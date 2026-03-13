2026全球最強護照排行榜出爐！新加坡蟬聯第一，台灣排名、免簽134國懶人包一次看

2026-03-13 17:19 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

出國旅遊的第一步就是看護照好不好用！英國恒理環球顧問（Henley Passport Index）近日公布了 2026年3月最新全球護照指數。這份根據國際航空運輸協會（IATA）數據編制的榜單，不僅是旅人的指標，更是各國「外交信用」的體現。到底哪個國家的護照能免簽玩最多地方？台灣的名次有進步嗎？這篇整理2026全球最強護照排行榜懶人包。

全球護照排名是怎麼算的？

全球護照排行榜由英國顧問機構 Henley & Partners 發布，評比核心是各國護照能夠「免簽或落地簽入境」的目的地數量。資料來源採用國際航空運輸協會（IATA）的官方數據，評比範圍涵蓋 199本護照與227個旅遊目的地，並且採取每月更新機制。

也就是說，護照可以免簽前往的國家越多，代表國際旅行自由度越高，排名也就越靠前。因此這份榜單除了被旅人視為出國參考，也被各國政府用來觀察自身的外交與國際信任程度。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

2026全球最強護照前10名

2026年的排行榜中，亞洲護照依然表現亮眼。其中，新加坡護照以 192個免簽目的地 再度拿下全球第一，日本與韓國則以 188個目的地 並列第二名。整體來看，榜單前段仍由多個歐洲國家占據，不過亞洲護照近年競爭力持續提升，像新加坡、日本與韓國也長期穩定維持在全球前列。

TOP1：新加坡（192個免簽目的地）
TOP2：日本、韓國（188個）
TOP3：丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典、瑞士（186個）
TOP4：德國、法國、義大利、荷蘭、挪威等（185個）
TOP5：阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、斯洛維尼亞等（184個）
TOP6：紐西蘭、捷克、波蘭等（183個）
TOP7：澳洲、英國等（182個）
TOP8：加拿大、冰島、立陶宛（181個）
TOP9：馬來西亞（180個）
TOP10：美國（179個）

台灣排名及免簽國家一次看

在最新一期榜單中，台灣護照排名第31名，可免簽或落地簽前往 134個國家與地區，比上一期小幅前進一名，整體表現維持穩定。若想了解完整免簽國家名單，也可以到外交部領事事務局官網查詢最新資訊。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

雖然台灣護照沒有進入全球前段班，但從實際旅遊便利度來看，仍相當實用。目前台灣旅客可以免簽前往日本、韓國、英國以及歐洲申根區等熱門旅遊地區，加上台灣護照長期被視為風險較低，非法滯留率與庇護申請比例不高，因此在許多國家的入境審查中仍享有不錯的信任度。

專家也指出，台灣護照的排名多少受到外交環境與國際政治因素影響，因此名次變動通常不會太劇烈。不過若以實際出國旅行的便利度來看，台灣護照在亞洲仍屬於中上水準。

全球最好用護照：新加坡連續3年奪冠

從最新榜單來看，新加坡護照依然是全球最好用的護照。持有新加坡護照的旅客可免簽前往 192個旅遊目的地，已經連續三年拿下第一名。

外界普遍認為，新加坡長期維持務實且相對中立的外交路線，與多數國家關係穩定，也較少捲入地緣政治衝突，因此在簽證政策上更容易獲得各國信任。再加上新加坡本身是亞洲重要的金融與商務中心，便利的入境政策也有助於促進商務往來，讓新加坡護照一直維持很高的「通行力」。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

出國限制較多的國家

如果把榜單往後看，排名末段的情況則明顯不同。阿富汗、敘利亞與伊拉克長期位於全球護照排名的最後幾名。其中阿富汗護照可免簽前往 24個目的地，排名全球最後；敘利亞為 26個，伊拉克則為 29個。這些國家長期受到戰爭與政局不穩等因素影響，各國在簽證政策上相對採取較嚴格的審查措施，因此可免簽前往的國家數量也相對較少。

圖片來源：女子漾製圖
圖片來源：女子漾製圖

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

2026-02-24 10:52 女子漾／編輯王廷羽
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels
小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜。圖片來源：pexels

日本一直是台灣人最愛的自由行目的地，從東京、京都到大阪，幾乎一年四季都能看到台灣旅客身影。不過，玩得開心之餘，住宿禮儀其實也很重要！近期位於大阪難波的「Hotel B-Suites」在社群平台分享「飯店員工最怕遇到的5大NG行為」，引發日本網友熱烈討論。這篇帶大家盤點日本旅館最怕旅客「5大NG行為」，去日本時千萬別踩雷。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為1：退房沒關電視、冷氣

很多人退房時習慣拖著行李就直奔電梯，心想反正清潔人員等等會進來整理，但在日本住宿文化裡，「離開前把電源關好」其實是基本禮儀。電視、冷氣與室內燈光若全數開著，不只增加飯店負擔，也容易讓人留下粗心印象。對講究細節與體貼的日本服務業來說，順手按下關閉鍵是一種無聲的尊重。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為2：在客房內染髮

出國旅行想換個新造型可以理解，但在客房浴室自行染髮，卻是房務人員最怕遇到的場景之一。染髮劑一旦沾上洗手台、牆面或磁磚縫隙，往往很難完全清除，甚至可能留下永久痕跡。這不僅增加清潔難度，也可能影響下一位房客的入住品質。若真的有造型需求，到當地髮廊處理，反而更安心也更專業。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為3：弄壞物品卻隱瞞不報

旅途中難免手滑打破杯子、碰壞遙控器，有些人會因為尷尬而選擇默不作聲，希望「就這樣算了」。但其實飯店在整理房間時一定會發現問題，與其等被追查，主動告知反而才是正確做法。飯店通常都有住宿紀錄，也會在整理房間時發現異常。與其等被追查，不如誠實說明。部分情況下，飯店甚至未必會要求賠償，但隱瞞反而可能影響個人信用紀錄，甚至被列入黑名單。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為4：在床上吃泡麵、湯湯水水

這一條讓許多網友最震驚，出國玩累了，躺在床上配宵夜看電視，聽起來很幸福，但對飯店來說卻是高風險行為。泡麵、味噌湯或有醬汁的食物，一旦灑在床單或床墊上，不只清洗困難，嚴重時甚至必須更換整張床墊。對房務人員而言，這種「看似小事」卻可能造成高額成本，如果想吃宵夜，建議在桌面區域用餐，避免在床上進食，才能維持基本的住宿禮儀。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本飯店NG行為5：順手牽羊帶走非消耗備品

日本飯店確實會提供可帶走的一次性備品，例如牙刷或梳子，但吹風機、熱水壺、衣架等屬於固定設備，擅自帶走就是違法行為。實務上，確實有房務人員反映設備經常「憑空消失」。如果不確定某樣物品是否能拿，最簡單的方法就是詢問櫃檯。一次旅行不值得因為小小貪念而留下紀錄。

日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels
日本飯店公開旅客「5大NG行為」。圖片來源：pexels

日本一向重視秩序與細節，這份講究也體現在住宿文化裡，其實不用太緊張會不會踩雷，只要記得把房間當成暫時借住的空間，離開前整理好、出狀況主動告知、不確定能不能拿就先問一句，多半都不會出錯。

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂

2026-03-10 08:28 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

最近開播就掀起討論熱潮的古裝陸劇逐玉》，不只因為田曦薇張凌赫組成的「戎馬CP」甜度爆表，更因劇中人物關係複雜到讓不少觀眾直呼「邊追劇邊做筆記」。從先婚後愛、滅門血仇到朝堂權謀，每個角色幾乎都彼此牽動，一不小心就會看得霧煞煞。以下整理《逐玉》10大人物關係懶人包，幫你一次搞懂這場愛情與權力交織的大局。

《逐玉》10大人物關係懶人包

1. 樊長玉 × 謝征

先婚後愛的命運夫妻

樊長玉原本只是市井屠戶之女，性格豪爽又力氣驚人。為了守住家業，她決定招贅夫婿，而命運讓她遇見隱姓埋名的謝征。謝征其實是武安侯世子，家族遭朝堂陰謀滅門後被迫藏身民間，兩人從利益婚姻開始，慢慢在並肩生死中產生真感情，也成為整部劇最核心的感情線。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

2. 謝征 × 謝臨山

父子與滅門血仇

謝征的父親謝臨山是鎮守邊疆的將領，卻因朝廷陰謀被誣陷叛國，最終戰死沙場，謝家滿門覆滅。這段家族悲劇也成為謝征整部劇的行動動機，他隱姓埋名，就是為了找出真正害死父親的幕後黑手。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

3. 謝征 × 魏嚴

宿命對立的復仇關係

魏嚴是劇中最重要的反派勢力之一。當年謝家滅門與他有密切關聯，因此謝征與魏嚴之間形成難以化解的仇恨。隨著劇情推進，兩人的對抗不只是個人恩怨，更牽涉整個朝堂權力鬥爭。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

4. 樊長玉 × 李懷安

守護與信任的盟友

李懷安是謝征的重要朋友，也是樊長玉的可靠盟友。他在謝征復仇之路上扮演關鍵角色，既是軍中將領，也是能夠並肩作戰的兄弟。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

5. 謝征 × 公孫鄴

師友關係的精神支柱

公孫鄴是河間書院院長，同時也是謝征重要的精神支柱。他代表文人與智者力量，在劇中不僅提供策略，也在關鍵時刻指引謝征。

6. 謝征 ×魏絳

姐妹情與命運羈絆

魏絳是樊長玉的重要親人，她的命運也深受權力鬥爭影響。

兩人的關係不僅牽動長玉的過去，也成為她踏上尋找真相的重要原因。

7. 樊長玉 × 十二娘

亦敵亦友的神秘女子

十二娘身份神秘，在不同勢力之間遊走。她與樊長玉的關係相當微妙，有時像朋友，有時又似乎另有盤算，讓觀眾始終猜不透她真正的立場。

8. 隨元青 × 隨拓

父子與軍權勢力

隨元青出身軍中世家，他的父親隨拓掌握重要軍權。父子兩人的立場與選擇，直接影響朝堂軍事勢力的平衡。

9. 齊昇 × 朝堂勢力

太子與權臣角力

齊昇身為太子，身邊聚集許多權臣勢力。他的政治決策與朝堂站隊，也與謝家滅門案有著千絲萬縷的關係。

10. 謝征 × 樊長玉 × 朝堂陰謀

愛情與權謀交織的命運

最關鍵的一條線，其實是謝征與樊長玉共同面對的命運，一個是背負血仇的將門之子，一個是看似平凡卻逐漸被捲入權力漩渦的女子。當愛情、復仇與朝堂陰謀同時展開，兩人不只是夫妻，更是彼此唯一能信任的戰友。

圖片來源：《逐玉》官方微博
圖片來源：《逐玉》官方微博

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好

2026-03-04 13:48 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：微博
圖片來源：微博

過去幾年，陸劇市場經歷了從「流量至上」到「劇本為王」的洗牌，不少改編作品不僅挺過了原著粉的毒舌考驗，更靠著極致的還原度與創新的視覺美學，成為口碑與流量雙收的現象級爆款。

這次特別精選了近年來「小說改編」最成功的5部指標性陸劇。如果你最近正陷入劇荒，這份清單絕對能讓你的假期排滿！

TOP5《寧安如夢

改編自作家時鏡小說《坤寧》，由白鹿、張凌赫主演，《寧安如夢》以「重生復仇」為主線，講述女主角在重新來過的人生中，試圖改寫命運與愛情的故事。原著本身就擁有高人氣，加上劇版三位男主角的角色張力，使劇情充滿感情拉扯與權謀博弈。

這部劇之所以受到觀眾喜愛，在於「爽感與虐感並存」的敘事節奏。女主角不再是單純戀愛腦，而是帶著記憶重新布局人生，使角色更立體，也讓觀眾在情感與劇情反轉之間持續投入。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP4《偷偷藏不住》

改編自晉江文學城人氣小說，趙露思與陳哲遠主演。《偷偷藏不住》講述少女暗戀哥哥朋友多年，從青澀到成熟的成長愛情故事

這類青春小說改編劇通常最容易引發共鳴，因為它將「暗戀」「成長」「時間跨度」等青春元素具象化。劇版成功還原小說中細膩的情感描寫，加上兩位主演自然的化學反應，使其在播出後迅速成為社群討論度極高的甜寵劇。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP3《蒼蘭訣

改編自九鷺非香小說，是近年最成功的仙俠IP之一。劇情圍繞冷酷魔尊與單純仙女的愛情故事，融合奇幻世界觀與情感成長線。

《蒼蘭訣》成功的關鍵，在於視覺美學與人物塑造。劇組透過精緻服裝與特效打造宏大的仙俠世界，同時讓原著中複雜的角色關係更容易理解，使不少觀眾認為劇版甚至超越小說的感染力。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP2《長相思

改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、檀健次等主演。故事講述失去身份的王姬在亂世中尋找自我與愛情的歷程。

這部劇之所以長期占據熱度榜，關鍵在於角色群像與情感線。劇中不僅有多線愛情關係，也結合家國權謀與身世秘密，使故事更具史詩感。許多觀眾認為它成功把小說中的情感厚度轉化為戲劇張力，成為近年最具代表性的古裝IP之一。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

TOP1《繁花》

改編自作家金宇澄的茅盾文學獎小說，由王家衛執導、胡歌主演。《繁花》以1990年代上海為背景，描寫商業崛起與城市記憶。

與多數古裝或甜寵改編劇不同，《繁花》更偏向文學性與時代敘事。王家衛耗時多年製作，以電影級影像呈現上海的城市氣息，使原著小說中的人物與時代氛圍更具真實感，也讓它成為近年陸劇中藝術與商業兼具的代表作。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜

2026-03-11 19:57 女子漾／編輯周意軒
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖
AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜 圖片來源：Ai製圖

與喜歡的人一起吃飯、旅行或約會，本來應該是甜蜜又浪漫的時光。但有些人對金錢特別敏感，甚至會在約會開銷上「算得非常清楚」。對不少人來說，如果對方連幾十元的小錢都要分得一清二楚，多少會讓氣氛有點冷掉。日本媒體《占いTV》就曾分析12星座男性的性格特質，並整理出在「約會花費」上最傾向AA制的星座排行榜。究竟哪些星座男最容易提出「各付各的」？一起來看看這份有趣的排行，你身邊的那個人有沒有上榜。

AA男星座第1名：處女座

提到精打細算，處女座男生幾乎是公認的第一名。處女座本身就重視效率與理性，在金錢觀上更是出了名的務實。

即使是約會，他們也習慣事先計算花費，例如挑選有折扣活動或優惠券的餐廳，甚至會特別研究哪家店「CP值最高」。在處女男看來，這並不是小氣，而是一種理性的消費方式。

不過對一些人來說，當浪漫的約會變成精密的「價格比較」，多少會讓人感到有些掃興。但對處女座而言，會過日子才是長久關係的關鍵。

AA男星座第2名：巨蟹座

巨蟹座男生其實非常重視感情與家庭，也因此不少巨蟹男在戀愛初期就會開始思考未來。

他們往往希望為婚姻或家庭生活提前存下一筆資金，因此在日常開銷上相對節制。約會時若需要花費較多金錢，巨蟹男通常會傾向提出AA制。

有趣的是，他們其實也不太喜歡讓女生請客。對巨蟹男而言，最公平、也最安心的方式就是「各付各的」。如果對方對AA制感到非常介意，他們反而會覺得兩人的價值觀可能不太一致。

AA男星座第3名：水瓶座

水瓶座男生對金錢的看法往往與一般人不同。他們認為約會的重點不是花多少錢，而是兩個人相處的感覺。

因此在規劃約會行程時，水瓶男常常會提出一些「不用花太多錢」的活動，例如逛圖書館、看展覽、去公園散步，或一起準備便當到戶外聊天。

在水瓶男眼中，這些簡單的約會方式反而更自在，也更能享受兩人相處的時光。雖然不一定是真的吝嗇，但他們確實不太習慣用金錢來堆砌浪漫。

其實AA制並不一定代表小氣，很多人只是希望在關係中維持平等與自在。有人喜歡被請客的浪漫，也有人認為各付各的更沒有壓力。戀愛裡最重要的，往往不是誰花得多，而是兩個人的金錢觀是否能互相理解與尊重。

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

2026-03-08 03:34 女子漾／編輯Wendi

隨著時代開放，觀眾們對於古裝劇男主角的審美，已從陽剛、高大、帥氣…單一視覺印象，轉變為對氣質、演技、魅力的綜合評比，就連過往被視為女主角御用的「粉衣」造型，在男主角身上也能綻放出不一樣的光彩，今天就讓我們一起來盤點陸劇中令人驚豔的6大粉衣古裝男神吧！


盤點粉衣古裝男神1：肖戰《玉骨遙》時影

陸劇頂流男神肖戰2023年在奇幻古裝代表作《玉骨遙》飾演孤高清冷的空桑世子，同時也是仙氣飄逸的神官「時影」，一身粉色夢幻神官服穿出謫仙般的風骨，不僅顛覆傳統刻板印象，也表現出空桑世子「時影」與赤族郡主「朱顏」（任敏 飾）師徒之間的唯美純愛。


盤點粉衣古裝男神2：龔俊《山河令》溫客行

身高186公分的人氣男神龔俊憑著寬肩窄腰神級比例，撐起《山河令》青崖山鬼谷谷主「溫客行」身上的立體剪裁粉衣，加上快要「比女人還要美」的俊秀臉蛋怎麼看都令人驚艷！在粉嫩櫻花的簇擁之下，龔俊更顯得嬌媚迷人，輕輕鬆鬆駕馭「嬌而不妖」造型，當年的龔俊不僅憑著該角全面走紅，也被奉為「古裝粉衣天花板」。

盤點粉衣古裝男神3：陳星旭《星落凝成糖》玄商君

4歲作為童星出道的新生代男神陳星旭，2023年在古裝仙俠劇《星落凝成糖》扮演沉淵族三皇子「玄商君」，他是尊貴不凡的白衣神君，也是風度翩翩的粉衣公子，儘管「玄商君」早已知道人稱「災星」的離光氏雙胞胎妹妹「夜曇」（李蘭迪 飾）錯嫁入天界，但卻一點也不在乎，因為「玄商」只在乎「夜曇」本人，心底眼裡全都離不開心上人呢！


盤點粉衣古裝男神4：成毅《赴山海》蕭秋水

「古裝大男主專用戶」成毅在去年人氣武俠劇《赴山海》飾演從現代男子「肖明明」穿越至古代浣花劍派掌門蕭西樓三公子「蕭秋水」身上的「一體雙魂」。「蕭秋水」角色初登場時，經常穿著粉色古裝、紮起小辮子，象徵著此時的角色是家庭溫暖、性格赤誠的受寵小少爺，直到歷經家族滅門後才轉變為暗黑深色服飾。


盤點粉衣古裝男神5：檀健次《長相思》相柳

演、唱、跳、創作兼備的「四棲」男神檀健次憑著史詩級古裝劇《長相思》系列當中重情守義「相柳大人」一角圈粉無數，他在劇中造型多變，每一套戲服都隱藏著不同寓意，例如：黑（高傲）、紅（深情）、白（清冷）、粉衣（溫柔）…也代表著各式風采，其中「相柳大人」一身粉衣金紋華服，搭配亮眼銀髮英氣與貴氣兼具，獨特的美學形象，在粉絲們心中留下難忘的瞬間。


盤點粉衣古裝男神6：羅雲熙水龍吟》唐儷辭

才華洋溢的「D神」羅雲熙去年憑著古裝傳奇劇《水龍吟》遺世獨立的絕世高手「唐儷辭」開創收視佳績，劇中身穿一襲華麗粉衣亮相，美感與霸氣並存，造型可說是風華絕代。儘管「唐儷辭」出招時凌厲猛烈，但羅雲熙將動作結合芭蕾舞功底，將柔美身段與剛勁力量完美融合，形成令人著迷的極致反差魅力。


