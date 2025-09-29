上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

上班好累，下班想犒賞自己？但每到月底一看帳戶：「蛤？又只剩三位數？」

一次不用存太多，無痛低壓才能長久

別擔心，今天這篇不是要你當苦行僧，而是教你如何「無痛存錢」，一點點小改變，就能讓你從零開始，存出第一桶金。從我的個案中，挑出常見經典，以下是上班族儲蓄好習慣的5個步驟，加上實例，簡單上手！

第一步：設定「明確目標」，讓儲蓄有感

儲蓄不是存越多越好，而是存得剛剛好、存得有意義。

實例：

Amy是一位設計師，她不愛看數字，每次存錢都三分鐘熱度。直到她想在年底去北海道滑雪，訂出「目標儲蓄金額 NT$50,000」，每月就設定「存NT$5,000，10個月達標」。這樣不但更有動力，也更容易堅持。

小提醒：

存錢最好對應目標，例如：旅遊基金、結婚基金、購屋頭期款⋯⋯每個目標一個子帳戶，心理也不會搞混。

第二步：開設「專屬帳戶」，財務不混亂

不要讓儲蓄混在日常開銷裡，不然永遠看不到錢！

實例：

小偉是一名行銷企劃，以前都把薪水放同一個帳戶，月底總是搞不清楚哪筆錢能花、哪筆要存。後來他把銀行多開一個數位帳戶，每月一領薪就「自動轉帳」進去，設為不能提款卡連結的帳戶。久而久之，存款就默默累積。

建議工具：

將來銀行、LINE Bank、將來銀行等新型帳戶都很適合設計「自動儲蓄＋高利息」。

第三步：「先存後花」，月初存錢才不會痛

別等月底才存錢，因為「那時候根本沒錢」。

實例：

Emma薪水是每月5號入帳，以前她都月底才想到要存錢，總是沒剩什麼。後來她改成一領薪，就設定「自動扣款NT$3,000進儲蓄帳戶」，反而比較沒感覺、也比較容易執行，久而久之，儲蓄變成自然習慣。

記得這句話：「你不理財，財不理你；你不先存錢，錢就先被花光。」

第四步：「拆帳法」幫助你搞定零碎支出

拆帳的概念就像幫錢「標籤」，知道每一筆的用途。

實例：

Ben使用的是「50/30/20原則」：50%薪水拿來付必要開銷（房租、交通）、30%給生活娛樂、20%固定儲蓄。他還另外用App記帳，讓他知道自己花在哪些「可以省一點」的項目上，像是Uber叫太多、外送頻率太高等等。

推薦App：碎碎念記帳

第五步：「儲蓄挑戰」讓過程更有趣！

存錢不一定要無聊，有些人反而需要遊戲感。

實例：

Joy 是個月光族，自從她開始玩「52週存錢挑戰」，第一週存NT$10，第二週NT$20⋯⋯到第52週就是NT$520，一整年下來存了 NT$13,780！她覺得「像闖關一樣的儲蓄方式」超有成就感，還找朋友一起比賽。

延伸挑戰：

- 零錢挑戰

- 無買日挑戰（No Spend Challenge）

- 設定每筆意外收入的固定比例轉進儲蓄





最後想說：

你不需要一夕致富，也不用存到痛苦。

真正有效的儲蓄習慣，是你做了能持續，而不是短期拚命。

慢慢來，養成一個財務肌肉，未來會謝謝現在這麼努力的你。