甜問粉絲「漂亮嗎？」i-dle薇娟來台掀暴動　公開女神底妝祕密、來台必掃「這兩物」

i-dle薇娟。張念慈/攝影

韓國人氣女團 i-dle 成員曹薇娟今天現身台北信義區A11活動現場，一登場就讓粉絲瞬間暴動。距離團體在台北大巨蛋舉辦萬人演唱會才過不到一週，她再度來台與粉絲見面，吸引超過500人到場守候。薇娟一開口用中文甜問「漂亮嗎？」立刻引發全場尖叫，親民互動也讓Neverland直呼「女神本人真的太美！」

活動現場，薇娟身穿黑色西裝造型，腰間透視薄紗設計展現優雅氣質。近距離鏡頭下，她的肌膚依舊透亮細緻，不少粉絲驚呼「根本像開了濾鏡」。談到自己的妝容秘訣，她表示舞台表演經常又唱又跳、容易流汗，因此底妝的持久度非常重要。

她分享平時上妝會先使用「超快充亮顏乳」打底，幫助提亮膚色並校正肌膚狀態，再疊擦品牌經典的「持色小方瓶粉底」，打造自然光澤又能修飾瑕疵的底妝效果。薇娟笑說，這套搭配就算經過高強度表演，妝容依然能維持乾淨細緻，因此即使面對近距離粉絲互動也完全不怕鏡頭。

除了分享美妝技巧，薇娟也透露自己其實是「易水腫體質」，因此平時非常重視消水腫保養。她會使用刮痧板按摩臉部與頸部線條，幫助放鬆肌肉並促進循環，也會透過臉部滾輪按摩眼周，減少浮腫問題。平時飲食也會搭配多喝水與補充水分，維持肌膚穩定狀態。

要維持舞台上的完美身形，她的運動計畫同樣相當自律。薇娟透露自己通常採取「週一到週五運動、週末休息」的模式，透過深蹲、箭步蹲、平板撐等訓練維持身材曲線，同時搭配壺鈴與啞鈴等全身性訓練。飲食上則偏向清淡，主食以高蛋白食物與蔬菜為主，盡量避免油膩食物。

不過談到台灣美食，她卻立刻露出開心表情。薇娟笑說自己其實非常喜歡吃麵，每次來台北一定會吃涼麵，但這次因為行程太忙還沒吃到，希望這趟能補吃成功。她還透露，上次來台開演唱會時，隊友舒華朋友送了很多牛軋餅，結果她一口氣吃完整盒，這次來台的任務就是「再買幾盒帶回韓國」。

短暫訪台卻再次與粉絲見面，薇娟也坦言既緊張又開心，「看到大家來到現場真的很感動，從粉絲身上得到很多力量。」她最後也透露團體目前正在準備新專輯，希望能盡快帶著新作品與粉絲再次見面，並向粉絲喊話：「希望之後還有更多機會見到大家。」再次用中文甜喊「謝謝、愛你們」，讓粉絲被幸福充滿。