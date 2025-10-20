2025-10-20 17:23 Genie｜覺知理財｜數位遊牧
35歲我退休了！照這五個步驟做，你也能自由不焦慮
多數人一聽到「退休」，
腦中浮現的畫面大概是這樣：白髮蒼蒼、拿著報紙、悠閒散步。
但退休早已不再只有一種樣貌。
現代人的退休形式，其實比你想得更多元
以下是現代最常見的五種退休形式：
- 傳統退休型：依靠退休金、儲蓄或保險生活，按部就班地在法定年齡退休，追求穩定與安全。
- FIRE提前退休型：Financial Independence, Retire Early──透過投資與被動收入提早達到財務獨立，讓時間主導權提前回到自己手上。
- 半退休型：不完全離開職場，轉為自由接案、顧問、教學等形式，兼顧收入與生活品質。
- 流動退休型：以體驗為核心的人生設計，例如邊工作邊旅居、季節性工作或定期休假充電。
- 心靈退休型：不為錢而工作，而是為興趣與意義行動，讓生活節奏與內在狀態同步自由。
而我，走的是第六種，稱它為「主動型退休」。
它不是被動等待法定年齡，而是自己定義「何時、怎麼活」。
35歲那年，我決定辭職、回台灣建立家庭，開始以自己的節奏生活。我仍在工作，但不再為老闆、業績或焦慮而忙，而是為了體驗、熱愛與意義。
退休，其實不是停止工作，而是擁有選擇自己生活的自由。而這一切，並不遙遠，只要照著以下五個步驟做，你也能更早過上自由、不焦慮的人生。
第一步：重新定義退休，不是離開職場，而是回到自己
我們從小被教導「努力工作，老了就能退休」，
但沒有人問過：退休的目的是什麼？
是不用上班？還是終於能過自己想要的生活？
退休不只是財務事件，而是一種意識覺醒。
它是「停止為生存而工作」的狀態，
是你終於有能力選擇「我想要怎麼生活」。
當你願意開始問：「如果明天不為錢工作，我會怎麼安排人生？」
那一刻起，你已經在設計你的退休藍圖。
第二步：算清楚「你要多少錢」，不是「別人說多少才夠」
退休焦慮的根源，常常不是錢不夠，
而是沒想清楚自己要過怎樣的生活。
有人覺得一個月三萬就能幸福，有人覺得沒有十萬會焦慮。
所以，重點不是別人的標準，而是你的數字。
你可以這樣算：
- 列出生活開銷：包含固定支出與想保留的享受（旅遊、學習、興趣）。
- 設定生活畫面：想在哪裡住？城市、鄉村、海外？
- 建立緊急安全網：保險、預備金、醫療計畫。
這些數字不只是財務規劃，而是生活設計的基礎。
當你看清楚自己要的「生活成本」，焦慮就會自然消散。
第三步：建立現金流系統，讓錢替你工作
退休不是收入歸零，而是改變收入來源的性質。
你要學會的是：建立能自動運轉的「現金流系統」。
這套系統分成三層：
- 安全層：現金＋保險＝維持生活基本盤。
- 成長層：ETF、基金、股票、IUL保單＝長期累積報酬。
- 自由層：被動收入，如租金、分紅、品牌收入、數位資產。
我在30歲前後就開始規劃海外資產、投資IUL保單、建立線上收入，
讓自己即使不依賴全職工作，也能維持穩定現金流。
這樣的佈局，不只是理財，而是為自由做準備。
第四步：設計屬於你的「主動型退休」
主動型退休的核心是：
主動設計人生，不被年齡或制度綁住。
在35歲那年，我離開公司體制，轉為自由工作者與專欄作家。
我一邊寫關於理財與財富心理學的文章，一邊陪伴孩子成長。
我仍然工作，但節奏不同了，
是我選擇的工作，而非生活逼迫的結果。
這過程中我也看到，許多人不是不敢退休，
而是不敢重新定義自己。
主動型退休其實是學會「轉換身份」，
從「被工作定義的人」，變成「用工作實現生活」的人。
第五步：同步經營金錢能量與內在安全感
如果內心沒有安全感，再多錢都不會覺得自由。
很多人努力賺錢，卻始終不敢停下來，因為潛意識裡相信
「我一放鬆，就會失去一切。」
但事實是，你越懂得與金錢建立信任，錢就越會流向你。
當你能讓金錢支持你想要的體驗，而非主宰你的情緒，
你就真的活在自由裡。
真正的退休，是自由地活
退休不該是一個「老後計畫」，
它不只是財務自由，而是心理與時間的自由。
你可以選擇傳統退休、FIRE、半退休、流動退休、心靈退休，
也可以像我一樣，創造屬於你的「主動型退休」。
關鍵不是錢，而是清楚知道：
我想過什麼樣的生活？我願意為那個畫面提前準備多少？
因為真正的退休，不是離開職場，而是回到自己。
當你能自由地使用時間，專注於熱愛的人事物，
那一刻起，你，已經退休了。
