方中，她指出現在全球研究最完整、也最常被臨床引用的，是FloraGLO®游離型葉黃素與ZeaONE®玉米黃素。若補充時採用10:2的黃金比例，一般來說吸收度與利用率都會比較理想。除了主要成分外，複方配方也會影響整體保養效果。陳醫師提到，像是德國智利酒果萃取物因含有飛燕草素，能協助維持水潤舒適；若再搭配山桑子花青素、蝦紅素、亞麻仁油與維生素E，能讓晶亮營養更平衡、更到位。

大研生醫的「視易適葉黃素」，就是以這兩項專利原料為核心，結合七種複方成分打造的配方。產品連續獲得多項國際獎項與專利認證，並有專科實證支持，可提供高達190%的水潤明亮度提升，對需要長時間使用3C的人來說，是較完整的營養後盾，不少網友也表示「選用的是大牌原料讓人比較安心」。

買葉黃素前必看！醫師提醒三大盲點

看完市面上多款葉黃素的特色後，許多人也會想知道，究竟該如何挑選最適合自己的產品。醫師陳韵臻提醒，民眾在選購時常會落入三大迷思：

迷思1／忽略補充量

頻繁使用3C會加速葉黃素消耗，因此提升體內濃度很關鍵，一般建議每日補充量為6至10毫克，最高不應超過30毫克，成分與劑量記得要一起確認。

迷思2／不重視複方

許多葉黃素產品之所以採用複方設計，是因為特定成分的搭配能協助葉黃素更順利地被吸收利用。因此，選購時不能只看葉黃素含量，還要留意整體配方是否符合自身的保養需求。

迷思3／期待立即見效

依照臨床研究顯示，需連續補充2至4個月，體內濃度才會有所提升。最後陳韵臻醫師也提醒，由於葉黃素為脂溶性成分，建議餐後搭配開水食用，吸收效率更佳。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月26日至2025年11月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

