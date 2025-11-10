2025-11-10 10:01 潮健康
掉髮該看哪一科？何時該就醫？醫：三大警訊正確判斷
近年因壓力、作息與飲食失衡，一些年輕人也會注意到掉髮增多的情況，先辨識成因，再由醫師評估適合的處理方式，有助於改善掉髮情況。本文統整常見的四類落髮原因與就醫重點，協助民眾建立正確處置流程。
掉髮該看哪一科？先找皮膚科
毛囊屬於皮膚附屬器官，出現大量掉髮、頭皮癢痛、結痂或明顯稀疏，建議先掛皮膚科，由專業醫師進行病史評估、頭皮鏡與必要檢驗，排除可逆或需轉診之疾病。美國皮膚科醫學會也建議出現異常掉髮時，應尋求皮膚專科協助，以避免延誤治療時機。
1. 雄性禿（遺傳＋荷爾蒙）多見於青春期後，表現為 M 型或頭頂稀疏，與二氫睪固酮（DHT）作用相關；女性亦可能出現「女性型落髮」。早期介入與長期追蹤可能有助於控制病程進展。
2. 產後落髮（休止期落髮）產後雌激素驟降，許多毛囊同步進入休止期，常在生產後數月出現明顯落髮，屬暫時性現象，通常可自行恢復；期間重點在溫和清潔、均衡飲食與減壓。
3. 壓力型落髮包含圓禿（自體免疫造成局部成片掉髮）與瀰漫性休止期落髮（全頭稀疏、常在壓力事件後 2–3 個月發生），可由醫師協助區分類型，並探討是否需配合壓力管理與改善生活習慣。
4. 病理性落髮甲狀腺異常、缺鐵、慢性疾病或藥物（如化療藥、抗凝血藥）等都可能影響毛髮週期；若為病理性落髮，通常需同時處理原發問題，再配合皮膚科評估其他處理方式。
何時該就醫？三大警訊
- 三個月內明顯髮量減少或洗梳掉髮激增。
- 出現界線清楚的「圓形」禿斑、眉毛或體毛同時變稀。
- 頭皮疼痛、紅腫結痂或大量頭皮屑伴搔癢。
上述情形建議應盡速就醫，避免永久性傷害毛囊。
治療概念：找出成因、分層處置
皮膚科治療將依成因與嚴重度，綜合使用：生活作息與營養調整（蛋白質、鐵、鋅、B 群等）、外用藥物、照光與頭皮護理；再生療程（如 PRP）可依個別狀況評估。對自體免疫型或難治型落髮，國際近年亦有新藥核可做為選項，但須由專科醫師評估適應症與安全性。
術後與日常保養三重點
（1）防曬與溫和清潔，避免抓撓與過度造型拉扯。（2）規律作息、管理壓力，必要時尋求心理支持。（3）定期回診追蹤頭皮鏡變化，調整治療強度與頻率。
四季皮膚科診所表示，落髮評估重點在於「找原因、訂策略、持續追蹤」，院內採個人化評估流程，依病型分層規劃，從衛教、藥物到頭皮治療，協助患者建立可長期執行的照護計畫。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。
