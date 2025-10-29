2025-10-29 16:15 女子漾／編輯周意軒
Kitty控尖叫！日本「Hello Kitty展」海外首站登台，七大展區&票價搶先看
Hello Kitty真的要來了！風靡全球的日本「Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－」確定登台，11月12日起於新光三越台北信義新天地A11六樓正式開展。這是海外巡迴的第一站，以「持續陪伴粉絲的Hello Kitty」為主題，完整重現日本展的夢幻內容，Kitty迷們快準備衝現場吧！
展覽亮點一：踏入Kitty世界的「Hello! You」迎賓區
展覽入口以「Hello! You－Hello Kitty將來到你的世界」為概念設計，宛如一扇通往Kitty國度的大門。沉穩溫暖的氛圍中，粉絲最期待的「初代Kitty複製絨毛玩偶」將首次亮相，成為迎接大家的「小小導覽員」。對許多人而言，這不只是一個角色，更是陪伴童年的回憶象徵。
展覽亮點二：從周邊商品誕生的回憶寶庫
「Hello! Memories」展區呈現Kitty從商品誕生以來的歷程，讓人看見她如何透過設計與粉絲連結情感。這次更有未在日本展中出現的珍貴展品首次曝光，從文具、飾品到限量玩偶，每一件都喚起「那年那時」的心動記憶。
展覽亮點三：全新互動投影〈Touch Hello Kitty〉
台灣場首次登場的「Hello! Style」展區，將以大型螢幕與投影技術打造沉浸式互動體驗〈Touch Hello Kitty〉。觀眾可與Kitty即時互動，感受她隨著不同風格變化的可愛魅力，彷彿進入一場專屬Kitty的數位時尚秀。
展覽亮點四：導演牧野惇打造原創影像
「Hello! Evolution」展區則由日本影像導演牧野惇特別操刀，以全新原創影片呈現Hello Kitty誕生50年來的進化之旅。從1974年誕生至今，Kitty不僅是角色，更是一種跨越世代的文化符號，象徵不畏改變、持續溫柔前行的力量。
展覽資訊展覽名稱：Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－
展覽日期：2025年11月12日（三）～2026年1月11日（日）
地點：新光三越信義新天地A11 六樓
時間：平日11:00～21:30，例假日前一天延長至22:00（依百貨營業時間為準）
入場方式：線上預約制
預售票價：單人票360元
開賣時間：10月30日起開賣
購票：博客來售票網、MyAnime Square線上商城、Klook、FamiTicket全網售票網（全家）開賣
