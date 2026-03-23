2026-03-23 18:08 女子漾／編輯周意軒
盤點8部張凌赫古裝造型！《逐玉》封神不是偶然，每一部都帥出圈
最近追劇圈最熱話題非《逐玉》莫屬，隨著劇情進入完結倒數，不只CP走向牽動人心，張凌赫的古裝造型更是掀起全球粉絲熱議。從戰損感滿滿的落難侯爺，到壓抑深情的眼神戲，每一幕都被瘋狂截圖，甚至被封為「古裝天選臉」。也因為《逐玉》爆紅，不少人開始回頭補他的舊作，才發現他的古裝履歷早已開掛。從仙氣白月光到腹黑權臣，各種角色通通駕馭，越演越有魅力。這次就帶你一次盤點，張凌赫那些越追越上頭的古裝代表作。
文章目錄
《逐玉》：戰損感＋破碎深情，直接引爆2026
回到現在最熱的《逐玉》，張凌赫這次的表現，可以說是把過去所有優勢全部疊滿。落難侯爺的身份設定，讓他從一出場就帶著破碎感與壓抑情緒，再加上與田曦薇的情感拉扯，甜虐交錯的張力直接拉滿。特別是戰損造型、眼神戲與情緒爆發，幾乎每一集都在刷新討論度。不少觀眾更直言，《逐玉》根本是他的「古裝顏值巔峰」，也難怪在完結前就已經掀起一波又一波討論。
《少女大人》：初登場就被記住的「天生古裝臉」
作為出道作，《少女大人》確實帶著些許青澀感，但也正因如此，更能看出張凌赫的先天優勢。他在劇中飾演齊王裴昭（蕭衍），一人分飾兩種身份，既是運籌帷幄的王爺，也是隱姓埋名的謀士，從一開始就挑戰「雙面角色」設定。故事改編自小說《鍾心蓮》，講述梵延納國入侵，齊王蕭衍死裡逃生後化名裴昭，潛伏民間輔佐幼帝，並與女扮男裝的蘇瓷相遇展開查案與情感交織的故事。劇集上線短短三天就衝上全網熱度榜第二名，討論度不容小覷。雖然當時張凌赫還未大紅，但他貴氣乾淨的外型，加上不需要過多修飾就很有「古人感」的氣質，讓不少觀眾從這部就記住他，也為他日後在古裝劇的發展打下穩穩基礎。
《蒼蘭訣 》：長珩仙君直接封神白月光
真正讓他人氣起飛的關鍵作品就是《蒼蘭訣》。他飾演的長珩仙君，幾乎可以說是「白月光教科書」。溫柔、隱忍、愛而不得，每一種情緒都收得剛剛好。尤其一身白衣加上仙氣造型，直接讓觀眾大喊：「這才是古裝該有的樣子！」雖然不是第一男主，卻成功搶走大量關注度。
《雲之羽》：從被質疑到撐起全局的成長型男主
由虞書欣與張凌赫主演的古裝劇雲之羽播出期間熱度一路飆升，即使迎來大結局，討論聲量依舊居高不下。劇中由虞書欣飾演的「雲為衫」最終生死未明，開放式結局引發兩極評價，不少觀眾直言難以接受，也讓導演郭敬明備受質疑。對此，虞書欣更親自發文寫下長文告別角色，並替導演緩頰，展現高情商回應。而對張凌赫來說，《雲之羽》則是角色轉型的重要節點。他飾演的宮子羽，初登場帶著幾分不被看好的少主氣質，甚至有點「廢柴感」，但隨著劇情推進，逐漸蛻變為能夠撐起整個宮門的核心人物。
《虎鶴妖師錄》：少年感爆棚的熱血英雄線
由蔣龍、張凌赫、王玉雯、葉青、何藍逗與陳宥維主演的虎鶴妖師錄，走的是截然不同於權謀愛情的熱血奇幻路線。故事圍繞山野孤兒「虎子」誤食至陽寶物赤珠，意外捲入人妖兩界紛爭，並因此結識性格冷峻、潔癖十足的國御妖師隊長「祁曉軒」。兩人從互看不順眼到並肩作戰，與夥伴們一起踏上對抗浩劫的冒險之路。相較於張凌赫過往偏重情感與權謀的角色設定，《虎鶴妖師錄》中的祁曉軒更偏向少年熱血與成長型英雄。他不再只是隱忍深情，而是在戰鬥、冒險與夥伴情誼中逐步成長。大量打戲與團隊並肩作戰的情節，也讓觀眾看到他更輕盈、有活力的一面，證明他不只適合深情權臣，也能駕馭節奏明快的熱血角色。
《寧安如夢》：謝危直接封王「瘋批天花板」
由白鹿與張凌赫領銜主演的熱門古裝劇寧安如夢，從開機到播出一路話題不斷。如果要選一部讓張凌赫直接「封神」的作品，這部幾乎沒有懸念。他在劇中飾演的謝危，是典型外冷內瘋的權臣角色，表面克制冷靜，內心卻偏執而極端，愛得深沉又帶著壓迫感。這種介於理智與失控之間的危險魅力，讓觀眾越看越上癮，也讓張凌赫正式坐穩古裝權謀男神的位置。
《度華年》：理性與深情並存的高智系夫君
如果你偏愛那種一邊鬥嘴、一邊慢慢動心的愛情線，那度華年絕對不能錯過。這部由張凌赫與趙今麥主演的古裝劇，憑藉高顏值組合與細膩情感鋪陳，自開播以來就累積不少好評。劇情圍繞平樂長公主與駙馬的愛恨糾葛，兩人在朝堂上相愛相殺多年，最終雙雙重生回到少年時期，再次相遇，也終於有機會改寫彼此的命運。故事不只講權謀與局勢博弈，更把重心放在兩人關係的變化與拉扯。
《歸鸞》：正式開拍！張凌赫×林允上演命運糾纏古裝大戲
來自古裝劇《歸鸞》（原名《衡門有狐》）正在開拍中由張凌赫與林允領銜主演。主打權謀與情感交織的古裝題材。劇中張凌赫飾演男主角，林允則飾演女主「溫玉」，兩人從命運牽引的相遇開始，逐步捲入朝堂權力與家族糾葛之中。表面是情感拉扯的愛情線，實際上暗藏多方勢力角逐與身分謎團，角色關係層層翻轉，劇情張力十足。