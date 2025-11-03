2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！
立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來
立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。
別太早出門
早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。
暴飲暴食NG
補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。
避免淋雨
冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。
情緒別爆衝
冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。
不適合劇烈運動
想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。
哪些生肖要特別注意？
1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外
今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。
最重要的是：小心車關！
開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。
2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感
虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。
立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。
3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在
立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。
只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。