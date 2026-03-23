盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈

2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈　圖片來源：官方微博

最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。

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《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。

《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」

圖片來源：weibo@少女大人
圖片來源：weibo@少女大人

作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。

《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光

圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博
圖片來源：《蒼蘭訣》官方微博

真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。

《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主

圖片來源：《雲之羽》微博
圖片來源：《雲之羽》微博

由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。

《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線

圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄
圖片來源：weibo@虎鶴妖師錄

由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。

《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」

圖片來源：愛奇藝
圖片來源：愛奇藝

由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。

《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君

圖片來源：《度華年》微博
圖片來源：《度華年》微博

如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。

《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲

來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。

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2026-03-13 11:49 女子漾／編輯ANDREA

在追劇的時候，我們常常會被男主角的光環迷倒，但你知道嗎？現實生活中有不少男星不僅擁有超高顏值，更是名副其實的「學霸」！他們不僅在螢光幕前展現精湛演技，私底下的超強學習力與邏輯思維更是讓人佩服。這次為大家盤點五位來自台灣與中國的學霸男星，看看他們究竟有什麼獨特魅力，能把觀眾的心抓得牢牢的~~~

1.考神降臨：張新成

說到學霸絕對不能不提張新成！當年他可是創下中國五大藝術院校專業成績第一名的神級紀錄，被廣大粉絲譽為考神。

代表作品：《以家人之名》、《變成你的那一天》

受歡迎原因：張新成不僅擁有鄰家男孩的清新氣質，演技更是細膩自然。他能把各種複雜的內心轉折詮釋得非常到位，看他演戲總能讓人深深共鳴。加上他私下溫柔又超級自律的性格，實在很難讓人不愛！

2.國民弟弟變身演技派：吳磊

童星出身的吳磊大家肯定不陌生，但很多人不知道他當年是以表演專業全國第一名的超高成績，風光考進北京電影學院。

代表作品：《星漢燦爛》、《在暴雪時分》

受歡迎原因：吳磊從小帥到大，體態與氣質也隨著時間淬鍊得更加成熟。他的眼神自帶深情，無論是霸氣將軍還是體貼暖男都能完美駕馭。加上他極高的情商與幽默感，每次看他的訪談都會被他的機智反應圈粉。

3.理工科高材生：張凌赫

張凌赫畢業於南京師範大學電氣工程專業，聽說當年高考數學成績幾乎滿分，是個道地的理工科高材生。

代表作品：《蒼蘭訣》、《寧安如夢

受歡迎原因：擁有精緻五官和高挑身材的張凌赫，穿起古裝簡直就是仙氣飄飄的代名詞。最可愛的是，他雖然外表看起來高冷霸氣，私底下卻是個自帶搞笑魂的大男孩，這種超級反差萌讓他收穫了滿滿的人氣。

4.億萬票房男神：林柏宏

台灣男星林柏宏擁有國立台灣師範大學化學系的高學歷，原本以為會走上安穩教職的他，卻憑藉對表演的熱愛在演藝圈大放異彩。

代表作品：《關於我和鬼變成家人的那件事》、《六弄咖啡館》

受歡迎原因：林柏宏的招牌陽光笑容殺傷力十足！他勇於挑戰各種截然不同的角色，無論是深情暖男還是帶點神經質的搞笑角色，他都能演得活靈活現。他的表演總有一種獨特的親和力，讓人看著看著就徹底迷上。

5.鋼琴十級的音樂才子：白敬亭

白敬亭畢業於首都師範大學音樂學院，這所學校的錄取門檻相當高，而且他還擁有鋼琴十級的超強實力，是不折不扣的藝術學霸。

代表作品：《卿卿日常》、《開端》

受歡迎原因：白敬亭自帶一種乾淨清爽的校草氣質，他的演技自然流暢，特別是在喜劇節奏的拿捏上非常精準。他完全靠著自己的努力與挑劇本的好眼光打下一片天，這份堅持與才華讓人相當敬佩。

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陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人

2026-03-16 15:31 女子漾／編輯張念慈
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博
陸劇11位古裝女神排行榜！劉詩詩天選古人、王楚然像畫中仙 「她」仍是無法取代的神級美人。圖片來源：微博

近年陸劇除了古裝權謀、甜寵愛情持續霸屏，古裝女星的顏值與儀態也始終是觀眾熱議焦點。不少人氣小花雖然話題高、作品多，但一換上古裝就容易被說「現代感太重」，少了幾分古韻。不過，也有一些女星只要披上古裝、盤起髮髻，整個人氣質立刻不一樣，甚至被網友直接封為「天選古裝美人」。

從「無網紅感」的王楚然，到被讚像從畫裡走出來的劉亦菲，以下整理出 11位話題度超高的天選古裝女神。有人靠儀態封神，有人靠古典氣質出圈，也有人憑一個角色就成了觀眾心中的古裝代表。

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天選古裝女神1：王楚然

王楚然。圖片來源：微博
王楚然。圖片來源：微博

王楚然是新生代小花裡，古裝儀態最常被稱讚的一位。近年許多95後女星雖然演出古偶作品人氣高，但常被說像「現代人在演古裝」，王楚然卻幾乎沒有這類爭議。

她早年在《將軍在上》、《清平樂》雖然不是主角，但古裝扮相已經擁有很高討論度，尤其《清平樂》裡飾演貴妃時，更被誇「貴氣天成」，無論站姿、坐姿都很有韻味，像從宋代仕女圖裡走出來。近年的《成何體統》、《柳舟記》也進一步強化她的古裝形象，清冷中帶點英氣的氣質，讓不少網友直呼想看她「古裝半永久」。

王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站
王楚然。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神2：陳都靈

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

陳都靈因《長月燼明》女二一角爆火後，除了顏值，最常被提及的就是她的古典氣質。她的天鵝頸、挺拔身姿，加上動作舒展自然，讓人有種自帶古裝濾鏡的感覺。

她的成長背景也被認為形塑了這份獨特氣質，從小學鋼琴、家庭環境偏高知，都讓她身上多了一種較少見的書卷感。追完《長月燼明》之後，不少觀眾也認為她不只外型有記憶點，演技同樣進步明顯，從「校園女神」到古裝虐戀角色，眼神戲和哭戲都更細膩。

陳都靈。圖片來源：微博
陳都靈。圖片來源：微博

天選古裝女神3：楊紫

《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo
《國色芳華》楊紫飾演商賈之女何惟芳。圖片來源：台灣大哥大MyVideo

楊紫的外型其實並不是典型的古典美人，也不是第一眼就驚艷的類型，但她在古裝劇中的角色塑造能力非常強。

從《香蜜沉沉燼如霜》的錦覓、《沉香如屑》的顏淡，到《長相思》的小夭，楊紫幾乎每個古裝角色都擁有很高的代入感。尤其在《長相思》中，她前期以男裝身分「玟小六」登場，表演完全沒有包袱，後期回歸大王姬身份後，虐戀戲份又展現出細膩情緒，因此獲得不少觀眾好評。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

天選古裝女神4：宋祖兒

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：愛奇藝國際站

宋祖兒被視為95後古裝美人代表之一，從《九州縹緲錄》到《無憂渡》，再到《折腰》的三國風造型，幾乎沒有失手。

更難得的是，宋祖兒不只時裝扮相亮眼，古裝表現更是特別出色。她在《表妹萬福》新造型美出新高度，完全就是從古畫中走出的傾城美人！網友普遍認為，她穿上古裝時會有一種靈動又不失端莊的氣質，既不單薄，也不會太現代。

《折腰》劇照。《折腰》官方微博
《折腰》劇照。《折腰》官方微博

天選古裝女神5：李沁

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

李沁向來被認為是把古典韻味刻在骨子裡的女星。她穿起古裝時體態優雅，既能演霸氣角色，也能駕馭清冷、靈動類型，無論是《慶餘年》、《楚喬傳》這類架空劇，還是《如懿傳》的清宮劇、《新紅樓夢》的古典風，她都能自然切換。

像《如懿傳》中的寒香見，就是典型的清冷孤傲；《新紅樓夢》裡的薛寶釵，則展現出端莊大氣的一面。網友常說她儀態板正得像學過禮儀，而這種不刻意卻很穩的古典感，也正是李沁在古裝劇裡最迷人的地方。

李沁。圖片來源：微博
李沁。圖片來源：微博

天選古裝女神6：楊冪

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

楊冪一直都是許多觀眾心中的古裝美人代表。她的五官明媚，大眼與櫻桃嘴的組合，在古裝造型中顯得特別靈動秀氣，演出的古裝角色至今仍讓人印象深刻。

像是在《仙劍奇俠傳三》中，她飾演古靈精怪的唐雪見，活潑靈動的個性與古裝造型十分契合，彷彿從遊戲角色裡走出來；而在《美人心計》中，她飾演的莫雪鳶則多了一份沉穩與心思，展現出不同層次的角色魅力，後來演出《三生三世十里桃花》的白淺，也再度創造出新的經典角色。

楊冪。圖片來源：微博
楊冪。圖片來源：微博

天選古裝女神7：趙麗穎

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

趙麗穎常被形容可愛，但其實她在古裝劇裡的美，一直是被低估的。她的圓潤鵝蛋臉非常上鏡，從《花千骨》的小骨，到《知否》的明蘭、《楚喬傳》的楚喬，再到《與鳳行》的沈璃，每部作品的古裝感都不一樣，卻都能成立。

《楚喬傳》裡她是霸氣俠女，《青雲志》則演出古靈精怪的碧瑤，《蜀山戰紀》的玉無心又帶有亦正亦邪的複雜感。她的優勢不只在長相，而是很強的可塑性，讓她能在古裝劇裡不斷切換形象。

趙麗穎。圖片來源：微博
趙麗穎。圖片來源：微博

天選古裝女神8：劉詩詩

劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站
劉詩詩。圖片來源：愛奇藝國際站

劉詩詩幾乎是「古裝儀態教科書」的代名詞。她是公認的儀態天花板，因為芭蕾出身，一般明星少有她這樣的身段與體態，一舉一動都顯得特別優雅。

《步步驚心》裡的若曦，是不少觀眾心中的經典；《女醫明妃傳》的談允賢、《一念關山》的任如意，也展現出她能在不同類型古裝角色中切換而不違和。網友形容，看劉詩詩穿古裝，就像看一幅會動的工筆畫。

劉詩詩。圖片來源：微博
劉詩詩。圖片來源：微博

天選古裝女神9：劉亦菲

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

若要說真正的「天選古人」，劉亦菲幾乎是最常被點名的一位。她出道至今演過的古裝劇不論是《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《仙劍奇俠傳》、《夢華錄》幾部作品，卻幾乎部部成經典。

無論是王語嫣的溫婉、趙靈兒的靈動、小龍女的清冷，還是趙盼兒的颯爽，都讓觀眾印象深刻。她本身的長相古典、氣質清冷，常被形容像畫中仙女，甚至有導演直言，劉亦菲只要站在那裡，就已經像古人。

劉亦菲。圖片來源：微博
劉亦菲。圖片來源：微博

天選古裝女神10：白鹿

白鹿。圖片來源：微博
白鹿。圖片來源：微博

白鹿被網友認為是近年深受喜愛的古裝女神之一，從《周生如故》的漼時宜、《長月燼明》的黎蘇蘇，到《寧安如夢》的姜雪寧，都展現出相當強的古裝可塑性。

白鹿幾乎沒有太多被批評的古裝妝造，從《周生如故》到《長月燼明》，再到接下來的《白月梵星》、《臨江仙》和《唐宮奇案》，每次釋出古裝造型時，總能引發討論。

白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站
白鹿。圖片來源：愛奇藝國際站

天選古裝女神11：迪麗熱巴

迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站
迪麗熱巴。圖片來源：愛奇藝國際站

迪麗熱巴自從《三生三世十里桃花》白鳳九一角之後，她就逐漸成為不少觀眾心目中的古裝代表人物。

後續《三生三世枕上書》、《長歌行》、《與君初相識》等作品，熱度都相當高。近年迪麗熱巴接連主演時裝劇後，再度接下古裝大劇《慕胥辭》，劇中將飾演美艷鬼王，目前釋出的造型評價也不錯。

迪麗熱巴。圖片來源：中視提供
迪麗熱巴。圖片來源：中視提供

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2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
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最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 樊長玉 ×樊長寧

姐妹情與命運羈絆

長寧是長玉最重要的親人，也是與她相依為命長大的妹妹。她最喜歡吃姊姊做的滷豬肉，也總是一口一聲地喊謝征「姊夫」，天真又可愛。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
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小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
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日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

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日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
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日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
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日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

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#網友 #飯店 #日本 #台灣旅客 #出國旅行

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《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺

《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺

2026-03-17 15:29 女子漾／編輯王廷羽
《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺。圖片來源：官方微博
《難哄》CP回來了！白敬亭、章若楠二搭《快把我老闆帶走》，5大高甜名場面讓人秒陷回憶殺。圖片來源：官方微博

自從《難哄》播出後，「桑延 × 溫以凡」之間那種不說出口卻滿溢的喜歡，早已成為無數人心中最難忘的純愛代表。那段長達11年的暗戀與重逢，不只停在劇裡，也悄悄延伸成觀眾心裡放不下的情緒餘韻。

如今，這對讓人走不出來的CP確定二搭回歸！女子漾除了帶大家搶先看《快把我老闆帶走》劇情簡介，也一起回顧《難哄》五個讓人反覆重刷的高甜名場面，已經對新劇迫不及待了！

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文章目錄

二搭成真！《快把我老闆帶走》戀愛公式大翻轉

夢回《難哄》！白敬亭章若楠將再度合作都市奇幻劇《快把我老闆帶走》，並由《難哄》原班團隊操刀，改編自作家葉斐然同名小說。這次不再延續過往甜寵劇常見的「男強女弱」設定，而是直接顛覆角色關係，打造全新的戀愛視角。

圖片來源：官方微博
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在劇中，章若楠飾演的姜筱意原本只是被壓榨的職場設計師，卻在意外闖入平行時空後，人生一夕翻轉，成為掌握權力的霸道女總裁；相對地，白敬亭飾演的葉臻則從高高在上的毒舌老闆跌落現實，淪為在職場中掙扎求生的底層打工人。當兩人的身份徹底對調，過去的階級與權力關係被打破，也迫使彼此重新理解對方的處境。

隨著劇情推進，兩人從最初的不適應與對立，逐漸轉為理解與靠近，在現實壓力與情感拉扯中建立新的連結。這段關係不再只是單純的甜寵，而是多了成長與現實感的層次，也難怪網友直言，這不只是CP二搭，而是一次真正意義上的「戀愛升級版2.0」。

圖片來源：官方微博
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從《難哄》走不出來？5個名場面一秒喚醒戀愛記憶

《難哄》名場面1：那場大雨裡的分開，是他們最痛的開始

傾盆大雨中，溫以凡站在路邊忍著眼淚說出選擇，桑延則站在原地聽著她親手把兩人的未來切斷。雨水混著眼淚，誰都沒有回頭，卻也誰都沒有真的放下。這一幕之所以讓人難忘，是因為那種「明明還愛，卻不得不放手」的無力感太真實，直接把觀眾拉進這段長達11年的錯過。

圖片來源：官方微博
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《難哄》名場面2：跨年夜人海重逢，那句「新年快樂」太曖昧

男女主角多年後再見面，是在人潮洶湧的跨年夜，溫以凡在工作車上看到熟悉的身影，卻不敢確認，而當倒數結束，她轉身撞上桑延的瞬間，時間彷彿靜止。他戴著口罩，眼神卻停在她身上，只淡淡說了一句「新年快樂」就離開。那一刻，她甚至不確定那句話是不是對自己說的，正因為這種若有似無的情緒，才讓這場重逢比任何擁抱都更讓人心動。

圖片來源：官方微博
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《難哄》名場面3：雨中撐傘告白，「這麼多年我還是只喜歡妳」

這場雨中告白，另不少觀眾印象深刻，桑延替她撐傘、圍上圍巾，語氣平靜卻壓著多年情緒說出：「這麼多年，我還是只喜歡妳。」沒有鋪陳、沒有試探，就像一個人終於把心底藏最久的那句話說出口，除了告白之外，也把過去所有的等待與不甘，一次交代清楚。

圖片來源：官方微博
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《難哄》名場面4：摩天輪頂端的親吻，幼稚卻最認真的浪漫

兩人在一起後的約會，看似普通的水族館與摩天輪，卻藏著最深的用心，原本怕高的桑延，因為聽說「在摩天輪頂端接吻可以一輩子在一起」，硬是拉著溫以凡再坐一次。當摩天輪升到最高點，他低頭親下去的那一刻，畫面乾淨又純粹，像是把愛情變成一個可以相信的約定。那不是偶像劇式浪漫，而是「我願意為妳做這種小事」的心動。

圖片來源：官方微博
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《難哄》名場面5：夢遊抱住他那一刻，藏不住的喜歡全曝光

《難哄》最曖昧、也最讓人心跳失控的，是溫以凡夢遊的那幾場戲，她在無意識中走向桑延，靠在他胸口、甚至踮腳親他，醒來卻什麼都不記得。反而是桑延，一邊慌張一邊克制，整晚不敢動。這些橋段之所以讓人印象深刻，是因為它把「說不出口的愛」變成了身體的本能反應，也讓觀眾看見主覺的真實心境：原來她早就愛了，只是不敢承認。

圖片來源：官方微博
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