擦防曬需要卸妝嗎？防曬「化妝前」還是「化妝後」用？隔離霜、防曬乳8大定妝步驟

2025-11-04

你有這種困擾嗎? 即使天天擦抗老保養品，細紋、粗糙與斑點問題仍不斷冒出，《豐傑生醫》研發師 Amber 提醒，抗老的根本在於防曬。她深入解析做好防曬的關鍵好處，並分享防曬產品的使用8步驟，同時解答常見防曬疑問，幫助大家有效抵禦紫外線侵害，幫助維持肌膚健康與穩定。

圖說：紫外線隔離：抗老保養的第一步

防曬可預防4大肌膚問題

美國皮膚科學會指出：「防曬是皮膚保養中最重要的一步」，因為紫外線是導致肌膚老化與受損的最大因素之一。養成正確的防曬習慣，有助維持肌膚健康，減少外界環境刺激造成的不適：

  • 曬傷與紅腫：長時間曝曬在陽光下，容易造成皮膚紅腫、刺痛甚至脫皮，嚴重時還可能引發發炎反應。

  • 膚色不均與色斑：紫外線會刺激黑色素生成，造成膚色暗沉、斑點與色素沉澱，讓肌膚看起來蠟黃無光。

  • 皺紋與鬆弛：紫外線會破壞膠原蛋白，使肌膚失去彈性，出現細紋、皺紋與鬆弛現象。

  • 加速老化：長期日曬會造成「光老化」，導致肌膚粗糙、乾燥、暗沉，是肌膚提早老化的主因之一。

    • 防曬產品的2種成分介紹

    防曬產品主要依靠兩種成分來保護肌膚免受紫外線傷害：

    • 物理性防曬成分，例如：二氧化鈦、氧化鋅

    • 原理：在肌膚表面形成一道 反射或散射紫外線的保護膜，立即生效。

    • 特點：刺激性低，適合敏感肌使用，但可能較易留下白色粉感。

    • 化學性防曬成分，例如：阿伏苯宗、奧克立林、甲氧基肉桂酸鹽

    • 原理：吸收紫外線能量，轉化為熱能或光能，減少對肌膚的傷害。

    • 特點：質地輕薄，易推勻，不會有白色殘留感，但需要等待幾分鐘才能發揮防曬效果。

    隔離霜、防曬乳8大定妝步驟

    選擇好你喜歡的防曬用品後，研發師分享以下 8 個步驟整合隔離霜、防曬乳、粉底與 CC 霜的使用技巧：

    • 步驟1：溫和清潔，徹底去除油脂與污垢

    先將泡沫輕按 T 字部位 30 秒，再 畫圓按摩臉頰 30 秒，帶走油脂與髒污。最後用 溫水清洗，再以冷水收斂毛孔，肌膚潔淨清爽。

    • 步驟2：輕拍化妝水保濕、有助後續保養品吸收

    使用 含保濕成分的化妝水（如甜菜鹼、神經醯胺 B3、玻尿酸），可為肌膚立即補充水分，同時提升後續保養品的吸收效果，讓護膚更有效。

    • 步驟3：使用美白、抗老保養品

    塗抹含維生素 C、富勒烯等功效成分的精華液，可增強肌膚對環境傷害的防護力，維持肌膚健康與彈性，維持肌膚健康亮麗。

    • 步驟4：塗抹乳液或乳霜：鎖住肌膚水分選擇含鎖水成分的乳液或乳霜（如植物角鯊烷、荷荷巴油），可鎖住肌膚水分，讓皮膚長時間保持滋潤與柔軟。

    • 步驟5：使用防曬產品，減少紫外線傷害在 保濕乳液吸收後，於全臉及頸部均勻塗抹足量防曬霜。建議選擇 SPF 15～30 以上，並具備廣譜防護（同時防 UVA 與 UVB），有效保護肌膚免受紫外線傷害。

    • 步驟6：塗抹隔離霜或妝前乳，隔離汙染

    • 隔離霜： 防曬+隔離汙染、修飾膚色。

    • 妝前乳：增加保濕度、讓底妝更服貼不容易脫妝。

    如果想要輕透裸妝，可以省略妝前乳，只要在保養時加強保濕或控油就好。而妝感較濃或肌膚偏乾的人，則推薦使用妝前乳。

    • 步驟7：使用粉底液或CC霜

    • 使用CC霜：先將CC霜塗抹於臉部，能修飾膚色、均勻膚色，同時提供輕薄的保護力。

    • 粉底上妝：擠適量粉底於手背，用指腹沾取並 分布於臉部及頸部。接著用粉底刷或美妝蛋均勻推開。

    • 步驟8：輕拍蜜粉定妝為了讓妝容更持久，可使用含防曬係數的定妝粉或粉餅，用粉撲輕輕拍打全臉，不僅能吸收多餘油脂，還能延長妝容持久度。

    防曬相關QA

    • Q1：多久需補一次防曬？

    • 室內活動：每 4–6 小時補一次

    如果一整天大部分時間都待在室內，例如家裡或辦公室，只需要每 4–6 小時補一次防曬即可。簡單來說，就是 早上出門前塗一次，中午後再補一次。

    • 戶外活動：每 2 小時補一次

    在戶外活動，例如海邊、登山或大量流汗、擦拭時，建議 每 2 小時補一次防曬，確保肌膚持續受到保護。

    　

    • Q2：防曬產品應該在「化妝前」還是「化妝後」使用？

    防曬產品應該在 化妝前使用，在肌膚表面形成保護層，隔離紫外線，之後再進行後續的化妝步驟。

    • Q3：擦防曬需要使用卸妝產品嗎？

    如果防曬產品標示 「防水抗汗」，就需要用卸妝產品才能徹底清潔；如果只是一般清爽、防曬但不防水，則用平常的洗面乳就可以清潔乾淨。

    圖說：防曬習慣不分年齡，從小建立就需防曬知識呦

    　

    化妝品研發師分享：累積防護才是王道

    防曬看似小細節，卻是影響肌膚健康與抗老效果的關鍵。我在日常生活中養成了「先防曬再化妝」的習慣，長期維持防曬習慣後，膚況更加穩定，整體保養感受更佳。

    化妝品研發師 Amber 分享，保養的關鍵不在於昂貴產品，而是從日常防護與防曬做起，而是從基本防護做起，像是防曬、隔離紫外線與環境污染，長期累積下來的效果才最顯著。這也提醒我們，肌膚的健康是日常細節的堅持，而非一時的快速保養。

    免責聲明：本文為一般健康與護膚資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際膚況因個人體質與使用習慣而異，如有皮膚不適，建議諮詢專業皮膚科醫師。

    延伸閱讀：

    FJ豐傑生醫-部落格專欄

    防曬多久補一次？簡單3招化妝補防曬，不曬黑必看！

    曬黑了怎麼辦？專家：快速美白3策略，防曬技巧一次看！

    原文出處：防曬是維持肌膚健康的重要關鍵：專家解析預防光老化的第一步！

    編輯推薦

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #肌膚 #保養品 #防曬係數

    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

    2025-10-28
    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖
    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。女子漾AI製圖

    現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

    超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

    報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

    史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

    心臟病、中風、糖尿病全中標　一日多吃一份就風險飆升

    根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

    換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

    不是所有加工食品都該「一刀切」？

    AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

    三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

    1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

    2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

    3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%
    「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%

    專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

    紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

    她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。

    #食物 #夏天 #中風 #糖尿病 #手搖飲

    「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

    「突然變老」其實早有跡象！這3個年齡會「加速下滑」，營養師教你5招吃回年輕！

    2025-10-21

    照鏡子時突然發現皺紋變多了、健檢報告上多了幾項紅字，甚至明明飲食沒改變，卻越來越容易疲倦、發胖或生病？這些看似「突然變老」的現象，其實都是身體老化過程的一部分。

    不過最新研究發現，人體的老化並非持續緩慢進行，而是會在特定年齡階段出現「斷崖式加速」，尤其與膠原蛋白、激素與血液循環有關，高敏敏營養師指出，只要及早從飲食與生活習慣著手，就有機會延緩大腦與身體機能退化的速度。

    三個關鍵時間點：老化並非平均發生，而是「突然下滑」

    研究將老化分為三個關鍵階段：

    第一階段：34歲—膠原蛋白大量流失

    進入30歲後，人體細胞外基質中的膠原蛋白逐漸減少，導致皮膚失去彈性與光澤，這個階段的老化以「外表變化」最明顯，包含細紋、膚色暗沉、肌膚鬆弛等，象徵身體內部的修復能力開始下降。

    第二階段：60歲—蛋白質代謝衰退
    與激素活性與血液通路相關的蛋白質急劇下降，這時不僅體力明顯減弱，也可能出現注意力、記憶力下降的狀況，若此時沒有維持足夠蛋白質攝取與運動習慣，大腦與身體功能都會明顯退化。

    第三階段：78歲—訊號傳導受阻
    與血液與骨骼健康相關的蛋白訊號受損，會讓神經傳導變慢，增加失智與心血管疾病風險，這是「加速衰老」最明顯的階段，往往決定了老年生活的品質。

    高敏敏營養師建議這樣吃，幫大腦延緩老化

    營養師指出，均衡飲食是維持腦部年輕的第一步，若能在日常飲食中有意識地補充抗氧化營養與優質脂肪，就能減少自由基與發炎反應對神經的傷害。

    1. 補充Omega-3好油脂
    多攝取鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽與核桃，能幫助保護神經細胞並降低發炎。

    2. 多吃深色蔬果
    像是番茄、菠菜、花椰菜等富含抗氧化物質的蔬菜，可促進血液循環，提升腦部含氧量。

    3. 攝取優質蛋白質
    豆類、雞蛋與低脂乳製品能提供神經傳導所需的營養，有助維持思緒清晰。

    4. 補足維生素B群與葉酸
    全穀類、深綠色蔬菜與黃豆能改善腦部代謝，延緩認知退化。

    圖片來源：m.by__sana IG
    圖片來源：m.by__sana IG

    5. 減少精製糖與加工食品

    少喝含糖飲料、避免油炸與高鹽食品，能穩定血糖、降低腦霧與疲倦感。

    圖片來源：m.by__sana IG
    圖片來源：m.by__sana IG

    #穿搭 #脂肪 #美妝 #鮭魚 #減肥 #抗老 #心血管疾病

    從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

    從「教育界王力宏」到曹操：獵人妻的男人，都在追什麼？

    2025-10-30

    近日新聞不斷爆出外遇醜聞。甚至有位號稱「教育界王力宏」的教授，被爆料同時劈腿十二女，其中不少對象竟是人妻。這樣的獵豔偏好，引起社會譁然，也讓人不禁聯想到——原來這樣的「獵人妻癖好」，古今皆然。

    而在中國歷史上，也曾出現過一位極具爭議的男人，他權傾天下、雄才大略，卻偏偏癡迷「人妻」。 這位在情場與戰場都所向披靡的人， 正是三國梟雄──曹操。

    百度百科
    百度百科


    一、搶人妻搶到兒子都沒了命

    曹操一生共有二十五個兒子，史書上明確記載的妻妾就有十五位，其中不少都是別人的老婆。這樣的「戰利品」，他不但敢搶，還搶得理直氣壯。

    最出名的一次，是攻打宛城。

    當時敵將張繡投降後，曹操一眼看上張繡哥哥的遺孀，色心一起，立刻把人家大嫂收進帳中。張繡憤怒反叛，殺得曹軍措手不及。這場衝突中，曹操的愛將典韋戰死，而長子曹昂為掩護父親逃走，也壯烈犧牲。

    曹操為了搶人妻，賠上了自己最心愛的兒子。

    二、渣男？還是亂世暖男

    照理說，這樣的行為應該被罵翻，但曹操偏偏是一個複雜的人。

    他搶歸搶，卻不亂丟。每一位被他奪來的女子，他都極盡呵護，甚至連前夫的孩子，都視如己出。懷孕的遺孀尹氏被他收留後，生下了名滿天下的美男子何晏；另一位人妻杜氏被他納入後，連她的兒子秦朗也被曹操當作親生撫養。

    曹操甚至曾感嘆：「世上有人愛別人的孩子如同我這樣嗎？」

    這樣的「人妻控」，好像又不是單純的好色。

    更像是一種亂世中的「歸屬癖」——

    他愛的，也許不是女人本身，而是那份被愛與被需要的感覺。

    三、對妻子深情，也懂得放手

    曹操不僅對奪來的女子如此，對自己的元配丁夫人，也出奇地溫柔。

    當年曹昂戰死，丁夫人悲憤欲絕，指責曹操：「你害死了我兒子，我要跟你離婚！」

    換作別人，早該震怒，但曹操只是輕聲回問：「我該怎樣做，你才不會生氣？」

    後來丁夫人真的離開了，曹操竟沒有報復，反而拿出一筆錢託人說：「若她堅持離婚，就幫她改嫁吧，別耽誤了她的青春。」

    一個權傾天下的男人，能在妻子離去時選擇成全，這樣的溫柔，讓人難以定義他到底是情聖還是渣男。

    四、權勢背後，是深不見底的孤獨

    曹操的人生，幾乎沒有安穩的片刻。

    他從亂世中殺出一條路，權傾天下，卻永遠缺少「歸屬」。

    他搶人妻，也許是慾望； 但更深層的，可能是一種對「愛」與「安穩」的渴望。

    也因此，他的故事才那麼矛盾、那麼迷人。

    他既是奪人所愛的「人妻殺手」，也是願意疼惜與包容的「亂世暖男」。


    我們或許無法替曹操辯護，但也無法用單一的標籤定義他。

    他代表的，是人性裡那種極端的矛盾——

    既想征服，又害怕失去；既渴望被愛，又用錯方式表達。

    從歷史的角度看，曹操確實是個「渣」； 但從情感的角度看，他也許是個深情的人，只是活在一個太殘酷的時代裡。


    曹操用刀奪天下，也用情奪人妻
    國文老師｜謝蓁

    國文老師｜謝蓁

    一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

    #外遇 #暖男 #離婚 #人性 #人物故事

    花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

    花20萬元閃兵！過來人後悔了：「這事」造成一輩子傷害

    2025-10-23
    坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專
    坤達閃兵案50萬元交保。圖片來源：坤達粉專

    藝人閃兵案持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）50萬元交保，坦言「知道很多人對我很失望，也讓很多人擔心」，並承諾會全力配合調查。東點娛樂公司CEO、魔術師蔣昊，也在臉書發文自揭「閃兵」往事，懺悔當年「花20萬元吃胖換替代役」的經歷，直言「以為逃的是時間，沒想到逃不掉的是後悔」，從此一輩子和易胖體質共存。

    新北地檢署日前發動第三波搜索，針對涉嫌偽造病歷、規避兵役的「藝人閃兵案」持續擴大偵辦。包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、小杰（廖允杰）等人皆被拘提到案，其中坤達、修杰楷、陳柏霖、張書偉以50萬元交保，小杰則以35萬元交保候傳。涉案藝人多藉偽造高血壓或精神病歷等方式取得免役資格，金額介於15萬至30萬元不等。

    外界對「造假免役」議題群起撻伐，蔣昊在臉書公開自白，坦承自己曾花20萬元「吃胖閃兵」。他以過來人身分揭露內心後悔與代價，貼文曝光後被網友譽為「最誠實的一篇懺悔文」。

    蔣昊回憶，當年為了追求成為職業魔術師的夢想，他花半年暴食增重30公斤，只為從一般役改成替代役、縮短服役天數。「那時覺得自己賺到五百多天自由，但後來才發現，真正的代價是一輩子的易胖體質。」每天吃五餐、狂灌奶昔、珍奶，算算餐費就花了20萬，「以為買到的是自由，最後全都報復在身體上」。

    他也點出這波閃兵風暴背後的心理共鳴：「每個人都怕浪費時間，都覺得夢想會被耽誤。」但如今回首，他說自己寧願選擇去當兵，因為「當兵不只是打靶、摺棉被，而是學會面對自己」。蔣昊的真情告白引起網友熱議，留言直呼「這篇比任何懲處都更有警醒作用」、「有勇氣承認錯誤，才是真的男子漢」。

    藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書
    藝人修杰楷閃兵案50萬元交保。圖片來源：修杰楷臉書

    蔣昊文章全文【我花了20萬閃兵】

    那年我花了20萬閃兵。不是為了偷懶也不是為了反骨，是為了成為職業魔術師。

    我大四就開始接演出，為了有更多機會，還讓自己延畢兩年。但就算再怎麼延畢，每個男生都還是逃不了要面對兵役。

    當年查了一下，只要胖個30公斤，就可以從18個月變成14天。等於我可以省下5百多天的日子，繼續衝刺我的事業。

    於是我開始「增肥人生」，每天最少吃5餐，餐餐不是麥當勞，就是炸雞薯條。可樂配奶昔，珍奶只喝全糖，每天伙食費要花上一千多元，半年真的讓我胖了30公斤。

    站上體重計用103公斤的勝利姿態，成功成為替代役。

    那時的我，完全沒想到，吃胖閃兵只是表面「划算」，後面的副作用，才是真正的代價。

    因為吃胖讓自己的身體細胞跟胃被撐大，變成易胖體質只要呼吸就會胖，要特別努力才能稍微瘦下來一點。

    凡事總有代價要付，就像這週的新聞爆出來，一堆一人一個一個被點名，有人花15萬偽造高血壓、有人花30萬搞假病歷、甚至傳出王大陸砸了360萬閃兵，還有人說他因為氣不過自己多花錢把其他人都抖了出來。

    當年以為吃胖買到的是自由是人生，現在才發現這些肥油跟了我一輩子，以為能逃的最後全都回來。

    我不是要說誰對誰錯，只是想誠實地告訴你：我也曾經閃兵。

    我也曾經以為這樣很聰明，但我錯了。

    用半年肥肉換來十四天輕鬆，卻一輩子瘦不回原點。

    我不是想批評誰，因為我也曾經一樣。

    我懂那種焦慮，懂那種覺得「浪費太多時間，夢想會被耽誤」的恐懼。

    但我常想，如果人生可以重來一次，我還會不會選擇吃胖閃兵？

    不會!我寧願去當兵。

    很多人現在也在想：「兵役一年而已，為什麼大家還想逃？」

    因為每個人都覺得自己的時間很寶貴，每個人都以為自己的人生特別急。

    如果當年選擇當兵，或許比什麼都值得。

    不只是打靶、站哨、摺棉被，而是學會「面對自己」這件事，同時還能訓練出強健的體魄，現在說不定也能靠臉吃飯XD

    蔣昊

    蔣昊

    活動公司CEO/活動現場掃地僧/魔術師🧙 東點娛樂 eastpoint.com.tw 各式活動 尾牙春酒/家庭日/企業表揚大會/記者會等 FantaCo魔幻藝術節主辦

    #藝人 #坤達 #閃兵案 #修杰楷 #張書偉

    飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

    飯後喝茶飲、拿鐵、黑咖啡？素食者飯後「這一杯」長期可能導致貧血

    2025-10-23

    　

    隨著手搖飲盛行，茶飲、拿鐵、黑咖啡成為許多人飯後的「固定儀式」，但這樣的習慣其實暗藏營養吸收風險。《VegiWell植悅》營養師廖婉如提醒，素食者若在飯後立即飲用茶或咖啡，恐怕會不知不覺影響體內鐵的吸收，長期下來可能導致缺鐵性貧血，影響免疫力與日常活力。

    　

    　

    多酚類抑制非血基質鐵吸收達九成

    茶與咖啡富含多酚類物質，如單寧酸、綠原酸等，這些成分雖然具有抗氧化功能，但同時也會與植物性食物中的非血基質鐵結合，使其無法順利被腸道吸收。研究多項顯示，若在用餐同時或餐後立即飲用茶、咖啡，非血基質鐵的吸收可被抑制50%至90%。

    　《VegiWell植悅》營養師婉如指出，素食者的主要鐵來源為植物性食物，如深綠色蔬菜與豆類等，這些食物中本身的鐵吸收率相對低，若再加上多酚類的干擾，吸收效率將更低。長期下來，體內鐵儲存量若長期不足，可能出現疲倦、頭暈、注意力不集中等缺鐵相關不適。

    　

    女性與青少年要特別留意

    婉如營養師提醒，素食者中有幾個族群特別容易受到影響，包括：

    　

    • 生理期的女性：因月經失血導致鐵流失，若鐵攝取不足或吸收率低，最容易出現缺鐵性貧血。

    • 兒童與青少年：成長期對鐵與鋅需求高，若經常餐後喝茶或咖啡，缺乏風險倍增。

    • 吸收狀況不良者：腸胃吸收能力差，對鐵吸收將造成更進一步影響。

    　

    掌握這幾招，鐵吸收不再打折

    為了降低營養素吸收受阻的風險，營養師提供以下建議：

    　

    • 避開飯後馬上飲用茶或咖啡：最好間隔至少1小時再喝，或選擇於兩餐之間飲用。

    • 搭配維生素C促進吸收：餐後攝取芭樂、柑橘類水果、木瓜等富含維生素C的食物，可顯著提升鐵吸收。」

    　

    喝對時間，素食也能好氣色

    「素食是一種很棒的健康生活方式，但也要懂得避開吸收陷阱。」營養師最後提醒，茶與咖啡雖然具抗氧化與提神效果，但對素食者而言，飲用時機與搭配食物的選擇至關重要。只要調整飲用習慣、掌握時間，就能兼顧喝茶與咖啡的愉悅心情，同時也能守護營養吸收，讓素食生活更均衡、有活力。

    　

    免責聲明：本文為一般健康與營養資訊分享，非作為醫療診斷、處方或替代治療依據。若有營養吸收或健康疑慮，建議諮詢合格營養師或醫師。

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    VegiWell植悅 – 部落格專欄

    VegiWell植悅 – 素食者飲食專欄

    原文出處：素食者飯後這一杯，恐讓鐵吸收打折！

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #咖啡 #食物 #喝茶

    擦防曬需要卸妝嗎？防曬「化妝前」還是「化妝後」用？隔離霜、防曬乳8大定妝步驟

    擦防曬需要卸妝嗎？防曬「化妝前」還是「化妝後」用？隔離霜、防曬乳8大定妝步驟

    #防曬係數 #肌膚 #保養品

    潮健康 2025.11.04 7
    冷風一吹就暴吃？小心「冬天食慾陷阱」！營養師教你吃太飽後5招救腸胃、回到舒服狀態

    冷風一吹就暴吃？小心「冬天食慾陷阱」！營養師教你吃太飽後5招救腸胃、回到舒服狀態

    #胃酸 #秋冬 #脂肪 #加班 #脹氣

    女子漾／編輯王廷羽 2025.11.03 11
    11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

    11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

    #生肖虎 #禁忌 #浪漫 #貴人 #生肖 #命理師

    女子漾／編輯周意軒 2025.11.03 95
    烤柳葉魚 (小烤箱)

    烤柳葉魚 (小烤箱)

    #健康飲食 #食譜DIY

    isa小眼睛 2025.11.03 23
    全身發熱、疼痛？身體發炎原因？營養師：日常10大抗發炎飲食 養出不發炎體質

    全身發熱、疼痛？身體發炎原因？營養師：日常10大抗發炎飲食 養出不發炎體質

    #食物 #脂肪 #增強免疫力

    潮健康 2025.11.03 40
    老公每晚都打呼，吵得我整夜睡不著！專家：日常改善打呼的5種方法

    老公每晚都打呼，吵得我整夜睡不著！專家：日常改善打呼的5種方法

    #睡眠呼吸中止症 #脂肪 #心血管疾病

    潮健康 2025.11.03 61
    下半身怎麼瘦？專家：5大瘦腿運動、3種類型飲食建議

    下半身怎麼瘦？專家：5大瘦腿運動、3種類型飲食建議

    #食物 #脂肪 #核心

    潮健康 2025.11.03 14
    為人生按下「暫停」！網推這六種 Gap Year 安排重新探索自我

    為人生按下「暫停」！網推這六種 Gap Year 安排重新探索自我

    #網路聲量 #上班族 #分享

    Social Lab社群實驗室 2025.11.02 24
    颱風天的必吃麵 茄汁鯖魚罐頭麵

    颱風天的必吃麵 茄汁鯖魚罐頭麵

    #健康飲食 #食譜DIY #颱風 #健康食譜 #雞蛋

    isa小眼睛 2025.11.02 24
    子宮肌瘤飲食懶人包！為什麼會有子宮肌瘤？營養師：飲食4大關鍵食物

    子宮肌瘤飲食懶人包！為什麼會有子宮肌瘤？營養師：飲食4大關鍵食物

    #子宮肌瘤 #食物 #禁忌

    潮健康 2025.11.02 18
    18+