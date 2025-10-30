2025-10-30 10:01 潮健康
秋天溫差劇烈誘發眩暈發作？專家：保暖從「這部位」開始 成穩定循環關鍵
秋冬交替之際，早晚溫差持續拉大，不少人感受到如頭暈、手腳冰冷、有些人也表示出現胸悶心悸等現象。氣溫驟降時，人體的血管會自然收縮以維持體溫，血流阻力因此上升，若再加上氣候變化與疲勞壓力，就容易使腦部與心臟的供血不穩。有高血壓、心血管疾病或貧血體質的人，建議更留意氣溫變化對身體的影響，並適時保暖以維持日常舒適。
進入深秋後，清晨與夜晚的氣溫常在短時間內下降超過10度。這種「忽冷忽熱」的變化對身體是一場考驗。血液循環是人體保暖的核心機制，一旦頭頸部與四肢長時間暴露在冷空氣中，血管反覆收縮與擴張，就會讓血壓波動、循環不順，出現疲倦、頭暈或冰冷的情況。
溫差引發的頭暈：身體的自我警訊
秋冬常見的頭暈狀況，可能與血液循環變化有關，當外界氣溫下降，人體會自動啟動「保暖防禦機制」，讓血液集中到核心器官，但腦部與末梢的血流量因此減少，就可能產生頭暈、耳鳴、暈眩或視線模糊等不適。這類現象常在早晨起床或外出時發生。起床後可先在床上活動四肢，慢慢坐起再下床；外出時則應留意頭部與頸部的保暖，避免冷風直吹，減少血管劇烈收縮造成的不適。
保暖從頭開始：穩定循環的關鍵
頭部是人體熱量流失最多的部位之一。若長時間受寒，腦部血管會反射性收縮，心臟也會加強輸出壓力以維持循環，這是許多人在冷風中感覺「頭一緊就暈」的原因。維持頭頸溫度穩定，不僅能減少血壓波動，也能降低身體負擔。外出時可選擇立領外套、圍巾或輕薄帽款，幫助頭頸部保暖；若在室內長時間吹冷氣或開暖氣，也應隨時調整衣物，避免體溫忽高忽低。
此外，生活習慣也能幫助改善循環。多喝溫水、減少冰飲，有助血管維持彈性；飲食中可攝取富含鐵質與維生素B群的食物，如紅棗、核桃、深綠蔬菜與芝麻，有助營養攝取與維持身體機能。每天保持適度活動，例如快走、伸展或泡腳等日常活動，有助促進身體代謝與維持舒適感。
保暖設計新趨勢：從厚重轉向「循環機能」
隨著秋冬氣候變化加劇，市場上越來越多機能服飾關注「保暖與循環」的概念。WIWI呼籲民眾，在挑選秋冬衣物時，不僅要看厚度，更應重視材質的導熱與透氣特性。具立領、貼頸設計與防風布料的服飾，能有效減少冷空氣侵入，讓頸部保持穩定溫度，降低氣候變化對血管造成的壓力。對長時間騎機車、清晨運動或經常進出戶外的人來說，一件能快速調節體溫的外套與保暖帽，是秋冬常見的保暖選擇之一，有助維持日常舒適與保暖。
穩定體溫，就是最好的循環保養
氣溫驟降時，人體會自動優先保護核心溫度，導致外圍循環變差。若再加上睡眠不足、飲食不均或壓力過大，更容易誘發血壓不穩與頭暈。適當的保暖，有助維持身體狀態穩定與整體舒適感，想減少天氣變化帶來的不適，可以從日常保暖做起，出門前多加一層保護，記得為頭頸部保暖，讓身體在寒冬中保持溫度與能量。
原文出處：秋天慎防眩暈發作！溫差劇烈恐致血液循環不良 掌握頸部保暖關鍵，守護心血管健康
