「真人版芭比」張員瑛參戰！盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top5，「長腿女王」是她！
K-POP女團偶像不僅唱跳實力過人，就連美麗容貌和身材比例都像從漫畫裡走出來！說到「真人版芭比」，大家腦海中率先浮現的想必是IVE張員瑛對吧？巴掌大的精緻美顏、搭配逆天大長腿簡直美到不科學！然而在競爭激烈的韓團當中，身高直逼175公分的長腿女神可不只她一位，大家快跟著女子漾一起來看看吧！
盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top5：After School Nana 身高171公分
給人冷豔形象的女神Nana（林珍娜）曾是After School女團成員之一，後期成功轉型為演員，她以171公分高挑身材和模特比例著稱，但上天偏偏再賜給她一張絕世容顏，Nana2014-2015年間曾連續2年蟬聯TC Candler「世界百大美人排名」冠軍，被封為「世界第一美臉孔」。
盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top4：LE SSERAFIM許允真、少女時代 秀英 身高172公分
LE SSERAFIM韓美雙籍成員許允真官方身高為172公分，是隊內身材最高挑的一位，但其實她的詳細身高是172.3公分，曼妙歌喉與修長美腿都令粉絲們瘋狂呢！少女時代成員秀英同樣是隊上的「身高擔當」，身高172公分，招牌辣腿竟長達107公分，是韓國演藝圈的「腿精」代表。
盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top3：IVE張員瑛、安俞真 身高173公分
人氣女團IVE門面張員瑛、隊長安俞真目前身高均為173公分，2人自國中二年級以來身高交替增長，曾經多次出現1公分的差距，但張員瑛和安俞真從2023年開始都已長到173公分，並保持相同身高，真不愧是粉絲們崇拜的「雙塔女神」呢！
盤點「身高直逼175公分」K-POP女偶像排行榜Top1：EVERGLOW Aisha 身高174公分
南韓6人女子團體Everglow人氣成員Aisha（許庾琳）以高挑身材聞名，官方公佈的身高是174公分，實際身高為174.3公分。儘管曾有粉絲及網友質疑Aisha真實身高可能接近180公分，但她本人在直播中已明確否認，強調真實身高就是174公分，果然是人紅是非多呢！
