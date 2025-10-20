35歲我退休了！照這五個步驟做，你也能自由不焦慮

2025-10-20 17:23 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

多數人一聽到「退休」，

腦中浮現的畫面大概是這樣：白髮蒼蒼、拿著報紙、悠閒散步。


但退休早已不再只有一種樣貌。



現代人的退休形式，其實比你想得更多元

以下是現代最常見的五種退休形式：

  1. 傳統退休型：依靠退休金、儲蓄或保險生活，按部就班地在法定年齡退休，追求穩定與安全。
  2. FIRE提前退休型：Financial Independence, Retire Early──透過投資與被動收入提早達到財務獨立，讓時間主導權提前回到自己手上。
  3. 半退休型：不完全離開職場，轉為自由接案、顧問、教學等形式，兼顧收入與生活品質。
  4. 流動退休型：以體驗為核心的人生設計，例如邊工作邊旅居、季節性工作或定期休假充電。
  5. 心靈退休型：不為錢而工作，而是為興趣與意義行動，讓生活節奏與內在狀態同步自由。




而我，走的是第六種，稱它為「主動型退休」


它不是被動等待法定年齡，而是自己定義「何時、怎麼活」。


35歲那年，我決定辭職、回台灣建立家庭，開始以自己的節奏生活。我仍在工作，但不再為老闆、業績或焦慮而忙，而是為了體驗、熱愛與意義。


退休，其實不是停止工作，而是擁有選擇自己生活的自由。而這一切，並不遙遠，只要照著以下五個步驟做，你也能更早過上自由、不焦慮的人生。




一步：重新定義退休，不是離開職場，而是回到自己

我們從小被教導「努力工作，老了就能退休」，


但沒有人問過：退休的目的是什麼？


是不用上班？還是終於能過自己想要的生活？

退休不只是財務事件，而是一種意識覺醒。


它是「停止為生存而工作」的狀態，


是你終於有能力選擇「我想要怎麼生活」。

當你願意開始問：「如果明天不為錢工作，我會怎麼安排人生？」

那一刻起，你已經在設計你的退休藍圖。




第二步：算清楚「你要多少錢」，不是「別人說多少才夠」

退休焦慮的根源，常常不是錢不夠，

而是沒想清楚自己要過怎樣的生活


有人覺得一個月三萬就能幸福，有人覺得沒有十萬會焦慮。

所以，重點不是別人的標準，而是你的數字。


你可以這樣算：

  1. 列出生活開銷包含固定支出與想保留的享受（旅遊、學習、興趣）。
  2. 設定生活畫面想在哪裡住？城市、鄉村、海外？
  3. 立緊急安全網保險、預備金、醫療計畫。


這些數字不只是財務規劃，而是生活設計的基礎。

當你看清楚自己要的「生活成本」，焦慮就會自然消散。




第三步：建立現金流系統，讓錢替你工作

退休不是收入歸零，而是改變收入來源的性質

你要學會的是：建立能自動運轉的「現金流系統」


這套系統分成三層：

  1. 安全層：現金＋保險＝維持生活基本盤。
  2. 成長ETF、基金、股票、IUL保單＝長期累積報酬。
  3. 由層被動收入，如租金、分紅、品牌收入、數位資產。


我在30歲前後就開始規劃海外資產、投資IUL保單、建立線上收入，

讓自己即使不依賴全職工作，也能維持穩定現金流。

這樣的佈局，不只是理財，而是為自由做準備。




第四步：設計屬於你的「主動型退休」

主動型退休的核心是：

主動設計人生，不被年齡或制度綁住。


在35歲那年，我離開公司體制，轉為自由工作者與專欄作家。

我一邊寫關於理財與財富心理學的文章，一邊陪伴孩子成長。


我仍然工作，但節奏不同了，

是我選擇的工作，而非生活逼迫的結果。

這過程中我也看到，許多人不是不敢退休，

而是不敢重新定義自己。


主動型退休其實是學會「轉換身份」，

從「被工作定義的人」，變成「用工作實現生活」的人。




第五步：同步經營金錢能量與內在安全感

如果內心沒有安全感，再多錢都不會覺得自由。

很多人努力賺錢，卻始終不敢停下來，因為潛意識裡相信


「我一放鬆，就會失去一切。」

但事實是，你越懂得與金錢建立信任，錢就越會流向你。

當你能讓金錢支持你想要的體驗，而非主宰你的情緒，

你就真的活在自由裡。




真正的退休，是自由地活


退休不該是一個「老後計畫」，

它不只是財務自由，而是心理與時間的自由。


你可以選擇傳統退休、FIRE、半退休、流動退休、心靈退休，

也可以像我一樣，創造屬於你的「主動型退休」。


關鍵不是錢，而是清楚知道：

我想過什麼樣的生活？我願意為那個畫面提前準備多少？


因為真正的退休，不是離開職場，而是回到自己。

當你能自由地使用時間，專注於熱愛的人事物，


那一刻起，你，已經退休了。

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財,其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師,專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業,帶你看見更多可能;用溫柔,陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人,都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #金錢 #存錢 #工作職場 #身心靈療癒

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名

2025-10-15 22:09 張瑜老師上課了
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。
目前竹北這家幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池已用封鎖線圍起。

生態教育變奪命陷阱？竹北幼兒園溺斃案震撼家長圈！竹北一間主打「貼近自然」理念的幼兒園，傳出1歲半女嬰跌入生態池溺斃，深度僅20公分的水面，卻成了奪命陷阱。補教名師張瑜得知消息後在臉書沉痛發文：「那個生態池，本來是我最喜歡的地方，如今卻成了奪走生命的現場。」他直言，「自然教育不是錯，但安全應該是底線」，一語點出這場悲劇背後的教育矛盾。

那個生態池，本來是我最喜歡的地方

根據調查，這起意外發生於10月8日上午，當時托嬰中心一名1歲半女童疑似趁老師未注意，走向園區的戶外生態池觀察水面，意外失足落水。雖然園方表示池邊有設圍欄，但高度與間距不足，孩子仍能鑽入。直到別班老師清點人數時才發現少了一人，等找到女童時，已不幸回天乏術。

這所幼兒園以「讓孩子與自然對話」為核心理念，主打體制外教育、人本精神，吸引許多竹北家長趨之若鶩。張瑜在文章中回憶，自己與妻子當年也曾報名：「他們主打孩子能自由探索自然，那正是我們嚮往的教育方式。」甚至要先繳報名費才能參加說明會，一位難求。

「那天園長帶著我們用三色顏料作畫，說『孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。』那句話我記了很久，因為他說得很美。」張瑜說，當時沒被錄取覺得可惜，今天只覺得害怕。

二十分鐘的空白，對我們是滑幾則訊息的時間，對他是一生

張瑜在文中寫道：「新聞說一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間；但對那個孩子來說，是他的一生。」

他不責怪老師，但指出問題的根本在於制度的鬆散與監督的缺口：「孩子的安全，不能靠『也許』撐起。也許老師去上廁所，也許在安撫哭泣的孩子，但那三秒的放空，就可能換來一輩子的懊悔。」

「生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。」張瑜說，「自然是美的，但安全要先是底線。」

網友熱議：「不是生態池的錯，是制度的洞太大」

事件在網路掀起廣大討論，留言區成為家長、老師與教育圈人士的意見戰場。多數網友直指這不是「意外」，而是制度性疏失。

有網友為生態池抱屈「重點不是有沒有生態池，是孩子不該沒在老師的視線裡。即便老師有事，也該有人協助照顧孩子才能離開，更何況20分鐘不見沒人知道，這真的是重大疏失。」「生態池沒有錯，錯的是規劃問題，為什麼會有破口沒圍住？」

也有家長替園方緩頰「看到標題我心驚，這是我家女兒讀過的學校。很遺憾發生這種事，但這真的是一間很棒的幼兒園。孩子在那裡學會溫柔、同理與自理，如果因此少了一間這樣的學校，會是竹北家長的損失。」「我孩子在這裡從八個月大長大，老師真的很有愛心。問題是制度沒被監督、流程不夠嚴謹，如果都靠老師的細心，總有一天會出事。」

還有人心碎痛批「幼兒園裡放水池，我就想問到底有沒有腦？不管符不符合法規，它的存在就是危險因子。」「開心送孩子去上課，換來冰冷的孩子，沒有任何家庭能承受。二十分鐘的空白，是一生的懊悔。」

生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。
生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，部分區域留有較大缺口。

張瑜老師全文《竹北幼兒園溺斃，那個生態池，本來是我的最愛》

竹北一家幼兒園，小孩溺斃在水池裡。新聞照片一出，我就認出來，那間幼兒園，是我們當初差點報名的那一間。他們主打體制外教育、人本精神，強調「讓孩子與自然對話」，那正是我和工程師老婆最嚮往的理念。

我們聽說明會，還要先繳報名費，不參加說明會你是沒資格報名的，那天園長帶著我們用三色顏料作畫。他說：「孩子接觸藝術，不該從線條開始，而是從顏色。」那句話我記了很久，因為他說得很美。

但名額太少，參加說明會完，我們還是沒被錄取。那時覺得可惜，今天只覺得害怕。那個生態池，本來是我最喜歡的地方。園長說，那是孩子觀察生命的角落，是一堂不在課本裡的課。如今，它變成奪走生命的現場。

新聞說，一歲多的孩子，掉進二十公分深的水裡，二十分鐘後才被發現。二十分鐘。對我們大人來說，只是泡杯咖啡、滑幾則訊息的時間。但對那個孩子來說，是他的一生。

我不想怪誰。因為我知道老師不是神。也許有人去上廁所，也許有人要安撫哭泣的孩子。但孩子的安全，不能靠「也許」撐起。

那是父母心中最沉的恐懼。

身為老師，也身為父親，我懂那種無力。我的兩個兒子，小時候撿石頭會往嘴裡塞，看到馬路會衝、看到水會撲。他們不是故意，只是還沒學會什麼叫危險。三秒鐘的放空，就可能換來一輩子的懊悔。而那種懊悔，沒有人受得起。

有人說這是意外，但在教育現場的人都知道，所謂的意外，其實是制度的裂縫。

生態池的存在不是錯，錯的是我們相信理想教育可以不被現實約束。自然是美的，但安全要先是底線。孩子的世界應該是安全的、明亮的，不該是被新聞曝光的遺照。

我們期待孩子學會觀察生命，卻忘了要先確保他能繼續活著。願這樣的悲劇不要再發生，願每一個孩子都能被安全地看見，願每一個父母，不必再在新聞標題裡，看見自己的噩夢。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #咖啡 #核心 #托嬰中心

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

老公一過世婆婆逼媳婦房產過戶「錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子

2025-10-08 10:14 女子漾／編輯張念慈
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖
老公過世隔天婆婆逼房產過戶「我們家的錢不能留給外人」！律師提醒：3步驟守護自己與孩子。女子漾AI製圖

丈夫才剛過世，靈堂的香還沒燒完，婆婆卻開口談「財產」？律師劉韋廷近日在臉書分享一名三寶媽的故事，丈夫意外離世後，婆婆竟要求她「把房子、土地過給小叔管」，理由是「我們家的錢不能留給外人」。網友炸鍋：「照顧你們家十幾年，結果一夜之間變外人？」

婆婆開口要財產：「妳一個女人，以後還會再嫁」

劉韋廷分享，這名婦人抱著三個孩子走進事務所時，眼眶紅腫、整個人發抖。她哽咽說，老公走後，婆婆立刻開口：「那間房子、那塊地，要過戶回來給你小叔管，他會照顧妳們母子。」

她回問：「那三個孩子呢？」婆婆卻說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

聽到這裡，她心裡一陣刺痛，「原來在她眼裡，我只是守著他們家錢的女人。」

律師揭法律真相：婆婆恐嚇無效，財產依法屬妻子與孩子

劉韋廷表示，這樣的案例他見過太多，「當年結婚時說媳婦是女兒，結果兒子一走，媳婦就變外人。」

他強調，根據《民法》規定，若沒有留下遺囑遺產依法由配偶與子女共同繼承。婆婆若聲稱要「告媳婦拿回財產」，幾乎不可能成立。

「她只是想用恐嚇的方式逼媳婦低頭。」劉韋廷說，對方沒有法律依據，只是情緒與權力的壓迫。

專家提醒3步驟守護自己與孩子

劉韋廷建議，遇到類似狀況的喪偶女性，務必冷靜、依法保護自己與子女權益：

1.不要簽文件：凡涉及「放棄繼承」或「過戶」的書面資料，一律暫緩。

2.保存證據：保留對話紀錄、簡訊或任何威脅內容，必要時可作為法律依據。

3.規劃保障：可為自己與孩子購買保險、設立信託，並依《民法》第1193條預立遺囑與監護人指定，確保孩子未來有人照顧。

他最後安慰那位婦人：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。妳不是在爭遺產，而是在守護妳的家。」

網友心疼又憤怒：婆婆也是外人吧？

文章曝光後湧入網友情緒爆鍋，不少人痛罵：「照顧公婆時是自己人，爭產時就變外人？」、「婆婆自己也是外姓嫁進來的外人啊！」也有人呼籲女性要懂法律，「別被情勒綁架，拿起法律武器保護自己。」

有網友心疼表示：「看完眼淚掉下來，女人真的要懂法律。」、「最心寒的不是財產，而是那句外人。」、「這位媽媽好勇敢，她不是弱者，她是孩子的靠山。」

劉韋廷全文：《老公剛過世，婆婆就說：錢不能留給我這個外人》

老公突然走了，什麼都來不及。

那天，我抱著三個孩子，還在哭，婆婆就說：「等一下有空，我們要談談財產的事。」

我愣住：「什麼財產？」

婆婆說：「妳老公以前繼承的那些地和房子，現在應該都要過戶回來，給你小叔管，反正他會照顧妳們母子。」

我還在發抖，她又補了一句：「我們家的錢，不能給外人。」

外人？

我抬頭看著婆婆，突然笑了。

我嫁進這個家十幾年，從懷孕、坐月子，到照顧公公婆婆生病，哪一天我不是這家的人？

怎麼老公一走，我就變外人了？

我問她：「那三個孩子呢？他們也是外人嗎？」

婆婆說：「他們跟我們家姓，但妳不一定會照顧好。妳一個女人，以後還會再嫁，到時候錢就流出去。」

我心裡一陣刺痛。

原來，在她眼裡，我再怎麼努力，都不算是家人。

在她眼裡，我不是媳婦，是「守著他們家錢的女人」。

她說：「如果妳不把房子過給小叔，我就告妳，把遺產拿回來。」

那一晚，我整夜沒睡。

看著三個熟睡的孩子，我只想問——

「為什麼我老公死了，連我們一家活下去的權利都要被拿走？」

這位太太一走進我 #劉韋廷 律師的事務所。

她整個人神情恍惚，眼眶紅腫，她坐下沒多久，就低著頭對我說：

「律師，我老公剛走不久。婆婆叫我把老公留下的房子、土地都過戶給小叔，她說小叔會照顧我們母子，但不希望他們家的錢流到外人手上。」

「可是…我只是家庭主婦，沒有工作，小孩又都還小。如果我把這些財產都給了小叔，我該怎麼養大三個孩子？」

「婆婆還威脅我，如果不過戶，她就要告我，把財產拿回去。她說我只是外人…」

我靜靜聽著，沒有立刻回答。

因為這樣的故事，我已經聽過太多次。

當年結婚時，公婆說「我會把媳婦當女兒對待」。

結果兒子一過世，媳婦就成了「外人」。

我看著她說：「妳知道嗎？法律上，現在這些財產是妳和妳三個孩子的。婆婆如果真的要告妳，要拿回去，機會非常非常小。她只是在用『恐嚇』的方式，逼妳低頭。」

她抬頭看著我：「真的嗎？那我不用怕她告我？」

我點點頭：「不用。妳現在最該做的事，是保護妳和妳的孩子。」

我接著告訴她幾件事：

可以為自己和孩子買 #保險，先把生活的安全感穩住。

把部分財產設立 #信託，讓孩子在成年前有生活費，不會被誰奪走。

可以預立 #遺囑，可以依《民法》第1193條，指定孩子的監護人，

如果有天妳真的不在了，至少還有一個妳信任的人能照顧他們。

她聽完後，沉默很久，最後說了一句話：「律師，我只是想要把孩子平平安安養大，為什麼會這麼難？」

我看著她，心裡很酸。

因為我知道，她不是在爭遺產，她只是在守護自己的家。

我告訴他：「妳不是弱者，妳是三個孩子的靠山。」

有時候，一個女人最勇敢的事，就是在所有人都要她放棄的時候，還能堅持撐下去。

#媳婦不是外人 #遺產糾紛 #婆媳關係 #法律與人情

｢女子漾｣網站上線,陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享,都能在這裡看到！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#遺產 #繼承 #遺囑 #過世 #信託

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

｢女子漾｣網站上線,陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享,都能在這裡看到！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#鏟子超人

《回魂計》：當善良成為陷阱，父母該怎麼教？3個提醒，讓孩子學會在黑暗中保護自己

《回魂計》：當善良成為陷阱，父母該怎麼教？3個提醒，讓孩子學會在黑暗中保護自己

2025-10-12 00:39 失敗要趁早 - 張念慈

家裡有小孩的，請務必看《回魂計》，教孩子怎麼保護自己！

《回魂計》劇情，說的是台灣男子張士凱為首的詐騙集團，透過詐騙少男少女免費到東南亞旅遊，進而拘禁他們成為集團共犯，加以性侵、虐待的血淚故事。

這些被迫成為共犯的被害人，必須努力讓自己的詐騙業績達標，不然連飯都沒得吃、生命受威脅。該怎麼讓自己業績達標呢？有三個方法，

①用各式各樣的理由騙自己熟悉的人，老師、親戚、越親近的人越是受害對象

②達不到業績沒關係，想辦法去騙自己在台灣的朋友來，成為抓交替的替死鬼。

③騙老年人，有錢又不懂得查證，只要展現溫柔和善意，對方就會上當。

好，所以業績達標後，這些被拘禁得被害人就可以得救了嗎？不，這些被害人會被殺死，讓詐騙集團得黑暗永久不對外洩漏。

《回魂計》故事裡，有三位少女受到非人待遇，他們都是同一所高中資優班的同學，畢業後考上極佳的大學。升大學前的暑假，人生變調。

欣怡，極富有正義感，為了幫家裡還債，相信朋友一起到東南亞拍片賺業配，卻遭性侵、最後遭虐死。被發現時，她的身上沒有一處是完整的。

安琪，母親是律師，家世背景優渥，從小聽話不敢違逆母親安排，因為朋友邀約一起旅遊卻遭騙、淪為集團洩慾工具，成了唯一的倖存者。

真真，社群追蹤數十萬的網紅，跟母親說到東南有拍片賺業配，結果最後被從高樓推下成了植物人。

《回魂計》三位少女的母親無法釋懷，決定聯手展開報仇行動。

但台灣廢除死刑，就算張士凱身上背負多條人命，他也依然被輕判，甚至因早就脫產，所以一丁點民事求償都拿不到。

就算《回魂計》他最後終於被判了死刑，也是輕柔優雅、乾乾淨淨的被注射藥劑的「安樂死」

受害者家屬悲泣控訴「我怎麼覺得，死亡對他來說，是一個獎賞，不是一個懲罰？」

《回魂計》整部片中，最驚悚卻也最（療癒）的部分，當然是少女母親為了「執行司法無法實現的正義」，讓張士凱回魂復活，以牙還牙、以眼還眼。

身為家有孩子的父母，《回魂計》追劇後我卻有更深的感觸，必須和你分享。

提起被詐騙，這個社會常常檢討被害人。「誰叫你不看新聞？」「活該被騙啊！」「那麼容易就被騙，早死也是剛好而已！」

很過分嗎？不，這是我前不久在臉書分享詐騙案例，下面的網友留言。看得我膽顫心驚，也讓我第一次覺得，「台灣最美的風景是人」這句話好諷刺。

我很欣賞《回魂計》的角色設定，三位貫穿劇集的少女，都不是社會底層目不識丁的邊緣人。

他們聰明、漂亮，前途大好；卻因為相信朋友，最後成了詐騙集團共犯，有人更因此丟失性命。

身為父母，我們到底可以從《回魂計》中學習什麼？可以教孩子什麼？

① 相信人性本善很重要，但也別忘記「人性本惡」的可能性，面對不確定的事物，寧可抱持懷疑，也別輕信。只要多一點查證，遺憾就可以少一點。

② 媒體識讀很重要，請多看詐騙集團案例、手法，不要以為這不可能出現在我身上。

相信我，我跑警政新聞多年來，很多被害人都是高知識份子，因為太自傲，所以反而被騙了。

③ 好運不會從天而降，面對莫名其妙的中獎、免費招待，絕對不要取、不要拿。毒藥都藏在糖衣裡，你不是被騙，就是不小心交出帳戶，成為詐騙集團共犯。

看完《回魂計》，我久久無法平靜。我心疼的，不只是那些被害者，還有那些被害少年少女的父母。

他們曾經也以為，孩子只要成績好、朋友多、懂事，就能一帆風順。但現實是，善良若沒有警覺，就是惡意最容易下手的地方。

我們能給孩子最好的保護，不是金錢與學歷，而是「面對惡的判斷力」。

請陪孩子一起學會辨別善意背後的陷阱，因為這個世界從不會只對單純的人溫柔。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者,也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人,換個角度看待失敗,重新出發。

#舒淇 #回魂計 #林廷憶 #賈靜雯 #Netflix

