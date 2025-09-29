上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

2025-09-29 18:35 Genie｜覺知理財｜數位遊牧

上班好累，下班想犒賞自己？但每到月底一看帳戶：「蛤？又只剩三位數？」

一次不用存太多，無痛低壓才能長久
一次不用存太多，無痛低壓才能長久

別擔心，今天這篇不是要你當苦行僧，而是教你如何「無痛存錢」，一點點小改變，就能讓你從零開始，存出第一桶金。從我的個案中，挑出常見經典，以下是上班族儲蓄好習慣的5個步驟，加上實例，簡單上手！


 第一步：設定「明確目標」，讓儲蓄有感

儲蓄不是存越多越好，而是存得剛剛好、存得有意義。


實例：

Amy是一位設計師，她不愛看數字，每次存錢都三分鐘熱度。直到她想在年底去北海道滑雪，訂出「目標儲蓄金額 NT$50,000」，每月就設定「存NT$5,000，10個月達標」。這樣不但更有動力，也更容易堅持。


小提醒：

存錢最好對應目標，例如：旅遊基金、結婚基金、購屋頭期款⋯⋯每個目標一個子帳戶，心理也不會搞混。


第二步：開設「專屬帳戶」，財務不混亂

不要讓儲蓄混在日常開銷裡，不然永遠看不到錢！


實例：

小偉是一名行銷企劃，以前都把薪水放同一個帳戶，月底總是搞不清楚哪筆錢能花、哪筆要存。後來他把銀行多開一個數位帳戶，每月一領薪就「自動轉帳」進去，設為不能提款卡連結的帳戶。久而久之，存款就默默累積。


建議工具：

將來銀行、LINE Bank、將來銀行等新型帳戶都很適合設計「自動儲蓄＋高利息」。


三步：「先存後花」，月初存錢才不會痛

別等月底才存錢，因為「那時候根本沒錢」。


實例：

Emma薪水是每月5號入帳，以前她都月底才想到要存錢，總是沒剩什麼。後來她改成一領薪，就設定「自動扣款NT$3,000進儲蓄帳戶」，反而比較沒感覺、也比較容易執行，久而久之，儲蓄變成自然習慣。


記得這句話：「你不理財，財不理你；你不先存錢，錢就先被花光。」


四步：「拆帳法」幫助你搞定零碎支出

拆帳的概念就像幫錢「標籤」，知道每一筆的用途。


實例：

Ben使用的是「50/30/20原則」：50%薪水拿來付必要開銷（房租、交通）、30%給生活娛樂、20%固定儲蓄。他還另外用App記帳，讓他知道自己花在哪些「可以省一點」的項目上，像是Uber叫太多、外送頻率太高等等。


推薦App：碎碎念記帳


五步：「儲蓄挑戰」讓過程更有趣！

存錢不一定要無聊，有些人反而需要遊戲感


實例：

Joy 是個月光族，自從她開始玩「52週存錢挑戰」，第一週存NT$10，第二週NT$20⋯⋯到第52週就是NT$520，一整年下來存了 NT$13,780！她覺得「像闖關一樣的儲蓄方式」超有成就感，還找朋友一起比賽。


延伸挑戰：

- 零錢挑戰

- 無買日挑戰（No Spend Challenge）

- 設定每筆意外收入的固定比例轉進儲蓄



最後想說：

你不需要一夕致富，也不用存到痛苦。

真正有效的儲蓄習慣，是你做了能持續，而不是短期拚命。

慢慢來，養成一個財務肌肉，未來會謝謝現在這麼努力的你。


Genie｜覺知理財｜數位遊牧

Genie｜覺知理財｜數位遊牧

理財，其實是一場自我覺察的旅程。 我是財務顧問、NGH催眠師，專注財富心理學與高資產規劃。擅長用專業，帶你看見更多可能；用溫柔，陪你走向心裡真正嚮往的富足人生。相信每個人，都值得擁有安心與選擇的力量。

#理財 #財富 #存錢 #工作職場 #基金配置

熱門文章

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
hotNews__list__item--img

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
hotNews__list__item--img

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增
hotNews__list__item--img

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

最新文章

過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

過敏失眠竟是腸漏？醫曝自律神經失調警訊與3大修復法

#食物過敏 #皮膚 #腹瀉

潮健康 2025.09.29 221
上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

上班族如何無痛存錢？5 步驟養成儲蓄習慣，月光族也能變理財達人！

#理財 #財富 #工作職場 #存錢 #基金配置

Genie｜覺知理財｜數位遊牧 2025.09.29 31
魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

魚油QA懶人包：誰該補充？兒童能吃魚油？什麼時候吃魚油效果最好？

#魚油 #金屬 #禁忌

潮健康 2025.09.29 11
酪梨沙拉吐司 酪梨吐司 輕食料理

酪梨沙拉吐司 酪梨吐司 輕食料理

#健康飲食 #食譜DIY #酪梨 #吐司 #土司

isa小眼睛 2025.09.29 17
「媽媽，你回來看弟弟好不好？」天災奪命再現！12歲男童一家四口罹難揭男童遺願

「媽媽，你回來看弟弟好不好？」天災奪命再現！12歲男童一家四口罹難揭男童遺願

#樺加沙颱風 #颱風 #媽媽 #過世 #花蓮

張念慈 2025.09.29 600
蜂蜜酪梨吐司 輕食料理

蜂蜜酪梨吐司 輕食料理

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #酪梨 #吐司

isa小眼睛 2025.09.28 23
從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

從社畜到財務自由，關於金錢，我只做對這4件事

#理財 #保險 #生涯規畫 #工作職場 #財富

Genie｜覺知理財｜數位遊牧 2025.09.27 861
3 大NG行為讓你睡不好！5種助眠食物，讓你找回深度睡眠

3 大NG行為讓你睡不好！5種助眠食物，讓你找回深度睡眠

#食物 #睡眠品質 #睡不好

潮健康 2025.09.27 11
更年期常見停經前變化一次了解！10大徵兆幫助你提早留意

更年期常見停經前變化一次了解！10大徵兆幫助你提早留意

#月經 #食物 #睡眠品質

潮健康 2025.09.27 68
電波與音波差異在哪裡？我該選哪一種？術後關鍵大解密

電波與音波差異在哪裡？我該選哪一種？術後關鍵大解密

#皮膚 #肌膚 #保養

潮健康 2025.09.27 6
18+