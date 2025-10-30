2025-10-30 09:58 女子漾 /編輯周意軒
走進台北的夜間夢境！2025白晝之夜「Hi Story」展區、路線全攻略
想當夜貓族一起闖台北嗎？2025 白晝之夜將於 11 月 1 日（週六）正式登場，這場城市夜間藝術狂歡以「Hi Story」為主題，從下午 14:00 一路玩到隔日凌晨 02:00，地點遍及 圓山花博園區、兒童樂園、坑道等多處，超過 60 件藝術作品＋百場演出，走入台北的夜間夢境。以下讓我們用「盤點景點＋路線建議」的方式，幫妳快速整理整場活動亮點、展區與行走路線，一篇搞定，夜遊不迷路！
圓山坑道《夢的蟲洞》
日治時期留下的軍事坑道，在夜裡化身沉浸式劇場舞台。六位表演藝術家以肢體、馬戲與戲劇交錯演出，聲音與光影在石壁間流動，讓觀眾彷彿走進一場時空穿越。每場約20分鐘，氣氛既神祕又壯觀，堪稱今年最受矚目的展區。
舊兒童樂園《光電獸 #45－請支援收音》
摩天輪前設置了巨型麥克風，只要觀眾對著喊、唱、尖叫，摩天輪就會依照音量改變燈光節奏。這場互動藝術不僅玩心十足，更象徵「每個聲音都能發光」。最適合揪朋友一起放聲大叫、拍下閃耀瞬間。
酷兒舞廳《風革線上 Scent of Fabrics》Voguing Ball大賽
今年最大亮點之一！藝術總監Kitty Hartl邀請法國Ballroom傳奇舞者Lasseindra Lanvin領軍，融合走秀、舞蹈、時尚與原住民織紋元素，打造一場屬於多元與自由的午夜舞台。現場氣氛火熱、服裝張力十足，想拍限動？這裡絕對是第一名。
尹子潔《仙女圈》
靈感取自自然界中蘑菇排列成環的「仙女圈」意象——傳說那是仙女夜晚聚會、起舞的神秘之地，象徵著祝福與幸運。當觀者步入其中，彷彿走進林間與菇群相遇，時間與感官在光影之間被柔和拉長，進入一場奇幻的尺度轉換。整體色調宛如陽光穿林灑落，曖曖光暈包裹著夢境氛圍，邀人於神話與現實之間輕輕遊走。
臺北廣播電臺《黑膠講座：聲音的溫度與經典的魅力》
用「聽」的方式重新認識台北。由《臺北廣播電台》策劃的講座與導覽系列，帶領觀眾走進聲音的世界，從黑膠唱片的歷史、電台幕後的日常，到城市傳說與深夜思考，展開一場關於「傾聽」的城市旅程。白天可透過《黑膠講座》了解黑膠唱片的發展脈絡，並在《臺北電台導覽》中實地走進錄音室，感受聲音誕生的瞬間；夜晚則由《Hi 圓山！這是關於你的 Story》與《穿梭時空的台北傳說》領路，帶大家穿越歷史與都市傳說，聆聽屬於城市的另一面。最終，《早安午安晚安，您的耳朵已離線》以柔和的提問作結，邀請每一位參與者在喧囂之中重新學會傾聽，與這座城市的聲音再次對話。
五大主題展區——穿越歷史的藝術散步
策展團隊將整座圓山地區化為一場時間與夢境交錯的旅程，劃分為「時間切片」、「歷史迴聲」、「夢的蟲洞」、「觀看變奏」與「綻放場域」五大主題。從以光影切割時間、讓過去與現在並存的裝置藝術，到呼應圓山歷史記憶的聲音現場，再到融合劇場與空間裝置的潛意識探索，每一步都像走入一場時間的遊戲。觀眾的目光也將在「觀看變奏」中被顛覆，最終於「綻放場域」中與群體共振、在聲光之中迎來夜晚的高潮。建議邊逛邊聽音樂，像夜行旅人般，隨節奏漫步於這場流動的展覽。
地景公共藝術《浮島光景》
延伸至台北地景藝術與數位藝術節的跨界合作，利用燈光與數位投影呈現「浮島」意象。當城市高架、綠地與人潮融合在一起，你會發現白晝之夜的美不只在展品，更在行走的你我之間。
街頭即景演出與聲音計畫
每個轉角都可能遇見快閃舞團、樂手或聲音藝術表演。官方建議「放慢腳步、用耳朵導覽」，許多作品沒有明確舞台，觀眾本身就是風景的一部分。
推薦路線
想一次收集人氣展區？這樣走最順：
圓山坑道（夢的蟲洞） → 舊兒童樂園（光電獸） → 酷兒舞廳Voguing Ball → 綻放場域主舞台拍照點 → 浮島光景地景藝術區。
建議傍晚5點出發，一路逛到深夜，感受城市在黑夜中閃爍的呼吸。
活動資訊
活動日期：2025年11月1日（六）14:00 起至 11月2日（週日）02:00
活動地點：圓山地區（圓山坑道、花博園區、舊兒童樂園、台北故事館等周邊）
主辦單位：臺北市政府文化局
入場費用：全區免費入場
