保養界新標準！選購保養品除了避開黑名單成分，妳更該問「產品有 PIF 了嗎？」
當妳面對琳瑯滿目的保養品時，妳最在乎什麼？「天然？」、「有效？」、「價格？」
妳可能花了很多時間研究成分，學會避開那些可能引起爭議的「黑名單」成分。但妳有沒有想過，除了成分表，妳手中這罐產品的「製造過程」和「完整安全報告」在哪裡？在資訊不對等的時代，妳真的能百分之百信任品牌口中的「安全」嗎？
PIF 新法規上路：保養品安全的「終極把關人」
PIF 依據衛生福利部公告要求，其核心目的在於以科學與文件為基礎，為產品提供完整的技術背書。對於高度依賴信任的保養品領域，PIF 就是妳所購買的保養品從原料到成品，最詳細的「全套履歷與體檢報告」。
PIF 提供了三個安心價值：
- 毒理學安全評估報告： 證明產品中的成分已透過文獻審核與專業評估，確保在設計濃度與條件下，對肌膚是相對安全的低風險等級。
- 原料來源追溯： 確保所有成分都是合法、可靠、有科學依據的。
- GMP 生產證明： 確保產品在無污染、高標準的環境中製造。
消費者對於產品的信任感不能只來自於廣告
PIF 的專業度，是由「合格的安全評估人員（SA）」來把關。 為了確保這份文件的嚴謹性，法規甚至規範了 SA 必須具備特定專業背景，例如：畢業於醫藥、毒理或化妝品相關科系；或具備豐富的化學/化工科系背景及化妝品安全評估經驗。
過去，我們只能選擇盲目相信。但現在，時代變了！妳的信任，應該建立在「看得見的安心」之上，當一個保養品牌能主動、透明地分享 PIF 裡的核心安全資訊，它等於在告訴妳：「我們對產品的安全性有相當的信心，我們願意用科學證據為妳背書！」
標準認證提醒，PIF 的價值已從企業的「守門員」轉變為消費者的「篩選器」，品牌必須認知到，投資 PIF 不僅是合規，更是對未來市場競爭力的重要投資。
我們鼓勵所有消費者：在追求美麗的同時，也應追求「安全保障的權利」。從今天起，將「產品有 PIF 嗎？」列為妳選購保養品時的必問問題，妳的選擇將驅動整個保養品市場走向更高的透明與信任標準。
唯有當更多消費者認識並關注 PIF，品牌才會更積極落實建置，配合制度持續推進，台灣也就能共同打造一個更安心、更值得信賴的美妝市場。
免責聲明：本文為一般化粧品安全與法規資訊介紹，非作為醫療診斷、產品廣告或購買建議依據。相關制度說明依衛生福利部公告為準。
