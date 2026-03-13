2026-03-13 13:31 女子漾／編輯黃冠婷
白天聞森林、晚上好好睡！肯園森林精油＋IKEA臥室好物打造療癒日常 好眠清單一次看
現代人白天被工作追著跑，晚上躺上床卻還是睡不好，焦慮、疲勞與失眠幾乎成了日常。迎接3月世界森林日與世界睡眠日，肯園與IKEA不約而同推出生活療癒提案，一個從「氣味」下手，讓上班族在辦公桌前也能重啟感官；另一個則從「睡眠空間」出發，幫助忙碌的人把臥室變成真正能休息的地方。說穿了，兩家都在回應同一件事：都市人真的需要被好好修復。
文章目錄
白天先別崩潰 ｜肯園用「森林氣味多樣性」幫你找回呼吸
響應3月21日世界森林日，台灣芳療品牌肯園推出「都市森呼吸」提案，主打透過不同針葉樹氣味喚醒感官，緩解長時間待在冷氣房、盯螢幕帶來的「大自然缺失症」。品牌認為，森林真正的療癒力來自生物多樣性，不是單一香氣，而是複雜又豐富的自然氣味組合。這次特別精選5款森林系精油，對應不同上班情境。活動期間為3/2至4/13，推出Oshadhi森林季9折優惠，是近期很適合入手的療癒系選品。
森林精油療癒上班焦慮｜編輯推薦3款必收森林系香氣
這次「Oshadhi森林季」活動中，肯園整理出多款森林精油，幫助不同情境的壓力族群找到適合的氣味。編輯推薦可以先從以下3款入手：
1. 歐洲赤松精油｜9折612元（原價680）
沉穩木質香氣，適合工作壓力大、需要穩定心緒與做決策時使用。
2. 西伯利亞冷杉精油｜9折1341元（原價1490）
氣味清新帶甜，像走進森林做深呼吸，很適合午休或需要放鬆時。
3. 黑雲杉精油｜9折612元（原價680）
帶有柔和木質與果香尾韻，下班後使用能幫助轉換情緒、放慢思緒。
肯園即日起至 4月13日推出「Oshadhi森林季」活動，精選森林精油享9折優惠，讓都市人在家或辦公室也能感受自然療癒。
晚上也要真的睡到｜IKEA公布睡眠調查：一年平均少睡20天
如果白天靠氣味撐住，晚上就要靠空間把身體安頓好。IKEA公布《IKEA Sleep Report 2025》全球睡眠調查，發現全球受訪者平均一年少睡20天，就算躺上床，還得翻滾24分鐘才睡得著，最大干擾來源就是壓力與焦慮。因此IKEA直接從臥室下手，推出多款好眠空間選物。活動即日起至3/25，近千件絕版品出清3折起，很適合想順便升級臥室的人直接衝一波。
多款臥室好物3折起 ｜編輯推薦必買這幾樣
多款臥室好物3折起 ｜編輯推薦必買這幾樣
IKEA即日起至 3月25日推出絕版品出清活動，近千件商品 3折起。如果想改善睡眠環境，可以先從以下幾款好眠好物入手：
1. VITMÅSEN獨立筒彈簧床墊｜7999元（原價8999）
乳膠材質搭配獨立筒彈簧，提供良好支撐與透氣感。
2. GULKAVLE高枕｜1499元（原價2499）
羽絨含量高、透氣舒適，適合側睡或需要頸部支撐的人。
3. JÄMLIK香氛杯蠟燭｜69元（原價249）
香草牛奶氣味溫暖療癒，是睡前營造氛圍的小物。
4. FÖRNUFTIG空氣清淨機｜2098元（原價2398）
可過濾99.5%細懸浮微粒，提升臥室空氣品質。
真正的療癒不是逃跑｜是把日常過得比較舒服
白天紓壓、晚上好睡，都市療癒生活其實可以很簡單。從肯園的森林精油，到IKEA的好眠臥室好物，兩個品牌其實提出了同一個生活答案：在忙碌城市裡，療癒不一定要遠離日常，而是透過氣味與空間，慢慢讓生活回到舒服的節奏。
