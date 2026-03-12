ENHYPEN李羲承退團掀熱議！K-POP「七人團退團魔咒」再被提起，10組韓團案例一次看。圖片來源：IG @moresojuplease、@enhypen、@iwonhoyou

韓國人氣男團 ENHYPEN 於 3 月 10 日透過經紀公司 BELIFT LAB 正式宣布成員李羲承 退團，消息一出立即引爆粉絲與網路熱議。事實上，ENHYPEN 才剛在 2 月初來台參與品牌活動，短短一個多月便傳出退團消息，更讓粉絲難以消化。此次事件也再度引發網路上對「七人團退團魔咒」的討論，過去多個韓國男女團在以 7 人形式活動後，最終都曾出現成員變動的情況。

究竟這樣的現象是否只是巧合，還是韓團發展過程中的常見階段？本篇也整理出 10 組曾被網友點名的「七人團退團魔咒」團體，一起回顧那些曾掀起話題的退團事件。

K-POP 七人團退團魔咒 1. ENHYPEN

2026 年 3 月 10 日，ENHYPEN 經紀公司 BELIFT LAB 發布聲明，宣布成員李羲承正式退團，團體未來將以 6 人體制繼續活動。李羲承也透過親筆信向粉絲說明，坦言自己近年持續進行個人創作，並與公司長時間討論未來方向，最終因個人音樂理念與團體發展目標出現差異而決定離開。他在信中更表示：「不希望在團隊裡只把個人野心放在最優先。」消息曝光後，讓不少粉絲既心疼又尊重他的選擇。

圖片來源：IG @enhypen

K-POP 七人團退團魔咒 2. iKON B.I

韓國男團 iKON 於 2015 年由 YG Entertainment 推出，最初以 7 人形式出道。2019 年，隊長 B.I 因媒體爆出與友人討論購買毒品的對話紀錄，引發爭議，隨後宣布退隊並與公司解約。退隊後，iKON 由 BOBBY、金振煥、宋允亨、具俊會、金東赫、鄭粲右 六人繼續活動。B.I 退團後的個人發展也備受矚目，他持續以 Solo 歌手身份創作音樂，並與多位歌手合作推出作品，廣受好評，是退團後少數成功轉型的歌手之一。

圖片來源：IG @shxxbi131

K-POP 七人團退團魔咒 3. RIIZE 洪承漢

男團 RIIZE 於 2023 年由 SM Entertainment 推出，原以 7 人形式出道。不過成員洪承漢在出道不久後，被網路流出多段 出道前與女友親密合照及疑似抽菸的影片，引發輿論討論與粉絲爭議。2023 年 11 月公司宣布他暫停活動，團體先以 6 人運作。2024 年原本計畫回歸團體，但在部分粉絲強烈反對下最終宣布退團，RIIZE 目前由恩奭、成燦、元彬、炤熙、將太郎、Anton 六名成員活動。

圖片來源：IG @xnghan

K-POP 七人團退團魔咒 4. WayV 黃旭熙

WayV 為 SM Entertainment 旗下男團 NCT 的中國分隊，原以 7 人形式活動。成員 黃旭熙 於 2021 年被爆出多項私生活爭議，包括與粉絲不當關係等指控，隨後全面暫停演藝活動。2023 年 5 月，SM Entertainment 正式宣布他退出 WayV，團體此後由 錕、Ten、昀昀、肖俊、Hendery、揚揚 六人繼續活動。退團後，黃旭熙以 Solo 歌手身份持續發展事業，並來台拓展演藝版圖，參與臺劇演出。

圖片來源：IG @lucas_xx444

K-POP 七人團退團魔咒 5. BTOB 鄭鎰勳

BTOB 原以 7 人形式出道，成員包括徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、鄭鎰勳與陸星材。2020 年，鄭鎰勳被爆出曾吸食大麻，引發輿論關注。經與公司慎重討論後，他決定退出團體，以免對團隊活動造成影響。後續法院調查指出其購買大麻行為長達兩年半，鄭鎰勳也透過個人社群發表手寫信向粉絲與大眾致歉。退團後，他持續以 Solo 歌手身份活動，推出個人音樂作品，延續歌手事業。

圖片來源：IG @ilhoonmj

K-POP 七人團退團魔咒 6. Monsta X 元虎

Monsta X 於 2015 年由 STARSHIP Entertainment 推出，最初以 SHOWNU、元虎、玟赫、基現、亨願、周憲、I.M 七人出道，在 2019 年 網路上爆出元虎在夜店吸食大麻的指控，引起輿論熱議。經過警方調查後確認並未違法，但同月 STARSHIP 娛樂仍宣布元虎退出 Monsta X 並解除專屬合約。退團後，元虎選擇以 Solo 藝人及音樂製作人身份重新出發。

圖片來源：IG @iwonhoyou

K-POP 七人團退團魔咒 7. 2PM 朴載範

韓國男團 2PM 於 2008 年 9 月出道，最初以七人形式活動。成員朴載範因練習生時期在個人網站 Myspace 發表的言論，引發社會輿論爭議。在壓力下，他短時間內決定退出團體，並於離開當日返回家鄉西雅圖。2010 年，JYP Entertainment 正式與朴載範解除合約，他不再回歸 2PM。退團後，朴載範將重心轉向韓饒音樂圈，先後創立三間音樂廠牌，並推出新男團 LNGSHOT，持續活躍於音樂製作與藝人培育領域。

K-POP 七人團退團魔咒 ８. INFINITE Hoya

INFINITE 原以七人形式出道，成員包括 Hoya、聖圭、東雨、優賢、成烈、L 與成種。2017 年 8 月 30 日，Hoya 選擇不續約，正式退出團體，使 INFINITE 改以六人形式繼續活動。退團消息當時震驚粉絲，也標誌著 Hoya 開啟個人音樂與演藝發展的新篇章。

圖片來源：IG @isayhousayya

K-POP 七人團退團魔咒 ９. NMIXX Jinni

韓國女團 NMIXX 由 JYP 推出，成員 Jinni（原藝名 Jiwoo）於 2021 年透過官方舞蹈影片首次亮相，成為女團一員。團體於 2022 年正式發行單曲專輯出道，迅速獲得關注。然而僅一年後的 2022 年 12 月 9 日，JYP Entertainment 正式宣布 Jinni 因個人因素退團並解除合約，團體隨後以剩餘成員繼續活動。至今，Jinni 具體退團原因仍未對外公開。

圖片來源：IG @jiniyxxn

K-POP 七人團退團魔咒 10. izna

韓國女團 izna 於 2024 年透過 Mnet 選秀節目《I-LAND 2：N/α》推出，原以七人形式活動，成員包括韓國籍的房智玟、柳莎朗、崔庭銀、鄭勢譬，以及日本籍的 MAI、KOKO 和 尹智允。2025 年，經紀公司 WAKEONE Entertainment 宣布，尹智允因健康因素正式退團，團體將以剩餘六人形式繼續活動。

圖片來源：Pinterest

看完以上 10 組七人團退團魔咒案例，有沒有哪一組是你覺得最惋惜的呢？不論是因為爭議事件退團，還是基於個人規劃，對粉絲來說都是需要時間去接受的事。不過，退團成員多半也在個人舞台或新方向上繼續努力，讓我們依然可以期待他們的未來表現。

