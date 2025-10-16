2025-10-16 10:01 潮健康
孩子每天滑手機？健管師提醒：3營養補充保護眼睛
現代人生活離不開手機、電腦，從早到晚滑不停，眼睛痠澀、視力模糊幾乎成了全民通病。不僅年輕人早早就成了「老花族」，過去我們總以為視力問題是老年人的專利，但如今，由於3C產品的普及，越來越多人在年輕時就面臨視力提前退化的困擾。長時間近距離用眼，除了造成睫狀肌緊繃，容易引發近視加深、眼睛疲勞，更可能影響到眼部循環與健康。
現代人的「視」界危機：不只看遠，更要看「近」
圖說：健管師葉宇強舉辦視力保健講座，吸引眾多長輩參與活動
有鑑於現代人對於「視力保健」議題的重視，健管師葉宇強8日(三)於新北市三重的里民活動中心舉辦了一場別開生面的健康講座，主題聚焦在現代人最關心的「視力保健」，吸引了許多在地長輩與家長前來參與。葉健管師分享，除了傳統的葉黃素、花青素等護眼營養素，其實我們更應該從根本提升身體的保護力，才能全面性地守護靈魂之窗。
「眼睛的健康，其實與全身的循環息息相關。」葉健管師強調，眼球是身體新陳代謝非常活躍的器官，需要充足的營養供應。除了基本的營養補充，也可以適時補充「多醣體」，除了能幫助調節身體機能，間接提供眼部日常所需營養，幫助維持視覺舒適與清晰感受。
聰明攝取均衡營養，從日常打造健康基礎
講到多醣體，很多人會直接聯想到提升免疫力，但您可能不知道，它在眼部保健方面也扮演著重要的角色。葉健管師建議可以將多醣體與其他護眼營養素搭配食用，不同營養素各具特性，應視個人需求適當搭配。葉健管師進一步說明，葉黃素主要負責抵擋藍光，保護視網膜，但眼睛的健康是多面向的。
除了葉黃素，花青素能幫助緩解眼睛疲勞，維生素A、C、E等抗氧化劑則能對抗自由基的傷害。多醣體亦作為日常營養素之一，適當攝取有助健康維持
在這場講座中，許多長輩都表示，除了自身想好好保養外，更希望買給時常滑手機的孫子與子女。葉健管師親切地提醒大家，不論年齡大小，護眼都是一輩子的功課。除了適度讓眼睛休息、遠離3C產品，聰明地選擇保健食品，從體質根本調理，才能從內而外真正地守護我們的視力。
免責聲明：本文為健康資訊介紹，非作為醫療診斷、療效保證或處方依據。若有視力或眼部不適，建議諮詢合格眼科醫師或醫療機構，營養素補充應以均衡飲食為主，保健品僅為輔助，若有不適或視力問題，應尋求眼科醫師專業建議。
