2026-03-06 11:13 女子漾／編輯王廷羽
TWICE快閃店3/14登場！台北限定T恤、NFC鑰匙圈，限定周邊+預約方式一次看
韓國人氣女團 TWICE迎來出道十週年，不僅首度於 2026 年 3 月 20 日至22 日連續三天站上臺北大巨蛋，演唱會開唱前更提前為粉絲準備驚喜！官方宣布「TWICE WORLD TOUR《THIS IS FOR》 POP-UP STORE IN TAIPEI」期間限定快閃店，3月14日起在華山1914文化創意產業園區登場。女子漾幫大家整理 TWICE《THIS IS FOR》快閃店懶人包，帶你一次掌握活動亮點、預約方式與台北限定周邊，提前感受TWICE十週年的應援氛圍！
文章目錄
TWICE 快閃店多款周邊一次看
TWICE 快閃店多款周邊一次看
為呼應台北演唱會的盛事，官方特別推出城市限定商品，其中最受矚目的就是「TAIPEI EXCLUSIVE 台北限定T-Shirt」。限定T恤推出黑、白兩款設計，結合巡演元素與台北專屬字樣，勢必成為粉絲收藏十週年紀念的熱門單品。
除了限定T恤外，現場也將同步販售多款官方周邊，包括巡演限定睡袍（ROBE）、卡帶造型NFC鑰匙圈，以及九位成員圖像應援扇（IMAGE PICKET）與成員圖像零錢包等商品，每一款都充滿濃厚的演唱會應援氛圍，讓粉絲能提前準備應援裝備，為即將登場的演唱會暖身。
不只買周邊！TWICE快閃店打卡裝置+DIY手作區等你玩
不只買周邊！TWICE快閃店打卡裝置+DIY手作區等你玩
這次快閃店除了販售限定周邊外，現場也規劃多處拍照打卡裝置，讓粉絲可以在逛店的同時留下專屬紀念照片，並展出成員親筆簽名球衣作為「鎮店寶」，讓粉絲能近距離欣賞，更是展區一大亮點！展區結合演唱會應援元素與視覺設計，打造充滿TWICE氛圍的沉浸式空間，讓ONCE在進入大巨蛋之前就能提前感受十週年巡演的熱烈氣氛。
此外，現場更驚喜設置 DIY 掛繩手作區，讓ONCE能親自體驗創作樂趣，打造獨一無二的應援配件。全系列商品與體驗皆為限時限量供應，預計將吸引大批粉絲前往朝聖，提前為大巨蛋的盛大演出預熱。
買周邊還有驚喜！刮刮卡、自拍小卡粉絲必收
買周邊還有驚喜！刮刮卡、自拍小卡粉絲必收
為了提升活動的收藏價值，快閃店也同步推出消費應援贈禮。只要在現場消費，即可獲得隨機成員刮刮卡一張（共9款）；若單筆消費滿2,800元，還能再獲得限量隨機成員自拍小卡。由於小卡數量有限，每筆交易僅限領取一份，很值得ONCE收藏的人氣紀念品。
TWICE快閃店如何預約？
TWICE快閃店如何預約？
為維持現場秩序與動線安全，本次官方快閃店採「線上實名制預約」入場方式。粉絲需於3月8日上午11點透過拓元售票系統進行預約，成功預約後才能進入快閃店參觀與購買周邊商品。入場當天需攜帶實名票券與本人附照片證件核對身份，未預約者將無法排隊入場，也無法進入周邊販售與打卡體驗區。想朝聖的粉絲記得提前完成預約，才能順利參與這場TWICE十週年的限定活動。
TWICE快閃店時間、地點一次看
TWICE快閃店時間、地點一次看
TWICE WORLD TOUR 《THIS IS FOR》POP-UP STORE IN TAIPEI活動日期：2026年3月14日(六)－3月23日(一)
活動時間：每日11:00－21:00
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower