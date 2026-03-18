《逐玉》這對比主CP更炸！鄧凱強勢追愛孔雪兒，網崩潰：完全停不下來

圖片來源：截圖Netflix.

近期討論度居高不下的陸劇《逐玉》，除了張凌赫與田曦薇這對主CP甜虐交織、話題不斷之外，劇中另一組「副線CP」更是意外殺出重圍，讓觀眾越看越上癮。當大家還沉浸在主線愛情的拉扯時，這段「男人不壞女人不愛」的極端情感，早已悄悄攻佔社群版面。尤其是由鄧凱與孔雪兒飾演的齊旻與俞淺淺，被網友狂刷「可以單開一部劇」的存在感，甚至直呼：「越瘋的男人我越愛！」

齊旻×俞淺淺 從強制愛開始的危險關係

如果說主CP是細水長流的愛，那這對就是徹底失控的情感炸彈。陰濕皇子齊旻（鄧凱 飾），是典型帶著陰影長大的角色。他孤戾、偏執、極端，愛一個人就要完全佔有，這種近乎病態的情感，讓人又怕又忍不住想看。而俞淺淺（孔雪兒 飾）則完全相反。她是穿越而來的現代女性，思想獨立、行動力極強，面對封建體制與壓迫式愛情，她不但不妥協，甚至直接選擇「帶球跑」。這段關係一開始就是「強制愛」開局，他用權勢與情感綁住她，她卻用現代思維拼命逃離。當她逃，他追，整段劇情節奏直接拉滿，「她跑他追她插翅難飛」的設定，讓觀眾一邊喊瘋一邊停不下來。

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鄧凱飾演齊旻

齊旻的真實身分，是已故「承德太子」之子。原本應該站在權力頂端的他，卻在宮廷鬥爭中家破人亡，人生徹底翻轉。幼年時期，他不僅經歷東宮大火毀容，還親眼目睹母親自焚，這些極端創傷，讓他的性格逐漸走向扭曲與偏執。長大後，他選擇隱藏身份，偽裝成「長信王」之子潛伏朝堂，一步步佈局復仇。對他來說，活著的唯一意義，就是奪回一切。

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鄧凱8年演藝路終於翻身！從配角走到話題中心

事實上，現年31歲的鄧凱已出道8年，過去曾演出多部熱門作品，包括《少年歌行》、《長風渡》、《仙台有樹》、《唐宮奇案》等，雖然作品知名度高，但始終處於「戲紅人不紅」的狀態。他曾為試鏡角色主動剃光頭，也多次挑戰偏執反派類型角色，累積紮實演技。直到這次《逐玉》「齊旻」一角，才真正讓觀眾記住他的名字。從邊緣男配到熱搜主角，這一步，他等了整整8年。

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孔雪兒飾演俞淺淺

在《逐玉》這場情感風暴裡，如果說齊旻是讓人上頭的「瘋」，那麼由孔雪兒飾演的「俞淺淺」，就是那個始終清醒、卻被命運拖進漩渦的女人。她不是傳統古裝劇裡等待拯救的女主，而是那種「即使愛過，也會選擇離開」的人。

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孔雪兒從女團出身到跨界演員

孔雪兒1996年出生，最早以練習生身份進入娛樂圈，透過選秀節目嶄露頭角，成為限定女團THE9成員之一。憑藉甜美外型與穩定舞台表現，她很快累積人氣，也成為當時備受矚目的新生代偶像。不過，她並沒有停留在「顏值＋人氣」的安全路線。和許多轉型中的偶像一樣，孔雪兒選擇慢慢將重心轉向戲劇領域，試圖打開更多可能性。她的演藝路其實走得不算輕鬆。過去多半以配角或話題型角色出現，雖然曝光不低，但始終缺少一個能讓觀眾真正記住的代表角色。直到這次在《逐玉》中飾演俞淺淺，她才真正迎來關鍵轉折。

《逐玉》第21集高能名場面！齊旻×俞淺淺曖昧拉扯全面失控

在第21集中，齊旻與俞淺淺的關係迎來情感張力最高點。齊旻主動邀請俞淺淺共浴，氣氛一開始就瀰漫著危險又曖昧的氣息。俞淺淺看似順從，實則步步試探。她主動靠近，替齊旻解衣，甚至大膽獻吻，讓齊旻瞬間失去理智，低聲坦言自己「很久沒有這樣的感覺」。就在他準備回應時，俞淺淺卻突然抽身，若即若離地後退，又用眼神與手勢引誘他靠近，將主導權牢牢握在自己手中。

圖片來源：截圖Netflix.

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這場情感博弈裡，她不是被動的一方，而是掌控節奏的人。當齊旻再次想靠近，她又一次拒絕，甚至要求他重現兩人初遇時賜玉的場景。這種情緒與記憶的拉扯，讓齊旻徹底陷入她設下的情感陷阱。最終壓抑已久的情感全面爆發，兩人在水霧氤氳中十指緊扣，情緒與慾望交織，將這段「相愛相殺」推向最極致的臨界點，也讓觀眾直呼：「這對真的太危險，但完全停不下來。」