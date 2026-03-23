2026-03-23 17:05 女子漾／編輯ANDREA
不只古裝神顏！張凌赫5大「最紅時裝角色」推薦，《愛你》溫柔醫生、《櫻桃琥珀》學霸男神太犯規！
說到近年來霸屏的陸劇男神，絕對少不了張凌赫！雖然大家對他的印象多半停留在《蒼蘭訣》長珩仙君、《寧安如夢》謝危等仙氣飄飄或腹黑霸道的「古裝天花板」，但可別忘了，身高190公分、擁有太平洋寬肩的他，穿上現代裝完全就是「行走的衣架子」啊！
今天來為女孩們盤點張凌赫最受歡迎的5個「時裝/現代劇」角色，從校園初戀到溫柔醫生，每一部都讓人少女心大噴發，保證看完又想重新刷劇啦！
1.《櫻桃琥珀》蔣嶠：智性戀天菜、本色出演的理工學霸
他所飾演的蔣嶠是個不折不扣的天才學霸，性格清冷內斂，卻唯獨對青梅竹馬的女主角櫻桃有著無盡的偏愛與守護。兩人從校園時期的青澀悸動，一路走到成年後的相互扶持，這個角色還沒開播就自帶超高熱度！因為張凌赫現實中畢業於南京師範大 電氣工程系，根本就是「本色出演」理工男神。他自帶的那種高智商清冷感，配上對女主角的極致反差溫柔，完美擊中「智性戀」女孩們的心，絕對是現代校園劇的超強黑馬！
2. 《愛你》何蘇葉：白袍加身、溫潤如玉的禁慾系醫生
溫柔儒雅的中醫外科醫生。在為女主角治療失眠的過程中，用他的耐心與專業，像一帖溫和的中藥般，慢慢治癒了女主角疲憊的心。
誰能抗拒穿白袍的張凌赫呢？有別於以往角色的銳利感，何蘇葉散發著一種「歲月靜好」的成熟男人魅力。他把那種醫者的溫潤、成年人談戀愛的極致拉扯感拿捏得死死的，被網友大讚是「現代純愛劇天花板」，溫柔到讓人想直接掛他的號！
3. 《心動的瞬間》麥司沖：熱血直球的游泳隊男神
擁有「零戀愛經驗」的游泳隊霸氣學長，意外被帶電的女主角電到後，不僅沒有生氣，反而化身「純情大修勾」（小狗），展開一連串猛烈又搞笑的直球追求。
這是張凌赫的出道作！當時的他還帶著滿滿的青澀少年感，劇中大量的游泳鏡頭更是毫不吝嗇地展現了他優越的肌肉線條（笑）。那種體育生的陽光熱血，加上談戀愛時傻呼呼的忠犬模樣，反差萌超級圈粉，是部非常輕鬆下飯的高甜小甜劇。
4. 《我和我的時光少年》江皓月：美強慘的冰山學神
因為一場車禍意外失去左腿的清冷學神。雖然身世坎坷、性格孤僻，卻把所有的溫柔和依賴都給了如太陽般溫暖的女主角陸苗，完美詮釋了什麼叫「美強慘」！張凌赫把江皓月前期的自卑敏感，以及後期為了愛人變得堅定強大的心路歷程演繹得很細膩。這種「世界再暗，你是我唯一的光」的雙向救贖設定，真的會讓人看著看著就忍不住跟著眼眶紅，心疼指數破表。
5. 《完美的他》許念：撕漫男降臨、零死角的虛擬偶像
在虛擬戀愛遊戲中被設定為「完美男友」的虛擬偶像。外表斯文俊美，戴著金絲眼鏡，性格溫柔且極具治癒力，是所有玩家心中的夢中情男，這個角色完美放大了張凌赫的「顏值優勢」！戴上眼鏡的他多了一種斯文敗類的禁慾氣質，加上角色本身就是為了「談戀愛」而存在的設定，各種情話和撩妹舉動簡直是手到擒來。這部劇充分展現了他駕馭精緻時裝的功力，每一幀畫面截下來都能當桌布！
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