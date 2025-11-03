11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

2025-11-03 14:52 女子漾／編輯周意軒
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人　圖片來源:官方

立冬一到，台灣的冬天就正式開場，是刺骨冷風加上「起床變難、胃口變好」模式全面上線。11月7日這天中午12時03分48秒正式交節，命理師柯柏成提醒，立冬不是只有「補冬」、吃薑母鴨、羊肉爐，還有幾個禁忌一定要記起來，尤其生肖蛇、生肖虎這波請乖乖低調，保平安、顧身體、遠離危險，一起來看看還什麼要注意！

飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片
飲食文化研究者徐仲點出台菜的「減法」主軸：一清、二鮮、三快炒，其中「三快炒」講的是台菜對香氣講究，從三杯雞到麻油雞都不例外。圖為麻油雞示意圖。圖／聯合報系資料照片

立冬禁忌5件事：別以為天冷就能亂來

立冬講究「養藏」，比冬眠還要講氣質。命理師給出5件這天最好避免的事，既是保養身體，也是守住冬季好運的開端。

別太早出門

早起沒錯，但立冬清晨寒氣最重，容易冷到骨子裡。老人家、體質虛弱者尤其要小心，一杯熱飲再出門比較穩。

暴飲暴食NG

補冬當然香，但別一次吃到久違的肚子在哭泣。腸胃負擔太大，反而影響身體氣血運轉。

避免淋雨

冷風＋雨水＝感冒與氣場失衡的危險公式。傘一定要帶，別讓自己因為一場雨整週鼻塞。

情緒別爆衝

冬天重「收敛」。吵架、爆氣、一直暴怒會耗掉太多能量，對運勢也是扣分。

不適合劇烈運動

想變辣但跳太猛、跑太拼，反而容易拉傷與耗損陽氣。今天更適合慢跑、散步、伸展、瑜伽。

陸劇《美食無間》圖片來源:官方
陸劇《美食無間》圖片來源:官方

哪些生肖要特別注意？

1. 生肖蛇：本命年＋小心交通意外

今年本命年的蛇寶們，計畫常常被攔腰切斷，做事一定要有Plan B。不只工作，身體也在提醒你「慢一點」，尤其農曆十月出生的蛇，易疲勞、氣虛，心血管、眼睛、過勞問題都要盯好。

最重要的是：小心車關！

開車、騎車、過馬路都慢一步、看仔細。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

2. 生肖虎：寅巳相刑，關節神經最敏感

虎寶們這段時間容易覺得痠、卡、緊，關節、筋骨、神經系統小怪獸會出沒。盡量少做爆發型運動，避免受傷。

立冬這天特別適合好好暖身、按摩、泡澡，把身體照顧得暖呼呼，才能安穩迎冬。

圖片來源:AI
圖片來源:AI

3. 生肖雞：貴人來敲門，業績要衝就趁現在

立冬後運勢一路向上，如果你手邊有未完成目標、業績要追、合作要談，這段時間手刀出擊。尤其是要簽約的場合，命理師建議帶質感好一點的個人印章會加分。

只要願意多跑、多講、多接觸機會，就會收穫多。

圖片來源:官方
圖片來源:官方

#禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖虎 #命理師

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

2025-10-28 08:29 女子漾／編輯張念慈
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

#食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

❤職場打怪❤集體退化~這現象遇過嗎

2025-10-04 22:48 Belinda的玩美甜蜜窩

突然覺得和瘋子糾纏心會累

但跟笑面虎過招才真的心死

看似無害私下卻小動作頻繁

等妳發現已什麼都悄悄改變

這種才真的細思極恐好嗎!!!

((到底有多閒要這樣玩...))

職場上最讓人心寒的

莫過於偏心又愛畫大餅的老闆

咱們副總小寶寶就是典型範例

她一來就快速逼走瘋癲系小老闆

還以為我的春天來了

對她可說是充滿期待

工作自然也特別上心~!!

但隨著副總小寶寶奇妙事蹟越來越多

太資深控不了的就先踢去別科

新找進來能力太強的新人1號

大概怕自己駕馭不了

就在更菜且自稱高敏的新人2號

整天在她耳邊瑣瑣碎碎的講些543

營造一副被新人1號欺負的樣子

想不到副總小寶寶竟也順勢

藉這粗糙到不行的#偽職場霸凌戲碼

又把新人1號踢去同一科

((奇怪耶~人家是資源回收科嗎??))

畢竟新人1號當記者時

不僅專題報導多且節目還得過獎

但Google副總小寶寶卻毫無軌跡

以一個記者出身的人來說

完全查不到任何新聞播報或專題報導

是相當詭異的一件事~~!!

至於強調自己高敏的新人2號

總在回報細細瑣瑣的奈米事件

很多真的就是自己可順手處理

毫無回報價值那種

副總小寶寶總很Enjoy這綿密式回報

不懂是心靈太匱乏欠溫暖

還單純控制狂的習性所致?

新人2號也常為不重要的小事敲長官房門

請款蓋章、郵件快遞這類

通常關門不就是不想被打擾

若沒重要的事會這樣一直去敲門嗎

真心不懂高敏的意思是只在意自己

對他人感受或當下空氣卻無法判讀?

至於副總小寶寶精心從資源回收科

搶來的那名男子，一開始都很正常

但可能太會閱讀空氣

馬上就發現本科老闆副總小寶寶

特喜歡綿密式回報((越廢越愛))

回報也越來越奈米且瑣碎到不行

總能把副總小寶寶逗得喜孜孜

所以本科總呈現鬧哄哄狀態

看似隨時都熱烈討論著甚麼

認真聽就發現幾乎都屁話呢~~~!!

社會上打滾難免遇到幾個渣

瘋子也好、小人也罷

但這集體退化趨勢還真沒遇過...

((該如何應對~一起奈米回報??))

都說惡人自有天來收

但看過鄉土劇應該都懂

惡人永遠死在最後一集

吞到最後才爽那一瞬間

怎麼可能解氣啦~~~

看來只能跟近期最夯影片

面對莫名被挑釁及攻擊時

捍衛自己帥氣的神來一腿

直接踹飛讓惡人滾出生活

一切自然都會回歸正軌囉!!

❤鬼月說鬼❤鬼就是鬼~人卻未必是人

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#捷運 #鬼故事 #工作職場 #職場霸凌

飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

2025-10-23 10:01 潮健康

　

隨著手搖飲盛行，茶飲、拿鐵、黑咖啡成為許多人飯後的「固定儀式」，但這樣的習慣其實暗藏營養吸收風險。《VegiWell植悅》營養師廖婉如提醒，素食者若在飯後立即飲用茶或咖啡，恐怕會不知不覺影響體內鐵的吸收，長期下來可能導致缺鐵性貧血，影響免疫力與日常活力。

　

　

多酚類抑制非血基質鐵吸收達九成

茶與咖啡富含多酚類物質，如單寧酸、綠原酸等，這些成分雖然具有抗氧化功能，但同時也會與植物性食物中的非血基質鐵結合，使其無法順利被腸道吸收。研究多項顯示，若在用餐同時或餐後立即飲用茶、咖啡，非血基質鐵的吸收可被抑制50%至90%。

　《VegiWell植悅》營養師婉如指出，素食者的主要鐵來源為植物性食物，如深綠色蔬菜與豆類等，這些食物中本身的鐵吸收率相對低，若再加上多酚類的干擾，吸收效率將更低。長期下來，體內鐵儲存量若長期不足，可能出現疲倦、頭暈、注意力不集中等缺鐵相關不適。

　

女性與青少年要特別留意

婉如營養師提醒，素食者中有幾個族群特別容易受到影響，包括：

　

  • 生理期的女性：因月經失血導致鐵流失，若鐵攝取不足或吸收率低，最容易出現缺鐵性貧血。

  • 兒童與青少年：成長期對鐵與鋅需求高，若經常餐後喝茶或咖啡，缺乏風險倍增。

  • 吸收狀況不良者：腸胃吸收能力差，對鐵吸收將造成更進一步影響。

　

掌握這幾招，鐵吸收不再打折

為了降低營養素吸收受阻的風險，營養師提供以下建議：

　

  • 避開飯後馬上飲用茶或咖啡：最好間隔至少1小時再喝，或選擇於兩餐之間飲用。

  • 搭配維生素C促進吸收：餐後攝取芭樂、柑橘類水果、木瓜等富含維生素C的食物，可顯著提升鐵吸收。」

　

喝對時間，素食也能好氣色

「素食是一種很棒的健康生活方式，但也要懂得避開吸收陷阱。」營養師最後提醒，茶與咖啡雖然具抗氧化與提神效果，但對素食者而言，飲用時機與搭配食物的選擇至關重要。只要調整飲用習慣、掌握時間，就能兼顧喝茶與咖啡的愉悅心情，同時也能守護營養吸收，讓素食生活更均衡、有活力。

　

免責聲明：本文為一般健康與營養資訊分享，非作為醫療診斷、處方或替代治療依據。若有營養吸收或健康疑慮，建議諮詢合格營養師或醫師。

　

　

　

延伸閱讀：

VegiWell植悅 – 部落格專欄

VegiWell植悅 – 素食者飲食專欄

原文出處：素食者飯後這一杯，恐讓鐵吸收打折！

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#咖啡 #食物 #喝茶

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

2025-10-21 11:37 女子漾／編輯ANDREA、高敏敏營養師

照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

研究將老化分為三個關鍵階段：

第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

第三階段：78歲—訊號傳導受阻
與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

1. 補充Omega-3好油脂
多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

2. 多吃深色蔬果
像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

3. 攝取優質蛋白質
豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

4. 補足維生素B群與葉酸
全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

5. 減少精製糖與加工食品

少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

圖片來源：m.by__sana IG
圖片來源：m.by__sana IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#穿搭 #脂肪 #美妝 #鮭魚 #減肥 #抗老 #心血管疾病

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

2025-10-23 08:45 蔣昊
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

不會!我寧願去當兵。

很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

蔣昊

蔣昊

活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

#藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

