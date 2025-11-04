2025-11-04 10:01 潮健康
擦防曬需要卸妝嗎？防曬「化妝前」還是「化妝後」用？隔離霜、防曬乳8大定妝步驟
你有這種困擾嗎? 即使天天擦抗老保養品，細紋、粗糙與斑點問題仍不斷冒出，《豐傑生醫》研發師 Amber 提醒，抗老的根本在於防曬。她深入解析做好防曬的關鍵好處，並分享防曬產品的使用8步驟，同時解答常見防曬疑問，幫助大家有效抵禦紫外線侵害，幫助維持肌膚健康與穩定。
防曬可預防4大肌膚問題
美國皮膚科學會指出：「防曬是皮膚保養中最重要的一步」，因為紫外線是導致肌膚老化與受損的最大因素之一。養成正確的防曬習慣，有助維持肌膚健康，減少外界環境刺激造成的不適：
防曬產品的2種成分介紹
防曬產品主要依靠兩種成分來保護肌膚免受紫外線傷害：
- 物理性防曬成分，例如：二氧化鈦、氧化鋅
- 原理：在肌膚表面形成一道 反射或散射紫外線的保護膜，立即生效。
- 特點：刺激性低，適合敏感肌使用，但可能較易留下白色粉感。
- 化學性防曬成分，例如：阿伏苯宗、奧克立林、甲氧基肉桂酸鹽
- 原理：吸收紫外線能量，轉化為熱能或光能，減少對肌膚的傷害。
- 特點：質地輕薄，易推勻，不會有白色殘留感，但需要等待幾分鐘才能發揮防曬效果。
隔離霜、防曬乳8大定妝步驟
選擇好你喜歡的防曬用品後，研發師分享以下 8 個步驟整合隔離霜、防曬乳、粉底與 CC 霜的使用技巧：
- 步驟1：溫和清潔，徹底去除油脂與污垢
先將泡沫輕按 T 字部位 30 秒，再 畫圓按摩臉頰 30 秒，帶走油脂與髒污。最後用 溫水清洗，再以冷水收斂毛孔，肌膚潔淨清爽。
- 步驟2：輕拍化妝水保濕、有助後續保養品吸收
使用 含保濕成分的化妝水（如甜菜鹼、神經醯胺 B3、玻尿酸），可為肌膚立即補充水分，同時提升後續保養品的吸收效果，讓護膚更有效。
- 步驟3：使用美白、抗老保養品
塗抹含維生素 C、富勒烯等功效成分的精華液，可增強肌膚對環境傷害的防護力，維持肌膚健康與彈性，維持肌膚健康亮麗。
- 步驟4：塗抹乳液或乳霜：鎖住肌膚水分選擇含鎖水成分的乳液或乳霜（如植物角鯊烷、荷荷巴油），可鎖住肌膚水分，讓皮膚長時間保持滋潤與柔軟。
- 步驟5：使用防曬產品，減少紫外線傷害在 保濕乳液吸收後，於全臉及頸部均勻塗抹足量防曬霜。建議選擇 SPF 15～30 以上，並具備廣譜防護（同時防 UVA 與 UVB），有效保護肌膚免受紫外線傷害。
- 步驟6：塗抹隔離霜或妝前乳，隔離汙染
- 隔離霜： 防曬+隔離汙染、修飾膚色。
- 妝前乳：增加保濕度、讓底妝更服貼不容易脫妝。
如果想要輕透裸妝，可以省略妝前乳，只要在保養時加強保濕或控油就好。而妝感較濃或肌膚偏乾的人，則推薦使用妝前乳。
- 步驟7：使用粉底液或CC霜
- 使用CC霜：先將CC霜塗抹於臉部，能修飾膚色、均勻膚色，同時提供輕薄的保護力。
- 粉底上妝：擠適量粉底於手背，用指腹沾取並 分布於臉部及頸部。接著用粉底刷或美妝蛋均勻推開。
- 步驟8：輕拍蜜粉定妝為了讓妝容更持久，可使用含防曬係數的定妝粉或粉餅，用粉撲輕輕拍打全臉，不僅能吸收多餘油脂，還能延長妝容持久度。
防曬相關QA
- Q1：多久需補一次防曬？
- 室內活動：每 4–6 小時補一次
如果一整天大部分時間都待在室內，例如家裡或辦公室，只需要每 4–6 小時補一次防曬即可。簡單來說，就是 早上出門前塗一次，中午後再補一次。
- 戶外活動：每 2 小時補一次
在戶外活動，例如海邊、登山或大量流汗、擦拭時，建議 每 2 小時補一次防曬，確保肌膚持續受到保護。
- Q2：防曬產品應該在「化妝前」還是「化妝後」使用？
防曬產品應該在 化妝前使用，在肌膚表面形成保護層，隔離紫外線，之後再進行後續的化妝步驟。
- Q3：擦防曬需要使用卸妝產品嗎？
如果防曬產品標示 「防水抗汗」，就需要用卸妝產品才能徹底清潔；如果只是一般清爽、防曬但不防水，則用平常的洗面乳就可以清潔乾淨。
圖說：防曬習慣不分年齡，從小建立就需防曬知識呦
化妝品研發師分享：累積防護才是王道
防曬看似小細節，卻是影響肌膚健康與抗老效果的關鍵。我在日常生活中養成了「先防曬再化妝」的習慣，長期維持防曬習慣後，膚況更加穩定，整體保養感受更佳。
化妝品研發師 Amber 分享，保養的關鍵不在於昂貴產品，而是從日常防護與防曬做起，而是從基本防護做起，像是防曬、隔離紫外線與環境污染，長期累積下來的效果才最顯著。這也提醒我們，肌膚的健康是日常細節的堅持，而非一時的快速保養。
免責聲明：本文為一般健康與護膚資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際膚況因個人體質與使用習慣而異，如有皮膚不適，建議諮詢專業皮膚科醫師。
延伸閱讀：
原文出處：防曬是維持肌膚健康的重要關鍵：專家解析預防光老化的第一步！
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower