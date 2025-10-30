2025-10-30 17:55 女子漾 /編輯周意軒
2025星巴克聖誕節新品11/5登場！太妃核果那堤經典回歸、灰貓提袋可愛爆表
一年中最讓人期待的「星巴克耶誕季」又來了！2025年以「Invite Joy 共享耶誕時刻」為主題，星巴克將從11月5日起全面開賣聖誕限定飲品、甜點與周邊商品。今年重磅回歸的太妃核果風味那堤，再度以熟悉香氣喚醒冬季儀式感；搭配一口開心果巧克力千層薄餅與閃閃發光的耶誕杯款，整個冬天都充滿幸福氣息。
太妃核果系列回歸 冬季必喝經典
每年耶誕最受期待的「太妃核果風味那堤」今年再度登場，絲滑牛奶融合濃縮咖啡與太妃核果糖漿，頂層鋪上香滑鮮奶油與閃耀蜜糖碎片，香氣濃郁又不膩口，是屬於星巴克冬天的代表味。
想提早感受節慶氛圍，星禮程會員可於11月3日至4日透過APP行動預點搶先喝，還能用星送禮功能提前分享暖心祝福。
不喝拿鐵的黑咖啡愛好者也別錯過同步登場的「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，滑順奶泡上撒滿蜜糖碎片，冷冽氣泡與香甜太妃完美融合，為冬天增添一抹微甜驚喜。
聖誕甜點搶先開吃 開心果、栗子系全上線
星巴克今年推出多款大人系節慶甜點，像是層次豐富的「栗子可可提拉米蘇」，香滑栗子泥搭配咖啡酒糖手指餅乾，每一口都充滿冬日濃香。新登場的「開心果巧克力千層薄餅」以核果甘納許與濃郁巧克力鮮奶油堆疊出滑順口感；還有「開心果布丁」將香濃開心果醬與巧克力醬融合，是開心果控絕對會愛上的甜點三重奏。
鹹食部分也誠意滿滿，「紅酒燉牛肉生義大利麵」與「松露櫛瓜千層鹹派」強勢回歸，香氣濃郁又溫潤，非常適合冷天氣暖胃享用。
限量周邊×聖誕聯名 STANLEY聯名杯、薑餅熊寶寶太可愛
今年星巴克耶誕主題分為三大設計系列：
薑餅屋系列以水彩筆觸呈現童趣節慶感；緞帶系列以星星與蝴蝶結描繪高雅氣息；金綠品牌色系列則融合天鵝絨與金色細節，質感滿分。
周邊控必收「STANLEY香檳金不鏽鋼把手冷水杯」與「夢幻紫款」，低調金屬光澤展現聖誕氣息。可愛控則一定會淪陷在「薑餅人熊寶寶」、「可頌熊寶寶」與「抱抱灰貓咪單杯提袋」的萌樣之中；還有女神絨毛包、毛呢風提袋等冬日限定包款，兼具保暖與時尚。
伴手禮推薦 倒數日曆×奶油太妃軟糖甜進心坎
想傳遞節慶祝福，星巴克也準備了多款禮盒：
「爆米花歡聚倒數日曆」陪你一起拆開12天的甜蜜驚喜；「奶油太妃軟糖」則裝在可愛Bearista薑餅人造型盒中，法國進口奶香太妃糖甜而不膩，是送禮自用兩相宜的療癒小物。
星座限定杯登場 射手×摩羯閃耀上市
11月5日起，星巴克同步推出射手與摩羯星座不鏽鋼杯。射手座杯身以火焰象徵自由與熱情；摩羯座則以礦石質感展現沉穩氣息，結合金屬炫彩工藝，完美呈現冬夜星光的閃耀氛圍。