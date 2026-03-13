2026全球最強護照排行榜出爐！新加坡蟬聯第一，台灣排名、免簽134國懶人包一次看

圖片來源：pexels

出國旅遊的第一步就是看護照好不好用！英國恒理環球顧問（Henley Passport Index）近日公布了 2026年3月最新全球護照指數。這份根據國際航空運輸協會（IATA）數據編制的榜單，不僅是旅人的指標，更是各國「外交信用」的體現。到底哪個國家的護照能免簽玩最多地方？台灣的名次有進步嗎？這篇整理2026全球最強護照排行榜懶人包。

全球護照排名是怎麼算的？

全球護照排行榜由英國顧問機構 Henley & Partners 發布，評比核心是各國護照能夠「免簽或落地簽入境」的目的地數量。資料來源採用國際航空運輸協會（IATA）的官方數據，評比範圍涵蓋 199本護照與227個旅遊目的地，並且採取每月更新機制。

也就是說，護照可以免簽前往的國家越多，代表國際旅行自由度越高，排名也就越靠前。因此這份榜單除了被旅人視為出國參考，也被各國政府用來觀察自身的外交與國際信任程度。

圖片來源：pexels

2026全球最強護照前10名

2026年的排行榜中，亞洲護照依然表現亮眼。其中，新加坡護照以 192個免簽目的地 再度拿下全球第一，日本與韓國則以 188個目的地 並列第二名。整體來看，榜單前段仍由多個歐洲國家占據，不過亞洲護照近年競爭力持續提升，像新加坡、日本與韓國也長期穩定維持在全球前列。

TOP1：新加坡（192個免簽目的地）

TOP2：日本、韓國（188個）

TOP3：丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典、瑞士（186個）

TOP4：德國、法國、義大利、荷蘭、挪威等（185個）

TOP5：阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、斯洛維尼亞等（184個）

TOP6：紐西蘭、捷克、波蘭等（183個）

TOP7：澳洲、英國等（182個）

TOP8：加拿大、冰島、立陶宛（181個）

TOP9：馬來西亞（180個）

TOP10：美國（179個）

台灣排名及免簽國家一次看

在最新一期榜單中，台灣護照排名第31名，可免簽或落地簽前往 134個國家與地區，比上一期小幅前進一名，整體表現維持穩定。若想了解完整免簽國家名單，也可以到外交部領事事務局官網查詢最新資訊。

圖片來源：pexels

雖然台灣護照沒有進入全球前段班，但從實際旅遊便利度來看，仍相當實用。目前台灣旅客可以免簽前往日本、韓國、英國以及歐洲申根區等熱門旅遊地區，加上台灣護照長期被視為風險較低，非法滯留率與庇護申請比例不高，因此在許多國家的入境審查中仍享有不錯的信任度。

專家也指出，台灣護照的排名多少受到外交環境與國際政治因素影響，因此名次變動通常不會太劇烈。不過若以實際出國旅行的便利度來看，台灣護照在亞洲仍屬於中上水準。

全球最好用護照：新加坡連續3年奪冠

從最新榜單來看，新加坡護照依然是全球最好用的護照。持有新加坡護照的旅客可免簽前往 192個旅遊目的地，已經連續三年拿下第一名。

外界普遍認為，新加坡長期維持務實且相對中立的外交路線，與多數國家關係穩定，也較少捲入地緣政治衝突，因此在簽證政策上更容易獲得各國信任。再加上新加坡本身是亞洲重要的金融與商務中心，便利的入境政策也有助於促進商務往來，讓新加坡護照一直維持很高的「通行力」。

圖片來源：pexels

出國限制較多的國家

如果把榜單往後看，排名末段的情況則明顯不同。阿富汗、敘利亞與伊拉克長期位於全球護照排名的最後幾名。其中阿富汗護照可免簽前往 24個目的地，排名全球最後；敘利亞為 26個，伊拉克則為 29個。這些國家長期受到戰爭與政局不穩等因素影響，各國在簽證政策上相對採取較嚴格的審查措施，因此可免簽前往的國家數量也相對較少。